Тур: 21.
1:1
Первый тайм: 39'
0'
0:1
9' ГолЛопес Брено
1:1
15' ГолЭнрике Матеус
29' Желтая карточкаМариньо
33' Желтая карточкаЛопес Брено
Ход матча
9'
0:1
15'
1:1
29'
33'
Прогноз на матч от Liveresult
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
26
Диас
Лаутаро
88
Саша
Лукас
26
Лопес
Брено
11
Мариньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Диас ЛаутароНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
6 Каики IIЗащитник
- Защитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Juan DinennoНападающий
-
11 Артур ГомесНападающий
-
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Лопес БреноНападающий
-
11 МариньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ТитиЗащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
37 КауанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Дуду V1
-
-
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
История личных встреч
Крузейро
Форталеза Сеара
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
90
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|6
|0.3
|Виллиам Фуртадо
|4 (2)
|0.2
|Верон Габриэл
|4
|0.2
|Rafael VII
|3
|0.15
|Барреаль Альваро
|2
|0.1
|Артур Гомес VIII
|2
|0.1
|Витиньо Виктор
|1
|0.05
|Энрике Матеус
|1
|0.05
|Рамиро
|1
|0.05
|Витал Матеус
|1
|0.05
|Lucas Silva IV
|1
|0.05
|Papagaio
|1
|0.05
|Диас Лаутаро
|1
|0.05
|Juan Dinenno
|1 (1)
|0.05
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|0.4
|Почеттино Томас
|3
|0.15
|Лопес Брено
|3
|0.15
|Renato Kayzer
|2 (1)
|0.1
|Пикашу Яго
|1
|0.05
|Эркулес
|1
|0.05
|Мачука Иманоль
|1
|0.05
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.05
|Тинга I
|1
|0.05
|Пачеко Бруно
|1
|0.05
|Наварро Кевин
|1
|0.05
|Мариньо
|0
|0
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
|Moises Vieira
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivaldo
|6
|0
|Перейра Матеус
|5
|0
|Виллиам Фуртадо
|5
|0
|Марсело Жоао
|5
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|3
|1
|Хавьер Марлон
|1
|2
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Барреаль Альваро
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Rafael VII
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Каики II
|2
|0
|Энрике Матеус
|1
|0
|Кассио Рамос
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|6
|1
|Эркулес
|4
|2
|Аугусто Педро
|6
|0
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|0
|Тити
|4
|0
|Почеттино Томас
|4
|0
|Лопес Брено
|4
|0
|Пикашу Яго
|3
|0
|Кушчевич Бенхамин
|1
|1
|Renato Kayzer
|1
|1
|Мариньо
|2
|0
|Leandro Martinez I
|2
|0
|Пачеко Бруно
|2
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Велисон Хосе
|1
|0
|Кардона Томас
|1
|0
|Тинга I
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Калебе
|1
|0
|Наварро Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
2
Крузейро
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Форталеза Сеара
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
7
17
Крузейро
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
Форталеза Сеара
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
5% (1)
42% (8)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
7
19
Голы по времени матча
Забито
20
5
8 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
1
20%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
3
60%
61-75
5
25%
1
20%
76-90
Пропущено
4
13
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
25%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
2
50%
2
15%
76-90
Забито
9
17
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 11
13 Не забивали 8
3
33%
4
24%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
2
22%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
15
7
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
3
43%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
4
27%
2
29%
76-90
Забито
29
22
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 13
5 Не забивали 4
6
21%
4
18%
1-15
2
7%
5
23%
16-30
6
21%
4
18%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
3
10%
5
23%
61-75
8
28%
1
5%
76-90
Пропущено
19
20
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
2
11%
3
15%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
4
21%
7
35%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
6
32%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1
Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1
Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1
Результаты матчей
Крузейро
Форталеза Сеара
Точный счет
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
3
3 раза 38%
1
7 раз 64%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:0
5 раз 26%
2:1
3 раза 16%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
1:1
5 раз 26%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
44
29
26
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
154
109
613
415
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|4
|4
|35 - 20
|43
|2.
|20
|12
|4
|4
|34 - 20
|40
|3.
|1:1
|20
|10
|7
|3
|25 - 19
|37
|4.
|21
|11
|4
|6
|28 - 17
|37
|5.
|1:1
|20
|11
|3
|6
|29 - 21
|36
|6.
|21
|10
|5
|6
|29 - 21
|35
|7.
|21
|9
|5
|7
|29 - 25
|32
|8.
|19
|8
|4
|7
|22 - 20
|28
|9.
|19
|7
|7
|5
|28 - 28
|28
|10.
|19
|7
|5
|7
|24 - 23
|26
|11.
|19
|6
|6
|7
|28 - 29
|24
|12.
|20
|7
|3
|10
|22 - 31
|24
|13.
|19
|5
|7
|7
|21 - 25
|22
|14.
|16
|5
|6
|5
|14 - 14
|21
|15.
|19
|6
|3
|10
|17 - 22
|21
|16.
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|17.
|20
|5
|5
|10
|16 - 24
|20
|18.
|21
|4
|8
|9
|19 - 28
|20
|19.
|19
|4
|5
|10
|19 - 25
|17
|20.
|21
|2
|6
|13
|17 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|8
|3
|0
|18 - 6
|27
|2.
|1:1
|9
|8
|1
|0
|20 - 6
|25
|3.
|11
|7
|2
|2
|16 - 8
|23
|4.
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|5.
|10
|7
|1
|2
|15 - 7
|22
|6.
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|7.
|11
|7
|1
|3
|16 - 8
|22
|8.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|9.
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|10.
|10
|5
|3
|2
|16 - 16
|18
|11.
|10
|5
|1
|4
|10 - 9
|16
|12.
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|13.
|10
|3
|6
|1
|14 - 10
|15
|14.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|15.
|10
|3
|5
|2
|14 - 15
|14
|16.
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|17.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|18.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|19.
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|20.
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|2.
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|3.
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|4.
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|5.
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|9.
|1:1
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|14 - 14
|10
|11.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|7 - 13
|10
|12.
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|15.
|10
|2
|1
|7
|5 - 13
|7
|16.
|10
|1
|4
|5
|11 - 15
|7
|17.
|10
|2
|0
|8
|6 - 15
|6
|18.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
|19.
|11
|1
|2
|8
|5 - 18
|5
|20.
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 9
|Жувентуде
|Jadson III
|1 8
|Витория
|Janderson
|1 8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5