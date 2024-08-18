  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 23.
Крисьюма
1:0
Первый тайм: 30'
Васко да Гама
0'
1:0
6' Гол
Боласье Янник
21' Желтая карточка
Аллано Лима

Ход матча

6'
Боласье Янник
(Аллано Лима)
1:0
21'
Аллано Лима
 
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Крисьюма
Ничья
Васко да Гама
3.25
5.20
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9.50
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Все Коэффициенты
1
Gustavo
XII
27
Клаудиньо
Родригес
3
Rodrigo
Fagundes
4
Анхель
Вилькер
14
Трауко
Мигель
5
Higor
Meritao
8
Newton
2
Аллано
Лима
10
Маркиньос
IV
7
Fellipe
Mateus
11
Боласье
Янник
1
Лео
Жардим
96
Henrique
Paulo
38
Victor
X
3
Leo
XV
6
Lucas
Piton
25
Hugo
Moura
85
Mateus
Cocao
10
Пайе
Димитри
28
Адсон
77
Райан
I
7
David
VI
Крисьюма
4-5-1
Васко да Гама
4-3-3

История личных встреч

Крисьюма
Васко да Гама

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
0:4
СB
2:1
СB
0:1
СB
1:0
СB
2:1
БСА
3:2
БСА
3:2
КБ
2:2
КБ
1:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.56
1.44

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

57
62

Бомбардиры внутри турнира

Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боласье Янник 5 0.24
Matheus XV 5 0.24
Кайке Артур 3 0.14
Клаудиньо Родригес 2 0.1
Gustavo Barreto 2 0.1
Трауко Мигель 2 0.1
Fellipe Mateus 2 0.1
Higor Meritao 2 0.1
Marcelo Hermes 1 0.05
Newton 1 0.05
Rodrigo Fagundes 1 0.05
Анхель Вилькер 1 0.05
Фигейреду Тобиаш 1 0.05
Renato Kayzer 1 0.05
Роналд 0 0
Walisson 0 0
Аллано Лима 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 7 0.32
David VI 3 0.14
Адсон 2 0.09
Mateus Cocao 2 0.09
Lucas Piton 1 0.05
Луис Виктор 1 0.05
Леандриньо 1 0.05
Майкон Перейра 1 0.05
Сфорца Хуан 1 0.05
Henrique Paulo 1 0.05
Lyncon 1 0.05
Guilherme Estrella 1 0.05
GB 1 0.05
Hugo Moura 0 0
Пайе Димитри 0 0
Росси 0 0
Гальдамес Пабло 0 0
Leo XV 0 0
JP 0 0

Карточки

Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллано Лима 5 2
Rodrigo Fagundes 6 0
Eder1 5 0
Gustavo XII 3 1
Роналд 4 0
Трауко Мигель 2 1
Клаудиньо Родригес 3 0
Фигейреду Тобиаш 3 0
Маркиньос IV 3 0
Gustavo Barreto 3 0
Fellipe Mateus 3 0
Newton 2 0
Боласье Янник 2 0
Marcelo Hermes 2 0
Alisson III 2 0
Matheus XV 2 0
Higor Meritao 2 0
Анхель Вилькер 1 0
Walisson 1 0
Кайке Артур 1 0
Claudio Tencati 1 0
Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
David VI 6 1
Hugo Moura 5 1
Mateus Cocao 6 0
Луис Виктор 3 1
Pablo Vegetti 4 0
Victor X 2 1
Майкон Перейра 3 0
Гальдамес Пабло 3 0
Lucas Piton 3 0
Jose Gabriel 3 0
Сфорца Хуан 3 0
Henrique Paulo 3 0
Росси 2 0
Адсон 2 0
Leo XV 2 0
Райан I 2 0
Пракседес Бруно 2 0
Кампуш Сержинью 1 0
Бруно Лопес 1 0
Соуза Жосеф 1 0
_Erick Marcus 1 0
Ramon Diaz 1 0
Guilherme Estrella 1 0
GB 1 0

Результаты матчей

Крисьюма
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Васко да Гама
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

9
3
Крисьюма
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Васко да Гама
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

9
16
Крисьюма
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Васко да Гама
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

18
19

Голы по времени матча

Забито

14
6
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 16
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
2
33%
46-60
4
29%
3
50%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

15
15
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
4
27%
76-90

Забито

14
17
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
29%
3
18%
31-45
4
29%
5
29%
29%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
4
29%
4
24%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
13%
2
12%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
3
20%
3
18%
76-90

