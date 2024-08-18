  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 23.
Флуминенсе
0:0
Конец матча
Коринтианс
0'
15' Желтая карточка
Шарлес
45' Желтая карточка
Андре
63' Желтая карточка
Ramon Diaz
89' Желтая карточка
Самуэл Шавьер
90' Желтая карточка
Райан
90'+6
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
3
Силва
Тьяго
4
Ignacio2
53
Эскердинья
Франсиско
7
Андре
31
Facundo
Bernal
5
Александр
Гомес
II
45
Лима
II
32
Isaac
19
Кауан
Элиас
1
Ногейра
Хуго
25
Кака
II
5
Рамальо
Андре
3
Торрес
Феликс
2
Котулио
Матеус
37
Райан
8
Шарлес
10
Гарро
Родриго
21
Биду
43
Магно
Таллес
20
Раул
Педро
Флуминенсе
4-5-1
Коринтианс
3-5-2

История личных встреч

Флуминенсе
Коринтианс

21 матч

52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

39 матчей

28.2%
30.8%
41%
11 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

25.6%
38.5%
35.9%
10 побед 15 ничьих 14 побед

Второй тайм

28.2%
38.5%
33.3%
11 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

СA
3:0
СA
3:3
СA
2:0
СA
0:2
К
3:0
К
2:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
5:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
КС
1:1
КС
0:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:1
К
1:0
К
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
БСА
5:2
БСА
1:1
БСА
1:0
БСА
0:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
4:2
КБ
2:2
КБ
1:0

Голы

Всего голов

28
11

Голов в среднем за матч

1.47
0.55

Среднее время на гол

61
163

Всего голов

33
18

Голов в среднем за матч

1.65
0.95

Среднее время на гол

54
95

Всего голов

61
29

Голов в среднем за матч

1.56
0.74

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

57
121

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауан Элиас 4 0.18
Гансо Пауло 3 0.14
Кано Херман 2 0.09
Лима II 2 0.09
Ариас Джон 1 0.05
Марсело Виера 1 (1) 0.05
Аугусто Ренато 1 0.05
Мартинелли Габриэл 1 0.05
Самуэл Шавьер 0 0
Андре 0 0
Kevin Serna 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 4 (1) 0.17
Гарро Родриго 3 0.13
Уэсли Лопес 3 0.13
Кака II 3 0.13
Ромеро Анхель 2 0.09
Коронадо Игор 1 0.04
Gustavo Mosquito 1 0.04
Энрике Педро XI 1 0.04
Магно Таллес 1 0.04
Биду 1 0.04
Жоване 1 0.04
Hugo Farias 0 0
Фагнер Лемос 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 9 0
Лима II 4 1
Андре 5 0
Диого VII 5 0
Гуга III 3 1
Тьяго Сантос 4 0
Александр Гомес II 4 0
Мело Фелипе 2 1
Кано Херман 3 0
Самуэл Шавьер 3 0
Ариас Джон 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Mano Menezes 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Jan Franc Lucumi 1 1
Маркус Аленсар 2 0
Gabriel Martinelli III 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Карлос Антонио 1 0
Марсело Виера 1 0
Коста Дуглас 1 0
Силва Тьяго 1 0
Маноэл 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Габриэл III 1 0
Нонато Густаво 1 0
Кауан Элиас 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 7 0
Raniele 6 0
Энрике Густаво 4 1
Ромеро Анхель 4 0
Алберто Юри 4 0
Коронадо Игор 3 0
Кака II 3 0
Мигель Карлос 3 0
Bidon Breno 3 0
Каэтано Жоао 1 1
Райан 2 0
Котулио Матеус 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Сантана Алекс 2 0
Торрес Феликс 2 0
Раул Педро 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Hugo Farias 2 0
Рамальо Андре 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Шарлес 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Магно Таллес 1 0
Leonardo Mana 1 0
Жоване 1 0
Ramon Diaz 1 0
Энрике Педро XI 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Коринтианс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
5
Флуминенсе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Коринтианс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

15
1

Упущенные победы

3
16
Флуминенсе
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
55% (12)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Коринтианс
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
39% (9)
52% (12)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

