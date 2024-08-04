Тур: 21.
1:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаДиого
36' Желтая карточкаТьяго Сантос
1:0
45' ГолКауан Элиас
62' Желтая карточкаСилва Тьяго
84' Желтая карточкаДе Пена Карлос
90' Желтая карточкаСоуза Коули
90'+7
Ход матча
25'
36'
45'
1:0
62'
71'
76'
84'
90'
29
Тьяго
Сантос
7
Андре
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
19
Кауан
Элиас
90
Kevin
Serna
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
6 ДиогоЗащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Ариас ДжонНападающий
-
19 Кауан ЭлиасНападающий
-
90 Kevin SernaНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
-
23 ГугаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
-
11 КеноНападающий
- Нападающий
-
4 Ignacio2
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
-
77 Тьягу МендешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
-
16 ThacianoНападающий
-
20 Yago I
-
-
23 Adriel Ramos
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Флуминенсе
Байя
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
15 матчей
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.63
Среднее время на гол
70
144
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
1.75
0.57
Среднее время на гол
51
157
Всего голов
23
9
Голов в среднем за матч
1.53
0.6
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
58
150
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауан Элиас
|4
|0.2
|Гансо Пауло
|3
|0.15
|Кано Херман
|2
|0.1
|Лима II
|2
|0.1
|Ариас Джон
|1
|0.05
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.05
|Аугусто Ренато
|1
|0.05
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.05
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Андре
|0
|0
|Kevin Serna
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|6 (1)
|0.29
|Gabriel Teixeira
|4
|0.19
|Thaciano
|4
|0.19
|Лукас Жан
|3
|0.14
|Эступиньян Оскар
|3
|0.14
|Соуза Коули
|2
|0.1
|Александр Кайо
|2
|0.1
|Да Силва Лусиано
|1
|0.05
|Ademir Santos
|1
|0.05
|Жилберто Жуниор
|1
|0.05
|Ратао Рафаэл
|1
|0.05
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.05
|Рибейро Эвертон
|0
|0
|Де Пена Карлос
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|8
|0
|Лима II
|4
|1
|Диого VII
|5
|0
|Гуга III
|3
|1
|Андре
|4
|0
|Тьяго Сантос
|4
|0
|Мело Фелипе
|2
|1
|Кано Херман
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Александр Гомес II
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Самуэл Шавьер
|2
|0
|Ариас Джон
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Mano Menezes
|2
|0
|Gabriel Martinelli III
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Нонато Густаво
|1
|0
|Кауан Элиас
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|6
|0
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Стум Эвералдо
|4
|0
|Thaciano
|4
|0
|Куэста Виктор
|3
|0
|Габриэл Шавьер
|3
|0
|Лукас Жан
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Александр Кайо
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Маркос Дос Сантос
|1
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Байя
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
9
Флуминенсе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Байя
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
3
14
Флуминенсе
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
55% (11)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Байя
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
10
23
Голы по времени матча
Забито
11
14
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
2
18%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
45%
2
14%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
2
18%
5
36%
61-75
1
9%
3
21%
76-90
Пропущено
11
18
1 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
9%
4
22%
31-45
3
27%
3
17%
46-60
3
27%
6
33%
61-75
4
36%
2
11%
76-90
Забито
4
15
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
1
25%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
1
25%
5
33%
76-90
Пропущено
14
7
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
5
36%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
1
14%
76-90
Забито
15
29
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
3
20%
3
10%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
6
40%
5
17%
31-45
1
7%
4
14%
46-60
3
20%
7
24%
61-75
2
13%
8
28%
76-90
Пропущено
25
25
7 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
0
0%
2
8%
1-15
1
4%
5
20%
16-30
6
24%
5
20%
31-45
6
24%
4
16%
46-60
6
24%
6
24%
61-75
6
24%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1
Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2
Байя
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1
Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0
Результаты матчей
Флуминенсе
Байя
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
5 раз 25%
0:1
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
1
10 раз 48%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
37
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
92
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
183
317
813
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|4
|4
|35 - 20
|43
|2.
|20
|12
|4
|4
|34 - 20
|40
|3.
|19
|10
|6
|3
|24 - 18
|36
|4.
|0:1
|21
|11
|3
|7
|27 - 17
|36
|5.
|19
|11
|2
|6
|28 - 20
|35
|6.
|21
|10
|5
|6
|29 - 21
|35
|7.
|21
|9
|5
|7
|29 - 25
|32
|8.
|19
|8
|4
|7
|22 - 20
|28
|9.
|19
|7
|7
|5
|28 - 28
|28
|10.
|19
|7
|5
|7
|24 - 23
|26
|11.
|19
|6
|6
|7
|28 - 29
|24
|12.
|20
|7
|3
|10
|22 - 31
|24
|13.
|1:0
|16
|6
|5
|5
|14 - 13
|23
|14.
|19
|5
|7
|7
|21 - 25
|22
|15.
|19
|6
|3
|10
|17 - 22
|21
|16.
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|17.
|20
|5
|5
|10
|16 - 24
|20
|18.
|21
|4
|8
|9
|19 - 28
|20
|19.
|19
|4
|5
|10
|19 - 25
|17
|20.
|21
|2
|6
|13
|17 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|18 - 6
|27
|2.
|8
|8
|0
|0
|19 - 5
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|16 - 8
|23
|4.
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|5.
|10
|7
|1
|2
|15 - 7
|22
|6.
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|7.
|0:1
|11
|7
|1
|3
|16 - 8
|22
|8.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|9.
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|10.
|10
|5
|3
|2
|16 - 16
|18
|11.
|10
|5
|1
|4
|10 - 9
|16
|12.
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|13.
|10
|3
|6
|1
|14 - 10
|15
|14.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|15.
|10
|3
|5
|2
|14 - 15
|14
|16.
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|17.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|18.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|19.
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|20.
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|2.
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|3.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|4.
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|5.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|9.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|14 - 14
|10
|11.
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|6 - 12
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|15.
|10
|2
|1
|7
|5 - 13
|7
|16.
|10
|1
|4
|5
|11 - 15
|7
|17.
|10
|2
|0
|8
|6 - 15
|6
|18.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
|19.
|11
|1
|2
|8
|5 - 18
|5
|20.
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 9
|Жувентуде
|Jadson III
|1 8
|Витория
|Janderson
|1 8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5