Забито

28
23
9 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
1 Не забивали 7
2
7%
1
4%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
6
21%
3
13%
31-45
8
29%
7
30%
46-60
5
18%
5
22%
61-75
6
21%
4
17%
76-90

Пропущено

30
32
11 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 16
2
7%
5
16%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
5
17%
5
16%
31-45
6
20%
7
22%
46-60
6
20%
4
13%
61-75
7
23%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Крисьюма
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1
Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4
Васко да Гама
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1
Гремио - Васко да Гама 1:0 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Васко да Гама - Витория 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0

Результаты матчей

Крисьюма
Васко да Гама

Точный счет

1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
4 раза 40%
2
6 раз 55%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:1
6 раз 30%
1:1
5 раз 25%
1:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:0
6 раз 29%
2:1
5 раз 24%
1:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 60%
2
6 раз 30%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
7 раз 33%
2
7 раз 33%
1
6 раз 29%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Крисьюма
Васко да Гама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
1.5
Больше Меньше
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
1
9
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
1
0.5
Больше Меньше
14
7
7
13
1.5
8
13
1
19
2.5
1
20
1
19
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 22 13 6 3 29 - 20 45
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 22 13 4 5 37 - 23 43
3.
Фламенго
 21 12 5 4 35 - 21 41
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 23 11 6 6 29 - 18 39
5.
Сан-Паулу
 0:0 23 11 6 6 30 - 21 39
6.
Байя
 23 11 5 7 33 - 25 38
7.
Крузейро
 21 11 3 7 29 - 22 36
8.
Атлетико Минейро
 21 7 9 5 29 - 29 30
9.
Атлетико Паранаэнсе
 20 8 5 7 24 - 22 29
10.
Ред Булл Брагантино
 21 7 6 8 26 - 26 27
11.
Крисьюма
 1:0 21 7 6 8 29 - 30 27
12.
Васко да Гама
 0:1 22 8 3 11 24 - 32 27
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 19 6 8 5 18 - 17 26
14.
Жувентуде
 21 6 7 8 25 - 29 25
15.
Гремио
 21 7 3 11 20 - 25 24
16.
Коринтианс
 23 4 10 9 20 - 29 22
17.
Витория
 22 6 3 13 23 - 34 21
18.
Флуминенсе
 22 5 6 11 16 - 26 21
19.
Куяба
 21 4 6 11 21 - 29 18
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 23 2 7 14 17 - 36 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 12 9 3 0 19 - 6 30
2.
Сан-Паулу
 0:0 12 8 2 2 17 - 8 26
3.
Крузейро
 10 8 1 1 20 - 7 25
4.
Байя
 11 8 1 2 17 - 7 25
5.
Фламенго
 11 7 2 2 17 - 11 23
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
8.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
9.
Васко да Гама
 0:1 11 6 3 2 18 - 16 21
10.
Ред Булл Брагантино
 10 6 1 3 14 - 10 19
11.
Атлетико Минейро
 11 4 5 2 16 - 15 17
12.
Крисьюма
 1:0 11 4 5 2 15 - 15 17
13.
Гремио
 11 5 1 5 10 - 11 16
14.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
15.
Атлетико Паранаэнсе
 9 4 2 3 13 - 10 14
16.
Флуминенсе
 11 3 5 3 11 - 11 14
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 9 3 4 2 11 - 10 13
18.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
19.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 11 0 4 7 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 6 3 3 21 - 15 21
2.
Фламенго
 10 5 3 2 18 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Форталеза Сеара
 10 4 3 3 10 - 14 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 11 4 3 4 11 - 12 15
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 10 3 4 3 7 - 7 13
7.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
8.
Сан-Паулу
 0:0 11 3 4 4 13 - 13 13
9.
Байя
 12 3 4 5 16 - 18 13
10.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 14 12
11.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
12.
Крисьюма
 1:0 10 3 1 6 14 - 15 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Гремио
 10 2 2 6 10 - 14 8
15.
Витория
 11 2 2 7 10 - 18 8
16.
Ред Булл Брагантино
 11 1 5 5 12 - 16 8
17.
Флуминенсе
 11 2 1 8 5 - 15 7
18.
Васко да Гама
 0:1 11 2 0 9 6 - 16 6
19.
Коринтианс
 12 1 3 8 5 - 18 6
20.
Жувентуде
 10 0 3 7 8 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Ред Булл Брагантино Helio Junio 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Jadson III 1 9
Витория Janderson 1 8
Флуминенсе Гансо Пауло 9
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Аллано Лима получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Аллано Лима сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Боласье Янник бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится ничьей.
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Крисьюма
Ничья
Васко да Гама
3.25
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