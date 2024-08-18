Тур: 23.
1:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
6'
1:0
21'
8
Newton
10
Маркиньос
IV
38
Victor
X
3
Leo
XV
25
Hugo
Moura
85
Mateus
Cocao
10
Пайе
Димитри
28
Адсон
77
Райан
I
7
David
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 NewtonПолузащитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 WalissonЗащитник
-
6 РоналдПолузащитник
-
21 Карлос ЖоаоНападающий
-
45 Кайке АртурНападающий
-
-
-
17 Matheus XV
-
20 Дуду V1
-
-
-
30 Hiago Alves
-
Главный тренер: Claudio Tencati
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Victor XЗащитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Защитник
-
25 Hugo MouraПолузащитник
-
85 Mateus CocaoПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
-
28 АдсонНападающий
-
77 РайанНападающий
-
7 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
13 KeillerВратарь
- Защитник
-
66 ЛеандриньоЗащитник
- Защитник
-
32 Рохас РобертЗащитник
- Полузащитник
-
20 Сфорца ХуанПолузащитник
-
31 РоссиНападающий
-
98 JP
-
-
-
19 GB
-
Главный тренер: Rafael Paiva
История личных встреч
Крисьюма
Васко да Гама
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1.25
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.56
1.44
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
57
62
Бомбардиры внутри турнира
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боласье Янник
|5
|0.24
|Matheus XV
|5
|0.24
|Кайке Артур
|3
|0.14
|Клаудиньо Родригес
|2
|0.1
|Gustavo Barreto
|2
|0.1
|Трауко Мигель
|2
|0.1
|Fellipe Mateus
|2
|0.1
|Higor Meritao
|2
|0.1
|Marcelo Hermes
|1
|0.05
|Newton
|1
|0.05
|Rodrigo Fagundes
|1
|0.05
|Анхель Вилькер
|1
|0.05
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.05
|Renato Kayzer
|1
|0.05
|Роналд
|0
|0
|Walisson
|0
|0
|Аллано Лима
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|7
|0.32
|David VI
|3
|0.14
|Адсон
|2
|0.09
|Mateus Cocao
|2
|0.09
|Lucas Piton
|1
|0.05
|Луис Виктор
|1
|0.05
|Леандриньо
|1
|0.05
|Майкон Перейра
|1
|0.05
|Сфорца Хуан
|1
|0.05
|Henrique Paulo
|1
|0.05
|Lyncon
|1
|0.05
|Guilherme Estrella
|1
|0.05
|GB
|1
|0.05
|Hugo Moura
|0
|0
|Пайе Димитри
|0
|0
|Росси
|0
|0
|Гальдамес Пабло
|0
|0
|Leo XV
|0
|0
|JP
|0
|0
Карточки
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллано Лима
|5
|2
|Rodrigo Fagundes
|6
|0
|Eder1
|5
|0
|Gustavo XII
|3
|1
|Роналд
|4
|0
|Трауко Мигель
|2
|1
|Клаудиньо Родригес
|3
|0
|Фигейреду Тобиаш
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Gustavo Barreto
|3
|0
|Fellipe Mateus
|3
|0
|Newton
|2
|0
|Боласье Янник
|2
|0
|Marcelo Hermes
|2
|0
|Alisson III
|2
|0
|Matheus XV
|2
|0
|Higor Meritao
|2
|0
|Анхель Вилькер
|1
|0
|Walisson
|1
|0
|Кайке Артур
|1
|0
|Claudio Tencati
|1
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|David VI
|6
|1
|Hugo Moura
|5
|1
|Mateus Cocao
|6
|0
|Луис Виктор
|3
|1
|Pablo Vegetti
|4
|0
|Victor X
|2
|1
|Майкон Перейра
|3
|0
|Гальдамес Пабло
|3
|0
|Lucas Piton
|3
|0
|Jose Gabriel
|3
|0
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Henrique Paulo
|3
|0
|Росси
|2
|0
|Адсон
|2
|0
|Leo XV
|2
|0
|Райан I
|2
|0
|Пракседес Бруно
|2
|0
|Кампуш Сержинью
|1
|0
|Бруно Лопес
|1
|0
|Соуза Жосеф
|1
|0
|_Erick Marcus
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Guilherme Estrella
|1
|0
|GB
|1
|0
Результаты матчей
Крисьюма
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Васко да Гама
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
9
3
Крисьюма
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Васко да Гама
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
9
16
Крисьюма
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Васко да Гама
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
18
19
Голы по времени матча
Забито
14
6
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 16
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
2
33%
46-60
4
29%
3
50%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
15
15
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
4
27%
76-90
Забито
14
17
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
29%
3
18%
31-45
4
29%
5
29%
29%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
4
29%
4
24%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
