☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 22.
Коринтианс
0:0
Первый тайм: 17'
Ред Булл Брагантино
0'
1
Ногейра
Хуго
23
Фагнер
Лемос
5
Рамальо
Андре
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
37
Райан
27
Bidon
Breno
10
Гарро
Родриго
11
Ромеро
Анхель
16
Энрике
Педро
XI
1
Швенгбер
Клейтон
45
Nathan
Mendes
39
Мендес
Дуглас
14
Энрике
Педру
II
36
Кандидо
Луан
23
Raul
González
II
8
Эвангелиста
Лукас
10
Линкольн
II
11
Helio
Junio
30
Henry
Mosquera
28
Витиньо
Витор
V
Коринтианс
4-4-2
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Коринтианс
Ред Булл Брагантино

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 5 побед

28 матчей

39.3%
28.6%
32.1%
11 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
57.1%
17.9%
7 побед 16 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СA
0:1
ПА
1:0
СA
1:0
СA
0:1
ПА
1:0
СA
2:2
СA
1:2
ПА
0:0
СA
0:2
СA
0:0
ПА
0:2
П
2:0
П
3:2
П
0:1
ПА
0:1
КБ
3:1
КБ
1:0
П
0:2
П
2:2
CP
1:1
CP
1:1
CP
2:1
CP
0:1
СB
2:0
СB
1:1
CP
1:1

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.17
0.88

Среднее время на гол

77
102

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

0.81
0.92

Среднее время на гол

110
98

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

0.96
0.89

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

93
100

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 4 (1) 0.18
Гарро Родриго 3 0.14
Уэсли Лопес 3 0.14
Кака II 3 0.14
Ромеро Анхель 2 0.09
Коронадо Игор 1 0.05
Gustavo Mosquito 1 0.05
Энрике Педро XI 1 0.05
Биду 1 0.05
Жоване 1 0.05
Hugo Farias 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 6 0.3
Саша Эдуардо 2 0.1
Рамирес Эрик II 2 0.1
Витиньо Витор V 2 0.1
Эвангелиста Лукас 2 0.1
Линкольн II 2 0.1
Борбас Тиаго 2 0.1
Фернандес Матеус 1 0.05
Энрике Педру II 1 0.05
Жонатан Луис 1 0.05
Raul González II 1 0.05
Ignacio Laquintana 1 0.05
Кандидо Луан 1 (1) 0.05
Густавиньо 0 0
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 7 0
Raniele 6 0
Энрике Густаво 4 1
Алберто Юри 4 0
Ромеро Анхель 3 0
Коронадо Игор 3 0
Кака II 3 0
Мигель Карлос 3 0
Bidon Breno 3 0
Каэтано Жоао 1 1
Котулио Матеус 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Сантана Алекс 2 0
Торрес Феликс 2 0
Раул Педро 2 0
Райан 1 0
Рамальо Андре 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Ногейра Хуго 1 0
Hugo Farias 1 0
Leonardo Mana 1 0
Жоване 1 0
Энрике Педро XI 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Mendes 5 0
Рамирес Эрик II 4 0
Кандидо Луан 4 0
Витиньо Витор V 4 0
Саша Эдуардо 2 1
Да Силва Джадсом 2 1
Pedro Caixinha 2 1
Энрике Педру II 3 0
Капишаба Жуниньо 3 0
Helio Junio 3 0
Henry Mosquera 3 0
Швенгбер Клейтон 1 1
Эвангелиста Лукас 2 0
Линкольн II 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Кунья Лукас 2 0
Борбас Тиаго 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Мендес Дуглас 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Ред Булл Брагантино
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
9
Коринтианс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

5
12
Коринтианс
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
38% (8)
10% (2)
Ред Булл Брагантино
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 11
0
0%
3
27%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
40%
2
18%
31-45
3
20%
4
36%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
2
18%
76-90

Пропущено

9
15
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
4
44%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 11
0
0%
5
38%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Пропущено

17
8
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
3
38%
16-30
4
24%
3
38%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
3
18%
1
13%
76-90

Забито

21
24
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 10
10 Не забивали 3
0
0%
8
33%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
8
38%
4
17%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
4
19%
4
17%
76-90

