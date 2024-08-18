  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 23.
Атлетико Гойаненсе
0:0
Первый тайм: 32'
Интернасьонал Порту Алегре
0'

Ход матча

17'
Luiz Felipe III
Энрике Педру
 
28'
Уртадо Хан
Derek
 
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойаненсе
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
3.15
Реклама, pari.ru
3.15
Реклама, pari.ru
2.75
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
1
Роналдо
2
Магиньо
3
Martins
Adriano
4
Энрике
Педру
II
6
Alejo
Cruz
Techera
5
Gonzalo
Freitas
8
Rhaldney
Norberto
10
Кэмпбелл
Хоэль
7
Janderson
9
Derek
11
Фернандо
Луис
IV
1
Рочет
Серхио
15
Гомес
Бруно
25
Меркадо
Габриэль
18
Рохель
Агустин
26
Бернабей
Александро
29
Тьяго
Маия
8
Энрике
Бруно
21
Уэсли
Лопес
17
Бруно
Табата
34
Gabriel
Carvalho
13
Валенсия
Эннер
Атлетико Гойаненсе
4-3-3
Интернасьонал Порту Алегре
4-5-1

История личных встреч

Атлетико Гойаненсе
Интернасьонал Порту Алегре

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
0:0
К
2:1
К
1:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.63
1.14

Среднее время на гол

55
78

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 6 0.26
Shaylon 2 (1) 0.09
Guilherme Romao 1 0.04
Gabriel Baralhas 1 0.04
Вагнер Лав 1 0.04
Рони 1 0.04
Luiz Felipe III 1 0.04
Derek 1 0.04
Mateo Zuleta 1 0.04
Кэмпбелл Хоэль 1 (1) 0.04
Роналдо 0 0
Магиньо 0 0
Lucas Kal 0 0
Rhaldney Norberto 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 5 0.26
Энрике Бруно 2 0.11
Борре Рафаэль 2 0.11
Бустос Фабрисио 1 0.05
Igor Gomes 1 0.05
Бруно Табата 1 0.05
Фернандо Режес 1 0.05
Мальо Уго 1 0.05
Патрик Алан 1 0.05
Тьяго Маия 1 0.05
Вандерсон 1 0.05
Витао 1 0.05
Гомес Бруно 0 0
Ренан Роберт 0 0
Gustavo Alves 0 0
Gabriel Carvalho 0 0
Lucca Drummond 0 0

Карточки

Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Romao 5 1
Rhaldney Norberto 6 0
Alix 2 2
Martins Adriano 5 0
Gabriel Baralhas 5 0
Janderson 3 1
Энрике Педру II 4 0
Роналдо 2 1
Магиньо 2 1
Luiz Felipe III 2 1
Max 3 0
Фернандо Луис IV 3 0
Alejo Cruz Techera 3 0
Emiliano Rodriguez 1 1
Уртадо Хан 1 1
Gabriel Barros 1 1
Derek 1 1
Рони 2 0
Shaylon 2 0
Bruno Tubarao 2 0
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Кэмпбелл Хоэль 1 0
Gonzalo Freitas 1 0
Lucas Kal 1 0
Ранжел Педро 1 0
Mateo Zuleta 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 5 0
Аларио Лукас 4 0
Уэсли Лопес 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Фернандо Режес 3 0
Патрик Алан 3 0
Энрике Бруно 3 0
Борре Рафаэль 3 0
Витао 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Рочет Серхио 2 0
Гомес Бруно 2 0
Ромуло 2 0
Вандерсон 2 0
Igor Gomes 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
José Maurisio3 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0
Gabriel Carvalho 1 0
Ricardo Mathias 1 0

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Интернасьонал Порту Алегре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
4
Атлетико Гойаненсе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

6
9
Атлетико Гойаненсе
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Интернасьонал Порту Алегре
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

20
7
4 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
5%
2
29%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
1
14%
61-75
9
45%
2
29%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 10
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
1
9%
4
36%
76-90

Пропущено

15
10
11 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

18
18
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 3
3
17%
1
6%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
5
28%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
5
28%
4
22%
61-75
2
11%
6
33%
76-90

