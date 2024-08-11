Тур: 22.
0:0
Первый тайм: 17'
0'
5
Ivaldo
6
Каики
II
20
Уолас
Соуза
26
Диас
Лаутаро
22
Эверсон
18
Вера
Фаусто
23
Франко
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
- Защитник
-
6 Каики IIЗащитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Диас ЛаутароНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 JapaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
-
11 Артур ГомесНападающий
-
19 Juan DinennoНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Igor Gomes
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Крузейро
Атлетико Минейро
28 матчей
67.9%
32.1%
19 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
46.4%
10.7%
12 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
39.3%
20 побед 11 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 16 побед
Второй тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 16 побед
53 матча
35.8%
22.6%
41.6%
19 побед 12 ничьих 22 победы
Первый тайм
22.6%
47.2%
30.2%
12 побед 25 ничьих 16 побед
Второй тайм
37.7%
32.1%
30.2%
20 побед 17 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
30
Голов в среднем за матч
1.46
1.11
Среднее время на гол
61
81
Всего голов
39
32
Голов в среднем за матч
1.44
1.23
Среднее время на гол
62
73
Всего голов
77
62
Голов в среднем за матч
1.45
1.17
Тотал матчей
2.5
50
Больше 94%
Меньше 6%
3
39
Больше 74%
Меньше 26%
14
26
Больше 49%
Меньше 51%
27
14
Больше 26%
Меньше 74%
39
6
Больше 11%
Меньше 89%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
Среднее время на гол
61
76
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|6
|0.29
|Виллиам Фуртадо
|4 (2)
|0.19
|Верон Габриэл
|4
|0.19
|Rafael VII
|3
|0.14
|Барреаль Альваро
|2
|0.1
|Артур Гомес VIII
|2
|0.1
|Витиньо Виктор
|1
|0.05
|Энрике Матеус
|1
|0.05
|Рамиро
|1
|0.05
|Витал Матеус
|1
|0.05
|Lucas Silva IV
|1
|0.05
|Papagaio
|1
|0.05
|Диас Лаутаро
|1
|0.05
|Juan Dinenno
|1 (1)
|0.05
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|0.35
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.3
|Варгас Эдуардо
|4
|0.2
|Скарпа Густаво
|3 (1)
|0.15
|Сарачо Федерико
|2
|0.1
|Carlos Amaral
|2
|0.1
|Арана Гильерме
|1
|0.05
|Brahian Palacios
|1
|0.05
|Алонсо Хуниор
|1
|0.05
|Ромуло
|1
|0.05
|Igor Gomes
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivaldo
|7
|0
|Марсело Жоао
|6
|0
|Перейра Матеус
|5
|0
|Виллиам Фуртадо
|5
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|3
|1
|Хавьер Марлон
|1
|2
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Барреаль Альваро
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Rafael VII
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Каики II
|2
|0
|Энрике Матеус
|1
|0
|Juan Dinenno
|1
|0
|Кассио Рамос
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батталья Родриго
|5
|2
|Де Лара Фукс Бруно
|5
|1
|Халк Живанилдо
|3
|1
|Ромуло
|3
|1
|Igor Rabello
|3
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|1
|Эверсон
|3
|0
|Арана Гильерме
|3
|0
|Скарпа Густаво
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Франко Алан
|3
|0
|Лянко Войнович
|1
|1
|Милито Габриэль
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Феррейра Мариано
|1
|0
|Paulo Monteiro
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Brahian Palacios
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
6
Крузейро
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
7
13
Крузейро
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
30% (6)
15% (3)
Атлетико Минейро
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
8
19
Голы по времени матча
Забито
21
13
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
4
19%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
4
19%
1
8%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
5
24%
5
38%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
33%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
4
29%
61-75
2
33%
3
21%
76-90
Забито
9
15
6 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
3
33%
1
7%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
2
22%
6
40%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
33%
2
13%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
7%
2
14%
1-15
3
20%
4
29%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
4
27%
2
14%
76-90
Забито
30
28
15 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
7
23%
2
7%
1-15
2
7%
5
18%
16-30
6
20%
8
29%
31-45
4
13%
3
11%
46-60
3
10%
3
11%
61-75
8
27%
7
25%
76-90
Пропущено
21
28
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
3
14%
5
18%
1-15
3
14%
5
18%
16-30
5
24%
3
11%
31-45
2
10%
3
11%
46-60
2
10%
7
25%
61-75
6
29%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0
Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1
Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1
Результаты матчей
Крузейро
Атлетико Минейро
Точный счет
2:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
3
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
5 раз 25%
2:1
3 раза 15%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
2:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
3
4 раза 20%
2
8 раз 42%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
55
36
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
72
29
54
110
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
163
1010
109
416
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|4
|4
|35 - 20
|43
|2.
|21
|12
|6
|3
|27 - 19
|42
|3.
|20
|12
|4
|4
|34 - 20
|40
|4.
|21
|11
|4
|6
|28 - 17
|37
|5.
|0:0
|21
|11
|3
|7
|29 - 22
|36
|6.
|21
|10
|5
|6
|29 - 21
|35
|7.
|21
|9
|5
|7
|29 - 25
|32
|8.
|0:0
|20
|7
|8
|5
|28 - 28
|29
|9.
|19
|8
|4
|7
|22 - 20
|28
|10.
|0:0
|20
|7
|6
|7
|24 - 23
|27
|11.
|0:0
|21
|7
|4
|10
|22 - 31
|25
|12.
|20
|7
|3
|10
|20 - 23
|24
|13.
|20
|6
|6
|8
|28 - 30
|24
|14.
|19
|5
|7
|7
|21 - 25
|22
|15.
|16
|5
|6
|5
|14 - 14
|21
|16.
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|17.
|0:0
|21
|5
|6
|10
|16 - 24
|21
|18.
|0:0
|22
|4
|9
|9
|19 - 28
|21
|19.
|20
|4
|5
|11
|20 - 28
|17
|20.
|21
|2
|6
|13
|17 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 6
|30
|2.
|0:0
|10
|8
|1
|1
|20 - 7
|25
|3.
|11
|7
|2
|2
|16 - 8
|23
|4.
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|5.
|10
|7
|1
|2
|15 - 7
|22
|6.
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|7.
|11
|7
|1
|3
|16 - 8
|22
|8.
|0:0
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|9.
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|10.
|0:0
|11
|5
|4
|2
|16 - 16
|19
|11.
|10
|5
|1
|4
|10 - 9
|16
|12.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|13.
|0:0
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|14.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|15.
|10
|3
|5
|2
|14 - 15
|14
|16.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|17.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|18.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|19.
|11
|1
|3
|7
|9 - 15
|6
|20.
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|2.
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|3.
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|4.
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|5.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|8.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|10.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|11.
|10
|3
|1
|6
|14 - 15
|10
|12.
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|16.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|5 - 13
|8
|17.
|0:0
|11
|1
|5
|5
|11 - 15
|8
|18.
|0:0
|10
|2
|0
|8
|6 - 15
|6
|19.
|0:0
|11
|1
|2
|8
|5 - 18
|5
|20.
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 9
|Жувентуде
|Jadson III
|1 8
|Витория
|Janderson
|1 8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5