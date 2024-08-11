Тур: 22.
1:1
Первый тайм: 42'
Ход матча
12'
1:0
39'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
40
Ромуло
29
Тьяго
Маия
21
Уэсли
Лопес
57
Joao
Cruz
20
Julimar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
7 HyoranПолузащитник
-
15 Гомес БруноПолузащитник
-
45 LuccaНападающий
-
31 Аларио ЛукасНападающий
-
-
-
-
24 Anthoni
-
-
42 Evertow
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
57 Joao CruzПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 JulimarНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Зе ВиторЗащитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Нападающий
-
92 Pablo I
-
28 Tomas Cuello
-
26 Erick2
-
23 Filipinho
-
-
45 Lucas Belezi
-
22 Madson II
-
Главный тренер: Martin Varini
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Паранаэнсе
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
4 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
72.2%
27.8%
0 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
33 матча
33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
12.1%
72.7%
15.2%
4 победы 24 ничьи 5 побед
Второй тайм
30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
9
Голов в среднем за матч
1.63
0.53
Среднее время на гол
55
170
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.29
0.94
Среднее время на гол
69
96
Всего голов
48
24
Голов в среднем за матч
1.45
0.73
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
61
123
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|5
|0.29
|Энрике Бруно
|2
|0.12
|Борре Рафаэль
|2
|0.12
|Бустос Фабрисио
|1
|0.06
|Igor Gomes
|1
|0.06
|Фернандо Режес
|1
|0.06
|Мальо Уго
|1
|0.06
|Патрик Алан
|1
|0.06
|Витао
|1
|0.06
|Гомес Бруно
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
|Gustavo Alves
|0
|0
|Gabriel Carvalho
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.2
|Julimar
|3
|0.15
|Ди Йорио Лукас
|3
|0.15
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.1
|Pablo I
|2
|0.1
|Каноббио Агустин
|2
|0.1
|Tomas Cuello
|1
|0.05
|Leonardo Godoy
|1
|0.05
|Erick2
|1
|0.05
|Nikao
|1
|0.05
|Christian Cardoso
|1
|0.05
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|5
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Уэсли Лопес
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Фернандо Режес
|3
|0
|Патрик Алан
|3
|0
|Борре Рафаэль
|3
|0
|Витао
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Энрике Бруно
|2
|0
|Рочет Серхио
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Гомес Бруно
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
|Gabriel Carvalho
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандиньо XII
|6
|0
|Lucas Esquivel
|4
|1
|Pablo I
|5
|0
|Mateo Gamarra
|4
|0
|Каноббио Агустин
|2
|1
|Thiago Heleno
|3
|0
|Leonardo Godoy
|3
|0
|Christian Cardoso
|3
|0
|Кука
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Madson II
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Julimar
|2
|0
|Tomas Cuello
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Bruno Zapelli
|2
|0
|Leonardo Linck
|0
|1
|Понтес Микаэл
|0
|1
|Жука Роберто
|1
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Filipinho
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Атлетико Паранаэнсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
2
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
6
11
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Атлетико Паранаэнсе
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Пропущено
7
11
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
3
27%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
43%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
2
29%
3
23%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
29%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Забито
14
21
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
5
36%
5
24%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
4
29%
3
14%
61-75
4
29%
6
29%
76-90
Пропущено
14
21
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
2
14%
5
24%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
4
29%
1
5%
61-75
4
29%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2
Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 75%
0
3 раза 19%
2
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
81
16
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
145
115
514
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|13
|4
|5
|37 - 23
|43
|2.
|21
|12
|6
|3
|27 - 19
|42
|3.
|21
|12
|5
|4
|35 - 21
|41
|4.
|22
|11
|5
|6
|29 - 18
|38
|5.
|22
|11
|5
|6
|30 - 21
|38
|6.
|21
|11
|3
|7
|29 - 22
|36
|7.
|22
|10
|5
|7
|31 - 25
|35
|8.
|1:1
|20
|8
|5
|7
|23 - 21
|29
|9.
|20
|7
|8
|5
|28 - 28
|29
|10.
|20
|7
|6
|7
|25 - 24
|27
|11.
|21
|8
|3
|10
|24 - 31
|27
|12.
|20
|6
|7
|7
|24 - 27
|25
|13.
|20
|7
|3
|10
|20 - 23
|24
|14.
|20
|6
|6
|8
|28 - 30
|24
|15.
|1:1
|17
|5
|7
|5
|15 - 15
|22
|16.
|22
|6
|3
|13
|23 - 34
|21
|17.
|22
|4
|9
|9
|20 - 29
|21
|18.
|21
|5
|5
|11
|16 - 26
|20
|19.
|20
|4
|5
|11
|20 - 28
|17
|20.
|22
|2
|6
|14
|17 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 6
|30
|2.
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|3.
|10
|8
|1
|1
|20 - 7
|25
|4.
|11
|8
|1
|2
|17 - 7
|25
|5.
|11
|7
|2
|2
|17 - 11
|23
|6.
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|7.
|11
|7
|1
|3
|16 - 8
|22
|8.
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|9.
|11
|6
|3
|2
|18 - 16
|21
|10.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|11.
|10
|5
|1
|4
|10 - 9
|16
|12.
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|13.
|11
|3
|7
|1
|15 - 11
|16
|14.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|15.
|10
|3
|5
|2
|14 - 15
|14
|16.
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|17.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|18.
|1:1
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|19.
|11
|1
|3
|7
|9 - 15
|6
|20.
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|21
|2.
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|3.
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|4.
|1:1
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|5.
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|6.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|8.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|10.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|11.
|10
|3
|1
|6
|14 - 15
|10
|12.
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|15.
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|16.
|11
|1
|5
|5
|12 - 16
|8
|17.
|11
|2
|1
|8
|5 - 15
|7
|18.
|10
|2
|0
|8
|6 - 15
|6
|19.
|11
|1
|2
|8
|5 - 18
|5
|20.
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|7 (2)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Jadson III
|1 8
|Витория
|Janderson
|1 8
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|9
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9