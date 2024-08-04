Тур: 21.
0'
33' Желтая карточкаWellington Rato
41' Желтая карточкаЛуис Франциско Зубелдиа
1:0
61' ГолКальери Хонатан
70' Желтая карточкаMatheus Goncalves
74' Желтая карточкаЛуис Давид
79' Желтая карточкаЭнрике Бруно
90'+6
Ход матча
33'
61'
74'
79'
13
Рафинья
XXI
28
Alan
Franco1
16
Густаво
Диас
47
_Ferreira
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
17
Винья
Матиас
21
Аллан
Соуза
22
Мойзес
Моура
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Рафинья XXIЗащитник
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 _FerreiraНападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
-
30 Морейра ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
33 Арруда ЭрикНападающий
-
-
-
26 Lizeiro
-
35 Sabino2
-
36 Patryck
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Полузащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 LorranПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 КлейтонПолузащитник
-
48 Хесус ИгорьНападающий
- Нападающий
-
29 Viktor Hugo
-
-
Главный тренер: Тите
История личных встреч
Сан-Паулу
Фламенго
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
40 матчей
37.5%
27.5%
35%
15 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
32.5%
47.5%
20%
13 побед 19 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
37.5%
32.5%
12 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.5
1.15
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.35
1.15
Среднее время на гол
66
78
Всего голов
57
46
Голов в среднем за матч
1.43
1.15
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
19
Больше 48%
Меньше 53%
21
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|6 (1)
|0.29
|Кальери Хонатан
|5
|0.24
|Лукас Моура
|5 (1)
|0.24
|Силва Андре III
|3
|0.14
|_Ferreira
|3
|0.14
|Феррейра Факундо
|2
|0.1
|Alisson II
|1
|0.05
|Арболеда Роберт
|1
|0.05
|Феррареси Науэль
|1
|0.05
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.05
|Igor Vinicius
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Арруда Эрик
|0
|0
|Wellington Rato
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|10 (3)
|0.5
|Энрике Бруно
|4
|0.2
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0.15
|Араужо Луис
|3
|0.15
|Де ла Крус Николас
|2
|0.1
|Габриэл Барбоза
|2 (1)
|0.1
|Мойзес Моура
|2
|0.1
|Луис Давид
|2
|0.1
|Жерсон Сантос
|1
|0.05
|Айртон Лукас
|1
|0.05
|Эвертон Соарес
|1
|0.05
|Lorran
|1
|0.05
|Бруно Фабрисио
|1
|0.05
|Evertton Araujo
|1
|0.05
|Уэсли Лопес
|0
|0
|Ортис Лео
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Франциско Зубелдиа
|9
|1
|Лусиано Невес
|9
|0
|Igor Vinicius
|4
|1
|Alan Franco1
|4
|1
|Alisson II
|4
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Welington
|3
|0
|Кальери Хонатан
|3
|0
|Michel Araujo
|3
|0
|_Ferreira
|3
|0
|Коста Диего
|2
|0
|Арболеда Роберт
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|Rodrigo Nestor
|2
|0
|Wellington Rato
|2
|0
|Бобадилья Дамиан
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Рафаэль Пирес
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Арруда Эрик
|1
|0
|Рафинья XXI
|1
|0
|William Gomes
|1
|0
|Maximiliano Cuberas
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лео Перейра
|4
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Араужо Луис
|3
|0
|Аллан Соуза
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
|Эвертон Соарес
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Фламенго
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
3
3
Сан-Паулу
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Фламенго
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
9
15
Сан-Паулу
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Фламенго
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
12
18
Голы по времени матча
Забито
17
18
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
4
24%
1
6%
1-15
3
18%
3
17%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
3
18%
6
33%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
3
43%
4
40%
76-90
Забито
13
17
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
3
23%
1
6%
1-15
1
8%
5
29%
29%
16-30
3
23%
2
12%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
3
23%
3
18%
76-90
Пропущено
13
9
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
6
46%
3
33%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
15%
3
33%
76-90
Забито
30
35
16 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
7
23%
2
6%
1-15
4
13%
8
23%
16-30
5
17%
6
17%
31-45
3
10%
3
9%
46-60
5
17%
7
20%
61-75
6
20%
9
26%
76-90
Пропущено
20
19
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 16
3
15%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
6
30%
3
16%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
5
25%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0
Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Байя 3:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3
Фламенго
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1
Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1
Результаты матчей
Сан-Паулу
Фламенго
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
5 раз 50%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
7 раз 70%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
6 раз 30%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
1
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
3 раза 14%
2
9 раз 45%
1
6 раз 30%
0
3 раза 15%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
91
65
73
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
46
46
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
173
1011
119
318
218
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 9
|Витория
|Janderson
|1 8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5