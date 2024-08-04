☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 21.
Интернасьонал Порту Алегре
1:0
Перерыв
Палмейрас Сан-Паулу
0'
1:0
31' Гол
Энрике Бруно
45' Желтая карточка
Gabriel Carvalho
45' Желтая карточка
Борре Рафаэль

Ход матча

31'
Энрике Бруно
(Бустос Фабрисио)
1:0
45'
Gabriel Carvalho
 
45'
Борре Рафаэль
 
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
2.56
4.50
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3.00
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Все Коэффициенты
1
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
4
Ренан
Роберт
26
Бернабей
Александро
40
Ромуло
8
Энрике
Бруно
34
Gabriel
Carvalho
19
Борре
Рафаэль
13
Валенсия
Эннер
21
Уэсли
Лопес
21
Вевертон
Перейра
44
Витор
Нуньеш
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
4
Гиай
Агустин
5
Морено
Анибал
18
José
Maurisio3
23
Вейга
Рафаэль
6
Vanderlan
7
Дуду
X
17
Лазаро
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-3
Палмейрас Сан-Паулу
3-5-2

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Палмейрас Сан-Паулу

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 12 ничьих 5 побед

35 матчей

37.1%
22.9%
40%
13 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

37.1%
25.7%
37.2%
13 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

22.9%
62.9%
14.2%
8 побед 22 ничьи 5 побед

История матчей

СA
0:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
К
1:0
К
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
К
2:1
К
1:0
СA
1:0
СA
0:1
К
3:2
К
1:1
СA
1:0
СA
1:1
БСА
0:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:3
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
4:1
СA
2:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.47
0.72

Среднее время на гол

61
124

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.22
0.71

Среднее время на гол

73
127

Всего голов

47
25

Голов в среднем за матч

1.34
0.71

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

67
126

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 4 0.25
Энрике Бруно 2 0.13
Борре Рафаэль 2 0.13
Бустос Фабрисио 1 0.06
Igor Gomes 1 0.06
Фернандо Режес 1 0.06
Мальо Уго 1 0.06
Патрик Алан 1 0.06
Витао 1 0.06
Гомес Бруно 0 0
Ренан Роберт 0 0
Gustavo Alves 0 0
Lucca Drummond 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстевао 5 (1) 0.24
Лопес Хосе Мануэль 5 0.24
Рони III 3 0.14
Вейга Рафаэль 2 0.1
Лазаро 2 0.1
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.1
Гомес Густаво 1 (1) 0.05
Морено Анибал 1 0.05
Фабиньо Энрике 1 0.05
Майке Роша 1 0.05
Менино Габриэль 1 0.05
Риос Ричард 1 0.05
Витор Нуньеш 1 0.05
Рафаэл Жозе 0 0
Жонатан Луис 0 0
Luis Guilherme 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 5 0
Аларио Лукас 4 0
Уэсли Лопес 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Фернандо Режес 3 0
Патрик Алан 3 0
Борре Рафаэль 3 0
Витао 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Рочет Серхио 2 0
Ромуло 2 0
Вандерсон 2 0
Igor Gomes 2 0
José Maurisio3 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Гомес Бруно 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0
Gabriel Carvalho 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 6 0
Лопес Хосе Мануэль 6 0
Рафаэл Жозе 5 0
Менино Габриэль 5 0
Вейга Рафаэль 3 1
Гомес Густаво 4 0
Рони III 4 0
Морено Анибал 4 0
Майке Роша 3 0
Мурило Серкейра 3 0
Эндрик II 3 0
Пикерес Хоакин 2 0
Эстевао 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Вевертон Перейра 1 0
Caio Paulista 1 0
Риос Ричард 1 0
Kaiky Naves 1 0
Витор Нуньеш 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
2
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Палмейрас Сан-Паулу
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
15
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Палмейрас Сан-Паулу
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

9
17

Голы по времени матча

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
4
36%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Пропущено

6
8
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
3
50%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

7
16
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
0
0%
7
44%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
2
29%
3
19%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Забито

