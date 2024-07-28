Тур: 20.
2:1
Второй тайм: 90+'
0'
23' Желтая карточкаДе Лара Фукс Бруно
1:0
31' ПенальтиХалк Живанилдо
1:1
39' ГолАлберто Юри
83' Желтая карточкаHugo Farias
2:1
84' ПенальтиХалк Живанилдо
Ход матча
31'
1:0
39'
1:1
83'
84'
2:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Вера
Фаусто
23
Фагнер
Лемос
46
Hugo
Farias
14
Raniele
37
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
17 Igor Gomes
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
-
37 РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
-
8 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
17 ЖованеНападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
-
16 Энрике Педро
-
27 Bidon Breno
-
47 Tchoca
-
Главный тренер: Диас Рамон
История личных встреч
Атлетико Минейро
Коринтианс
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
36 матчей
38.9%
19.4%
41.7%
14 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
16.7%
47.2%
36.1%
6 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
1.33
0.61
Среднее время на гол
67
147
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.06
1.11
Среднее время на гол
85
81
Всего голов
43
31
Голов в среднем за матч
1.19
0.86
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
Среднее время на гол
75
104
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|0.33
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.33
|Варгас Эдуардо
|4
|0.22
|Скарпа Густаво
|3 (1)
|0.17
|Сарачо Федерико
|2
|0.11
|Арана Гильерме
|1
|0.06
|Brahian Palacios
|1
|0.06
|Алонсо Хуниор
|1
|0.06
|Ромуло
|1
|0.06
|Carlos Amaral
|1
|0.06
|Igor Gomes
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|4 (1)
|0.2
|Гарро Родриго
|3
|0.15
|Уэсли Лопес
|3
|0.15
|Кака II
|3
|0.15
|Ромеро Анхель
|2
|0.1
|Коронадо Игор
|1
|0.05
|Gustavo Mosquito
|1
|0.05
|Биду
|1
|0.05
|Жоване
|1
|0.05
|Hugo Farias
|0
|0
|Энрике Педро XI
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батталья Родриго
|5
|2
|Де Лара Фукс Бруно
|5
|1
|Халк Живанилдо
|3
|1
|Ромуло
|3
|1
|Igor Rabello
|3
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|1
|Эверсон
|3
|0
|Арана Гильерме
|3
|0
|Скарпа Густаво
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Франко Алан
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Феррейра Мариано
|1
|0
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|Paulo Monteiro
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Brahian Palacios
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|6
|0
|Raniele
|6
|0
|Энрике Густаво
|4
|1
|Алберто Юри
|4
|0
|Уэсли Лопес
|3
|0
|Кака II
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Bidon Breno
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Коронадо Игор
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Торрес Феликс
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Райан
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Сантана Алекс
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Коринтианс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
4
Атлетико Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Коринтианс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
10
14
Атлетико Минейро
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Коринтианс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
13
5
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 16
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
5
38%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
1
8%
1
20%
76-90
Пропущено
13
15
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
15%
2
13%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
15%
6
40%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
2
15%
2
13%
76-90
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
6
43%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
4
33%
3
21%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
25%
3
38%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Забито
25
19
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 10
2
8%
0
0%
1-15
5
20%
3
16%
16-30
7
28%
7
37%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
3
12%
3
16%
61-75
5
20%
4
21%
76-90
Пропущено
25
23
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
5
20%
5
22%
1-15
5
20%
1
4%
16-30
2
8%
5
22%
31-45
2
8%
7
30%
46-60
6
24%
1
4%
61-75
5
20%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0
Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2
Коринтианс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0
Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Коринтианс
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:0
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
10 раз 53%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
45
54
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
37
53
19
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
910
98
613
215
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|4
|3
|34 - 19
|40
|2.
|20
|12
|4
|4
|31 - 19
|40
|3.
|19
|10
|6
|3
|24 - 18
|36
|4.
|20
|11
|3
|6
|27 - 16
|36
|5.
|19
|11
|2
|6
|28 - 20
|35
|6.
|20
|9
|5
|6
|28 - 21
|32
|7.
|20
|9
|5
|6
|29 - 24
|32
|8.
|2:0
|18
|8
|4
|6
|22 - 17
|28
|9.
|2:1
|18
|7
|7
|4
|27 - 26
|28
|10.
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|11.
|0:1
|19
|7
|2
|10
|20 - 29
|23
|12.
|18
|5
|6
|7
|26 - 28
|21
|13.
|18
|5
|6
|7
|20 - 24
|21
|14.
|15
|5
|5
|5
|13 - 13
|20
|15.
|1:2
|20
|4
|7
|9
|18 - 27
|19
|16.
|1:0
|18
|5
|3
|10
|15 - 22
|18
|17.
|20
|5
|3
|12
|22 - 32
|18
|18.
|0:2
|18
|4
|5
|9
|18 - 24
|17
|19.
|19
|4
|5
|10
|15 - 24
|17
|20.
|20
|2
|6
|12
|16 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|18 - 6
|27
|2.
|8
|8
|0
|0
|19 - 5
|24
|3.
|10
|7
|1
|2
|15 - 7
|22
|4.
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|5.
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|6.
|11
|7
|1
|3
|16 - 8
|22
|7.
|10
|6
|2
|2
|15 - 8
|20
|8.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|9.
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|10.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|11.
|1:0
|10
|5
|1
|4
|10 - 9
|16
|12.
|2:1
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|13.
|2:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|14.
|1:2
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|15.
|9
|2
|5
|2
|12 - 14
|11
|16.
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|17.
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|18.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|19.
|0:2
|10
|1
|3
|6
|7 - 12
|6
|20.
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|18 - 9
|18
|2.
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|3.
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|4.
|2:0
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|5.
|2:1
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|7.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|9.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|14 - 14
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|6 - 12
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|15.
|10
|2
|1
|7
|5 - 13
|7
|16.
|9
|1
|3
|5
|9 - 13
|6
|17.
|0:1
|10
|2
|0
|8
|6 - 15
|6
|18.
|1:2
|11
|1
|2
|8
|5 - 18
|5
|19.
|1:0
|8
|0
|2
|6
|5 - 13
|2
|20.
|8
|0
|2
|6
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (3)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|8