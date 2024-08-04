☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 21.
Сан-Паулу
1:0
Конец матча
Фламенго
0'
33' Желтая карточка
Wellington Rato
41' Желтая карточка
Луис Франциско Зубелдиа
1:0
61' Гол
Кальери Хонатан
70' Желтая карточка
Matheus Goncalves
74' Желтая карточка
Луис Давид
79' Желтая карточка
Энрике Бруно
90'+6
23
Рафаэль
Пирес
13
Рафинья
XXI
5
Арболеда
Роберт
28
Alan
Franco1
6
Welington
21
Бобадилья
Дамиан
16
Густаво
Диас
7
Лукас
Моура
27
Wellington
Rato
9
Кальери
Хонатан
47
_Ferreira
1
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
17
Винья
Матиас
3
Ортис
Лео
21
Аллан
Соуза
99
Габриэл
Барбоза
20
Matheus
Goncalves
22
Мойзес
Моура
27
Энрике
Бруно
Сан-Паулу
4-3-3
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Сан-Паулу
Фламенго

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

40 матчей

37.5%
27.5%
35%
15 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

32.5%
47.5%
20%
13 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
37.5%
32.5%
12 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
К
1:1
К
0:1
СA
1:1
К
1:0
К
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
0:4
СA
5:1
СA
2:1
К
3:0
К
1:2
СA
1:4
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:1
ТМК
0:1
БСА
2:2
БСА
0:2
БСА
2:0
БСА
0:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
2:4

Голы

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.5
1.15

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.35
1.15

Среднее время на гол

66
78

Всего голов

57
46

Голов в среднем за матч

1.43
1.15

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
19
Больше 48%
Меньше 53%
21
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 6 (1) 0.29
Кальери Хонатан 5 0.24
Лукас Моура 5 (1) 0.24
Силва Андре III 3 0.14
_Ferreira 3 0.14
Феррейра Факундо 2 0.1
Alisson II 1 0.05
Арболеда Роберт 1 0.05
Феррареси Науэль 1 0.05
Бобадилья Дамиан 1 0.05
Igor Vinicius 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Michel Araujo 0 0
Alan Franco1 0 0
Арруда Эрик 0 0
Wellington Rato 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 10 (3) 0.5
Энрике Бруно 4 0.2
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.15
Араужо Луис 3 0.15
Де ла Крус Николас 2 0.1
Габриэл Барбоза 2 (1) 0.1
Мойзес Моура 2 0.1
Луис Давид 2 0.1
Жерсон Сантос 1 0.05
Айртон Лукас 1 0.05
Эвертон Соарес 1 0.05
Lorran 1 0.05
Бруно Фабрисио 1 0.05
Evertton Araujo 1 0.05
Уэсли Лопес 0 0
Ортис Лео 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Франциско Зубелдиа 9 1
Лусиано Невес 9 0
Igor Vinicius 4 1
Alan Franco1 4 1
Alisson II 4 0
Лукас Моура 3 0
Густаво Диас 3 0
Welington 3 0
Кальери Хонатан 3 0
Michel Araujo 3 0
_Ferreira 3 0
Коста Диего 2 0
Арболеда Роберт 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Rodrigo Nestor 2 0
Wellington Rato 2 0
Бобадилья Дамиан 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Рафаэль Пирес 1 0
Patryck 1 0
Арруда Эрик 1 0
Рафинья XXI 1 0
William Gomes 1 0
Maximiliano Cuberas 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лео Перейра 4 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Араужо Луис 3 0
Аллан Соуза 3 0
Педро Гильерме 3 0
Тите 3 0
Пульгар Эрик 2 0
Ортис Лео 2 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Винья Матиас 1 0
Айртон Лукас 1 0
Эвертон Соарес 1 0
Viktor Hugo 1 0
Хесус Игорь 1 0
Matheus Goncalves 1 0
Evertton Araujo 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Фламенго
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

3
3
Сан-Паулу
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Фламенго
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

9
15
Сан-Паулу
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Фламенго
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

17
18
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
4
24%
1
6%
1-15
3
18%
3
17%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
3
18%
6
33%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
3
43%
4
40%
76-90

