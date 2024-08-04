☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 21.
Атлетико Паранаэнсе
0:2
Конец матча
Гремио
0'
17' Желтая карточка
Mateo Gamarra
0:1
18' Гол
Gustavo Martins
0:2
21' Гол
Монсальве Мигель
82' Желтая карточка
Tomas Cuello
90'+6
24
Leonardo
Linck
4
Роша
Кайке
15
Mateo
Gamarra
37
Lucas
Esquivel
26
Erick2
88
Christian
Cardoso
3
Gabriel
Paulista
VIII
10
Bruno
Zapelli
11
Nikao
20
Julimar
7
Ди
Йорио
Лукас
33
Рафаэл
Кабрал
2
Фабио
да
Сильва
53
Gustavo
Martins
36
Nata
26
Van
Van
23
Pepe4
17
Дуглас
XV
15
Эденилсон
дос
Сантос
14
Натан
Аллан
11
Монсальве
Мигель
39
Gustavo
Gomes
Атлетико Паранаэнсе
3-3-3-1
Гремио
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Гремио

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
64.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 14 побед

38 матчей

26.3%
21.1%
52.6%
10 побед 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

23.7%
42.1%
34.2%
9 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

15.8%
47.4%
36.8%
6 побед 18 ничьих 14 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
4:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
К
2:0
СA
2:1
К
2:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:0
К
2:3
К
4:0
СA
0:2
СA
1:0
К
0:1
К
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:1
БСА
1:0
БСА
1:0
КБ
0:0
КБ
1:0
БСА
1:0
БСА
1:1
СA
4:0
СA
0:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:1
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

23
8

Голов в среднем за матч

1.21
0.42

Среднее время на гол

74
213

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.63
0.95

Среднее время на гол

55
95

Всего голов

54
26

Голов в среднем за матч

1.42
0.68

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

63
131

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 4 0.21
Julimar 3 0.16
Ди Йорио Лукас 3 0.16
Фернандиньо XII 2 (1) 0.11
Pablo I 2 0.11
Каноббио Агустин 2 0.11
Tomas Cuello 1 0.05
Leonardo Godoy 1 0.05
Erick2 1 0.05
Nikao 1 0.05
Christian Cardoso 1 0.05
Lucas Esquivel 0 0
Bruno Zapelli 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Madson II 0 0
Роша Кайке 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотельдо Йеферсон 3 0.16
Кристальдо Франко 3 (1) 0.16
Gustavo Gomes 2 0.11
Gustavo Martins 2 0.11
Рейналдо Мануэл 2 (1) 0.11
Павон Кристиан 1 0.05
Вильясанти Матиас 1 0.05
Cuiabano 1 0.05
Эденилсон дос Сантос 1 0.05
Эли Родриго 1 0.05
Монсальве Мигель 1 0.05
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао II 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандиньо XII 6 0
Lucas Esquivel 4 1
Pablo I 5 0
Mateo Gamarra 4 0
Каноббио Агустин 2 1
Thiago Heleno 3 0
Leonardo Godoy 3 0
Christian Cardoso 3 0
Кука 1 1
Зе Витор 2 0
Madson II 2 0
Сантана Алекс 2 0
Julimar 2 0
Tomas Cuello 2 0
Роша Кайке 2 0
Bruno Zapelli 2 0
Leonardo Linck 0 1
Понтес Микаэл 0 1
Жука Роберто 1 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Gabriel Paulista VIII 1 0
Ди Йорио Лукас 1 0
Erick2 1 0
Бенто Крепски 1 0
Filipinho 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 5 1
Gustavo Gomes 5 0
Эли Родриго 4 0
Дуглас XV 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Джеромел Педро 3 0
Павон Кристиан 3 0
Карбальо Фелипе 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Pepe4 1 1
Эденилсон дос Сантос 2 0
Рейналдо Мануэл 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Коста Диего 0 1
Фабио да Сильва 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Nata 1 0
Педро Жоао II 1 0
Gustavo Martins 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Гремио
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
5
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Гремио
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

8
9
Атлетико Паранаэнсе
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Гремио
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

