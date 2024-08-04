Тур: 21.
1:0
Перерыв
Ход матча
31'
1:0
45'
45'
44
Витао
40
Ромуло
21
Уэсли
Лопес
44
Витор
Нуньеш
7
Дуду
X
17
Лазаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Гомес БруноПолузащитник
-
7 HyoranПолузащитник
-
31 Аларио ЛукасНападающий
-
45 LuccaНападающий
-
-
24 Anthoni
-
-
39 Luis Aquino
-
-
-
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Витор НуньешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуНападающий
-
17 ЛазароНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
-
-
34 Kaiky Naves
-
57 Луиджи
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Палмейрас Сан-Паулу
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 12 ничьих 5 побед
35 матчей
37.1%
22.9%
40%
13 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
37.1%
25.7%
37.2%
13 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
22.9%
62.9%
14.2%
8 побед 22 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.47
0.72
Среднее время на гол
61
124
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.22
0.71
Среднее время на гол
73
127
Всего голов
47
25
Голов в среднем за матч
1.34
0.71
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
67
126
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|4
|0.25
|Энрике Бруно
|2
|0.13
|Борре Рафаэль
|2
|0.13
|Бустос Фабрисио
|1
|0.06
|Igor Gomes
|1
|0.06
|Фернандо Режес
|1
|0.06
|Мальо Уго
|1
|0.06
|Патрик Алан
|1
|0.06
|Витао
|1
|0.06
|Гомес Бруно
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
|Gustavo Alves
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстевао
|5 (1)
|0.24
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0.24
|Рони III
|3
|0.14
|Вейга Рафаэль
|2
|0.1
|Лазаро
|2
|0.1
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.1
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.05
|Морено Анибал
|1
|0.05
|Фабиньо Энрике
|1
|0.05
|Майке Роша
|1
|0.05
|Менино Габриэль
|1
|0.05
|Риос Ричард
|1
|0.05
|Витор Нуньеш
|1
|0.05
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
|Luis Guilherme
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|5
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Уэсли Лопес
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Фернандо Режес
|3
|0
|Патрик Алан
|3
|0
|Борре Рафаэль
|3
|0
|Витао
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Рочет Серхио
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Гомес Бруно
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
|Gabriel Carvalho
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|6
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|6
|0
|Рафаэл Жозе
|5
|0
|Менино Габриэль
|5
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|1
|Гомес Густаво
|4
|0
|Рони III
|4
|0
|Морено Анибал
|4
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Мурило Серкейра
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Эстевао
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
|Витор Нуньеш
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
2
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Палмейрас Сан-Паулу
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
15
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Палмейрас Сан-Паулу
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
9
17
Голы по времени матча
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
4
36%
61-75
2
33%
3
27%
76-90
Пропущено
6
8
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
3
50%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
7
16
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
0
0%
7
44%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
2
29%
3
19%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Забито
13
27
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
3 Не забивали 7
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
4
31%
3
11%
31-45
1
8%
8
30%
30%
46-60
4
31%
5
19%
61-75
4
31%
6
22%
76-90
Пропущено
13
16
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
15%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
5
31%
46-60
4
31%
4
25%
61-75
3
23%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 73%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
0
8 раз 40%
2
8 раз 40%
3
2 раза 10%
1
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
74
15
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
128
114
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|4
|4
|35 - 20
|43
|2.
|20
|12
|4
|4
|34 - 20
|40
|3.
|19
|10
|6
|3
|24 - 18
|36
|4.
|0:1
|21
|11
|3
|7
|27 - 17
|36
|5.
|19
|11
|2
|6
|28 - 20
|35
|6.
|21
|10
|5
|6
|29 - 21
|35
|7.
|21
|9
|5
|7
|29 - 25
|32
|8.
|19
|8
|4
|7
|22 - 20
|28
|9.
|19
|7
|7
|5
|28 - 28
|28
|10.
|19
|7
|5
|7
|24 - 23
|26
|11.
|19
|6
|6
|7
|28 - 29
|24
|12.
|20
|7
|3
|10
|22 - 31
|24
|13.
|1:0
|16
|6
|5
|5
|14 - 13
|23
|14.
|1:1
|19
|5
|7
|7
|21 - 25
|22
|15.
|19
|6
|3
|10
|17 - 22
|21
|16.
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|17.
|20
|5
|5
|10
|16 - 24
|20
|18.
|1:1
|21
|4
|8
|9
|19 - 28
|20
|19.
|19
|4
|5
|10
|19 - 25
|17
|20.
|21
|2
|6
|13
|17 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|18 - 6
|27
|2.
|8
|8
|0
|0
|19 - 5
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|16 - 8
|23
|4.
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|5.
|10
|7
|1
|2
|15 - 7
|22
|6.
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|7.
|0:1
|11
|7
|1
|3
|16 - 8
|22
|8.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|9.
|1:1
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|10.
|10
|5
|3
|2
|16 - 16
|18
|11.
|10
|5
|1
|4
|10 - 9
|16
|12.
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|13.
|1:1
|10
|3
|6
|1
|14 - 10
|15
|14.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|15.
|10
|3
|5
|2
|14 - 15
|14
|16.
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|17.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|18.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|19.
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|20.
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|2.
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|3.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|4.
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|5.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|9.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|14 - 14
|10
|11.
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|6 - 12
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|15.
|10
|2
|1
|7
|5 - 13
|7
|16.
|10
|1
|4
|5
|11 - 15
|7
|17.
|10
|2
|0
|8
|6 - 15
|6
|18.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
|19.
|1:1
|11
|1
|2
|8
|5 - 18
|5
|20.
|1:1
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 9
|Жувентуде
|Jadson III
|1 8
|Витория
|Janderson
|1 8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5