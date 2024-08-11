☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 22.
Интернасьонал Порту Алегре
1:1
Первый тайм: 42'
Атлетико Паранаэнсе
0'
1:0
12' Гол
Уэсли Лопес
31' Желтая карточка
Фернандо Менегаццо
1:1
39' Гол
Joao Cruz

Ход матча

12'
Уэсли Лопес
(Gabriel Carvalho)
1:0
31'
 
Фернандо Менегаццо
39'
1:1
Joao Cruz
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
1.92
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рочет
Серхио
3
Igor
Gomes
18
Рохель
Агустин
4
Ренан
Роберт
26
Бернабей
Александро
40
Ромуло
29
Тьяго
Маия
34
Gabriel
Carvalho
8
Энрике
Бруно
21
Уэсли
Лопес
13
Валенсия
Эннер
24
Leonardo
Linck
29
Leonardo
Godoy
44
Thiago
Heleno
15
Mateo
Gamarra
6
Фернандо
Менегаццо
5
Фернандиньо
XII
57
Joao
Cruz
10
Bruno
Zapelli
14
Каноббио
Агустин
7
Ди
Йорио
Лукас
20
Julimar
Интернасьонал Порту Алегре
4-5-1
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Паранаэнсе

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
4 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

72.2%
27.8%
0 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

33 матча

33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

12.1%
72.7%
15.2%
4 победы 24 ничьи 5 побед

Второй тайм

30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
К
1:2
К
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
3:0
БСА
0:1
БСА
2:1
БСА
1:0
КБ
0:0
КБ
1:1
БСА
2:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

26
9

Голов в среднем за матч

1.63
0.53

Среднее время на гол

55
170

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.29
0.94

Среднее время на гол

69
96

Всего голов

48
24

Голов в среднем за матч

1.45
0.73

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

61
123

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 5 0.29
Энрике Бруно 2 0.12
Борре Рафаэль 2 0.12
Бустос Фабрисио 1 0.06
Igor Gomes 1 0.06
Фернандо Режес 1 0.06
Мальо Уго 1 0.06
Патрик Алан 1 0.06
Витао 1 0.06
Гомес Бруно 0 0
Ренан Роберт 0 0
Gustavo Alves 0 0
Gabriel Carvalho 0 0
Lucca Drummond 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 4 0.2
Julimar 3 0.15
Ди Йорио Лукас 3 0.15
Фернандиньо XII 2 (1) 0.1
Pablo I 2 0.1
Каноббио Агустин 2 0.1
Tomas Cuello 1 0.05
Leonardo Godoy 1 0.05
Erick2 1 0.05
Nikao 1 0.05
Christian Cardoso 1 0.05
Lucas Esquivel 0 0
Bruno Zapelli 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Madson II 0 0
Роша Кайке 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 5 0
Аларио Лукас 4 0
Уэсли Лопес 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Фернандо Режес 3 0
Патрик Алан 3 0
Борре Рафаэль 3 0
Витао 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Энрике Бруно 2 0
Рочет Серхио 2 0
Ромуло 2 0
Вандерсон 2 0
Igor Gomes 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Гомес Бруно 1 0
José Maurisio3 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0
Gabriel Carvalho 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандиньо XII 6 0
Lucas Esquivel 4 1
Pablo I 5 0
Mateo Gamarra 4 0
Каноббио Агустин 2 1
Thiago Heleno 3 0
Leonardo Godoy 3 0
Christian Cardoso 3 0
Кука 1 1
Зе Витор 2 0
Madson II 2 0
Сантана Алекс 2 0
Julimar 2 0
Tomas Cuello 2 0
Роша Кайке 2 0
Bruno Zapelli 2 0
Leonardo Linck 0 1
Понтес Микаэл 0 1
Жука Роберто 1 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Gabriel Paulista VIII 1 0
Ди Йорио Лукас 1 0
Erick2 1 0
Бенто Крепски 1 0
Filipinho 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Атлетико Паранаэнсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
2
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

6
11
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Атлетико Паранаэнсе
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Пропущено

7
11
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
3
27%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
43%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
2
29%
3
23%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
29%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Забито

14
21
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
5
36%
5
24%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
4
29%
3
14%
61-75
4
29%
6
29%
76-90

Пропущено

14
21
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
2
14%
5
24%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
4
29%
1
5%
61-75
4
29%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2
Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 75%
0
3 раза 19%
2
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
8
1
1
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
5
1
15
1.5
5
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 22 13 4 5 37 - 23 43
2.
Форталеза Сеара
 21 12 6 3 27 - 19 42
3.
Фламенго
 21 12 5 4 35 - 21 41
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 22 11 5 6 29 - 18 38
5.
Сан-Паулу
 22 11 5 6 30 - 21 38
6.
Крузейро
 21 11 3 7 29 - 22 36
7.
Байя
 22 10 5 7 31 - 25 35
8.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 20 8 5 7 23 - 21 29
9.
Атлетико Минейро
 20 7 8 5 28 - 28 29
10.
Ред Булл Брагантино
 20 7 6 7 25 - 24 27
11.
Васко да Гама
 21 8 3 10 24 - 31 27
12.
Жувентуде
 20 6 7 7 24 - 27 25
13.
Гремио
 20 7 3 10 20 - 23 24
14.
Крисьюма
 20 6 6 8 28 - 30 24
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 17 5 7 5 15 - 15 22
16.
Витория
 22 6 3 13 23 - 34 21
17.
Коринтианс
 22 4 9 9 20 - 29 21
18.
Флуминенсе
 21 5 5 11 16 - 26 20
19.
Куяба
 20 4 5 11 20 - 28 17
20.
Атлетико Гойаненсе
 22 2 6 14 17 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 12 9 3 0 19 - 6 30
2.
Сан-Паулу
 12 8 2 2 17 - 8 26
3.
Крузейро
 10 8 1 1 20 - 7 25
4.
Байя
 11 8 1 2 17 - 7 25
5.
Фламенго
 11 7 2 2 17 - 11 23
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
8.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
9.
Васко да Гама
 11 6 3 2 18 - 16 21
10.
Ред Булл Брагантино
 9 6 1 2 13 - 8 19
11.
Гремио
 10 5 1 4 10 - 9 16
12.
Атлетико Минейро
 10 4 4 2 15 - 14 16
13.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
14.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 9 4 2 3 13 - 10 14
15.
Крисьюма
 10 3 5 2 14 - 15 14
16.
Флуминенсе
 10 3 4 3 11 - 11 13
17.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 8 2 4 2 8 - 8 10
19.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 6 3 3 21 - 15 21
2.
Фламенго
 10 5 3 2 18 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 11 4 3 4 10 - 11 15
5.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 9 3 3 3 7 - 7 12
7.
Форталеза Сеара
 9 3 3 3 8 - 13 12
8.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
9.
Куяба
 9 3 2 4 11 - 13 11
10.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
11.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
12.
Байя
 11 2 4 5 14 - 18 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Гремио
 10 2 2 6 10 - 14 8
15.
Витория
 11 2 2 7 10 - 18 8
16.
Ред Булл Брагантино
 11 1 5 5 12 - 16 8
17.
Флуминенсе
 11 2 1 8 5 - 15 7
18.
Васко да Гама
 10 2 0 8 6 - 15 6
19.
Коринтианс
 11 1 2 8 5 - 18 5
20.
Жувентуде
 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Ред Булл Брагантино Helio Junio 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Jadson III 1 8
Витория Janderson 1 8
Флуминенсе Гансо Пауло 9
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Г О О О О Л - Педро Крус бьет в цель!
  • 31'
    Фернандо Менегаццо получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Gabriel Carvalho сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Уэсли Лопес бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
1.92
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5.30
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4.30
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