Тур: 22.
0'
1:0
15' ГолРибейро Эвертон
45' Желтая карточкаЭстевес Лукас
49' Желтая карточкаАлеррандро
49' Желтая карточкаКану Рубенилсон
53' Желтая карточкаТиаго Карпини
54' Красная карточкаТиаго Карпини
81' Желтая карточкаАлександр Кайо
84' Желтая карточкаPablo Baianinho
Ход матча
15'
1:0
45'
49'
49'
53'
54'
65'
73'
81'
84'
16
Thaciano
97
Lepu
77
Нерис
8
Luan5
36
Machado
39
Janderson
11
Osvaldo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Иаго ЛопесЗащитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
-
40 СисиньоЗащитник
- Полузащитник
-
77 Тьягу МендешПолузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
20 Yago I
-
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
-
97 LepuЗащитник
-
77 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Luan5Полузащитник
- Полузащитник
-
36 MachadoПолузащитник
-
39 JandersonНападающий
- Нападающий
-
11 OsvaldoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Raul CaceresЗащитник
-
19 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
33 Lawan
-
17 Jose Hugo
-
29 Willian VI
-
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
История личных встреч
Байя
Витория
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
73.3%
6 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
31 матч
29%
38.7%
32.3%
9 побед 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
19.4%
71%
9.6%
6 побед 22 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.6%
45.2%
32.2%
7 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.18
1.07
Среднее время на гол
76
84
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.57
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
42
32
Голов в среднем за матч
1.35
1.03
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
Среднее время на гол
66
87
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|6 (1)
|0.27
|Gabriel Teixeira
|4
|0.18
|Thaciano
|4
|0.18
|Лукас Жан
|3
|0.14
|Эступиньян Оскар
|3
|0.14
|Соуза Коули
|2
|0.09
|Александр Кайо
|2
|0.09
|Рибейро Эвертон
|1
|0.05
|Да Силва Лусиано
|1
|0.05
|Ademir Santos
|1
|0.05
|Жилберто Жуниор
|1
|0.05
|Ратао Рафаэл
|1
|0.05
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.05
|Де Пена Карлос
|0
|0
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Willian VI
|5
|0.23
|Алеррандро
|3 (2)
|0.14
|Nascimento Leite Matheus II
|3
|0.14
|Wagner Leonardo
|3 (1)
|0.14
|Jose Hugo
|1
|0.05
|Эстевес Лукас
|1
|0.05
|Everaldo
|1
|0.05
|Osvaldo
|1
|0.05
|Мота Жеан
|1
|0.05
|Erick Castillo
|1
|0.05
|Иури Фрейтас
|1
|0.05
|Janderson
|1
|0.05
|Адриано Луис
|0
|0
|Raul Caceres
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Patric Calmon
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|7
|0
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Стум Эвералдо
|4
|0
|Thaciano
|4
|0
|Александр Кайо
|4
|0
|Куэста Виктор
|3
|0
|Габриэл Шавьер
|3
|0
|Лукас Жан
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Маркос Дос Сантос
|1
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Лукас
|7
|0
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Тиаго Карпини
|4
|1
|Janderson
|5
|0
|Андраде Лео
|4
|0
|Luan5
|4
|0
|Wagner Leonardo
|2
|1
|Nascimento Leite Matheus II
|3
|0
|Lepu
|3
|0
|Camutanga
|1
|1
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Willian VI
|2
|0
|Алеррандро
|2
|0
|Lucas Arcanjo
|2
|0
|Брено Родригес
|0
|1
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Everaldo
|1
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Osvaldo
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Jose Hugo
|1
|0
|Pablo Baianinho
|1
|0
|Lawan
|1
|0
Результаты матчей
Байя
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Витория
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
6
Байя
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Витория
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
11
11
Байя
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Витория
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
13
17
Голы по времени матча
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
5
56%
76-90
Пропущено
7
17
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
2
12%
16-30
1
14%
4
24%
31-45
1
14%
6
35%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
14%
2
12%
76-90
Забито
14
13
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
1
7%
2
15%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
5
36%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90
Пропущено
18
16
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
6
33%
4
25%
61-75
2
11%
5
31%
76-90
Забито
29
22
10 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
3
10%
2
9%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
5
17%
5
23%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
7
24%
2
9%
61-75
8
28%
8
36%
76-90
Пропущено
25
33
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
2
8%
1
3%
1-15
5
20%
3
9%
16-30
5
20%
8
24%
31-45
4
16%
7
21%
46-60
6
24%
7
21%
61-75
3
12%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0
Витория
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0
Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0
Результаты матчей
Байя
Витория
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
0:1
4 раза 19%
0:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Байя
Витория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
74
46
47
19
110
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
47
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
156
813
615
219
120
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|13
|4
|5
|37 - 23
|43
|2.
|21
|12
|6
|3
|27 - 19
|42
|3.
|1:1
|21
|12
|5
|4
|35 - 21
|41
|4.
|1:1
|22
|11
|5
|6
|29 - 18
|38
|5.
|1:0
|22
|11
|5
|6
|30 - 21
|38
|6.
|21
|11
|3
|7
|29 - 22
|36
|7.
|1:0
|22
|10
|5
|7
|30 - 25
|35
|8.
|20
|7
|8
|5
|28 - 28
|29
|9.
|19
|8
|4
|7
|22 - 20
|28
|10.
|20
|7
|6
|7
|25 - 24
|27
|11.
|21
|8
|3
|10
|24 - 31
|27
|12.
|20
|6
|7
|7
|24 - 27
|25
|13.
|20
|7
|3
|10
|20 - 23
|24
|14.
|20
|6
|6
|8
|28 - 30
|24
|15.
|16
|5
|6
|5
|14 - 14
|21
|16.
|0:1
|22
|6
|3
|13
|23 - 33
|21
|17.
|22
|4
|9
|9
|20 - 29
|21
|18.
|21
|5
|5
|11
|16 - 26
|20
|19.
|20
|4
|5
|11
|20 - 28
|17
|20.
|0:1
|22
|2
|6
|14
|17 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 6
|30
|2.
|1:0
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|3.
|10
|8
|1
|1
|20 - 7
|25
|4.
|1:0
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|1:1
|11
|7
|2
|2
|17 - 11
|23
|6.
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|7.
|1:1
|11
|7
|1
|3
|16 - 8
|22
|8.
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|9.
|11
|6
|3
|2
|18 - 16
|21
|10.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|11.
|10
|5
|1
|4
|10 - 9
|16
|12.
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|13.
|11
|3
|7
|1
|15 - 11
|16
|14.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|15.
|10
|3
|5
|2
|14 - 15
|14
|16.
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|17.
|0:1
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|18.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|19.
|11
|1
|3
|7
|9 - 15
|6
|20.
|0:1
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|21
|2.
|1:1
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|3.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|4.
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|5.
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|8.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|10.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|11.
|10
|3
|1
|6
|14 - 15
|10
|12.
|1:0
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|13.
|0:1
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|15.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|10 - 17
|8
|16.
|11
|1
|5
|5
|12 - 16
|8
|17.
|11
|2
|1
|8
|5 - 15
|7
|18.
|10
|2
|0
|8
|6 - 15
|6
|19.
|11
|1
|2
|8
|5 - 18
|5
|20.
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|7 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|7 (1)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Jadson III
|1 8
|Витория
|Janderson
|1 8
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|9
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9