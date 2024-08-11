☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 22.
Байя
2:0
Конец матча
Витория
0'
1:0
15' Гол
Рибейро Эвертон
45' Желтая карточка
Эстевес Лукас
49' Желтая карточка
Алеррандро
49' Желтая карточка
Кану Рубенилсон
53' Желтая карточка
Тиаго Карпини
54' Красная карточка
Тиаго Карпини
81' Желтая карточка
Александр Кайо
82' Желтая карточка
Pablo Baianinho
87' Желтая карточка
Willian VI
90' Желтая карточка
Yago I
2:0
90' Гол
Да Силва Лусиано
90'+11
22
Маркос
Дос
Сантос
13
Ариас
Сантьяго
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
10
Рибейро
Эвертон
8
Соуза
Коули
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
1
Lucas
Arcanjo
97
Lepu
77
Нерис
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
8
Luan5
28
Рикардо
Риллер
36
Machado
39
Janderson
9
Алеррандро
11
Osvaldo
Байя
4-4-2
Витория
4-3-3

История личных встреч

Байя
Витория

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
73.3%
6 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

31 матч

29%
38.7%
32.3%
9 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

19.4%
71%
9.6%
6 побед 22 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.6%
45.2%
32.2%
7 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:2
Б
1:1
Б
3:2
КН
2:1
Б
3:2
КН
1:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
КН
1:0
Б
1:2
КН
0:2
Б
0:0
КН
1:1
СA
2:2
СA
4:1
Б
0:1
Б
2:1
СA
2:1
СA
0:0
B1D
0:0
B1D
1:1
КН
2:0
КН
2:1
Б11ЯС
1:2
ЧБ
1:0
ЧБ
2:0
ЧБ
0:2
СB
1:3
СB
4:1
ЧБ
1:1

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.18
1.07

Среднее время на гол

76
84

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.57
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

42
32

Голов в среднем за матч

1.35
1.03

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27

Среднее время на гол

66
87

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 6 (1) 0.27
Gabriel Teixeira 4 0.18
Thaciano 4 0.18
Лукас Жан 3 0.14
Эступиньян Оскар 3 0.14
Соуза Коули 2 0.09
Да Силва Лусиано 2 0.09
Александр Кайо 2 0.09
Рибейро Эвертон 1 0.05
Ратао Рафаэл 1 0.05
Ademir Santos 1 0.05
Жилберто Жуниор 1 0.05
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.05
Де Пена Карлос 0 0
Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Willian VI 5 0.23
Алеррандро 3 (2) 0.14
Nascimento Leite Matheus II 3 0.14
Wagner Leonardo 3 (1) 0.14
Jose Hugo 1 0.05
Эстевес Лукас 1 0.05
Everaldo 1 0.05
Osvaldo 1 0.05
Мота Жеан 1 0.05
Erick Castillo 1 0.05
Иури Фрейтас 1 0.05
Janderson 1 0.05
Адриано Луис 0 0
Raul Caceres 0 0
Зе Карлос III 0 0
Patric Calmon 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 7 0
Де Пена Карлос 5 0
Стум Эвералдо 4 0
Thaciano 4 0
Александр Кайо 4 0
Куэста Виктор 3 0
Габриэл Шавьер 3 0
Лукас Жан 3 0
Rezende2 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Рибейро Эвертон 2 0
Yago I 2 0
Маркос Дос Сантос 1 0
Сени Рожерио 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Danilo XVI 1 0
Соуза Коули 1 0
Marcos Victor 1 0
Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Лукас 7 0
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Тиаго Карпини 4 1
Janderson 5 0
Андраде Лео 4 0
Luan5 4 0
Wagner Leonardo 2 1
Willian VI 3 0
Nascimento Leite Matheus II 3 0
Lepu 3 0
Camutanga 1 1
Муриэл Беккер 2 0
Алеррандро 2 0
Lucas Arcanjo 2 0
Брено Родригес 0 1
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Everaldo 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Osvaldo 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Reynaldo2 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Jose Hugo 1 0
Pablo Baianinho 1 0
Lawan 1 0

Результаты матчей

Байя
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Витория
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
6
Байя
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Витория
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

11
11
Байя
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Витория
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
6
35%
5
56%
76-90

Пропущено

7
19
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
29%
1
5%
1-15
2
29%
2
11%
16-30
1
14%
4
21%
31-45
1
14%
6
32%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
14%
3
16%
76-90

Забито

14
13
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
1
7%
2
15%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
5
36%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
6
33%
4
25%
61-75
2
11%
5
31%
76-90

Забито

31
22
11 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 8
4
13%
2
9%
1-15
2
6%
2
9%
16-30
5
16%
5
23%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
7
23%
2
9%
61-75
9
29%
29%
8
36%
76-90

Пропущено

25
35
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
2
8%
2
6%
1-15
5
20%
3
9%
16-30
5
20%
8
23%
31-45
4
16%
7
20%
46-60
6
24%
7
20%
61-75
3
12%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0
Витория
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0
Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0

Результаты матчей

Байя
Витория

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
0:1
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
2
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Байя
Витория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
2
9
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
15
7
9
13
1.5
6
16
2
20
2.5
1
21
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 22 13 4 5 37 - 23 43
2.
Форталеза Сеара
 21 12 6 3 27 - 19 42
3.
Фламенго
 21 12 5 4 35 - 21 41
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 22 11 5 6 29 - 18 38
5.
Сан-Паулу
 22 11 5 6 30 - 21 38
6.
Крузейро
 21 11 3 7 29 - 22 36
7.
Байя
 22 10 5 7 31 - 25 35
8.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 20 8 5 7 23 - 21 29
9.
Атлетико Минейро
 20 7 8 5 28 - 28 29
10.
Ред Булл Брагантино
 20 7 6 7 25 - 24 27
11.
Васко да Гама
 21 8 3 10 24 - 31 27
12.
Жувентуде
 20 6 7 7 24 - 27 25
13.
Гремио
 20 7 3 10 20 - 23 24
14.
Крисьюма
 20 6 6 8 28 - 30 24
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 17 5 7 5 15 - 15 22
16.
Витория
 22 6 3 13 23 - 34 21
17.
Коринтианс
 22 4 9 9 20 - 29 21
18.
Флуминенсе
 21 5 5 11 16 - 26 20
19.
Куяба
 20 4 5 11 20 - 28 17
20.
Атлетико Гойаненсе
 22 2 6 14 17 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 12 9 3 0 19 - 6 30
2.
Сан-Паулу
 12 8 2 2 17 - 8 26
3.
Крузейро
 10 8 1 1 20 - 7 25
4.
Байя
 11 8 1 2 17 - 7 25
5.
Фламенго
 11 7 2 2 17 - 11 23
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
8.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
9.
Васко да Гама
 11 6 3 2 18 - 16 21
10.
Ред Булл Брагантино
 9 6 1 2 13 - 8 19
11.
Гремио
 10 5 1 4 10 - 9 16
12.
Атлетико Минейро
 10 4 4 2 15 - 14 16
13.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
14.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 9 4 2 3 13 - 10 14
15.
Крисьюма
 10 3 5 2 14 - 15 14
16.
Флуминенсе
 10 3 4 3 11 - 11 13
17.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 8 2 4 2 8 - 8 10
19.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 6 3 3 21 - 15 21
2.
Фламенго
 10 5 3 2 18 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 11 4 3 4 10 - 11 15
5.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 9 3 3 3 7 - 7 12
7.
Форталеза Сеара
 9 3 3 3 8 - 13 12
8.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
9.
Куяба
 9 3 2 4 11 - 13 11
10.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
11.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
12.
Байя
 11 2 4 5 14 - 18 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Гремио
 10 2 2 6 10 - 14 8
15.
Витория
 11 2 2 7 10 - 18 8
16.
Ред Булл Брагантино
 11 1 5 5 12 - 16 8
17.
Флуминенсе
 11 2 1 8 5 - 15 7
18.
Васко да Гама
 10 2 0 8 6 - 15 6
19.
Коринтианс
 11 1 2 8 5 - 18 5
20.
Жувентуде
 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Ред Булл Брагантино Helio Junio 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Jadson III 1 8
Витория Janderson 1 8
Флуминенсе Гансо Пауло 9
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Эстевес Лукас получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Байя 2:0 Витория онлайн

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