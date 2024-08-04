Тур: 21.
1:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
4' ГолРусшел Алан
30' Желтая карточкаКоронадо Игор
45' Красная карточкаГабриэл Васконселлос
45' Желтая карточкаThiago Dos Santos2
48' Желтая карточкаJadson III
1:1
48' ГолЭнрике Педро
53' Желтая карточкаРусшел Алан
56' Желтая карточкаГарро Родриго
57' Вторая желтая карточкаРусшел Алан
90' Желтая карточкаRodrigo Sam
90' Желтая карточкаMandaca
Ход матча
4'
0:1
30'
46'
48'
48'
1:1
53'
56'
57'
78'
90'
90'
23
Фагнер
Лемос
46
Hugo
Farias
14
Raniele
36
Уэсли
Лопес
17
Жоване
14
Эвертон
28
Русшел
Алан
16
Jadson
III
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
-
17 ЖованеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
37 РайанПолузащитник
-
8 ШарлесПолузащитник
-
26 БироПолузащитник
-
20 Раул ПедроНападающий
-
31 KaykeНападающий
-
16 Энрике Педро
-
27 Bidon Breno
-
Главный тренер: Диас Рамон
- Основной состав
- Вратарь
-
14 ЭвертонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Rodrigo SamЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Mateus Claus
-
-
11 Марселинью X
-
-
17 Edson2
-
44 Mandaca
-
88 Davi Goes
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Коринтианс
Жувентуде
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Среднее время на гол
60
270
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.57
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
126
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|4 (1)
|0.19
|Гарро Родриго
|3
|0.14
|Уэсли Лопес
|3
|0.14
|Кака II
|3
|0.14
|Ромеро Анхель
|2
|0.1
|Коронадо Игор
|1
|0.05
|Gustavo Mosquito
|1
|0.05
|Энрике Педро XI
|1
|0.05
|Биду
|1
|0.05
|Жоване
|1
|0.05
|Hugo Farias
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.21
|Барбоза Лукас
|4
|0.21
|Erick Farias
|2
|0.11
|Mandaca
|2
|0.11
|Jadson III
|1
|0.05
|Лукас Хуан
|1
|0.05
|Эвертон
|1
|0.05
|Русшел Алан
|1
|0.05
|Жилберто IV
|1
|0.05
|Rodrigo Sam
|1
|0.05
|Danilo Boza
|1
|0.05
|Арруда Эрик
|1
|0.05
|Luis Oyama
|1
|0.05
|Нене Андерсон
|0
|0
|Bill2
|0
|0
|Марселинью X
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|7
|0
|Raniele
|6
|0
|Энрике Густаво
|4
|1
|Алберто Юри
|4
|0
|Ромеро Анхель
|3
|0
|Коронадо Игор
|3
|0
|Кака II
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Bidon Breno
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Котулио Матеус
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Торрес Феликс
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Райан
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Ногейра Хуго
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|8
|1
|Marcos Ze
|5
|1
|Лукас Хуан
|4
|1
|Caique
|5
|0
|Барбоза Лукас
|5
|0
|Габриэл Васконселлос
|3
|1
|Русшел Алан
|2
|1
|Rodrigo Sam
|3
|0
|Фрейтас Лукас
|1
|1
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Vicente Jean Carlos
|2
|0
|Иносенсио Габриэль
|2
|0
|Mandaca
|2
|0
|Нене Андерсон
|1
|0
|Peixoto
|1
|0
|Жилберто IV
|1
|0
|Danilo Boza
|1
|0
|Thiago Dos Santos2
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Mateus Claus
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Жувентуде
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
6
Коринтианс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Жувентуде
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
5
13
Коринтианс
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
40% (8)
10% (2)
Жувентуде
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (10)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
11
19
Голы по времени матча
Забито
14
6
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
14 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
4
67%
61-75
3
21%
1
17%
76-90
Пропущено
8
18
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
3
38%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
25%
4
22%
31-45
1
13%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
25%
5
28%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
2
33%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
1
17%
3
21%
76-90
Пропущено
17
6
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
2
33%
16-30
4
24%
1
17%
31-45
6
35%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
3
18%
1
17%
76-90
Забито
20
20
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 3
0
0%
1
5%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
8
40%
4
20%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
3
15%
5
25%
61-75
4
20%
4
20%
76-90
Пропущено
25
24
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 13
5
20%
3
13%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
6
24%
5
21%
31-45
7
28%
4
17%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
5
20%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1
Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2
Жувентуде
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0
Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Байя - Жувентуде 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0
Результаты матчей
Коринтианс
Жувентуде
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
Точный счет
2:0
4 раза 20%
2:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
2:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 50%
1
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
1
11 раз 61%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Жувентуде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
91
54
46
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
62
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1010
Больше Меньше
153
614
414
218
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|4
|4
|35 - 20
|43
|2.
|20
|12
|4
|4
|34 - 20
|40
|3.
|19
|10
|6
|3
|24 - 18
|36
|4.
|0:1
|21
|11
|3
|7
|27 - 17
|36
|5.
|19
|11
|2
|6
|28 - 20
|35
|6.
|21
|10
|5
|6
|29 - 21
|35
|7.
|21
|9
|5
|7
|29 - 25
|32
|8.
|19
|8
|4
|7
|22 - 20
|28
|9.
|19
|7
|7
|5
|28 - 28
|28
|10.
|19
|7
|5
|7
|24 - 23
|26
|11.
|19
|6
|6
|7
|28 - 29
|24
|12.
|20
|7
|3
|10
|22 - 31
|24
|13.
|1:0
|16
|6
|5
|5
|14 - 13
|23
|14.
|1:1
|19
|5
|7
|7
|21 - 25
|22
|15.
|19
|6
|3
|10
|17 - 22
|21
|16.
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|17.
|20
|5
|5
|10
|16 - 24
|20
|18.
|1:1
|21
|4
|8
|9
|19 - 28
|20
|19.
|19
|4
|5
|10
|19 - 25
|17
|20.
|21
|2
|6
|13
|17 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|18 - 6
|27
|2.
|8
|8
|0
|0
|19 - 5
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|16 - 8
|23
|4.
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|5.
|10
|7
|1
|2
|15 - 7
|22
|6.
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|7.
|0:1
|11
|7
|1
|3
|16 - 8
|22
|8.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|9.
|1:1
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|10.
|10
|5
|3
|2
|16 - 16
|18
|11.
|10
|5
|1
|4
|10 - 9
|16
|12.
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|13.
|1:1
|10
|3
|6
|1
|14 - 10
|15
|14.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|15.
|10
|3
|5
|2
|14 - 15
|14
|16.
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|17.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|18.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|19.
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|20.
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|2.
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|3.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|4.
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|5.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|9.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|14 - 14
|10
|11.
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|6 - 12
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|15.
|10
|2
|1
|7
|5 - 13
|7
|16.
|10
|1
|4
|5
|11 - 15
|7
|17.
|10
|2
|0
|8
|6 - 15
|6
|18.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
|19.
|1:1
|11
|1
|2
|8
|5 - 18
|5
|20.
|1:1
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 9
|Жувентуде
|Jadson III
|1 8
|Витория
|Janderson
|1 8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5