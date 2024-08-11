☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 22.
Крузейро
0:0
Первый тайм: 17'
Атлетико Минейро
0'
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Атлетико Минейро
4.64
3.75
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3.60
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Все Коэффициенты
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
25
Lucas
Villalba
6
Каики
II
20
Уолас
Соуза
97
Энрике
Матеус
21
Барреаль
Альваро
10
Перейра
Матеус
9
Жорже
Кайо
26
Диас
Лаутаро
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
21
Батталья
Родриго
8
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
18
Вера
Фаусто
23
Франко
Алан
6
Скарпа
Густаво
42
Carlos
Amaral
10
Паулиньо
Жозе
Крузейро
4-4-2
Атлетико Минейро
4-4-2

История личных встреч

Крузейро
Атлетико Минейро

28 матчей

67.9%
32.1%
19 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
46.4%
10.7%
12 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
39.3%
20 побед 11 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 16 побед

53 матча

35.8%
22.6%
41.6%
19 побед 12 ничьих 22 победы

Первый тайм

22.6%
47.2%
30.2%
12 побед 25 ничьих 16 побед

Второй тайм

37.7%
32.1%
30.2%
20 побед 17 ничьих 16 побед

История матчей

СA
3:0
М
1:3
М
2:2
М
0:2
СA
0:1
СA
0:1
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
1:0
М
2:1
СA
0:0
СA
2:0
К
2:0
К
3:0
М
1:1
М
2:1
М
1:1
СA
0:0
СA
1:0
М
2:0
М
3:1
М
0:1
СA
1:3
СA
3:1
М1
2:1
М1
0:0
М1
2:1
КСМР
1:0
СA
1:1
СA
2:3
М1
0:1
СA
1:1
СA
1:3
М1
1:2
М1
1:1
М1
1:1
КБ
0:1
КБ
2:0
БСА
2:3
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
4:1
СA
3:2
СA
2:2
СA
6:1
СA
1:2
СA
3:4
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:3
СA
0:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

38
30

Голов в среднем за матч

1.46
1.11

Среднее время на гол

61
81

Всего голов

39
32

Голов в среднем за матч

1.44
1.23

Среднее время на гол

62
73

Всего голов

77
62

Голов в среднем за матч

1.45
1.17

Тотал матчей

2.5
50
Больше 94%
Меньше 6%
3
39
Больше 74%
Меньше 26%
14
26
Больше 49%
Меньше 51%
27
14
Больше 26%
Меньше 74%
39
6
Больше 11%
Меньше 89%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
51

Среднее время на гол

61
76

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 6 0.29
Виллиам Фуртадо 4 (2) 0.19
Верон Габриэл 4 0.19
Rafael VII 3 0.14
Барреаль Альваро 2 0.1
Артур Гомес VIII 2 0.1
Витиньо Виктор 1 0.05
Энрике Матеус 1 0.05
Рамиро 1 0.05
Витал Матеус 1 0.05
Lucas Silva IV 1 0.05
Papagaio 1 0.05
Диас Лаутаро 1 0.05
Juan Dinenno 1 (1) 0.05
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Vinicius Robert 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 7 (3) 0.35
Паулиньо Жозе 6 (1) 0.3
Варгас Эдуардо 4 0.2
Скарпа Густаво 3 (1) 0.15
Сарачо Федерико 2 0.1
Carlos Amaral 2 0.1
Арана Гильерме 1 0.05
Brahian Palacios 1 0.05
Алонсо Хуниор 1 0.05
Ромуло 1 0.05
Igor Gomes 0 0
Igor Rabello 0 0
Де Лара Фукс Бруно 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivaldo 7 0
Марсело Жоао 6 0
Перейра Матеус 5 0
Виллиам Фуртадо 5 0
Ромеро Лукас Даниэль 3 1
Хавьер Марлон 1 2
Lucas Silva IV 3 0
Барреаль Альваро 3 0
Machado 2 0
Рамиро 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Rafael VII 2 0
Papagaio 2 0
Каики II 2 0
Энрике Матеус 1 0
Juan Dinenno 1 0
Кассио Рамос 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Верон Габриэл 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Vinicius Robert 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батталья Родриго 5 2
Де Лара Фукс Бруно 5 1
Халк Живанилдо 3 1
Ромуло 3 1
Igor Rabello 3 1
Паулиньо Жозе 2 1
Эверсон 3 0
Арана Гильерме 3 0
Скарпа Густаво 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Франко Алан 3 0
Лянко Войнович 1 1
Милито Габриэль 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Igor Gomes 2 0
Феррейра Мариано 1 0
Paulo Monteiro 1 0
Отавио II 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Педриньо II 1 0
Brahian Palacios 1 0

Результаты матчей

Крузейро
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
6
Крузейро
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

7
13
Крузейро
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
30% (6)
15% (3)
Атлетико Минейро
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