16
1

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
14 Не забивали 19
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
5
45%
2
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

11
17
1 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
3
27%
6
35%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
4
36%
3
18%
76-90

Забито

4
16
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
18 Не забивали 15
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
25%
6
38%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
25%
1
6%
61-75
1
25%
4
25%
76-90

Пропущено

16
10
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
4
40%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
3
30%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Забито

15
22
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
6
40%
8
36%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
2
13%
5
23%
76-90

Пропущено

27
27
8 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 18
0
0%
6
22%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
6
22%
7
26%
31-45
6
22%
7
26%
46-60
7
26%
1
4%
61-75
6
22%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0
Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0
Коринтианс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1
Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0

Результаты матчей

Флуминенсе
Коринтианс

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:0
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
5 раз 45%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 23%
0:1
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
9 раз 41%
2
3 раза 14%
0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
12
11
3
19
1.5
6
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 22 13 6 3 29 - 20 45
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 22 13 4 5 37 - 23 43
3.
Фламенго
 21 12 5 4 35 - 21 41
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 22 11 5 6 29 - 18 38
5.
Сан-Паулу
 22 11 5 6 30 - 21 38
6.
Байя
 23 11 5 7 33 - 25 38
7.
Крузейро
 21 11 3 7 29 - 22 36
8.
Атлетико Минейро
 21 7 9 5 29 - 29 30
9.
Атлетико Паранаэнсе
 20 8 5 7 24 - 22 29
10.
Васко да Гама
 21 8 3 10 24 - 31 27
11.
Ред Булл Брагантино
 21 7 6 8 26 - 26 27
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 6 7 5 18 - 17 25
13.
Жувентуде
 21 6 7 8 25 - 29 25
14.
Крисьюма
 20 6 6 8 28 - 30 24
15.
Гремио
 21 7 3 11 20 - 25 24
16.
Коринтианс
 23 4 10 9 20 - 29 22
17.
Витория
 22 6 3 13 23 - 34 21
18.
Флуминенсе
 22 5 6 11 16 - 26 21
19.
Куяба
 21 4 6 11 21 - 29 18
20.
Атлетико Гойаненсе
 22 2 6 14 17 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 12 9 3 0 19 - 6 30
2.
Сан-Паулу
 12 8 2 2 17 - 8 26
3.
Крузейро
 10 8 1 1 20 - 7 25
4.
Байя
 11 8 1 2 17 - 7 25
5.
Фламенго
 11 7 2 2 17 - 11 23
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
8.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
9.
Васко да Гама
 11 6 3 2 18 - 16 21
10.
Ред Булл Брагантино
 10 6 1 3 14 - 10 19
11.
Атлетико Минейро
 11 4 5 2 16 - 15 17
12.
Гремио
 11 5 1 5 10 - 11 16
13.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
14.
Атлетико Паранаэнсе
 9 4 2 3 13 - 10 14
15.
Крисьюма
 10 3 5 2 14 - 15 14
16.
Флуминенсе
 11 3 5 3 11 - 11 14
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 4 2 11 - 10 13
18.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
19.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 6 3 3 21 - 15 21
2.
Фламенго
 10 5 3 2 18 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Форталеза Сеара
 10 4 3 3 10 - 14 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 11 4 3 4 11 - 12 15
6.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
7.
Байя
 12 3 4 5 16 - 18 13
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 3 3 7 - 7 12
9.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
10.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 14 12
11.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
12.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Гремио
 10 2 2 6 10 - 14 8
15.
Витория
 11 2 2 7 10 - 18 8
16.
Ред Булл Брагантино
 11 1 5 5 12 - 16 8
17.
Флуминенсе
 11 2 1 8 5 - 15 7
18.
Васко да Гама
 10 2 0 8 6 - 15 6
19.
Коринтианс
 12 1 3 8 5 - 18 6
20.
Жувентуде
 10 0 3 7 8 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Ред Булл Брагантино Helio Junio 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Jadson III 1 9
Витория Janderson 1 8
Флуминенсе Гансо Пауло 9
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Андре получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Шарлес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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