Пропущено

35
17
15 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 13
4
11%
2
12%
1-15
6
17%
0
0%
16-30
5
14%
4
24%
31-45
6
17%
3
18%
46-60
5
14%
4
24%
61-75
9
26%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1
Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

3:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:2
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 50%
0
8 раз 36%
2
3 раза 14%
1
12 раз 67%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Атлетико Гойаненсе
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
1
1
9
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
2
2
10
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
15
3
3
19
1.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 22 13 6 3 29 - 20 45
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 22 13 4 5 37 - 23 43
3.
Фламенго
 21 12 5 4 35 - 21 41
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 23 11 6 6 29 - 18 39
5.
Сан-Паулу
 0:0 23 11 6 6 30 - 21 39
6.
Байя
 23 11 5 7 33 - 25 38
7.
Крузейро
 21 11 3 7 29 - 22 36
8.
Атлетико Минейро
 21 7 9 5 29 - 29 30
9.
Атлетико Паранаэнсе
 20 8 5 7 24 - 22 29
10.
Ред Булл Брагантино
 21 7 6 8 26 - 26 27
11.
Крисьюма
 1:0 21 7 6 8 29 - 30 27
12.
Васко да Гама
 0:1 22 8 3 11 24 - 32 27
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 19 6 8 5 18 - 17 26
14.
Жувентуде
 21 6 7 8 25 - 29 25
15.
Гремио
 21 7 3 11 20 - 25 24
16.
Коринтианс
 23 4 10 9 20 - 29 22
17.
Витория
 22 6 3 13 23 - 34 21
18.
Флуминенсе
 22 5 6 11 16 - 26 21
19.
Куяба
 21 4 6 11 21 - 29 18
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 23 2 7 14 17 - 36 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 12 9 3 0 19 - 6 30
2.
Сан-Паулу
 0:0 12 8 2 2 17 - 8 26
3.
Крузейро
 10 8 1 1 20 - 7 25
4.
Байя
 11 8 1 2 17 - 7 25
5.
Фламенго
 11 7 2 2 17 - 11 23
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
8.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
9.
Васко да Гама
 0:1 11 6 3 2 18 - 16 21
10.
Ред Булл Брагантино
 10 6 1 3 14 - 10 19
11.
Атлетико Минейро
 11 4 5 2 16 - 15 17
12.
Крисьюма
 1:0 11 4 5 2 15 - 15 17
13.
Гремио
 11 5 1 5 10 - 11 16
14.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
15.
Атлетико Паранаэнсе
 9 4 2 3 13 - 10 14
16.
Флуминенсе
 11 3 5 3 11 - 11 14
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 9 3 4 2 11 - 10 13
18.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
19.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 11 0 4 7 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 6 3 3 21 - 15 21
2.
Фламенго
 10 5 3 2 18 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Форталеза Сеара
 10 4 3 3 10 - 14 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 11 4 3 4 11 - 12 15
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 10 3 4 3 7 - 7 13
7.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
8.
Сан-Паулу
 0:0 11 3 4 4 13 - 13 13
9.
Байя
 12 3 4 5 16 - 18 13
10.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 14 12
11.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
12.
Крисьюма
 1:0 10 3 1 6 14 - 15 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Гремио
 10 2 2 6 10 - 14 8
15.
Витория
 11 2 2 7 10 - 18 8
16.
Ред Булл Брагантино
 11 1 5 5 12 - 16 8
17.
Флуминенсе
 11 2 1 8 5 - 15 7
18.
Васко да Гама
 0:1 11 2 0 9 6 - 16 6
19.
Коринтианс
 12 1 3 8 5 - 18 6
20.
Жувентуде
 10 0 3 7 8 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Ред Булл Брагантино Helio Junio 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Jadson III 1 9
Витория Janderson 1 8
Флуминенсе Гансо Пауло 9
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойаненсе
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
3.15
Реклама, pari.ru
3.15
Реклама, pari.ru
2.75
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Гойаненсе 0:0 Интернасьонал Порту Алегре онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Атлетико Гойаненсе
Интернасьонал Порту Алегре
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный