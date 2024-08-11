☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 22.
Фламенго
1:1
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
15' Желтая карточка
Морено Анибал
22' Желтая карточка
Пульгар Эрик
42' Желтая карточка
Мурило Серкейра
51' Желтая карточка
Гомес Густаво
1:0
69' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
1:1
86' Гол
Луиджи
90' Вторая желтая карточка
Мурило Серкейра
90'+8
1
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
18
Де
ла
Крус
Николас
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
8
Жерсон
Сантос
9
Педро
Гильерме
11
Эвертон
Соарес
21
Вевертон
Перейра
44
Витор
Нуньеш
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
4
Гиай
Агустин
5
Морено
Анибал
27
Риос
Ричард
17
Лазаро
18
José
Maurisio3
6
Vanderlan
42
Лопес
Хосе
Мануэль
Фламенго
4-3-3
Палмейрас Сан-Паулу
3-5-2

История личных встреч

Фламенго
Палмейрас Сан-Паулу

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
37.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 6 побед

34 матча

32.4%
38.2%
29.4%
11 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
8 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.2%
44.1%
17.7%
13 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

К
1:0
К
2:0
СA
0:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
КЛ
2:1
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
4:2
БСА
2:2
БСА
4:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:2
СA
5:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.81
1.06

Среднее время на гол

49
85

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.11
1.13

Среднее время на гол

81
80

Всего голов

49
37

Голов в среднем за матч

1.44
1.09

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

62
82

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 10 (3) 0.48
Энрике Бруно 5 0.24
Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.19
Араужо Луис 3 0.14
Де ла Крус Николас 2 0.1
Габриэл Барбоза 2 (1) 0.1
Мойзес Моура 2 0.1
Луис Давид 2 0.1
Жерсон Сантос 1 0.05
Айртон Лукас 1 0.05
Эвертон Соарес 1 0.05
Lorran 1 0.05
Бруно Фабрисио 1 0.05
Evertton Araujo 1 0.05
Ортис Лео 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстевао 5 (1) 0.23
Лопес Хосе Мануэль 5 0.23
Рони III 4 0.18
Вейга Рафаэль 2 0.09
Лазаро 2 0.09
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.09
Гомес Густаво 1 (1) 0.05
Морено Анибал 1 0.05
Фабиньо Энрике 1 0.05
Майке Роша 1 0.05
Менино Габриэль 1 0.05
Риос Ричард 1 0.05
Луиджи 1 0.05
Витор Нуньеш 1 0.05
Рафаэл Жозе 0 0
Роша Маркос 0 0
Жонатан Луис 0 0
Luis Guilherme 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лео Перейра 4 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Пульгар Эрик 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Араужо Луис 3 0
Аллан Соуза 3 0
Педро Гильерме 3 0
Тите 3 0
Ортис Лео 2 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Винья Матиас 1 0
Айртон Лукас 1 0
Эвертон Соарес 1 0
Viktor Hugo 1 0
Хесус Игорь 1 0
Matheus Goncalves 1 0
Evertton Araujo 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 6 0
Лопес Хосе Мануэль 6 0
Мурило Серкейра 4 1
Гомес Густаво 5 0
Рафаэл Жозе 5 0
Морено Анибал 5 0
Менино Габриэль 5 0
Вейга Рафаэль 3 1
Рони III 4 0
Майке Роша 3 0
Эндрик II 3 0
Пикерес Хоакин 2 0
Эстевао 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Вевертон Перейра 1 0
Caio Paulista 1 0
José Maurisio3 1 0
Риос Ричард 1 0
Kaiky Naves 1 0
Витор Нуньеш 1 0

Результаты матчей

Фламенго
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
4
Фламенго
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Палмейрас Сан-Паулу
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

17
15
Фламенго
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Палмейрас Сан-Паулу
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

21
19

Голы по времени матча

Забито

18
13
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
5
28%
2
15%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
6
33%
4
31%
61-75
3
17%
5
38%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
10%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
1
10%
4
40%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
2
11%
7
44%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
6
33%
3
19%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
4
40%
1
13%
76-90

Забито

36
29
16 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 11
3 Не забивали 7
2
6%
1
3%
1-15
8
22%
4
14%
16-30
6
17%
3
10%
31-45
3
8%
8
28%
46-60
8
22%
5
17%
61-75
9
25%
8
28%
76-90

Пропущено

20
18
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 13
2
10%
3
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
3
17%
31-45
2
10%
5
28%
46-60
3
15%
5
28%
61-75
8
40%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0
Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2
Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1

Результаты матчей

Фламенго
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

2:1
5 раз 45%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
7 раз 64%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
6 раз 29%
1:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
2:0
4 раза 18%
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 43%
1
7 раз 33%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
8 раз 36%
2
8 раз 36%
1
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
7
4
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
4
4
6
1.5
4
7
2
8
2.5
1
10
2
8
3.5
1
10
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
14
8
11
10
1.5
11
11
2
19
2.5
3
19
2
19
3.5
1
21
1
20
4.5
1
20
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 22 13 4 5 37 - 23 43
2.
Форталеза Сеара
 21 12 6 3 27 - 19 42
3.
Фламенго
 21 12 5 4 35 - 21 41
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 22 11 5 6 29 - 18 38
5.
Сан-Паулу
 22 11 5 6 30 - 21 38
6.
Крузейро
 21 11 3 7 29 - 22 36
7.
Байя
 22 10 5 7 31 - 25 35
8.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 20 8 5 7 23 - 21 29
9.
Атлетико Минейро
 20 7 8 5 28 - 28 29
10.
Ред Булл Брагантино
 20 7 6 7 25 - 24 27
11.
Васко да Гама
 21 8 3 10 24 - 31 27
12.
Жувентуде
 20 6 7 7 24 - 27 25
13.
Гремио
 20 7 3 10 20 - 23 24
14.
Крисьюма
 20 6 6 8 28 - 30 24
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 17 5 7 5 15 - 15 22
16.
Витория
 22 6 3 13 23 - 34 21
17.
Коринтианс
 22 4 9 9 20 - 29 21
18.
Флуминенсе
 21 5 5 11 16 - 26 20
19.
Куяба
 20 4 5 11 20 - 28 17
20.
Атлетико Гойаненсе
 22 2 6 14 17 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 12 9 3 0 19 - 6 30
2.
Сан-Паулу
 12 8 2 2 17 - 8 26
3.
Крузейро
 10 8 1 1 20 - 7 25
4.
Байя
 11 8 1 2 17 - 7 25
5.
Фламенго
 11 7 2 2 17 - 11 23
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
8.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
9.
Васко да Гама
 11 6 3 2 18 - 16 21
10.
Ред Булл Брагантино
 9 6 1 2 13 - 8 19
11.
Гремио
 10 5 1 4 10 - 9 16
12.
Атлетико Минейро
 10 4 4 2 15 - 14 16
13.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
14.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 9 4 2 3 13 - 10 14
15.
Крисьюма
 10 3 5 2 14 - 15 14
16.
Флуминенсе
 10 3 4 3 11 - 11 13
17.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 8 2 4 2 8 - 8 10
19.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 6 3 3 21 - 15 21
2.
Фламенго
 10 5 3 2 18 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 11 4 3 4 10 - 11 15
5.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 9 3 3 3 7 - 7 12
7.
Форталеза Сеара
 9 3 3 3 8 - 13 12
8.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
9.
Куяба
 9 3 2 4 11 - 13 11
10.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
11.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
12.
Байя
 11 2 4 5 14 - 18 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Гремио
 10 2 2 6 10 - 14 8
15.
Витория
 11 2 2 7 10 - 18 8
16.
Ред Булл Брагантино
 11 1 5 5 12 - 16 8
17.
Флуминенсе
 11 2 1 8 5 - 15 7
18.
Васко да Гама
 10 2 0 8 6 - 15 6
19.
Коринтианс
 11 1 2 8 5 - 18 5
20.
Жувентуде
 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Ред Булл Брагантино Helio Junio 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Jadson III 1 8
Витория Janderson 1 8
Флуминенсе Гансо Пауло 9
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Фламенго 1:1 Палмейрас Сан-Паулу онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный