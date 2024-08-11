Тур: 22.
0:0
Первый тайм: 17'
0'
23
Фагнер
Лемос
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
37
Райан
27
Bidon
Breno
36
Кандидо
Луан
10
Линкольн
II
11
Helio
Junio
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
37 РайанПолузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Энрике ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
26 БироПолузащитник
-
21 БидуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 ЖованеНападающий
-
43 Магно ТаллесНападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
-
Главный тренер: Диас Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
-
11 Helio JunioНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Коринтианс
Ред Булл Брагантино
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 5 побед
28 матчей
39.3%
28.6%
32.1%
11 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
57.1%
17.9%
7 побед 16 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.17
0.88
Среднее время на гол
77
102
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
0.81
0.92
Среднее время на гол
110
98
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
0.96
0.89
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
93
100
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|4 (1)
|0.18
|Гарро Родриго
|3
|0.14
|Уэсли Лопес
|3
|0.14
|Кака II
|3
|0.14
|Ромеро Анхель
|2
|0.09
|Коронадо Игор
|1
|0.05
|Gustavo Mosquito
|1
|0.05
|Энрике Педро XI
|1
|0.05
|Биду
|1
|0.05
|Жоване
|1
|0.05
|Hugo Farias
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|6
|0.3
|Саша Эдуардо
|2
|0.1
|Рамирес Эрик II
|2
|0.1
|Витиньо Витор V
|2
|0.1
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.1
|Линкольн II
|2
|0.1
|Борбас Тиаго
|2
|0.1
|Фернандес Матеус
|1
|0.05
|Энрике Педру II
|1
|0.05
|Жонатан Луис
|1
|0.05
|Raul González II
|1
|0.05
|Ignacio Laquintana
|1
|0.05
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.05
|Густавиньо
|0
|0
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|7
|0
|Raniele
|6
|0
|Энрике Густаво
|4
|1
|Алберто Юри
|4
|0
|Ромеро Анхель
|3
|0
|Коронадо Игор
|3
|0
|Кака II
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Bidon Breno
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Котулио Матеус
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Торрес Феликс
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Райан
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Ногейра Хуго
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Mendes
|5
|0
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Кандидо Луан
|4
|0
|Витиньо Витор V
|4
|0
|Саша Эдуардо
|2
|1
|Да Силва Джадсом
|2
|1
|Pedro Caixinha
|2
|1
|Энрике Педру II
|3
|0
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Helio Junio
|3
|0
|Henry Mosquera
|3
|0
|Швенгбер Клейтон
|1
|1
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|Линкольн II
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Кунья Лукас
|2
|0
|Борбас Тиаго
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Ред Булл Брагантино
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
9
Коринтианс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
5
12
Коринтианс
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
38% (8)
10% (2)
Ред Булл Брагантино
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
12
21
Голы по времени матча
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 11
0
0%
3
27%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
40%
2
18%
31-45
3
20%
4
36%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
2
18%
76-90
Пропущено
9
15
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
4
44%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 11
0
0%
5
38%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Пропущено
17
8
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
3
38%
16-30
4
24%
3
38%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
3
18%
1
13%
76-90
Забито
21
24
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 10
10 Не забивали 3
0
0%
8
33%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
8
38%
4
17%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
4
19%
4
17%
76-90
Пропущено
26
23
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
15 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
6
23%
2
9%
1-15
1
4%
5
22%
16-30
6
23%
6
26%
31-45
7
27%
4
17%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
5
19%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1
Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1
Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3
Результаты матчей
Коринтианс
Ред Булл Брагантино
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
2:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
1 раз 5%
2:1
6 раз 32%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 48%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
81
55
45
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
82
110
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1110
Больше Меньше
163
615
712
219
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|4
|4
|35 - 20
|43
|2.
|21
|12
|6
|3
|27 - 19
|42
|3.
|20
|12
|4
|4
|34 - 20
|40
|4.
|21
|11
|4
|6
|28 - 17
|37
|5.
|0:0
|21
|11
|3
|7
|29 - 22
|36
|6.
|21
|10
|5
|6
|29 - 21
|35
|7.
|21
|9
|5
|7
|29 - 25
|32
|8.
|0:0
|20
|7
|8
|5
|28 - 28
|29
|9.
|19
|8
|4
|7
|22 - 20
|28
|10.
|0:0
|20
|7
|6
|7
|24 - 23
|27
|11.
|0:0
|21
|7
|4
|10
|22 - 31
|25
|12.
|20
|7
|3
|10
|20 - 23
|24
|13.
|20
|6
|6
|8
|28 - 30
|24
|14.
|19
|5
|7
|7
|21 - 25
|22
|15.
|16
|5
|6
|5
|14 - 14
|21
|16.
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|17.
|0:0
|21
|5
|6
|10
|16 - 24
|21
|18.
|0:0
|22
|4
|9
|9
|19 - 28
|21
|19.
|20
|4
|5
|11
|20 - 28
|17
|20.
|21
|2
|6
|13
|17 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 6
|30
|2.
|0:0
|10
|8
|1
|1
|20 - 7
|25
|3.
|11
|7
|2
|2
|16 - 8
|23
|4.
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|5.
|10
|7
|1
|2
|15 - 7
|22
|6.
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|7.
|11
|7
|1
|3
|16 - 8
|22
|8.
|0:0
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|9.
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|10.
|0:0
|11
|5
|4
|2
|16 - 16
|19
|11.
|10
|5
|1
|4
|10 - 9
|16
|12.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|13.
|0:0
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|14.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|15.
|10
|3
|5
|2
|14 - 15
|14
|16.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|17.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|18.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|19.
|11
|1
|3
|7
|9 - 15
|6
|20.
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|2.
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|3.
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|4.
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|5.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|8.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|10.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|11.
|10
|3
|1
|6
|14 - 15
|10
|12.
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|16.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|5 - 13
|8
|17.
|0:0
|11
|1
|5
|5
|11 - 15
|8
|18.
|0:0
|10
|2
|0
|8
|6 - 15
|6
|19.
|0:0
|11
|1
|2
|8
|5 - 18
|5
|20.
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 9
|Жувентуде
|Jadson III
|1 8
|Витория
|Janderson
|1 8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5