Тур: 22.
2:0
Перерыв
0'
1:0
9' ГолDanilo Boza
14' Желтая карточкаDavi Goes
29' Желтая карточкаРомеро Оскар
41' Желтая карточкаErick Farias
42' Желтая карточкаAlexander Barboza
2:0
45' ГолКаррильо Рони
Ход матча
9'
1:0
14'
29'
41'
45'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.00 Обе команды забьют
-
77
Mateus
Claus
14
Эвертон
16
Jadson
III
88
Davi
Goes
11
Марселинью
X
12
John
Victor
66
Cuiabano
28
Аллан
Маркес
70
Ромеро
Оскар
27
Вела
Карлос
- Основной состав
-
77 Mateus ClausВратарь
-
14 ЭвертонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
-
88 Davi GoesПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Марселинью XНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лопес ЖоаоВратарь
-
23 АбнерЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
17 Edson2
-
-
19 Bill2
-
70 Yan Souto
-
15 Kelvi
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 CuiabanoЗащитник
- Полузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Вела КарлосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 KaueПолузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
-
99 Хесус ИгорьНападающий
-
67 Ярлен
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Жувентуде
Ботафого Рио-де-Жанейро
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Среднее время на гол
38
67
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.9
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
47
75
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.2
|Барбоза Лукас
|4
|0.2
|Erick Farias
|2
|0.1
|Danilo Boza
|2
|0.1
|Mandaca
|2
|0.1
|Jadson III
|1
|0.05
|Лукас Хуан
|1
|0.05
|Эвертон
|1
|0.05
|Русшел Алан
|1
|0.05
|Жилберто IV
|1
|0.05
|Rodrigo Sam
|1
|0.05
|Каррильо Рони
|1
|0.05
|Арруда Эрик
|1
|0.05
|Luis Oyama
|1
|0.05
|Нене Андерсон
|0
|0
|Bill2
|0
|0
|Марселинью X
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Луис IX
|4 (1)
|0.18
|Соарес Франсиско
|4 (2)
|0.18
|Саварино Джефферсон
|4
|0.18
|Cuiabano
|3
|0.14
|Сантос Жуниор
|3
|0.14
|Данило Барбоза
|3
|0.14
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.14
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.09
|Понте Матео
|2
|0.09
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.05
|Джеффиньо
|1
|0.05
|Kaue
|1
|0.05
|Вела Карлос
|1
|0.05
|Lucas Halter
|1
|0.05
|Jacob Montes
|1
|0.05
|Хесус Игорь
|1
|0.05
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|8
|1
|Marcos Ze
|5
|1
|Лукас Хуан
|4
|1
|Caique
|5
|0
|Барбоза Лукас
|5
|0
|Габриэл Васконселлос
|3
|1
|Rodrigo Sam
|4
|0
|Русшел Алан
|2
|1
|Mandaca
|3
|0
|Фрейтас Лукас
|1
|1
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Vicente Jean Carlos
|2
|0
|Жилберто IV
|2
|0
|Mateus Claus
|2
|0
|Иносенсио Габриэль
|2
|0
|Нене Андерсон
|1
|0
|Peixoto
|1
|0
|Danilo Boza
|1
|0
|Thiago Dos Santos2
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
|Erick Farias
|1
|0
|Davi Goes
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|5
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Ромеро Оскар
|5
|0
|Грегоре
|4
|0
|Соарес Франсиско
|3
|0
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0
|Marlon Freitas
|3
|0
|Данило Барбоза
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Энрике Луис IX
|3
|0
|Cuiabano
|3
|0
|Че Че
|1
|1
|Джеффиньо
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Жорж Артур
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|Саварино Джефферсон
|2
|0
|John Victor
|2
|0
|Lucas Halter
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Понте Матео
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Результаты матчей
Жувентуде
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
7
Жувентуде
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
3
15
Жувентуде
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (8)
53% (10)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Ботафого Рио-де-Жанейро
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
62% (13)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
7
22
Голы по времени матча
Забито
14
19
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
1
7%
4
21%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
4
29%
1
5%
31-45
3
21%
4
21%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
3
21%
5
26%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
2
33%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Забито
7
16
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
14%
3
19%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
57%
3
19%
61-75
1
14%
4
25%
76-90
Пропущено
19
8
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
16%
2
25%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
2
25%
31-45
4
21%
1
13%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
3
38%
76-90
Забито
21
35
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 14
3 Не забивали 1
2
10%
7
20%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
4
19%
3
9%
31-45
3
14%
7
20%
46-60
5
24%
6
17%
61-75
4
19%
9
26%
76-90
Пропущено
25
20
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
3
12%
5
25%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
5
20%
4
20%
31-45
5
20%
1
5%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
6
24%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2
Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Байя - Жувентуде 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3
Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Результаты матчей
Жувентуде
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
1
5 раз 45%
2
5 раз 45%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
6 раз 32%
2:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 63%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
11 раз 52%
2
6 раз 29%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Жувентуде
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
46
37
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
201
415
912
118
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|22
|13
|4
|5
|35 - 22
|43
|2.
|21
|12
|6
|3
|27 - 19
|42
|3.
|20
|12
|4
|4
|34 - 20
|40
|4.
|21
|11
|4
|6
|28 - 17
|37
|5.
|21
|11
|3
|7
|29 - 22
|36
|6.
|21
|10
|5
|6
|29 - 21
|35
|7.
|21
|9
|5
|7
|29 - 25
|32
|8.
|20
|7
|8
|5
|28 - 28
|29
|9.
|19
|8
|4
|7
|22 - 20
|28
|10.
|20
|7
|6
|7
|25 - 24
|27
|11.
|21
|8
|3
|10
|24 - 31
|27
|12.
|2:0
|20
|6
|7
|7
|23 - 25
|25
|13.
|20
|7
|3
|10
|20 - 23
|24
|14.
|20
|6
|6
|8
|28 - 30
|24
|15.
|16
|5
|6
|5
|14 - 14
|21
|16.
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|17.
|22
|4
|9
|9
|20 - 29
|21
|18.
|21
|5
|5
|11
|16 - 26
|20
|19.
|20
|4
|5
|11
|20 - 28
|17
|20.
|21
|2
|6
|13
|17 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 6
|30
|2.
|10
|8
|1
|1
|20 - 7
|25
|3.
|11
|7
|2
|2
|16 - 8
|23
|4.
|0:2
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|5.
|10
|7
|1
|2
|15 - 7
|22
|6.
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|7.
|11
|7
|1
|3
|16 - 8
|22
|8.
|2:0
|11
|6
|4
|1
|16 - 6
|22
|9.
|11
|6
|3
|2
|18 - 16
|21
|10.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|11.
|10
|5
|1
|4
|10 - 9
|16
|12.
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|13.
|11
|3
|7
|1
|15 - 11
|16
|14.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|15.
|10
|3
|5
|2
|14 - 15
|14
|16.
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|17.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|18.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|19.
|11
|1
|3
|7
|9 - 15
|6
|20.
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|2.
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|3.
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|4.
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|5.
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|8.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|10.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|11.
|10
|3
|1
|6
|14 - 15
|10
|12.
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|16.
|11
|1
|5
|5
|12 - 16
|8
|17.
|11
|2
|1
|8
|5 - 15
|7
|18.
|10
|2
|0
|8
|6 - 15
|6
|19.
|11
|1
|2
|8
|5 - 18
|5
|20.
|2:0
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|7 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|7 (1)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 9
|Жувентуде
|Jadson III
|1 8
|Витория
|Janderson
|1 8
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|9
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9
Будь в соцсетях с LiveResult
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.00 Обе команды забьют
-