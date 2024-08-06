Тур: 21.
1:2
Конец матча
0'
0:1
9' ГолЛопес Брено
1:1
15' ГолЭнрике Матеус
29' Желтая карточкаМариньо
32' Желтая карточкаЛопес Брено
1:2
42' ГолRenato Kayzer
45' Желтая карточкаПикашу Яго
58' Желтая карточкаIvaldo
59' Желтая карточкаJuan Dinenno
67' Желтая карточкаДиас Лаутаро
90' Желтая карточкаРикардо Жоао
90' Желтая карточкаМарсело Жоао
90'+9
Ход матча
9'
0:1
15'
1:1
29'
32'
42'
1:2
45'
58'
59'
67'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
26
Диас
Лаутаро
88
Саша
Лукас
26
Лопес
Брено
11
Мариньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Диас ЛаутароНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
6 Каики IIЗащитник
- Защитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Juan DinennoНападающий
-
11 Артур ГомесНападающий
-
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Лопес БреноНападающий
-
11 МариньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ТитиЗащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
37 КауанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Дуду V1
-
-
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
История личных встреч
Крузейро
Форталеза Сеара
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
90
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|6
|0.3
|Виллиам Фуртадо
|4 (2)
|0.2
|Верон Габриэл
|4
|0.2
|Rafael VII
|3
|0.15
|Барреаль Альваро
|2
|0.1
|Артур Гомес VIII
|2
|0.1
|Витиньо Виктор
|1
|0.05
|Энрике Матеус
|1
|0.05
|Рамиро
|1
|0.05
|Витал Матеус
|1
|0.05
|Lucas Silva IV
|1
|0.05
|Papagaio
|1
|0.05
|Диас Лаутаро
|1
|0.05
|Juan Dinenno
|1 (1)
|0.05
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|0.4
|Почеттино Томас
|3
|0.15
|Лопес Брено
|3
|0.15
|Renato Kayzer
|3 (1)
|0.15
|Пикашу Яго
|1
|0.05
|Эркулес
|1
|0.05
|Мачука Иманоль
|1
|0.05
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.05
|Тинга I
|1
|0.05
|Пачеко Бруно
|1
|0.05
|Наварро Кевин
|1
|0.05
|Мариньо
|0
|0
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
|Moises Vieira
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivaldo
|7
|0
|Марсело Жоао
|6
|0
|Перейра Матеус
|5
|0
|Виллиам Фуртадо
|5
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|3
|1
|Хавьер Марлон
|1
|2
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Барреаль Альваро
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Rafael VII
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Каики II
|2
|0
|Энрике Матеус
|1
|0
|Juan Dinenno
|1
|0
|Кассио Рамос
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|6
|1
|Эркулес
|4
|2
|Аугусто Педро
|6
|0
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|0
|Тити
|4
|0
|Пикашу Яго
|4
|0
|Почеттино Томас
|4
|0
|Лопес Брено
|4
|0
|Кушчевич Бенхамин
|1
|1
|Renato Kayzer
|1
|1
|Мариньо
|2
|0
|Leandro Martinez I
|2
|0
|Пачеко Бруно
|2
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Велисон Хосе
|1
|0
|Кардона Томас
|1
|0
|Тинга I
|1
|0
|Рикардо Жоао
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Калебе
|1
|0
|Наварро Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
1
2
Крузейро
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Форталеза Сеара
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
7
17
Крузейро
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
30% (6)
15% (3)
Форталеза Сеара
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
10% (2)
40% (8)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
8
19
Голы по времени матча
Забито
21
7
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
4
19%
1
14%
1-15
1
5%
1
14%
16-30
4
19%
1
14%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
3
43%
61-75
5
24%
1
14%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
2
33%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
2
33%
2
14%
76-90
Забито
9
17
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 11
14 Не забивали 9
3
33%
4
24%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
2
22%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
15
7
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
3
43%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
4
27%
2
29%
76-90
Забито
30
24
15 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
7
23%
5
21%
1-15
2
7%
5
21%
16-30
6
20%
5
21%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
3
10%
5
21%
61-75
8
27%
1
4%
76-90
Пропущено
21
21
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 14
3
14%
4
19%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
5
24%
7
33%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
6
29%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1
Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1
Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1
Результаты матчей
Крузейро
Форталеза Сеара
Точный счет
2:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
3
3 раза 33%
1
1 раз 11%
1
7 раз 64%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
2:0
5 раз 25%
2:1
3 раза 15%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
1:1
5 раз 25%
1:2
3 раза 15%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
3
4 раза 20%
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
47
36
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
54
29
36
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
164
1010
713
416
317
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 9
|Жувентуде
|Jadson III
|1 8
|Витория
|Janderson
|1 8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5