13
5
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
0
0%
1
20%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
3
23%
3
60%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
4
31%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
3
38%
2
15%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
3
38%
1
10%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
27%
3
33%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Забито

21
15
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
1
5%
2
13%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
5
24%
1
7%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
6
29%
4
27%
76-90

Пропущено

19
22
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
5
26%
4
18%
1-15
2
11%
5
23%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
3
16%
2
9%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
6
32%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5
Гремио
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0
Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Гремио

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
6 раз 33%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
3
7
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
4
3
7
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
11
7
5
13
1.5
4
14
2
16
2.5
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 21 13 4 4 35 - 20 43
2.
Фламенго
 20 12 4 4 34 - 20 40
3.
Форталеза Сеара
 19 10 6 3 24 - 18 36
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 21 11 3 7 27 - 17 36
5.
Крузейро
 19 11 2 6 28 - 20 35
6.
Сан-Паулу
 21 10 5 6 29 - 21 35
7.
Байя
 21 9 5 7 29 - 25 32
8.
Атлетико Паранаэнсе
 19 8 4 7 22 - 20 28
9.
Атлетико Минейро
 19 7 7 5 28 - 28 28
10.
Ред Булл Брагантино
 19 7 5 7 24 - 23 26
11.
Крисьюма
 19 6 6 7 28 - 29 24
12.
Васко да Гама
 20 7 3 10 22 - 31 24
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 16 6 5 5 14 - 13 23
14.
Жувентуде
 19 5 7 7 21 - 25 22
15.
Гремио
 19 6 3 10 17 - 22 21
16.
Витория
 21 6 3 12 23 - 32 21
17.
Флуминенсе
 20 5 5 10 16 - 24 20
18.
Коринтианс
 21 4 8 9 19 - 28 20
19.
Куяба
 19 4 5 10 19 - 25 17
20.
Атлетико Гойаненсе
 21 2 6 13 17 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 11 8 3 0 18 - 6 27
2.
Крузейро
 8 8 0 0 19 - 5 24
3.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 16 - 8 23
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
5.
Байя
 10 7 1 2 15 - 7 22
6.
Фламенго
 10 7 1 2 16 - 10 22
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 11 7 1 3 16 - 8 22
8.
Ред Булл Брагантино
 9 6 1 2 13 - 8 19
9.
Жувентуде
 10 5 4 1 14 - 6 19
10.
Васко да Гама
 10 5 3 2 16 - 16 18
11.
Гремио
 10 5 1 4 10 - 9 16
12.
Атлетико Минейро
 10 4 4 2 15 - 14 16
13.
Коринтианс
 10 3 6 1 14 - 10 15
14.
Атлетико Паранаэнсе
 9 4 2 3 13 - 10 14
15.
Крисьюма
 10 3 5 2 14 - 15 14
16.
Флуминенсе
 10 3 4 3 11 - 11 13
17.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 7 3 2 2 7 - 6 11
19.
Куяба
 10 1 3 6 8 - 12 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 6 3 2 19 - 12 21
2.
Фламенго
 10 5 3 2 18 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 10 4 2 4 11 - 9 14
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 9 - 10 14
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 9 3 3 3 7 - 7 12
6.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 13 - 14 12
7.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
8.
Куяба
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Крисьюма
 9 3 1 5 14 - 14 10
11.
Байя
 11 2 4 5 14 - 18 10
12.
Форталеза Сеара
 8 2 3 3 6 - 12 9
13.
Атлетико Гойаненсе
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Витория
 10 2 2 6 10 - 16 8
15.
Флуминенсе
 10 2 1 7 5 - 13 7
16.
Ред Булл Брагантино
 10 1 4 5 11 - 15 7
17.
Васко да Гама
 10 2 0 8 6 - 15 6
18.
Гремио
 9 1 2 6 7 - 13 5
19.
Коринтианс
 11 1 2 8 5 - 18 5
20.
Жувентуде
 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Крузейро Перейра Матеус 6 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 9
Жувентуде Jadson III 1 8
Витория Janderson 1 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Весь список
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      Матео Гамарра получил желтую карточку от судьи
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