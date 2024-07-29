Тур: 20.
2:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаДе Лара Фукс Бруно
1:0
31' ПенальтиХалк Живанилдо
1:1
39' ГолАлберто Юри
83' Желтая карточкаНогейра Хуго
2:1
84' ПенальтиХалк Живанилдо
90' Желтая карточкаСантана Алекс
90' Желтая карточкаЛянко Войнович
91' Желтая карточкаРомеро Анхель
91' Вторая желтая карточкаЛянко Войнович
91' Желтая карточкаКоронадо Игор
90'+10
Ход матча
31'
1:0
39'
1:1
83'
84'
2:1
90'
90'
90'
91'
91'
91'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Вера
Фаусто
23
Фагнер
Лемос
46
Hugo
Farias
14
Raniele
37
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
17 Igor Gomes
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
-
37 РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
-
8 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
17 ЖованеНападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
-
16 Энрике Педро
-
27 Bidon Breno
-
47 Tchoca
-
Главный тренер: Диас Рамон
История личных встреч
Атлетико Минейро
Коринтианс
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
36 матчей
38.9%
19.4%
41.7%
14 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
16.7%
47.2%
36.1%
6 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
1.33
0.61
Среднее время на гол
67
147
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.06
1.11
Среднее время на гол
85
81
Всего голов
43
31
Голов в среднем за матч
1.19
0.86
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
Среднее время на гол
75
104
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|0.39
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.33
|Варгас Эдуардо
|4
|0.22
|Скарпа Густаво
|3 (1)
|0.17
|Сарачо Федерико
|2
|0.11
|Арана Гильерме
|1
|0.06
|Brahian Palacios
|1
|0.06
|Алонсо Хуниор
|1
|0.06
|Ромуло
|1
|0.06
|Carlos Amaral
|1
|0.06
|Igor Gomes
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|4 (1)
|0.2
|Гарро Родриго
|3
|0.15
|Уэсли Лопес
|3
|0.15
|Кака II
|3
|0.15
|Ромеро Анхель
|2
|0.1
|Коронадо Игор
|1
|0.05
|Gustavo Mosquito
|1
|0.05
|Биду
|1
|0.05
|Жоване
|1
|0.05
|Hugo Farias
|0
|0
|Энрике Педро XI
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батталья Родриго
|5
|2
|Де Лара Фукс Бруно
|5
|1
|Халк Живанилдо
|3
|1
|Ромуло
|3
|1
|Igor Rabello
|3
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|1
|Эверсон
|3
|0
|Арана Гильерме
|3
|0
|Скарпа Густаво
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Франко Алан
|3
|0
|Лянко Войнович
|1
|1
|Милито Габриэль
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Феррейра Мариано
|1
|0
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|Paulo Monteiro
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Brahian Palacios
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|6
|0
|Raniele
|6
|0
|Энрике Густаво
|4
|1
|Алберто Юри
|4
|0
|Ромеро Анхель
|3
|0
|Коронадо Игор
|3
|0
|Уэсли Лопес
|3
|0
|Кака II
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Bidon Breno
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Котулио Матеус
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Торрес Феликс
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Райан
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Ногейра Хуго
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Коринтианс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
5
Атлетико Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Коринтианс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
10
14
Атлетико Минейро
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Коринтианс
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
40% (8)
50% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
16
19
Голы по времени матча
Забито
15
6
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 16
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
6
40%
2
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
2
13%
1
17%
76-90
Пропущено
14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
14%
2
12%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
2
14%
6
35%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
2
14%
3
18%
76-90
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
6
43%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
4
33%
3
21%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
25%
3
38%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Забито
27
20
15 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 10
2
7%
0
0%
1-15
5
19%
3
15%
16-30
8
30%
30%
8
40%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
3
11%
3
15%
61-75
6
22%
4
20%
76-90
Пропущено
26
25
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 16
5
19%
5
20%
1-15
5
19%
1
4%
16-30
3
12%
6
24%
31-45
2
8%
7
28%
46-60
6
23%
1
4%
61-75
5
19%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0
Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2
Коринтианс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0
Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Коринтианс
Точный счет
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 20%
2:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
10 раз 50%
1
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
63
55
54
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
47
53
110
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
1010
108
614
216
218
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|8