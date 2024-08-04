Тур: 21.
0:2
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаMateo Gamarra
0:1
18' ГолGustavo Martins
0:2
21' ГолМонсальве Мигель
82' Желтая карточкаTomas Cuello
90'+6
Ход матча
17'
18'
0:1
21'
0:2
46'
46'
46'
59'
82'
26
Erick2
11
Nikao
20
Julimar
36
Nata
26
Van
Van
23
Pepe4
17
Дуглас
XV
14
Натан
Аллан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
-
20 JulimarПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Зе ВиторЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
57 Joao Cruz
-
45 Lucas Belezi
-
-
28 Tomas Cuello
-
22 Madson II
-
92 Pablo I
-
Главный тренер: Martin Varini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 NataЗащитник
-
26 Van VanЗащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Педро ЖоаоПолузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Caique IV
-
-
45 Mila
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Гремио
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
64.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 14 побед
38 матчей
26.3%
21.1%
52.6%
10 побед 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
23.7%
42.1%
34.2%
9 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
15.8%
47.4%
36.8%
6 побед 18 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
8
Голов в среднем за матч
1.21
0.42
Среднее время на гол
74
213
Всего голов
31
18
Голов в среднем за матч
1.63
0.95
Среднее время на гол
55
95
Всего голов
54
26
Голов в среднем за матч
1.42
0.68
Тотал матчей
2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
63
131
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.21
|Julimar
|3
|0.16
|Ди Йорио Лукас
|3
|0.16
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.11
|Pablo I
|2
|0.11
|Каноббио Агустин
|2
|0.11
|Tomas Cuello
|1
|0.05
|Leonardo Godoy
|1
|0.05
|Erick2
|1
|0.05
|Nikao
|1
|0.05
|Christian Cardoso
|1
|0.05
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0.16
|Кристальдо Франко
|3 (1)
|0.16
|Gustavo Gomes
|2
|0.11
|Gustavo Martins
|2
|0.11
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.11
|Павон Кристиан
|1
|0.05
|Вильясанти Матиас
|1
|0.05
|Cuiabano
|1
|0.05
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.05
|Эли Родриго
|1
|0.05
|Монсальве Мигель
|1
|0.05
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандиньо XII
|6
|0
|Lucas Esquivel
|4
|1
|Pablo I
|5
|0
|Mateo Gamarra
|4
|0
|Каноббио Агустин
|2
|1
|Thiago Heleno
|3
|0
|Leonardo Godoy
|3
|0
|Christian Cardoso
|3
|0
|Кука
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Madson II
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Julimar
|2
|0
|Tomas Cuello
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Bruno Zapelli
|2
|0
|Leonardo Linck
|0
|1
|Понтес Микаэл
|0
|1
|Жука Роберто
|1
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Filipinho
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|5
|1
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Эли Родриго
|4
|0
|Дуглас XV
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Джеромел Педро
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Pepe4
|1
|1
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0
|Рейналдо Мануэл
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Коста Диего
|0
|1
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Gustavo Martins
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Гремио
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
5
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Гремио
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
8
9
Атлетико Паранаэнсе
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Гремио
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
12
14
Голы по времени матча
Забито
13
5
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
0
0%
1
20%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
3
23%
3
60%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
4
31%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
3
38%
2
15%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
3
38%
1
10%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
27%
3
33%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Забито
21
15
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
1
5%
2
13%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
5
24%
1
7%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
6
29%
4
27%
76-90
Пропущено
19
22
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
5
26%
4
18%
1-15
2
11%
5
23%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
3
16%
2
9%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
6
32%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5
Гремио
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0
Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Гремио
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
6 раз 33%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
37
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
44
37
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
117
513
414
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|4
|4
|35 - 20
|43
|2.
|20
|12
|4
|4
|34 - 20
|40
|3.
|19
|10
|6
|3
|24 - 18
|36
|4.
|0:1
|21
|11
|3
|7
|27 - 17
|36
|5.
|19
|11
|2
|6
|28 - 20
|35
|6.
|21
|10
|5
|6
|29 - 21
|35
|7.
|21
|9
|5
|7
|29 - 25
|32
|8.
|19
|8
|4
|7
|22 - 20
|28
|9.
|19
|7
|7
|5
|28 - 28
|28
|10.
|19
|7
|5
|7
|24 - 23
|26
|11.
|19
|6
|6
|7
|28 - 29
|24
|12.
|20
|7
|3
|10
|22 - 31
|24
|13.
|1:0
|16
|6
|5
|5
|14 - 13
|23
|14.
|19
|5
|7
|7
|21 - 25
|22
|15.
|19
|6
|3
|10
|17 - 22
|21
|16.
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|17.
|20
|5
|5
|10
|16 - 24
|20
|18.
|21
|4
|8
|9
|19 - 28
|20
|19.
|19
|4
|5
|10
|19 - 25
|17
|20.
|21
|2
|6
|13
|17 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|18 - 6
|27
|2.
|8
|8
|0
|0
|19 - 5
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|16 - 8
|23
|4.
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|5.
|10
|7
|1
|2
|15 - 7
|22
|6.
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|7.
|0:1
|11
|7
|1
|3
|16 - 8
|22
|8.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|9.
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|10.
|10
|5
|3
|2
|16 - 16
|18
|11.
|10
|5
|1
|4
|10 - 9
|16
|12.
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|13.
|10
|3
|6
|1
|14 - 10
|15
|14.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|15.
|10
|3
|5
|2
|14 - 15
|14
|16.
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|17.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|18.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|19.
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|20.
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|2.
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|3.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|4.
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|5.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|9.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|14 - 14
|10
|11.
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|6 - 12
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|15.
|10
|2
|1
|7
|5 - 13
|7
|16.
|10
|1
|4
|5
|11 - 15
|7
|17.
|10
|2
|0
|8
|6 - 15
|6
|18.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
|19.
|11
|1
|2
|8
|5 - 18
|5
|20.
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 9
|Жувентуде
|Jadson III
|1 8
|Витория
|Janderson
|1 8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5