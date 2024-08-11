☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 22.
Жувентуде
2:0
Перерыв
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
1:0
9' Гол
Danilo Boza
14' Желтая карточка
Davi Goes
29' Желтая карточка
Ромеро Оскар
41' Желтая карточка
Erick Farias
42' Желтая карточка
Alexander Barboza
2:0
45' Гол
Каррильо Рони

Ход матча

9'
Danilo Boza
1:0
14'
Davi Goes
 
29'
 
Ромеро Оскар
41'
Erick Farias
 
42'
 
Alexander Barboza
45'
Каррильо Рони
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
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Жувентуде
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
4.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
77
Mateus
Claus
14
Эвертон
4
Danilo
Boza
3
Marcos
Ze
43
Фрейтас
Лукас
16
Jadson
III
88
Davi
Goes
10
Нене
Андерсон
11
Марселинью
X
79
Каррильо
Рони
7
Erick
Farias
12
John
Victor
4
Понте
Матео
3
Lucas
Halter
20
Alexander
Barboza
66
Cuiabano
5
Данило
Барбоза
28
Аллан
Маркес
70
Ромеро
Оскар
23
Альмада
Тьяго
37
Мартинс
Матеус
27
Вела
Карлос
Жувентуде
4-3-3
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-4-2

История личных встреч

Жувентуде
Ботафого Рио-де-Жанейро

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

СA
5:1
СA
2:2
СA
1:1
К
2:1
К
1:1
СC
0:0
СC
1:1
К
4:2
КБ
2:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Среднее время на гол

38
67

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.9
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

47
75

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 4 0.2
Барбоза Лукас 4 0.2
Erick Farias 2 0.1
Danilo Boza 2 0.1
Mandaca 2 0.1
Jadson III 1 0.05
Лукас Хуан 1 0.05
Эвертон 1 0.05
Русшел Алан 1 0.05
Жилберто IV 1 0.05
Rodrigo Sam 1 0.05
Каррильо Рони 1 0.05
Арруда Эрик 1 0.05
Luis Oyama 1 0.05
Нене Андерсон 0 0
Bill2 0 0
Марселинью X 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Луис IX 4 (1) 0.18
Соарес Франсиско 4 (2) 0.18
Саварино Джефферсон 4 0.18
Cuiabano 3 0.14
Сантос Жуниор 3 0.14
Данило Барбоза 3 0.14
Баштуш Бартоломеу 3 0.14
Эдуардо Карлос II 2 0.09
Понте Матео 2 0.09
Ромеро Оскар 1 (1) 0.05
Джеффиньо 1 0.05
Kaue 1 0.05
Вела Карлос 1 0.05
Lucas Halter 1 0.05
Jacob Montes 1 0.05
Хесус Игорь 1 0.05
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Грегоре 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 8 1
Marcos Ze 5 1
Лукас Хуан 4 1
Caique 5 0
Барбоза Лукас 5 0
Габриэл Васконселлос 3 1
Rodrigo Sam 4 0
Русшел Алан 2 1
Mandaca 3 0
Фрейтас Лукас 1 1
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Vicente Jean Carlos 2 0
Жилберто IV 2 0
Mateus Claus 2 0
Иносенсио Габриэль 2 0
Нене Андерсон 1 0
Peixoto 1 0
Danilo Boza 1 0
Thiago Dos Santos2 1 0
Абнер 1 0
Марселинью X 1 0
Erick Farias 1 0
Davi Goes 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 5 1
Дамиан Суарес 5 0
Ромеро Оскар 5 0
Грегоре 4 0
Соарес Франсиско 3 0
Баштуш Бартоломеу 3 0
Marlon Freitas 3 0
Данило Барбоза 3 0
Эрнандес Диего 3 0
Энрике Луис IX 3 0
Cuiabano 3 0
Че Че 1 1
Джеффиньо 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Аллан Маркес 2 0
Жорж Артур 2 0
Сантос Жуниор 2 0
Саварино Джефферсон 2 0
John Victor 2 0
Lucas Halter 2 0
Каррейро Патрик 2 0
Понте Матео 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Хесус Игорь 1 0
Ярлен 1 0

Результаты матчей

Жувентуде
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
7
Жувентуде
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

3
15
Жувентуде
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (8)
53% (10)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Ботафого Рио-де-Жанейро
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
62% (13)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

7
22

Голы по времени матча

Забито

14
19
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
1
7%
4
21%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
4
29%
1
5%
31-45
3
21%
4
21%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
3
21%
5
26%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
2
33%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Забито

7
16
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
14%
3
19%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
57%
3
19%
61-75
1
14%
4
25%
76-90

Пропущено

19
8
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
16%
2
25%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
2
25%
31-45
4
21%
1
13%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
3
38%
76-90

Забито

21
35
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 14
3 Не забивали 1
2
10%
7
20%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
4
19%
3
9%
31-45
3
14%
7
20%
46-60
5
24%
6
17%
61-75
4
19%
9
26%
76-90

Пропущено

25
20
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
3
12%
5
25%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
5
20%
4
20%
31-45
5
20%
1
5%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
6
24%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2
Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Байя - Жувентуде 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3
Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1

Результаты матчей

Жувентуде
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
1
5 раз 45%
2
5 раз 45%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
6 раз 32%
2:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 63%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
11 раз 52%
2
6 раз 29%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Жувентуде
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
3
7
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
20
1
4
15
1.5
9
12
1
18
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:2 22 13 4 5 35 - 22 43
2.
Форталеза Сеара
 21 12 6 3 27 - 19 42
3.
Фламенго
 20 12 4 4 34 - 20 40
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 21 11 4 6 28 - 17 37
5.
Крузейро
 21 11 3 7 29 - 22 36
6.
Сан-Паулу
 21 10 5 6 29 - 21 35
7.
Байя
 21 9 5 7 29 - 25 32
8.
Атлетико Минейро
 20 7 8 5 28 - 28 29
9.
Атлетико Паранаэнсе
 19 8 4 7 22 - 20 28
10.
Ред Булл Брагантино
 20 7 6 7 25 - 24 27
11.
Васко да Гама
 21 8 3 10 24 - 31 27
12.
Жувентуде
 2:0 20 6 7 7 23 - 25 25
13.
Гремио
 20 7 3 10 20 - 23 24
14.
Крисьюма
 20 6 6 8 28 - 30 24
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 5 6 5 14 - 14 21
16.
Витория
 21 6 3 12 23 - 32 21
17.
Коринтианс
 22 4 9 9 20 - 29 21
18.
Флуминенсе
 21 5 5 11 16 - 26 20
19.
Куяба
 20 4 5 11 20 - 28 17
20.
Атлетико Гойаненсе
 21 2 6 13 17 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 12 9 3 0 19 - 6 30
2.
Крузейро
 10 8 1 1 20 - 7 25
3.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 16 - 8 23
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:2 10 7 1 2 16 - 8 22
5.
Байя
 10 7 1 2 15 - 7 22
6.
Фламенго
 10 7 1 2 16 - 10 22
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
8.
Жувентуде
 2:0 11 6 4 1 16 - 6 22
9.
Васко да Гама
 11 6 3 2 18 - 16 21
10.
Ред Булл Брагантино
 9 6 1 2 13 - 8 19
11.
Гремио
 10 5 1 4 10 - 9 16
12.
Атлетико Минейро
 10 4 4 2 15 - 14 16
13.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
14.
Атлетико Паранаэнсе
 9 4 2 3 13 - 10 14
15.
Крисьюма
 10 3 5 2 14 - 15 14
16.
Флуминенсе
 10 3 4 3 11 - 11 13
17.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 3 2 7 - 7 9
19.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:2 12 6 3 3 19 - 14 21
2.
Фламенго
 10 5 3 2 18 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 4 3 3 12 - 9 15
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 9 - 10 14
5.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 3 3 7 - 7 12
7.
Форталеза Сеара
 9 3 3 3 8 - 13 12
8.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
9.
Куяба
 9 3 2 4 11 - 13 11
10.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
11.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
12.
Байя
 11 2 4 5 14 - 18 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Гремио
 10 2 2 6 10 - 14 8
15.
Витория
 10 2 2 6 10 - 16 8
16.
Ред Булл Брагантино
 11 1 5 5 12 - 16 8
17.
Флуминенсе
 11 2 1 8 5 - 15 7
18.
Васко да Гама
 10 2 0 8 6 - 15 6
19.
Коринтианс
 11 1 2 8 5 - 18 5
20.
Жувентуде
 2:0 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Ред Булл Брагантино Helio Junio 7 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 9
Жувентуде Jadson III 1 8
Витория Janderson 1 8
Флуминенсе Гансо Пауло 9
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
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