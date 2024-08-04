☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 21.
Коринтианс
1:1
Второй тайм: 90+'
Жувентуде
0'
0:1
4' Гол
Русшел Алан
30' Желтая карточка
Коронадо Игор
45' Красная карточка
Габриэл Васконселлос
45' Желтая карточка
Thiago Dos Santos2
48' Желтая карточка
Jadson III
1:1
48' Гол
Энрике Педро
53' Желтая карточка
Русшел Алан
56' Желтая карточка
Гарро Родриго
57' Вторая желтая карточка
Русшел Алан
90' Желтая карточка
Rodrigo Sam
90' Желтая карточка
Mandaca
1
Ногейра
Хуго
23
Фагнер
Лемос
5
Рамальо
Андре
3
Торрес
Феликс
46
Hugo
Farias
14
Raniele
80
Сантана
Алекс
10
Гарро
Родриго
36
Уэсли
Лопес
17
Жоване
77
Коронадо
Игор
1
Габриэл
Васконселлос
14
Эвертон
4
Danilo
Boza
3
Marcos
Ze
28
Русшел
Алан
16
Jadson
III
8
Thiago
Dos
Santos2
20
Vicente
Jean
Carlos
21
Барбоза
Лукас
79
Каррильо
Рони
7
Erick
Farias
Коринтианс
4-3-3
Жувентуде
4-3-3

История личных встреч

Коринтианс
Жувентуде

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

СA
2:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:1
СB
1:2
СB
2:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
126

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 4 (1) 0.19
Гарро Родриго 3 0.14
Уэсли Лопес 3 0.14
Кака II 3 0.14
Ромеро Анхель 2 0.1
Коронадо Игор 1 0.05
Gustavo Mosquito 1 0.05
Энрике Педро XI 1 0.05
Биду 1 0.05
Жоване 1 0.05
Hugo Farias 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 4 0.21
Барбоза Лукас 4 0.21
Erick Farias 2 0.11
Mandaca 2 0.11
Jadson III 1 0.05
Лукас Хуан 1 0.05
Эвертон 1 0.05
Русшел Алан 1 0.05
Жилберто IV 1 0.05
Rodrigo Sam 1 0.05
Danilo Boza 1 0.05
Арруда Эрик 1 0.05
Luis Oyama 1 0.05
Нене Андерсон 0 0
Bill2 0 0
Марселинью X 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 7 0
Raniele 6 0
Энрике Густаво 4 1
Алберто Юри 4 0
Ромеро Анхель 3 0
Коронадо Игор 3 0
Кака II 3 0
Мигель Карлос 3 0
Bidon Breno 3 0
Каэтано Жоао 1 1
Котулио Матеус 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Сантана Алекс 2 0
Торрес Феликс 2 0
Раул Педро 2 0
Райан 1 0
Рамальо Андре 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Ногейра Хуго 1 0
Hugo Farias 1 0
Leonardo Mana 1 0
Жоване 1 0
Энрике Педро XI 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 8 1
Marcos Ze 5 1
Лукас Хуан 4 1
Caique 5 0
Барбоза Лукас 5 0
Габриэл Васконселлос 3 1
Русшел Алан 2 1
Rodrigo Sam 3 0
Фрейтас Лукас 1 1
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Vicente Jean Carlos 2 0
Иносенсио Габриэль 2 0
Mandaca 2 0
Нене Андерсон 1 0
Peixoto 1 0
Жилберто IV 1 0
Danilo Boza 1 0
Thiago Dos Santos2 1 0
Абнер 1 0
Mateus Claus 1 0
Марселинью X 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Жувентуде
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
6
Коринтианс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Жувентуде
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

5
13
Коринтианс
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
40% (8)
10% (2)
Жувентуде
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (10)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

11
19

Голы по времени матча

Забито

14
6
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
14 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
4
67%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Пропущено

8
18
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
3
38%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
25%
4
22%
31-45
1
13%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
25%
5
28%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
2
33%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Пропущено

17
6
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
2
33%
16-30
4
24%
1
17%
31-45
6
35%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
3
18%
1
17%
76-90

Забито

20
20
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 3
0
0%
1
5%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
8
40%
4
20%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
3
15%
5
25%
61-75
4
20%
4
20%
76-90

Пропущено

25
24
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 13
5
20%
3
13%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
6
24%
5
21%
31-45
7
28%
4
17%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
5
20%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1
Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2
Жувентуде
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0
Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Байя - Жувентуде 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0

Результаты матчей

Коринтианс
Жувентуде

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%

Точный счет

2:0
4 раза 20%
2:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
2:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 50%
1
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
1
11 раз 61%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Жувентуде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
1
5
4
1.5
4
6
2
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
6
2
1
10
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
10
0.5
Больше Меньше
15
3
6
14
1.5
4
14
2
18
2.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 21 13 4 4 35 - 20 43
2.
Фламенго
 20 12 4 4 34 - 20 40
3.
Форталеза Сеара
 19 10 6 3 24 - 18 36
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 21 11 3 7 27 - 17 36
5.
Крузейро
 19 11 2 6 28 - 20 35
6.
Сан-Паулу
 21 10 5 6 29 - 21 35
7.
Байя
 21 9 5 7 29 - 25 32
8.
Атлетико Паранаэнсе
 19 8 4 7 22 - 20 28
9.
Атлетико Минейро
 19 7 7 5 28 - 28 28
10.
Ред Булл Брагантино
 19 7 5 7 24 - 23 26
11.
Крисьюма
 19 6 6 7 28 - 29 24
12.
Васко да Гама
 20 7 3 10 22 - 31 24
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 16 6 5 5 14 - 13 23
14.
Жувентуде
 1:1 19 5 7 7 21 - 25 22
15.
Гремио
 19 6 3 10 17 - 22 21
16.
Витория
 21 6 3 12 23 - 32 21
17.
Флуминенсе
 20 5 5 10 16 - 24 20
18.
Коринтианс
 1:1 21 4 8 9 19 - 28 20
19.
Куяба
 19 4 5 10 19 - 25 17
20.
Атлетико Гойаненсе
 21 2 6 13 17 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 11 8 3 0 18 - 6 27
2.
Крузейро
 8 8 0 0 19 - 5 24
3.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 16 - 8 23
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
5.
Байя
 10 7 1 2 15 - 7 22
6.
Фламенго
 10 7 1 2 16 - 10 22
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 11 7 1 3 16 - 8 22
8.
Ред Булл Брагантино
 9 6 1 2 13 - 8 19
9.
Жувентуде
 1:1 10 5 4 1 14 - 6 19
10.
Васко да Гама
 10 5 3 2 16 - 16 18
11.
Гремио
 10 5 1 4 10 - 9 16
12.
Атлетико Минейро
 10 4 4 2 15 - 14 16
13.
Коринтианс
 1:1 10 3 6 1 14 - 10 15
14.
Атлетико Паранаэнсе
 9 4 2 3 13 - 10 14
15.
Крисьюма
 10 3 5 2 14 - 15 14
16.
Флуминенсе
 10 3 4 3 11 - 11 13
17.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 7 3 2 2 7 - 6 11
19.
Куяба
 10 1 3 6 8 - 12 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 6 3 2 19 - 12 21
2.
Фламенго
 10 5 3 2 18 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 10 4 2 4 11 - 9 14
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 9 - 10 14
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 9 3 3 3 7 - 7 12
6.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 13 - 14 12
7.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
8.
Куяба
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Крисьюма
 9 3 1 5 14 - 14 10
11.
Байя
 11 2 4 5 14 - 18 10
12.
Форталеза Сеара
 8 2 3 3 6 - 12 9
13.
Атлетико Гойаненсе
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Витория
 10 2 2 6 10 - 16 8
15.
Флуминенсе
 10 2 1 7 5 - 13 7
16.
Ред Булл Брагантино
 10 1 4 5 11 - 15 7
17.
Васко да Гама
 10 2 0 8 6 - 15 6
18.
Гремио
 9 1 2 6 7 - 13 5
19.
Коринтианс
 1:1 11 1 2 8 5 - 18 5
20.
Жувентуде
 1:1 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Крузейро Перейра Матеус 6 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 9
Жувентуде Jadson III 1 8
Витория Janderson 1 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Лучшие коэффициенты
    Коринтианс
    Ничья
    Жувентуде
    2.50
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    5.40
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