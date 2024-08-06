☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 21.
Крузейро
1:1
Первый тайм: 39'
Форталеза Сеара
0'
0:1
9' Гол
Лопес Брено
1:1
15' Гол
Энрике Матеус
29' Желтая карточка
Мариньо
33' Желтая карточка
Лопес Брено

Ход матча

9'
0:1
Лопес Брено
(Мариньо)
15'
Энрике Матеус
1:1
29'
 
Мариньо
33'
 
Лопес Брено
36'
 
Наварро Кевин
Аугусто Педро
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Форталеза Сеара
3.25
Реклама, bettery.ru
4.80
Реклама, zenit.win
6.10
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
3
Хавьер
Марлон
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
97
Энрике
Матеус
21
Барреаль
Альваро
10
Перейра
Матеус
9
Жорже
Кайо
26
Диас
Лаутаро
1
Рикардо
Жоао
19
Бритес
Эмануэль
13
Кушчевич
Бенхамин
25
Кардона
Томас
6
Пачеко
Бруно
28
Аугусто
Педро
88
Саша
Лукас
16
Россетто
Матеус
26
Лопес
Брено
11
Мариньо
79
Renato
Kayzer
Крузейро
4-4-2
Форталеза Сеара
4-3-3

История личных встреч

Крузейро
Форталеза Сеара

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
90

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 6 0.3
Виллиам Фуртадо 4 (2) 0.2
Верон Габриэл 4 0.2
Rafael VII 3 0.15
Барреаль Альваро 2 0.1
Артур Гомес VIII 2 0.1
Витиньо Виктор 1 0.05
Энрике Матеус 1 0.05
Рамиро 1 0.05
Витал Матеус 1 0.05
Lucas Silva IV 1 0.05
Papagaio 1 0.05
Диас Лаутаро 1 0.05
Juan Dinenno 1 (1) 0.05
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Vinicius Robert 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 8 (2) 0.4
Почеттино Томас 3 0.15
Лопес Брено 3 0.15
Renato Kayzer 2 (1) 0.1
Пикашу Яго 1 0.05
Эркулес 1 0.05
Мачука Иманоль 1 0.05
Кушчевич Бенхамин 1 0.05
Тинга I 1 0.05
Пачеко Бруно 1 0.05
Наварро Кевин 1 0.05
Мариньо 0 0
Бритес Эмануэль 0 0
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0
Moises Vieira 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivaldo 6 0
Перейра Матеус 5 0
Виллиам Фуртадо 5 0
Марсело Жоао 5 0
Ромеро Лукас Даниэль 3 1
Хавьер Марлон 1 2
Lucas Silva IV 3 0
Барреаль Альваро 3 0
Machado 2 0
Рамиро 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Rafael VII 2 0
Papagaio 2 0
Каики II 2 0
Энрике Матеус 1 0
Кассио Рамос 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Верон Габриэл 1 0
Vinicius Robert 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 6 1
Эркулес 4 2
Аугусто Педро 6 0
Лусеро Хуан Мартин 5 0
Тити 4 0
Почеттино Томас 4 0
Лопес Брено 4 0
Пикашу Яго 3 0
Кушчевич Бенхамин 1 1
Renato Kayzer 1 1
Мариньо 2 0
Leandro Martinez I 2 0
Пачеко Бруно 2 0
Саша Лукас 1 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Велисон Хосе 1 0
Кардона Томас 1 0
Тинга I 1 0
Россетто Матеус 1 0
Калебе 1 0
Наварро Кевин 1 0

Результаты матчей

Крузейро
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
2
Крузейро
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Форталеза Сеара
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

7
17
Крузейро
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
Форталеза Сеара
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
5% (1)
42% (8)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

7
19

Голы по времени матча

Забито

20
5
8 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
1
20%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
3
60%
61-75
5
25%
1
20%
76-90

Пропущено

4
13
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
25%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
2
50%
2
15%
76-90

Забито

9
17
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 11
13 Не забивали 8
3
33%
4
24%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
2
22%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

15
7
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
3
43%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
4
27%
2
29%
76-90

Забито

29
22
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 13
5 Не забивали 4
6
21%
4
18%
1-15
2
7%
5
23%
16-30
6
21%
4
18%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
3
10%
5
23%
61-75
8
28%
1
5%
76-90

Пропущено

19
20
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
2
11%
3
15%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
4
21%
7
35%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
6
32%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1
Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1
Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1

Результаты матчей

Крузейро
Форталеза Сеара

Точный счет

2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
3
3 раза 38%
1
7 раз 64%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:0
5 раз 26%
2:1
3 раза 16%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
1:1
5 раз 26%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
2.5
Больше Меньше
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
4
4
2
9
1.5
2
6
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
15
4
10
9
1.5
6
13
4
15
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 21 13 4 4 35 - 20 43
2.
Фламенго
 20 12 4 4 34 - 20 40
3.
Форталеза Сеара
 1:1 20 10 7 3 25 - 19 37
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 21 11 4 6 28 - 17 37
5.
Крузейро
 1:1 20 11 3 6 29 - 21 36
6.
Сан-Паулу
 21 10 5 6 29 - 21 35
7.
Байя
 21 9 5 7 29 - 25 32
8.
Атлетико Паранаэнсе
 19 8 4 7 22 - 20 28
9.
Атлетико Минейро
 19 7 7 5 28 - 28 28
10.
Ред Булл Брагантино
 19 7 5 7 24 - 23 26
11.
Крисьюма
 19 6 6 7 28 - 29 24
12.
Васко да Гама
 20 7 3 10 22 - 31 24
13.
Жувентуде
 19 5 7 7 21 - 25 22
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 5 6 5 14 - 14 21
15.
Гремио
 19 6 3 10 17 - 22 21
16.
Витория
 21 6 3 12 23 - 32 21
17.
Флуминенсе
 20 5 5 10 16 - 24 20
18.
Коринтианс
 21 4 8 9 19 - 28 20
19.
Куяба
 19 4 5 10 19 - 25 17
20.
Атлетико Гойаненсе
 21 2 6 13 17 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:1 11 8 3 0 18 - 6 27
2.
Крузейро
 1:1 9 8 1 0 20 - 6 25
3.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 16 - 8 23
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
5.
Байя
 10 7 1 2 15 - 7 22
6.
Фламенго
 10 7 1 2 16 - 10 22
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
8.
Ред Булл Брагантино
 9 6 1 2 13 - 8 19
9.
Жувентуде
 10 5 4 1 14 - 6 19
10.
Васко да Гама
 10 5 3 2 16 - 16 18
11.
Гремио
 10 5 1 4 10 - 9 16
12.
Атлетико Минейро
 10 4 4 2 15 - 14 16
13.
Коринтианс
 10 3 6 1 14 - 10 15
14.
Атлетико Паранаэнсе
 9 4 2 3 13 - 10 14
15.
Крисьюма
 10 3 5 2 14 - 15 14
16.
Флуминенсе
 10 3 4 3 11 - 11 13
17.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 3 2 7 - 7 9
19.
Куяба
 10 1 3 6 8 - 12 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 6 3 2 19 - 12 21
2.
Фламенго
 10 5 3 2 18 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 4 3 3 12 - 9 15
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 9 - 10 14
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 3 3 7 - 7 12
6.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 13 - 14 12
7.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
8.
Куяба
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Крузейро
 1:1 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Крисьюма
 9 3 1 5 14 - 14 10
11.
Форталеза Сеара
 1:1 9 2 4 3 7 - 13 10
12.
Байя
 11 2 4 5 14 - 18 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Витория
 10 2 2 6 10 - 16 8
15.
Флуминенсе
 10 2 1 7 5 - 13 7
16.
Ред Булл Брагантино
 10 1 4 5 11 - 15 7
17.
Васко да Гама
 10 2 0 8 6 - 15 6
18.
Гремио
 9 1 2 6 7 - 13 5
19.
Коринтианс
 11 1 2 8 5 - 18 5
20.
Жувентуде
 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Крузейро Перейра Матеус 6 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 9
Жувентуде Jadson III 1 8
Витория Janderson 1 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Форталеза Сеара
3.25
Реклама, bettery.ru
4.80
Реклама, zenit.win
6.10
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Крузейро 1:1 Форталеза Сеара онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Крузейро
Форталеза Сеара
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный