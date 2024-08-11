Тур: 22.
1:1
Второй тайм: 90'
0'
15' Желтая карточкаМорено Анибал
22' Желтая карточкаПульгар Эрик
42' Желтая карточкаМурило Серкейра
51' Желтая карточкаГомес Густаво
1:0
69' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
1:1
86' ГолЛуиджи
Ход матча
15'
22'
42'
51'
69'
76'
86'
1:1
43
Уэсли
Лопес
44
Витор
Нуньеш
27
Риос
Ричард
17
Лазаро
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Кунья МатеусВратарь
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Полузащитник
-
33 КлейтонПолузащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
48 Хесус ИгорьНападающий
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
29 Viktor Hugo
-
-
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Витор НуньешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
-
17 ЛазароПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
-
-
34 Kaiky Naves
-
57 Луиджи
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Фламенго
Палмейрас Сан-Паулу
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
37.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 6 побед
34 матча
32.4%
38.2%
29.4%
11 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
8 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.2%
44.1%
17.7%
13 побед 15 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.81
1.06
Среднее время на гол
49
85
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.11
1.13
Среднее время на гол
81
80
Всего голов
49
37
Голов в среднем за матч
1.44
1.09
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
62
82
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|10 (3)
|0.48
|Энрике Бруно
|5
|0.24
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.19
|Араужо Луис
|3
|0.14
|Де ла Крус Николас
|2
|0.1
|Габриэл Барбоза
|2 (1)
|0.1
|Мойзес Моура
|2
|0.1
|Луис Давид
|2
|0.1
|Жерсон Сантос
|1
|0.05
|Айртон Лукас
|1
|0.05
|Эвертон Соарес
|1
|0.05
|Lorran
|1
|0.05
|Бруно Фабрисио
|1
|0.05
|Evertton Araujo
|1
|0.05
|Ортис Лео
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстевао
|5 (1)
|0.23
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0.23
|Рони III
|4
|0.18
|Вейга Рафаэль
|2
|0.09
|Лазаро
|2
|0.09
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.09
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.05
|Морено Анибал
|1
|0.05
|Фабиньо Энрике
|1
|0.05
|Майке Роша
|1
|0.05
|Менино Габриэль
|1
|0.05
|Риос Ричард
|1
|0.05
|Витор Нуньеш
|1
|0.05
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Роша Маркос
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
|Luis Guilherme
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лео Перейра
|4
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Пульгар Эрик
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Араужо Луис
|3
|0
|Аллан Соуза
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
|Эвертон Соарес
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|6
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|6
|0
|Гомес Густаво
|5
|0
|Рафаэл Жозе
|5
|0
|Морено Анибал
|5
|0
|Менино Габриэль
|5
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|1
|Рони III
|4
|0
|Мурило Серкейра
|4
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Эстевао
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
|Витор Нуньеш
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
3
Фламенго
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Палмейрас Сан-Паулу
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
17
15
Фламенго
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Палмейрас Сан-Паулу
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
20
18
Голы по времени матча
Забито
17
12
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
5
29%
29%
2
17%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
5
29%
29%
4
33%
61-75
3
18%
4
33%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
11%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
2
11%
7
44%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
6
33%
3
19%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
4
40%
1
13%
76-90
Забито
35
28
16 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 7
2
6%
1
4%
1-15
8
23%
4
14%
16-30
6
17%
3
11%
31-45
3
9%
8
29%
46-60
7
20%
5
18%
61-75
9
26%
7
25%
76-90
Пропущено
19
17
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
2
11%
3
18%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
3
18%
31-45
2
11%
5
29%
29%
46-60
3
16%
4
24%
61-75
7
37%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0
Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2
Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1
Результаты матчей
Фламенго
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
2:1
5 раз 50%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
7 раз 70%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
6 раз 30%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
2:0
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 45%
1
6 раз 30%
0
3 раза 15%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
8 раз 38%
2
8 раз 38%
1
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
74
73
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
46
46
28
19
28
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
138
119
1110
218
318
218
120
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|13
|4
|5
|37 - 23
|43
|2.
|21
|12
|6
|3
|27 - 19
|42
|3.
|1:1
|21
|12
|5
|4
|35 - 21
|41
|4.
|1:1
|22
|11
|5
|6
|29 - 18
|38
|5.
|1:0
|22
|11
|5
|6
|30 - 21
|38
|6.
|21
|11
|3
|7
|29 - 22
|36
|7.
|1:0
|22
|10
|5
|7
|30 - 25
|35
|8.
|20
|7
|8
|5
|28 - 28
|29
|9.
|19
|8
|4
|7
|22 - 20
|28
|10.
|20
|7
|6
|7
|25 - 24
|27
|11.
|21
|8
|3
|10
|24 - 31
|27
|12.
|20
|6
|7
|7
|24 - 27
|25
|13.
|20
|7
|3
|10
|20 - 23
|24
|14.
|20
|6
|6
|8
|28 - 30
|24
|15.
|16
|5
|6
|5
|14 - 14
|21
|16.
|0:1
|22
|6
|3
|13
|23 - 33
|21
|17.
|22
|4
|9
|9
|20 - 29
|21
|18.
|21
|5
|5
|11
|16 - 26
|20
|19.
|20
|4
|5
|11
|20 - 28
|17
|20.
|0:1
|22
|2
|6
|14
|17 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 6
|30
|2.
|1:0
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|3.
|10
|8
|1
|1
|20 - 7
|25
|4.
|1:0
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|1:1
|11
|7
|2
|2
|17 - 11
|23
|6.
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|7.
|1:1
|11
|7
|1
|3
|16 - 8
|22
|8.
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|9.
|11
|6
|3
|2
|18 - 16
|21
|10.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|11.
|10
|5
|1
|4
|10 - 9
|16
|12.
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|13.
|11
|3
|7
|1
|15 - 11
|16
|14.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|15.
|10
|3
|5
|2
|14 - 15
|14
|16.
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|17.
|0:1
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|18.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|19.
|11
|1
|3
|7
|9 - 15
|6
|20.
|0:1
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|21
|2.
|1:1
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|3.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|4.
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|5.
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|8.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|10.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|11.
|10
|3
|1
|6
|14 - 15
|10
|12.
|1:0
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|13.
|0:1
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|15.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|10 - 17
|8
|16.
|11
|1
|5
|5
|12 - 16
|8
|17.
|11
|2
|1
|8
|5 - 15
|7
|18.
|10
|2
|0
|8
|6 - 15
|6
|19.
|11
|1
|2
|8
|5 - 18
|5
|20.
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|7 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|7 (1)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Jadson III
|1 8
|Витория
|Janderson
|1 8
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|9
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9