Пропущено

26
23
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
15 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
6
23%
2
9%
1-15
1
4%
5
22%
16-30
6
23%
6
26%
31-45
7
27%
4
17%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
5
19%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1
Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1
Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3

Результаты матчей

Коринтианс
Ред Булл Брагантино

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

2:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
1 раз 5%
2:1
6 раз 32%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 48%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
1
5
5
1.5
4
5
2
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
8
2
1
10
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
10
0.5
Больше Меньше
16
3
6
15
1.5
7
12
2
19
2.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 21 13 4 4 35 - 20 43
2.
Форталеза Сеара
 21 12 6 3 27 - 19 42
3.
Фламенго
 20 12 4 4 34 - 20 40
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 21 11 4 6 28 - 17 37
5.
Крузейро
 0:0 21 11 3 7 29 - 22 36
6.
Сан-Паулу
 21 10 5 6 29 - 21 35
7.
Байя
 21 9 5 7 29 - 25 32
8.
Атлетико Минейро
 0:0 20 7 8 5 28 - 28 29
9.
Атлетико Паранаэнсе
 19 8 4 7 22 - 20 28
10.
Ред Булл Брагантино
 0:0 20 7 6 7 24 - 23 27
11.
Васко да Гама
 0:0 21 7 4 10 22 - 31 25
12.
Гремио
 20 7 3 10 20 - 23 24
13.
Крисьюма
 20 6 6 8 28 - 30 24
14.
Жувентуде
 19 5 7 7 21 - 25 22
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 5 6 5 14 - 14 21
16.
Витория
 21 6 3 12 23 - 32 21
17.
Флуминенсе
 0:0 21 5 6 10 16 - 24 21
18.
Коринтианс
 0:0 22 4 9 9 19 - 28 21
19.
Куяба
 20 4 5 11 20 - 28 17
20.
Атлетико Гойаненсе
 21 2 6 13 17 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 12 9 3 0 19 - 6 30
2.
Крузейро
 0:0 10 8 1 1 20 - 7 25
3.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 16 - 8 23
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
5.
Байя
 10 7 1 2 15 - 7 22
6.
Фламенго
 10 7 1 2 16 - 10 22
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
8.
Ред Булл Брагантино
 0:0 9 6 1 2 13 - 8 19
9.
Жувентуде
 10 5 4 1 14 - 6 19
10.
Васко да Гама
 0:0 11 5 4 2 16 - 16 19
11.
Гремио
 10 5 1 4 10 - 9 16
12.
Атлетико Минейро
 0:0 10 4 4 2 15 - 14 16
13.
Коринтианс
 0:0 11 3 7 1 14 - 10 16
14.
Атлетико Паранаэнсе
 9 4 2 3 13 - 10 14
15.
Крисьюма
 10 3 5 2 14 - 15 14
16.
Флуминенсе
 0:0 10 3 4 3 11 - 11 13
17.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 3 2 7 - 7 9
19.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 6 3 2 19 - 12 21
2.
Фламенго
 10 5 3 2 18 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 4 3 3 12 - 9 15
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 9 - 10 14
5.
Атлетико Минейро
 0:0 10 3 4 3 13 - 14 13
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 3 3 7 - 7 12
7.
Форталеза Сеара
 9 3 3 3 8 - 13 12
8.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
9.
Куяба
 9 3 2 4 11 - 13 11
10.
Крузейро
 0:0 11 3 2 6 9 - 15 11
11.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
12.
Байя
 11 2 4 5 14 - 18 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Гремио
 10 2 2 6 10 - 14 8
15.
Витория
 10 2 2 6 10 - 16 8
16.
Флуминенсе
 0:0 11 2 2 7 5 - 13 8
17.
Ред Булл Брагантино
 0:0 11 1 5 5 11 - 15 8
18.
Васко да Гама
 0:0 10 2 0 8 6 - 15 6
19.
Коринтианс
 0:0 11 1 2 8 5 - 18 5
20.
Жувентуде
 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Крузейро Перейра Матеус 6 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 9
Жувентуде Jadson III 1 8
Витория Janderson 1 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Коринтианс
Ничья
Ред Булл Брагантино
2.42
3.50
3.90
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