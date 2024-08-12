Тур: 22.
2:2
Конец матча
0'
1:0
12' ГолУэсли Лопес
31' Желтая карточкаФернандо Менегаццо
1:1
39' ГолJoao Cruz
45' Желтая карточкаMateo Gamarra
1:2
50' ГолКаноббио Агустин
54' Желтая карточкаЭнрике Бруно
2:2
90' ГолВандерсон
90'+8
Ход матча
12'
1:0
39'
1:1
45'
50'
54'
55'
59'
90'
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
40
Ромуло
29
Тьяго
Маия
21
Уэсли
Лопес
57
Joao
Cruz
20
Julimar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
7 HyoranПолузащитник
-
15 Гомес БруноПолузащитник
-
45 LuccaНападающий
-
31 Аларио ЛукасНападающий
-
-
-
-
24 Anthoni
-
-
42 Evertow
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
57 Joao CruzПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 JulimarНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Зе ВиторЗащитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Нападающий
-
92 Pablo I
-
28 Tomas Cuello
-
26 Erick2
-
23 Filipinho
-
-
45 Lucas Belezi
-
22 Madson II
-
Главный тренер: Martin Varini
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Паранаэнсе
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
4 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
72.2%
27.8%
0 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
33 матча
33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
12.1%
72.7%
15.2%
4 победы 24 ничьи 5 побед
Второй тайм
30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
9
Голов в среднем за матч
1.63
0.53
Среднее время на гол
55
170
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.29
0.94
Среднее время на гол
69
96
Всего голов
48
24
Голов в среднем за матч
1.45
0.73
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
61
123
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|5
|0.29
|Энрике Бруно
|2
|0.12
|Борре Рафаэль
|2
|0.12
|Бустос Фабрисио
|1
|0.06
|Igor Gomes
|1
|0.06
|Фернандо Режес
|1
|0.06
|Мальо Уго
|1
|0.06
|Патрик Алан
|1
|0.06
|Вандерсон
|1
|0.06
|Витао
|1
|0.06
|Гомес Бруно
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
|Gustavo Alves
|0
|0
|Gabriel Carvalho
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.2
|Каноббио Агустин
|3
|0.15
|Julimar
|3
|0.15
|Ди Йорио Лукас
|3
|0.15
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.1
|Pablo I
|2
|0.1
|Tomas Cuello
|1
|0.05
|Leonardo Godoy
|1
|0.05
|Erick2
|1
|0.05
|Nikao
|1
|0.05
|Joao Cruz
|1
|0.05
|Christian Cardoso
|1
|0.05
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|5
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Уэсли Лопес
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Фернандо Режес
|3
|0
|Патрик Алан
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Борре Рафаэль
|3
|0
|Витао
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Рочет Серхио
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Гомес Бруно
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
|Gabriel Carvalho
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандиньо XII
|6
|0
|Lucas Esquivel
|4
|1
|Pablo I
|5
|0
|Mateo Gamarra
|5
|0
|Каноббио Агустин
|2
|1
|Thiago Heleno
|3
|0
|Leonardo Godoy
|3
|0
|Christian Cardoso
|3
|0
|Кука
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|2
|0
|Madson II
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Julimar
|2
|0
|Tomas Cuello
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Bruno Zapelli
|2
|0
|Leonardo Linck
|0
|1
|Понтес Микаэл
|0
|1
|Жука Роберто
|1
|0
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Filipinho
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Атлетико Паранаэнсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
4
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
6
11
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Атлетико Паранаэнсе
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
12
15
Голы по времени матча
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
Пропущено
9
13
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
3
23%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
4
31%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
43%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
2
29%
3
23%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
29%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Забито
16
23
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
1
6%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
5
31%
6
26%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
4
25%
3
13%
61-75
5
31%
6
26%
76-90
Пропущено
16
23
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
2
13%
6
26%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
19%
2
9%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
4
25%
1
4%
61-75
4
25%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2
Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 71%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
26
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
155
215
614
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|7 (2)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Jadson III
|1 8
|Витория
|Janderson
|1 8
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|9
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9