8
19

Голы по времени матча

Забито

21
13
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
4
19%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
4
19%
1
8%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
5
24%
5
38%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
33%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
4
29%
61-75
2
33%
3
21%
76-90

Забито

9
15
6 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
3
33%
1
7%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
2
22%
6
40%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
33%
2
13%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
7%
2
14%
1-15
3
20%
4
29%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
4
27%
2
14%
76-90

Забито

30
28
15 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
7
23%
2
7%
1-15
2
7%
5
18%
16-30
6
20%
8
29%
31-45
4
13%
3
11%
46-60
3
10%
3
11%
61-75
8
27%
7
25%
76-90

Пропущено

21
28
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
3
14%
5
18%
1-15
3
14%
5
18%
16-30
5
24%
3
11%
31-45
2
10%
3
11%
46-60
2
10%
7
25%
61-75
6
29%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0
Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1
Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1

Результаты матчей

Крузейро
Атлетико Минейро

Точный счет

2:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
3
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
5 раз 25%
2:1
3 раза 15%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
2:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
3
4 раза 20%
2
8 раз 42%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
5
5
3
6
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
2
2
9
1.5
5
4
1
10
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
16
3
10
10
1.5
10
9
4
16
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 21 13 4 4 35 - 20 43
2.
Форталеза Сеара
 21 12 6 3 27 - 19 42
3.
Фламенго
 20 12 4 4 34 - 20 40
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 21 11 4 6 28 - 17 37
5.
Крузейро
 0:0 21 11 3 7 29 - 22 36
6.
Сан-Паулу
 21 10 5 6 29 - 21 35
7.
Байя
 21 9 5 7 29 - 25 32
8.
Атлетико Минейро
 0:0 20 7 8 5 28 - 28 29
9.
Атлетико Паранаэнсе
 19 8 4 7 22 - 20 28
10.
Ред Булл Брагантино
 0:0 20 7 6 7 24 - 23 27
11.
Васко да Гама
 0:0 21 7 4 10 22 - 31 25
12.
Гремио
 20 7 3 10 20 - 23 24
13.
Крисьюма
 20 6 6 8 28 - 30 24
14.
Жувентуде
 19 5 7 7 21 - 25 22
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 5 6 5 14 - 14 21
16.
Витория
 21 6 3 12 23 - 32 21
17.
Флуминенсе
 0:0 21 5 6 10 16 - 24 21
18.
Коринтианс
 0:0 22 4 9 9 19 - 28 21
19.
Куяба
 20 4 5 11 20 - 28 17
20.
Атлетико Гойаненсе
 21 2 6 13 17 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 12 9 3 0 19 - 6 30
2.
Крузейро
 0:0 10 8 1 1 20 - 7 25
3.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 16 - 8 23
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
5.
Байя
 10 7 1 2 15 - 7 22
6.
Фламенго
 10 7 1 2 16 - 10 22
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
8.
Ред Булл Брагантино
 0:0 9 6 1 2 13 - 8 19
9.
Жувентуде
 10 5 4 1 14 - 6 19
10.
Васко да Гама
 0:0 11 5 4 2 16 - 16 19
11.
Гремио
 10 5 1 4 10 - 9 16
12.
Атлетико Минейро
 0:0 10 4 4 2 15 - 14 16
13.
Коринтианс
 0:0 11 3 7 1 14 - 10 16
14.
Атлетико Паранаэнсе
 9 4 2 3 13 - 10 14
15.
Крисьюма
 10 3 5 2 14 - 15 14
16.
Флуминенсе
 0:0 10 3 4 3 11 - 11 13
17.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 3 2 7 - 7 9
19.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 6 3 2 19 - 12 21
2.
Фламенго
 10 5 3 2 18 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 4 3 3 12 - 9 15
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 9 - 10 14
5.
Атлетико Минейро
 0:0 10 3 4 3 13 - 14 13
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 3 3 7 - 7 12
7.
Форталеза Сеара
 9 3 3 3 8 - 13 12
8.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
9.
Куяба
 9 3 2 4 11 - 13 11
10.
Крузейро
 0:0 11 3 2 6 9 - 15 11
11.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
12.
Байя
 11 2 4 5 14 - 18 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Гремио
 10 2 2 6 10 - 14 8
15.
Витория
 10 2 2 6 10 - 16 8
16.
Флуминенсе
 0:0 11 2 2 7 5 - 13 8
17.
Ред Булл Брагантино
 0:0 11 1 5 5 11 - 15 8
18.
Васко да Гама
 0:0 10 2 0 8 6 - 15 6
19.
Коринтианс
 0:0 11 1 2 8 5 - 18 5
20.
Жувентуде
 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Крузейро Перейра Матеус 6 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 9
Жувентуде Jadson III 1 8
Витория Janderson 1 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Атлетико Минейро
4.64
3.75
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3.60
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