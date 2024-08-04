Тур: 21.
1:1
Конец матча
0'
1:0
31' ГолЭнрике Бруно
45' Желтая карточкаGabriel Carvalho
45' Желтая карточкаБорре Рафаэль
1:1
89' ГолРони III
90'+7
Ход матча
31'
1:0
45'
45'
46'
46'
79'
85'
89'
1:1
44
Витао
40
Ромуло
21
Уэсли
Лопес
44
Витор
Нуньеш
7
Дуду
X
17
Лазаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Гомес БруноПолузащитник
-
7 HyoranПолузащитник
-
31 Аларио ЛукасНападающий
-
45 LuccaНападающий
-
-
24 Anthoni
-
-
39 Luis Aquino
-
-
-
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Витор НуньешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуНападающий
-
17 ЛазароНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
-
-
34 Kaiky Naves
-
57 Луиджи
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Палмейрас Сан-Паулу
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 12 ничьих 5 побед
35 матчей
37.1%
22.9%
40%
13 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
37.1%
25.7%
37.2%
13 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
22.9%
62.9%
14.2%
8 побед 22 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.47
0.72
Среднее время на гол
61
124
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.22
0.71
Среднее время на гол
73
127
Всего голов
47
25
Голов в среднем за матч
1.34
0.71
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
67
126
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|4
|0.25
|Энрике Бруно
|2
|0.13
|Борре Рафаэль
|2
|0.13
|Бустос Фабрисио
|1
|0.06
|Igor Gomes
|1
|0.06
|Фернандо Режес
|1
|0.06
|Мальо Уго
|1
|0.06
|Патрик Алан
|1
|0.06
|Витао
|1
|0.06
|Гомес Бруно
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
|Gustavo Alves
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстевао
|5 (1)
|0.24
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0.24
|Рони III
|4
|0.19
|Вейга Рафаэль
|2
|0.1
|Лазаро
|2
|0.1
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.1
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.05
|Морено Анибал
|1
|0.05
|Фабиньо Энрике
|1
|0.05
|Майке Роша
|1
|0.05
|Менино Габриэль
|1
|0.05
|Риос Ричард
|1
|0.05
|Витор Нуньеш
|1
|0.05
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Роша Маркос
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
|Luis Guilherme
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|5
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Уэсли Лопес
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Фернандо Режес
|3
|0
|Патрик Алан
|3
|0
|Борре Рафаэль
|3
|0
|Витао
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Рочет Серхио
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Гомес Бруно
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
|Gabriel Carvalho
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|6
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|6
|0
|Рафаэл Жозе
|5
|0
|Менино Габриэль
|5
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|1
|Гомес Густаво
|4
|0
|Рони III
|4
|0
|Морено Анибал
|4
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Мурило Серкейра
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Эстевао
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
|Витор Нуньеш
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Палмейрас Сан-Паулу
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
3
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Палмейрас Сан-Паулу
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
15
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Палмейрас Сан-Паулу
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
10
18
Голы по времени матча
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
2
29%
4
33%
61-75
2
29%
4
33%
76-90
Пропущено
7
9
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
3
43%
3
33%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Забито
7
16
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 13
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
0
0%
7
44%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
2
29%
3
19%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Забито
14
28
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
3 Не забивали 7
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
5
36%
3
11%
31-45
1
7%
8
29%
46-60
4
29%
5
18%
61-75
4
29%
7
25%
76-90
Пропущено
14
17
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
14%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
2
14%
5
29%
29%
46-60
4
29%
4
24%
61-75
4
29%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 75%
0
3 раза 19%
2
1 раз 6%
0
8 раз 38%
2
8 раз 38%
1
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
74
16
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
138
115
1110
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 9
|Жувентуде
|Jadson III
|1 8
|Витория
|Janderson
|1 8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5