13
27
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
3 Не забивали 7
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
4
31%
3
11%
31-45
1
8%
8
30%
30%
46-60
4
31%
5
19%
61-75
4
31%
6
22%
76-90

Пропущено

13
16
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
15%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
5
31%
46-60
4
31%
4
25%
61-75
3
23%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 73%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
0
8 раз 40%
2
8 раз 40%
3
2 раза 10%
1
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
7
4
1
5
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
8
1
14
1.5
11
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 21 13 4 4 35 - 20 43
2.
Фламенго
 20 12 4 4 34 - 20 40
3.
Форталеза Сеара
 19 10 6 3 24 - 18 36
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 21 11 3 7 27 - 17 36
5.
Крузейро
 19 11 2 6 28 - 20 35
6.
Сан-Паулу
 21 10 5 6 29 - 21 35
7.
Байя
 21 9 5 7 29 - 25 32
8.
Атлетико Паранаэнсе
 19 8 4 7 22 - 20 28
9.
Атлетико Минейро
 19 7 7 5 28 - 28 28
10.
Ред Булл Брагантино
 19 7 5 7 24 - 23 26
11.
Крисьюма
 19 6 6 7 28 - 29 24
12.
Васко да Гама
 20 7 3 10 22 - 31 24
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 16 6 5 5 14 - 13 23
14.
Жувентуде
 1:1 19 5 7 7 21 - 25 22
15.
Гремио
 19 6 3 10 17 - 22 21
16.
Витория
 21 6 3 12 23 - 32 21
17.
Флуминенсе
 20 5 5 10 16 - 24 20
18.
Коринтианс
 1:1 21 4 8 9 19 - 28 20
19.
Куяба
 19 4 5 10 19 - 25 17
20.
Атлетико Гойаненсе
 21 2 6 13 17 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 11 8 3 0 18 - 6 27
2.
Крузейро
 8 8 0 0 19 - 5 24
3.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 16 - 8 23
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
5.
Байя
 10 7 1 2 15 - 7 22
6.
Фламенго
 10 7 1 2 16 - 10 22
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 11 7 1 3 16 - 8 22
8.
Ред Булл Брагантино
 9 6 1 2 13 - 8 19
9.
Жувентуде
 1:1 10 5 4 1 14 - 6 19
10.
Васко да Гама
 10 5 3 2 16 - 16 18
11.
Гремио
 10 5 1 4 10 - 9 16
12.
Атлетико Минейро
 10 4 4 2 15 - 14 16
13.
Коринтианс
 1:1 10 3 6 1 14 - 10 15
14.
Атлетико Паранаэнсе
 9 4 2 3 13 - 10 14
15.
Крисьюма
 10 3 5 2 14 - 15 14
16.
Флуминенсе
 10 3 4 3 11 - 11 13
17.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 7 3 2 2 7 - 6 11
19.
Куяба
 10 1 3 6 8 - 12 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 6 3 2 19 - 12 21
2.
Фламенго
 10 5 3 2 18 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 10 4 2 4 11 - 9 14
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 9 - 10 14
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 9 3 3 3 7 - 7 12
6.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 13 - 14 12
7.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
8.
Куяба
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Крисьюма
 9 3 1 5 14 - 14 10
11.
Байя
 11 2 4 5 14 - 18 10
12.
Форталеза Сеара
 8 2 3 3 6 - 12 9
13.
Атлетико Гойаненсе
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Витория
 10 2 2 6 10 - 16 8
15.
Флуминенсе
 10 2 1 7 5 - 13 7
16.
Ред Булл Брагантино
 10 1 4 5 11 - 15 7
17.
Васко да Гама
 10 2 0 8 6 - 15 6
18.
Гремио
 9 1 2 6 7 - 13 5
19.
Коринтианс
 1:1 11 1 2 8 5 - 18 5
20.
Жувентуде
 1:1 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Крузейро Перейра Матеус 6 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 9
Жувентуде Jadson III 1 8
Витория Janderson 1 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Весь список
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Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
2.56
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