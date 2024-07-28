☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 20.
Фламенго
2:0
Конец матча
Атлетико Гойаненсе
0'
15' Желтая карточка
Уртадо Хан
1:0
19' Гол
Педро Гильерме
36' Желтая карточка
Пульгар Эрик
37' Желтая карточка
Энрике Педру
2:0
61' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
74' Желтая карточка
Араужо Луис
81' Желтая карточка
Педро Гильерме
90'+6
25
Кунья
Матеус
2
Варела
Гильермо
3
Ортис
Лео
23
Луис
Давид
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
8
Жерсон
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
7
Араужо
Луис
9
Педро
Гильерме
11
Эвертон
Соарес
1
Ранжел
Педро
2
Рони
3
Martins
Adriano
4
Энрике
Педру
II
6
Yeferson
Rodallega
5
Gonzalo
Freitas
7
Rhaldney
Norberto
8
Gabriel
Baralhas
11
Janderson
9
Уртадо
Хан
10
Фернандо
Луис
IV
Фламенго
4-3-3
Атлетико Гойаненсе
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Атлетико Гойаненсе

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
4:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:0
К
1:2
СA
0:3
К
0:0
СA
1:2
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:4
СA
2:0
СA
0:1

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.71
1.4

Среднее время на гол

52
64

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.1
0.86

Среднее время на гол

81
105

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.35
1.18

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

66
76

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 10 (3) 0.53
Энрике Бруно 4 0.21
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.16
Араужо Луис 3 0.16
Де ла Крус Николас 2 0.11
Габриэл Барбоза 2 (1) 0.11
Мойзес Моура 2 0.11
Луис Давид 2 0.11
Жерсон Сантос 1 0.05
Айртон Лукас 1 0.05
Эвертон Соарес 1 0.05
Lorran 1 0.05
Бруно Фабрисио 1 0.05
Evertton Araujo 1 0.05
Ортис Лео 0 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 6 0.3
Shaylon 2 (1) 0.1
Guilherme Romao 1 0.05
Gabriel Baralhas 1 0.05
Вагнер Лав 1 0.05
Рони 1 0.05
Luiz Felipe III 1 0.05
Derek 1 0.05
Mateo Zuleta 1 0.05
Роналдо 0 0
Магиньо 0 0
Lucas Kal 0 0
Rhaldney Norberto 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лео Перейра 4 0
Бруно Фабрисио 3 0
Араужо Луис 3 0
Аллан Соуза 3 0
Педро Гильерме 3 0
Тите 3 0
Луис Давид 2 0
Энрике Бруно 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Ортис Лео 2 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Винья Матиас 1 0
Айртон Лукас 1 0
Эвертон Соарес 1 0
Viktor Hugo 1 0
Хесус Игорь 1 0
Evertton Araujo 1 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rhaldney Norberto 6 0
Guilherme Romao 4 1
Alix 2 2
Энрике Педру II 4 0
Martins Adriano 4 0
Gabriel Baralhas 4 0
Роналдо 2 1
Магиньо 2 1
Luiz Felipe III 2 1
Max 3 0
Фернандо Луис IV 3 0
Alejo Cruz Techera 3 0
Emiliano Rodriguez 1 1
Уртадо Хан 1 1
Gabriel Barros 1 1
Derek 1 1
Рони 2 0
Janderson 2 0
Shaylon 2 0
Bruno Tubarao 2 0
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Gonzalo Freitas 1 0
Lucas Kal 1 0
Ранжел Педро 1 0
Mateo Zuleta 1 0

Результаты матчей

Фламенго
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Атлетико Гойаненсе
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
7
Фламенго
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Атлетико Гойаненсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
11

Упущенные победы

17
3
Фламенго
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Атлетико Гойаненсе
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

20
10

Голы по времени матча

Забито

17
11
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
1
6%
2
18%
1-15
5
29%
29%
1
9%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
5
29%
29%
3
27%
61-75
3
18%
1
9%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
11%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
3
33%
4
29%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

18
6
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
1
6%
1
17%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
2
33%
46-60
2
11%
2
33%
61-75
6
33%
1
17%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
4
44%
7
44%
76-90

Забито

35
17
16 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
2
6%
3
18%
1-15
8
23%
1
6%
16-30
6
17%
2
12%
31-45
3
9%
4
24%
46-60
7
20%
5
29%
29%
61-75
9
26%
2
12%
76-90

Пропущено

18
30
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 18
2
11%
3
10%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
3
17%
5
17%
31-45
2
11%
6
20%
46-60
2
11%
4
13%
61-75
7
39%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1
Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1
Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0

Результаты матчей

Фламенго
Атлетико Гойаненсе

Точный счет

2:1
5 раз 50%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
7 раз 70%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:1
6 раз 32%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
1:2
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
3:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 47%
1
6 раз 32%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
10 раз 50%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Атлетико Гойаненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
3
7
3
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
4
4
5
1.5
2
9
2
7
2.5
2
7
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
13
7
11
8
1.5
3
17
2
17
2.5
2
17
3.5
1
18
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 19 12 4 3 34 - 19 40
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 20 12 4 4 31 - 19 40
3.
Форталеза Сеара
 19 10 6 3 24 - 18 36
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 20 11 3 6 27 - 16 36
5.
Крузейро
 19 11 2 6 28 - 20 35
6.
Сан-Паулу
 20 9 5 6 28 - 21 32
7.
Байя
 20 9 5 6 29 - 24 32
8.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 18 8 4 6 21 - 17 28
9.
Атлетико Минейро
 2:1 18 7 7 4 27 - 26 28
10.
Ред Булл Брагантино
 18 7 4 7 22 - 21 25
11.
Васко да Гама
 0:1 19 7 2 10 20 - 29 23
12.
Крисьюма
 18 5 6 7 26 - 28 21
13.
Жувентуде
 18 5 6 7 20 - 24 21
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 5 5 13 - 13 20
15.
Коринтианс
 1:2 20 4 7 9 18 - 27 19
16.
Гремио
 1:0 18 5 3 10 15 - 22 18
17.
Витория
 20 5 3 12 22 - 32 18
18.
Куяба
 0:1 18 4 5 9 18 - 23 17
19.
Флуминенсе
 19 4 5 10 15 - 24 17
20.
Атлетико Гойаненсе
 20 2 6 12 16 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 11 8 3 0 18 - 6 27
2.
Крузейро
 8 8 0 0 19 - 5 24
3.
Байя
 10 7 1 2 15 - 7 22
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
5.
Фламенго
 10 7 1 2 16 - 10 22
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
7.
Сан-Паулу
 10 6 2 2 15 - 8 20
8.
Ред Булл Брагантино
 9 6 1 2 13 - 8 19
9.
Жувентуде
 10 5 4 1 14 - 6 19
10.
Васко да Гама
 0:1 9 5 2 2 14 - 14 17
11.
Гремио
 1:0 10 5 1 4 10 - 9 16
12.
Атлетико Минейро
 2:1 10 4 4 2 15 - 14 16
13.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 8 4 2 2 13 - 8 14
14.
Коринтианс
 1:2 9 3 5 1 13 - 9 14
15.
Крисьюма
 9 2 5 2 12 - 14 11
16.
Флуминенсе
 9 2 4 3 10 - 11 10
17.
Витория
 10 3 1 6 12 - 16 10
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
19.
Куяба
 0:1 10 1 3 6 7 - 11 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 9 0 3 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 9 5 3 1 18 - 9 18
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 15 - 11 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 4 2 3 11 - 8 14
4.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 10 4 2 4 8 - 9 14
5.
Атлетико Минейро
 2:1 8 3 3 2 12 - 12 12
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 3 3 7 - 7 12
7.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
8.
Куяба
 0:1 8 3 2 3 11 - 12 11
9.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Крисьюма
 9 3 1 5 14 - 14 10
11.
Байя
 10 2 4 4 14 - 17 10
12.
Форталеза Сеара
 8 2 3 3 6 - 12 9
13.
Атлетико Гойаненсе
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Витория
 10 2 2 6 10 - 16 8
15.
Флуминенсе
 10 2 1 7 5 - 13 7
16.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
17.
Васко да Гама
 0:1 10 2 0 8 6 - 15 6
18.
Коринтианс
 1:2 11 1 2 8 5 - 18 5
19.
Гремио
 1:0 8 0 2 6 5 - 13 2
20.
Жувентуде
 8 0 2 6 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Крузейро Перейра Матеус 6 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Жувентуде Jadson III 1 7
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Флуминенсе Гансо Пауло 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Фламенго 2:0 Атлетико Гойаненсе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный