Тур: 21.
1:1
Конец матча
0'
0:1
4' ГолРусшел Алан
30' Желтая карточкаКоронадо Игор
45' Красная карточкаГабриэл Васконселлос
45' Желтая карточкаThiago Dos Santos2
47' Желтая карточкаJadson III
1:1
48' ГолЭнрике Педро
52' Желтая карточкаРусшел Алан
56' Желтая карточкаГарро Родриго
57' Вторая желтая карточкаРусшел Алан
87' Желтая карточкаЖилберто IV
90' Желтая карточкаRodrigo Sam
90' Желтая карточкаMandaca
90' Желтая карточкаMateus Claus
90'+9
Ход матча
4'
0:1
30'
46'
47'
48'
1:1
52'
56'
57'
78'
87'
90'
90'
90'
23
Фагнер
Лемос
46
Hugo
Farias
14
Raniele
36
Уэсли
Лопес
17
Жоване
14
Эвертон
28
Русшел
Алан
16
Jadson
III
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
-
17 ЖованеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
37 РайанПолузащитник
-
8 ШарлесПолузащитник
-
26 БироПолузащитник
-
20 Раул ПедроНападающий
-
31 KaykeНападающий
-
16 Энрике Педро
-
27 Bidon Breno
-
Главный тренер: Диас Рамон
- Основной состав
- Вратарь
-
14 ЭвертонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Rodrigo SamЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Mateus Claus
-
-
11 Марселинью X
-
-
17 Edson2
-
44 Mandaca
-
88 Davi Goes
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Коринтианс
Жувентуде
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Среднее время на гол
60
270
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.57
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
126
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|4 (1)
|0.19
|Гарро Родриго
|3
|0.14
|Уэсли Лопес
|3
|0.14
|Кака II
|3
|0.14
|Ромеро Анхель
|2
|0.1
|Коронадо Игор
|1
|0.05
|Gustavo Mosquito
|1
|0.05
|Энрике Педро XI
|1
|0.05
|Биду
|1
|0.05
|Жоване
|1
|0.05
|Hugo Farias
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.21
|Барбоза Лукас
|4
|0.21
|Erick Farias
|2
|0.11
|Mandaca
|2
|0.11
|Jadson III
|1
|0.05
|Лукас Хуан
|1
|0.05
|Эвертон
|1
|0.05
|Русшел Алан
|1
|0.05
|Жилберто IV
|1
|0.05
|Rodrigo Sam
|1
|0.05
|Danilo Boza
|1
|0.05
|Арруда Эрик
|1
|0.05
|Luis Oyama
|1
|0.05
|Нене Андерсон
|0
|0
|Bill2
|0
|0
|Марселинью X
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|7
|0
|Raniele
|6
|0
|Энрике Густаво
|4
|1
|Алберто Юри
|4
|0
|Ромеро Анхель
|3
|0
|Коронадо Игор
|3
|0
|Кака II
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Bidon Breno
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Котулио Матеус
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Торрес Феликс
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Райан
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Ногейра Хуго
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|8
|1
|Marcos Ze
|5
|1
|Лукас Хуан
|4
|1
|Caique
|5
|0
|Барбоза Лукас
|5
|0
|Габриэл Васконселлос
|3
|1
|Rodrigo Sam
|4
|0
|Русшел Алан
|2
|1
|Mandaca
|3
|0
|Фрейтас Лукас
|1
|1
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Vicente Jean Carlos
|2
|0
|Жилберто IV
|2
|0
|Mateus Claus
|2
|0
|Иносенсио Габриэль
|2
|0
|Нене Андерсон
|1
|0
|Peixoto
|1
|0
|Danilo Boza
|1
|0
|Thiago Dos Santos2
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Жувентуде
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
7
Коринтианс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Жувентуде
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
5
13
Коринтианс
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
38% (8)
10% (2)
Жувентуде
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
5% (1)
53% (10)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
15
7
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
14 Не забивали 12
0
0%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
4
57%
61-75
3
20%
1
14%
76-90
Пропущено
9
19
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
4
44%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
22%
4
21%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
22%
5
26%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
2
33%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
1
17%
3
21%
76-90
Пропущено
17
6
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
2
33%
16-30
4
24%
1
17%
31-45
6
35%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
3
18%
1
17%
76-90
Забито
21
21
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 3
0
0%
2
10%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
8
38%
4
19%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
3
14%
5
24%
61-75
4
19%
4
19%
76-90
Пропущено
26
25
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 14
6
23%
3
12%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
6
23%
5
20%
31-45
7
27%
5
20%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
5
19%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1
Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2
Жувентуде
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0
Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Байя - Жувентуде 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0
Результаты матчей
Коринтианс
Жувентуде
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
Точный счет
2:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 32%
2:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 48%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
12 раз 63%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Жувентуде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
55
46
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
72
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1110
Больше Меньше
163
615
415
219
118
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 9
|Жувентуде
|Jadson III
|1 8
|Витория
|Janderson
|1 8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5