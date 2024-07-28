☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 20.
Атлетико Минейро
2:1
Второй тайм: 90+'
Коринтианс
0'
23' Желтая карточка
Де Лара Фукс Бруно
1:0
31' Пенальти
Халк Живанилдо
1:1
39' Гол
Алберто Юри
83' Желтая карточка
Hugo Farias
2:1
84' Пенальти
Халк Живанилдо
31
Matheus
Mendes
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
21
Батталья
Родриго
8
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
18
Вера
Фаусто
6
Скарпа
Густаво
20
Бернард
Дуарте
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
1
Ногейра
Хуго
23
Фагнер
Лемос
5
Рамальо
Андре
3
Торрес
Феликс
46
Hugo
Farias
14
Raniele
80
Сантана
Алекс
37
Райан
10
Гарро
Родриго
11
Ромеро
Анхель
9
Алберто
Юри
Атлетико Минейро
4-4-2
Коринтианс
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Минейро
Коринтианс

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

36 матчей

38.9%
19.4%
41.7%
14 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

16.7%
47.2%
36.1%
6 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:1
СA
0:1
К
2:0
К
2:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
3:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:2
СA
0:0
СA
2:1
ТМК
1:0
СA
0:3
СA
1:0
КБ
4:1
КБ
2:0
БСА
1:0
БСА
0:0
БСА
0:0
БСА
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
2:0

Голы

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

1.33
0.61

Среднее время на гол

67
147

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.06
1.11

Среднее время на гол

85
81

Всего голов

43
31

Голов в среднем за матч

1.19
0.86

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
33

Среднее время на гол

75
104

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 6 (2) 0.33
Паулиньо Жозе 6 (1) 0.33
Варгас Эдуардо 4 0.22
Скарпа Густаво 3 (1) 0.17
Сарачо Федерико 2 0.11
Арана Гильерме 1 0.06
Brahian Palacios 1 0.06
Алонсо Хуниор 1 0.06
Ромуло 1 0.06
Carlos Amaral 1 0.06
Igor Gomes 0 0
Igor Rabello 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 4 (1) 0.2
Гарро Родриго 3 0.15
Уэсли Лопес 3 0.15
Кака II 3 0.15
Ромеро Анхель 2 0.1
Коронадо Игор 1 0.05
Gustavo Mosquito 1 0.05
Биду 1 0.05
Жоване 1 0.05
Hugo Farias 0 0
Энрике Педро XI 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батталья Родриго 5 2
Де Лара Фукс Бруно 5 1
Халк Живанилдо 3 1
Ромуло 3 1
Igor Rabello 3 1
Паулиньо Жозе 2 1
Эверсон 3 0
Арана Гильерме 3 0
Скарпа Густаво 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Франко Алан 3 0
Милито Габриэль 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Igor Gomes 2 0
Феррейра Мариано 1 0
Алонсо Хуниор 1 0
Paulo Monteiro 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Педриньо II 1 0
Brahian Palacios 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 6 0
Raniele 6 0
Энрике Густаво 4 1
Алберто Юри 4 0
Уэсли Лопес 3 0
Кака II 3 0
Мигель Карлос 3 0
Bidon Breno 3 0
Каэтано Жоао 1 1
Ромеро Анхель 2 0
Коронадо Игор 2 0
Котулио Матеус 2 0
Торрес Феликс 2 0
Раул Педро 2 0
Райан 1 0
Рамальо Андре 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Сантана Алекс 1 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Hugo Farias 1 0
Leonardo Mana 1 0
Жоване 1 0
Энрике Педро XI 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Коринтианс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
4
Атлетико Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Коринтианс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

10
14
Атлетико Минейро
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Коринтианс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

13
5
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 16
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
5
38%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
15%
2
13%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
15%
6
40%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
2
15%
2
13%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
6
43%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
4
33%
3
21%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
25%
3
38%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Забито

25
19
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 10
2
8%
0
0%
1-15
5
20%
3
16%
16-30
7
28%
7
37%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
3
12%
3
16%
61-75
5
20%
4
21%
76-90

Пропущено

25
23
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
5
20%
5
22%
1-15
5
20%
1
4%
16-30
2
8%
5
22%
31-45
2
8%
7
30%
46-60
6
24%
1
4%
61-75
5
20%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0
Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2
Коринтианс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0
Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Коринтианс

Точный счет

1:1
4 раза 44%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:0
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
10 раз 53%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
5
4
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
7
5
3
1.5
1
9
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
9
10
9
8
1.5
6
13
2
15
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 19 12 4 3 34 - 19 40
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 20 12 4 4 31 - 19 40
3.
Форталеза Сеара
 19 10 6 3 24 - 18 36
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 20 11 3 6 27 - 16 36
5.
Крузейро
 19 11 2 6 28 - 20 35
6.
Сан-Паулу
 20 9 5 6 28 - 21 32
7.
Байя
 20 9 5 6 29 - 24 32
8.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 18 8 4 6 22 - 17 28
9.
Атлетико Минейро
 2:1 18 7 7 4 27 - 26 28
10.
Ред Булл Брагантино
 18 7 4 7 22 - 21 25
11.
Васко да Гама
 0:1 19 7 2 10 20 - 29 23
12.
Крисьюма
 18 5 6 7 26 - 28 21
13.
Жувентуде
 18 5 6 7 20 - 24 21
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 5 5 13 - 13 20
15.
Коринтианс
 1:2 20 4 7 9 18 - 27 19
16.
Гремио
 1:0 18 5 3 10 15 - 22 18
17.
Витория
 20 5 3 12 22 - 32 18
18.
Куяба
 0:2 18 4 5 9 18 - 24 17
19.
Флуминенсе
 19 4 5 10 15 - 24 17
20.
Атлетико Гойаненсе
 20 2 6 12 16 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 11 8 3 0 18 - 6 27
2.
Крузейро
 8 8 0 0 19 - 5 24
3.
Байя
 10 7 1 2 15 - 7 22
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
5.
Фламенго
 10 7 1 2 16 - 10 22
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
7.
Сан-Паулу
 10 6 2 2 15 - 8 20
8.
Ред Булл Брагантино
 9 6 1 2 13 - 8 19
9.
Жувентуде
 10 5 4 1 14 - 6 19
10.
Васко да Гама
 0:1 9 5 2 2 14 - 14 17
11.
Гремио
 1:0 10 5 1 4 10 - 9 16
12.
Атлетико Минейро
 2:1 10 4 4 2 15 - 14 16
13.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 8 4 2 2 13 - 8 14
14.
Коринтианс
 1:2 9 3 5 1 13 - 9 14
15.
Крисьюма
 9 2 5 2 12 - 14 11
16.
Флуминенсе
 9 2 4 3 10 - 11 10
17.
Витория
 10 3 1 6 12 - 16 10
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
19.
Куяба
 0:2 10 1 3 6 7 - 12 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 9 0 3 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 9 5 3 1 18 - 9 18
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 15 - 11 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 4 2 3 11 - 8 14
4.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 10 4 2 4 9 - 9 14
5.
Атлетико Минейро
 2:1 8 3 3 2 12 - 12 12
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 3 3 7 - 7 12
7.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
8.
Куяба
 0:2 8 3 2 3 11 - 12 11
9.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Крисьюма
 9 3 1 5 14 - 14 10
11.
Байя
 10 2 4 4 14 - 17 10
12.
Форталеза Сеара
 8 2 3 3 6 - 12 9
13.
Атлетико Гойаненсе
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Витория
 10 2 2 6 10 - 16 8
15.
Флуминенсе
 10 2 1 7 5 - 13 7
16.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
17.
Васко да Гама
 0:1 10 2 0 8 6 - 15 6
18.
Коринтианс
 1:2 11 1 2 8 5 - 18 5
19.
Гремио
 1:0 8 0 2 6 5 - 13 2
20.
Жувентуде
 8 0 2 6 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Крузейро Перейра Матеус 6 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Жувентуде Jadson III 1 7
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Флуминенсе Гансо Пауло 8
Весь список
  • 67'
    Вера Фаусто уходит с поля. Франко Алан выходит вместо него
  • 63'
    Райан уходит с поля. Шарлес выходит вместо него
  • 46'
    Бруно Фукс уходит с поля. Лянко Войнович выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 23'
      Бруно Фукс получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико Минейро
    Ничья
    Коринтианс
    5.70
    9.92
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    99.20
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