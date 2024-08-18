Тур: 23.
0:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаШарлес
45' Желтая карточкаАндре
63' Желтая карточкаRamon Diaz
89' Желтая карточкаСамуэл Шавьер
90' Желтая карточкаРайан
90'+6
Ход матча
15'
45'
46'
63'
76'
77'
87'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
4
Ignacio2
7
Андре
45
Лима
II
32
Isaac
19
Кауан
Элиас
25
Кака
II
37
Райан
8
Шарлес
21
Биду
43
Магно
Таллес
20
Раул
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Ignacio2Защитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
-
19 Кауан ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
-
30 Мело ФелипеЗащитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
26 МаноэлЗащитник
- Защитник
-
23 ГугаЗащитник
- Полузащитник
-
80 Теранс ДавидНападающий
-
11 КеноНападающий
- Нападающий
-
90 Kevin Serna
-
-
Главный тренер: Sidnei Lobo
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 РайанПолузащитник
-
8 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
21 БидуПолузащитник
-
43 Магно ТаллесНападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
-
26 БироПолузащитник
-
17 ЖованеПолузащитник
-
46 Hugo Farias
-
-
27 Bidon Breno
-
16 Энрике Педро
-
Главный тренер: Диас Рамон
История личных встреч
Флуминенсе
Коринтианс
21 матч
52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
39 матчей
28.2%
30.8%
41%
11 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
25.6%
38.5%
35.9%
10 побед 15 ничьих 14 побед
Второй тайм
28.2%
38.5%
33.3%
11 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
11
Голов в среднем за матч
1.47
0.55
Среднее время на гол
61
163
Всего голов
33
18
Голов в среднем за матч
1.65
0.95
Среднее время на гол
54
95
Всего голов
61
29
Голов в среднем за матч
1.56
0.74
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
57
121
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауан Элиас
|4
|0.18
|Гансо Пауло
|3
|0.14
|Кано Херман
|2
|0.09
|Лима II
|2
|0.09
|Ариас Джон
|1
|0.05
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.05
|Аугусто Ренато
|1
|0.05
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.05
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Андре
|0
|0
|Kevin Serna
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|4 (1)
|0.17
|Гарро Родриго
|3
|0.13
|Уэсли Лопес
|3
|0.13
|Кака II
|3
|0.13
|Ромеро Анхель
|2
|0.09
|Коронадо Игор
|1
|0.04
|Gustavo Mosquito
|1
|0.04
|Энрике Педро XI
|1
|0.04
|Магно Таллес
|1
|0.04
|Биду
|1
|0.04
|Жоване
|1
|0.04
|Hugo Farias
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|9
|0
|Лима II
|4
|1
|Андре
|5
|0
|Диого VII
|5
|0
|Гуга III
|3
|1
|Тьяго Сантос
|4
|0
|Александр Гомес II
|4
|0
|Мело Фелипе
|2
|1
|Кано Херман
|3
|0
|Самуэл Шавьер
|3
|0
|Ариас Джон
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Mano Menezes
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Gabriel Martinelli III
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Нонато Густаво
|1
|0
|Кауан Элиас
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|7
|0
|Raniele
|6
|0
|Энрике Густаво
|4
|1
|Ромеро Анхель
|4
|0
|Алберто Юри
|4
|0
|Коронадо Игор
|3
|0
|Кака II
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Bidon Breno
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Райан
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Торрес Феликс
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Hugo Farias
|2
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Магно Таллес
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Коринтианс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
5
Флуминенсе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Коринтианс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
15
1
Упущенные победы
3
16
Флуминенсе
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
55% (12)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Коринтианс
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
39% (9)
52% (12)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
16
1
Упущенные победы
10
21
Голы по времени матча
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
14 Не забивали 19
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
5
45%
2
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Пропущено
11
17
1 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
3
27%
6
35%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
4
36%
3
18%
76-90
Забито
4
16
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
18 Не забивали 15
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
25%
6
38%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
25%
1
6%
61-75
1
25%
4
25%
76-90
Пропущено
16
10
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
4
40%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
3
30%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Забито
15
22
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
6
40%
8
36%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
2
13%
5
23%
76-90
Пропущено
27
27
8 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 18
0
0%
6
22%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
6
22%
7
26%
31-45
6
22%
7
26%
46-60
7
26%
1
4%
61-75
6
22%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0
Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0
Коринтианс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1
Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0
Результаты матчей
Флуминенсе
Коринтианс
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:0
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
5 раз 45%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 23%
0:1
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
9 раз 41%
2
3 раза 14%
0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
38
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
1211
319
617
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|7 (2)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Jadson III
|1 9
|Витория
|Janderson
|1 8
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|9
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9