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
3
23%
1
6%
1-15
1
8%
5
29%
29%
16-30
3
23%
2
12%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
3
23%
3
18%
76-90

Пропущено

13
9
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
6
46%
3
33%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
15%
3
33%
76-90

Забито

30
35
16 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
7
23%
2
6%
1-15
4
13%
8
23%
16-30
5
17%
6
17%
31-45
3
10%
3
9%
46-60
5
17%
7
20%
61-75
6
20%
9
26%
76-90

Пропущено

20
19
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 16
3
15%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
6
30%
3
16%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
5
25%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0
Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Байя 3:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3
Фламенго
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1
Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1

Результаты матчей

Сан-Паулу
Фламенго

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
5 раз 50%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
7 раз 70%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
6 раз 30%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
1
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
3 раза 14%
2
9 раз 45%
1
6 раз 30%
0
3 раза 15%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
1
6
5
1.5
7
3
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
17
3
10
11
1.5
11
9
3
18
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 21 13 4 4 35 - 20 43
2.
Фламенго
 20 12 4 4 34 - 20 40
3.
Форталеза Сеара
 19 10 6 3 24 - 18 36
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 20 11 3 6 27 - 16 36
5.
Крузейро
 19 11 2 6 28 - 20 35
6.
Сан-Паулу
 21 10 5 6 29 - 21 35
7.
Байя
 20 9 5 6 29 - 24 32
8.
Атлетико Паранаэнсе
 18 8 4 6 22 - 18 28
9.
Атлетико Минейро
 19 7 7 5 28 - 28 28
10.
Ред Булл Брагантино
 19 7 5 7 24 - 23 26
11.
Крисьюма
 19 6 6 7 28 - 29 24
12.
Васко да Гама
 20 7 3 10 22 - 31 24
13.
Жувентуде
 18 5 6 7 20 - 24 21
14.
Витория
 21 6 3 12 23 - 32 21
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 5 5 13 - 13 20
16.
Коринтианс
 20 4 7 9 18 - 27 19
17.
Гремио
 18 5 3 10 15 - 22 18
18.
Куяба
 19 4 5 10 19 - 25 17
19.
Флуминенсе
 19 4 5 10 15 - 24 17
20.
Атлетико Гойаненсе
 21 2 6 13 17 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 11 8 3 0 18 - 6 27
2.
Крузейро
 8 8 0 0 19 - 5 24
3.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 16 - 8 23
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
5.
Байя
 10 7 1 2 15 - 7 22
6.
Фламенго
 10 7 1 2 16 - 10 22
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
8.
Ред Булл Брагантино
 9 6 1 2 13 - 8 19
9.
Жувентуде
 10 5 4 1 14 - 6 19
10.
Васко да Гама
 10 5 3 2 16 - 16 18
11.
Гремио
 10 5 1 4 10 - 9 16
12.
Атлетико Минейро
 10 4 4 2 15 - 14 16
13.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
14.
Коринтианс
 9 3 5 1 13 - 9 14
15.
Крисьюма
 10 3 5 2 14 - 15 14
16.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
17.
Флуминенсе
 9 2 4 3 10 - 11 10
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
19.
Куяба
 10 1 3 6 8 - 12 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 6 3 2 19 - 12 21
2.
Фламенго
 10 5 3 2 18 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 4 2 3 11 - 8 14
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 9 - 10 14
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 3 3 7 - 7 12
6.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 13 - 14 12
7.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
8.
Куяба
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Крисьюма
 9 3 1 5 14 - 14 10
11.
Байя
 10 2 4 4 14 - 17 10
12.
Форталеза Сеара
 8 2 3 3 6 - 12 9
13.
Атлетико Гойаненсе
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Витория
 10 2 2 6 10 - 16 8
15.
Флуминенсе
 10 2 1 7 5 - 13 7
16.
Ред Булл Брагантино
 10 1 4 5 11 - 15 7
17.
Васко да Гама
 10 2 0 8 6 - 15 6
18.
Коринтианс
 11 1 2 8 5 - 18 5
19.
Гремио
 8 0 2 6 5 - 13 2
20.
Жувентуде
 8 0 2 6 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Крузейро Перейра Матеус 6 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 9
Витория Janderson 1 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Жувентуде Jadson III 1 7
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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