☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 21.
Флуминенсе
1:0
Конец матча
Байя
0'
25' Желтая карточка
Диого
36' Желтая карточка
Тьяго Сантос
1:0
45' Гол
Кауан Элиас
62' Желтая карточка
Силва Тьяго
84' Желтая карточка
Де Пена Карлос
90' Желтая карточка
Соуза Коули
90'+7
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
3
Силва
Тьяго
29
Тьяго
Сантос
6
Диого
VII
7
Андре
8
Gabriel
Martinelli
III
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
19
Кауан
Элиас
90
Kevin
Serna
22
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
25
Иаго
Лопес
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
10
Рибейро
Эвертон
11
Gabriel
Teixeira
9
Стум
Эвералдо
17
Лусиано
Родригез
Флуминенсе
4-3-3
Байя
4-3-3

История личных встреч

Флуминенсе
Байя

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.63

Среднее время на гол

70
144

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

1.75
0.57

Среднее время на гол

51
157

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

1.53
0.6

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
150

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауан Элиас 4 0.2
Гансо Пауло 3 0.15
Кано Херман 2 0.1
Лима II 2 0.1
Ариас Джон 1 0.05
Марсело Виера 1 (1) 0.05
Аугусто Ренато 1 0.05
Мартинелли Габриэл 1 0.05
Самуэл Шавьер 0 0
Андре 0 0
Kevin Serna 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 6 (1) 0.29
Gabriel Teixeira 4 0.19
Thaciano 4 0.19
Лукас Жан 3 0.14
Эступиньян Оскар 3 0.14
Соуза Коули 2 0.1
Александр Кайо 2 0.1
Да Силва Лусиано 1 0.05
Ademir Santos 1 0.05
Жилберто Жуниор 1 0.05
Ратао Рафаэл 1 0.05
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.05
Рибейро Эвертон 0 0
Де Пена Карлос 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 8 0
Лима II 4 1
Диого VII 5 0
Гуга III 3 1
Андре 4 0
Тьяго Сантос 4 0
Мело Фелипе 2 1
Кано Херман 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Александр Гомес II 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Jan Franc Lucumi 1 1
Самуэл Шавьер 2 0
Ариас Джон 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Mano Menezes 2 0
Gabriel Martinelli III 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Карлос Антонио 1 0
Марсело Виера 1 0
Коста Дуглас 1 0
Силва Тьяго 1 0
Маноэл 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Габриэл III 1 0
Нонато Густаво 1 0
Кауан Элиас 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 6 0
Де Пена Карлос 5 0
Стум Эвералдо 4 0
Thaciano 4 0
Куэста Виктор 3 0
Габриэл Шавьер 3 0
Лукас Жан 3 0
Rezende2 3 0
Александр Кайо 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Рибейро Эвертон 2 0
Маркос Дос Сантос 1 0
Сени Рожерио 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Danilo XVI 1 0
Yago I 1 0
Соуза Коули 1 0
Marcos Victor 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Байя
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
9
Флуминенсе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Байя
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

3
14
Флуминенсе
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
55% (11)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Байя
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

10
23

Голы по времени матча

Забито

11
14
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
2
18%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
45%
2
14%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
2
18%
5
36%
61-75
1
9%
3
21%
76-90

Пропущено

11
18
1 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
9%
4
22%
31-45
3
27%
3
17%
46-60
3
27%
6
33%
61-75
4
36%
2
11%
76-90

Забито

4
15
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
1
25%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
1
25%
5
33%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
5
36%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
1
14%
76-90

Забито

15
29
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
3
20%
3
10%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
6
40%
5
17%
31-45
1
7%
4
14%
46-60
3
20%
7
24%
61-75
2
13%
8
28%
76-90

Пропущено

25
25
7 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
0
0%
2
8%
1-15
1
4%
5
20%
16-30
6
24%
5
20%
31-45
6
24%
4
16%
46-60
6
24%
6
24%
61-75
6
24%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1
Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2
Байя
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1
Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0

Результаты матчей

Флуминенсе
Байя

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
0:1
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
1
10 раз 48%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
18
3
3
17
1.5
8
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 21 13 4 4 35 - 20 43
2.
Фламенго
 20 12 4 4 34 - 20 40
3.
Форталеза Сеара
 19 10 6 3 24 - 18 36
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 21 11 3 7 27 - 17 36
5.
Крузейро
 19 11 2 6 28 - 20 35
6.
Сан-Паулу
 21 10 5 6 29 - 21 35
7.
Байя
 21 9 5 7 29 - 25 32
8.
Атлетико Паранаэнсе
 19 8 4 7 22 - 20 28
9.
Атлетико Минейро
 19 7 7 5 28 - 28 28
10.
Ред Булл Брагантино
 19 7 5 7 24 - 23 26
11.
Крисьюма
 19 6 6 7 28 - 29 24
12.
Васко да Гама
 20 7 3 10 22 - 31 24
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 16 6 5 5 14 - 13 23
14.
Жувентуде
 19 5 7 7 21 - 25 22
15.
Гремио
 19 6 3 10 17 - 22 21
16.
Витория
 21 6 3 12 23 - 32 21
17.
Флуминенсе
 20 5 5 10 16 - 24 20
18.
Коринтианс
 21 4 8 9 19 - 28 20
19.
Куяба
 19 4 5 10 19 - 25 17
20.
Атлетико Гойаненсе
 21 2 6 13 17 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 11 8 3 0 18 - 6 27
2.
Крузейро
 8 8 0 0 19 - 5 24
3.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 16 - 8 23
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
5.
Байя
 10 7 1 2 15 - 7 22
6.
Фламенго
 10 7 1 2 16 - 10 22
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 11 7 1 3 16 - 8 22
8.
Ред Булл Брагантино
 9 6 1 2 13 - 8 19
9.
Жувентуде
 10 5 4 1 14 - 6 19
10.
Васко да Гама
 10 5 3 2 16 - 16 18
11.
Гремио
 10 5 1 4 10 - 9 16
12.
Атлетико Минейро
 10 4 4 2 15 - 14 16
13.
Коринтианс
 10 3 6 1 14 - 10 15
14.
Атлетико Паранаэнсе
 9 4 2 3 13 - 10 14
15.
Крисьюма
 10 3 5 2 14 - 15 14
16.
Флуминенсе
 10 3 4 3 11 - 11 13
17.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 7 3 2 2 7 - 6 11
19.
Куяба
 10 1 3 6 8 - 12 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 6 3 2 19 - 12 21
2.
Фламенго
 10 5 3 2 18 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 10 4 2 4 11 - 9 14
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 9 - 10 14
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 9 3 3 3 7 - 7 12
6.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 13 - 14 12
7.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
8.
Куяба
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Крисьюма
 9 3 1 5 14 - 14 10
11.
Байя
 11 2 4 5 14 - 18 10
12.
Форталеза Сеара
 8 2 3 3 6 - 12 9
13.
Атлетико Гойаненсе
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Витория
 10 2 2 6 10 - 16 8
15.
Флуминенсе
 10 2 1 7 5 - 13 7
16.
Ред Булл Брагантино
 10 1 4 5 11 - 15 7
17.
Васко да Гама
 10 2 0 8 6 - 15 6
18.
Гремио
 9 1 2 6 7 - 13 5
19.
Коринтианс
 11 1 2 8 5 - 18 5
20.
Жувентуде
 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Крузейро Перейра Матеус 6 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 9
Жувентуде Jadson III 1 8
Витория Janderson 1 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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