13%
2
12%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
3
20%
3
18%
76-90
Забито
28
23
9 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
1 Не забивали 7
2
7%
1
4%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
6
21%
3
13%
31-45
8
29%
7
30%
46-60
5
18%
5
22%
61-75
6
21%
4
17%
76-90
Пропущено
30
32
11 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 16
2
7%
5
16%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
5
17%
5
16%
31-45
6
20%
7
22%
46-60
6
20%
4
13%
61-75
7
23%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Крисьюма
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1
Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4
Васко да Гама
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1
Гремио - Васко да Гама 1:0 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Васко да Гама - Витория 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0
Результаты матчей
Крисьюма
Васко да Гама
Точный счет
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
4 раза 40%
2
6 раз 55%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:1
6 раз 30%
1:1
5 раз 25%
1:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:0
6 раз 29%
2:1
5 раз 24%
1:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 60%
2
6 раз 30%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
7 раз 33%
2
7 раз 33%
1
6 раз 29%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Крисьюма
Васко да Гама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
55
37
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
191
Больше Меньше
147
713
813
119
120
119
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|13
|6
|3
|29 - 20
|45
|2.
|22
|13
|4
|5
|37 - 23
|43
|3.
|21
|12
|5
|4
|35 - 21
|41
|4.
|0:0
|23
|11
|6
|6
|29 - 18
|39
|5.
|0:0
|23
|11
|6
|6
|30 - 21
|39
|6.
|23
|11
|5
|7
|33 - 25
|38
|7.
|21
|11
|3
|7
|29 - 22
|36
|8.
|21
|7
|9
|5
|29 - 29
|30
|9.
|20
|8
|5
|7
|24 - 22
|29
|10.
|21
|7
|6
|8
|26 - 26
|27
|11.
|1:0
|21
|7
|6
|8
|29 - 30
|27
|12.
|0:1
|22
|8
|3
|11
|24 - 32
|27
|13.
|0:0
|19
|6
|8
|5
|18 - 17
|26
|14.
|21
|6
|7
|8
|25 - 29
|25
|15.
|21
|7
|3
|11
|20 - 25
|24
|16.
|23
|4
|10
|9
|20 - 29
|22
|17.
|22
|6
|3
|13
|23 - 34
|21
|18.
|22
|5
|6
|11
|16 - 26
|21
|19.
|21
|4
|6
|11
|21 - 29
|18
|20.
|0:0
|23
|2
|7
|14
|17 - 36
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 6
|30
|2.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|3.
|10
|8
|1
|1
|20 - 7
|25
|4.
|11
|8
|1
|2
|17 - 7
|25
|5.
|11
|7
|2
|2
|17 - 11
|23
|6.
|0:0
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|7.
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|8.
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|9.
|0:1
|11
|6
|3
|2
|18 - 16
|21
|10.
|10
|6
|1
|3
|14 - 10
|19
|11.
|11
|4
|5
|2
|16 - 15
|17
|12.
|1:0
|11
|4
|5
|2
|15 - 15
|17
|13.
|11
|5
|1
|5
|10 - 11
|16
|14.
|11
|3
|7
|1
|15 - 11
|16
|15.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|16.
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|17.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|18.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|19.
|11
|1
|3
|7
|9 - 15
|6
|20.
|0:0
|11
|0
|4
|7
|8 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|21
|2.
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|3.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|4.
|10
|4
|3
|3
|10 - 14
|15
|5.
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|6.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|8.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|9.
|12
|3
|4
|5
|16 - 18
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|11.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|12.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|14 - 15
|10
|13.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|15.
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|16.
|11
|1
|5
|5
|12 - 16
|8
|17.
|11
|2
|1
|8
|5 - 15
|7
|18.
|0:1
|11
|2
|0
|9
|6 - 16
|6
|19.
|12
|1
|3
|8
|5 - 18
|6
|20.
|10
|0
|3
|7
|8 - 21
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|7 (2)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Jadson III
|1 9
|Витория
|Janderson
|1 8
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|9
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9