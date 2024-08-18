  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 23.
Атлетико Гойаненсе
1:0
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
45' Желтая карточка
Магиньо
54' Желтая карточка
Gonzalo Freitas
1:0
68' Гол
Уртадо Хан
83' Желтая карточка
Ранжел Педро
90'+7
1
Роналдо
2
Магиньо
3
Martins
Adriano
4
Энрике
Педру
II
6
Alejo
Cruz
Techera
5
Gonzalo
Freitas
8
Rhaldney
Norberto
10
Кэмпбелл
Хоэль
7
Janderson
9
Derek
11
Фернандо
Луис
IV
1
Рочет
Серхио
15
Гомес
Бруно
25
Меркадо
Габриэль
18
Рохель
Агустин
26
Бернабей
Александро
29
Тьяго
Маия
8
Энрике
Бруно
21
Уэсли
Лопес
17
Бруно
Табата
34
Gabriel
Carvalho
13
Валенсия
Эннер
Атлетико Гойаненсе
4-3-3
Интернасьонал Порту Алегре
4-5-1

История личных встреч

Атлетико Гойаненсе
Интернасьонал Порту Алегре

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
0:0
К
2:1
К
1:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.63
1.14

Среднее время на гол

55
78

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 6 0.26
Shaylon 2 (1) 0.09
Guilherme Romao 1 0.04
Gabriel Baralhas 1 0.04
Вагнер Лав 1 0.04
Рони 1 0.04
Luiz Felipe III 1 0.04
Уртадо Хан 1 0.04
Derek 1 0.04
Mateo Zuleta 1 0.04
Кэмпбелл Хоэль 1 (1) 0.04
Роналдо 0 0
Luis Pereira III 0 0
Магиньо 0 0
Lucas Kal 0 0
Rhaldney Norberto 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 5 0.26
Энрике Бруно 2 0.11
Борре Рафаэль 2 0.11
Бустос Фабрисио 1 0.05
Igor Gomes 1 0.05
Бруно Табата 1 0.05
Фернандо Режес 1 0.05
Мальо Уго 1 0.05
Патрик Алан 1 0.05
Тьяго Маия 1 0.05
Вандерсон 1 0.05
Витао 1 0.05
Гомес Бруно 0 0
Ренан Роберт 0 0
Gustavo Alves 0 0
Gabriel Carvalho 0 0
Lucca Drummond 0 0

Карточки

Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Romao 5 1
Rhaldney Norberto 6 0
Alix 2 2
Martins Adriano 5 0
Gabriel Baralhas 5 0
Магиньо 3 1
Janderson 3 1
Энрике Педру II 4 0
Роналдо 2 1
Luiz Felipe III 2 1
Max 3 0
Фернандо Луис IV 3 0
Alejo Cruz Techera 3 0
Emiliano Rodriguez 1 1
Уртадо Хан 1 1
Gabriel Barros 1 1
Derek 1 1
Рони 2 0
Gonzalo Freitas 2 0
Shaylon 2 0
Bruno Tubarao 2 0
Ранжел Педро 2 0
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Кэмпбелл Хоэль 1 0
Lucas Kal 1 0
Mateo Zuleta 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 5 0
Аларио Лукас 4 0
Уэсли Лопес 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Фернандо Режес 3 0
Патрик Алан 3 0
Энрике Бруно 3 0
Борре Рафаэль 3 0
Витао 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Рочет Серхио 2 0
Гомес Бруно 2 0
Ромуло 2 0
Вандерсон 2 0
Igor Gomes 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
José Maurisio3 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0
Gabriel Carvalho 1 0
Ricardo Mathias 1 0

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Интернасьонал Порту Алегре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
4
Атлетико Гойаненсе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

6
9
Атлетико Гойаненсе
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Интернасьонал Порту Алегре
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

20
8
4 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
5%
2
25%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
1
5%
2
25%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
2
25%
61-75
9
45%
2
25%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 11
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
1
9%
4
36%
76-90

Пропущено

15
10
11 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

19
18
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
3
16%
1
6%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
5
28%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
6
32%
4
22%
61-75
2
11%
6
33%
76-90

Пропущено

35
18
15 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 14
4
11%
2
11%
1-15
6
17%
0
0%
16-30
5
14%
4
22%
31-45
6
17%
3
17%
46-60
5
14%
5
28%
61-75
9
26%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1
Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

3:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 26%
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 52%
0
8 раз 35%
2
3 раза 13%
1
12 раз 63%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Атлетико Гойаненсе
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
1
1
10
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
3
2
10
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
15
4
3
20
1.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 22 13 6 3 29 - 20 45
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 22 13 4 5 37 - 23 43
3.
Фламенго
 21 12 5 4 35 - 21 41
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 23 12 5 6 31 - 19 41
5.
Сан-Паулу
 23 11 5 7 31 - 23 38
6.
Байя
 23 11 5 7 33 - 25 38
7.
Крузейро
 21 11 3 7 29 - 22 36
8.
Атлетико Минейро
 21 7 9 5 29 - 29 30
9.
Атлетико Паранаэнсе
 20 8 5 7 24 - 22 29
10.
Васко да Гама
 22 8 4 10 26 - 33 28
11.
Ред Булл Брагантино
 21 7 6 8 26 - 26 27
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 7 6 18 - 18 25
13.
Крисьюма
 21 6 7 8 30 - 32 25
14.
Жувентуде
 21 6 7 8 25 - 29 25
15.
Гремио
 21 7 3 11 20 - 25 24
16.
Коринтианс
 23 4 10 9 20 - 29 22
17.
Витория
 22 6 3 13 23 - 34 21
18.
Флуминенсе
 22 5 6 11 16 - 26 21
19.
Куяба
 21 4 6 11 21 - 29 18
20.
Атлетико Гойаненсе
 23 3 6 14 18 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 12 9 3 0 19 - 6 30
2.
Сан-Паулу
 12 8 2 2 17 - 8 26
3.
Крузейро
 10 8 1 1 20 - 7 25
4.
Байя
 11 8 1 2 17 - 7 25
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 8 1 3 18 - 9 25
6.
Фламенго
 11 7 2 2 17 - 11 23
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
8.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
9.
Васко да Гама
 11 6 3 2 18 - 16 21
10.
Ред Булл Брагантино
 10 6 1 3 14 - 10 19
11.
Атлетико Минейро
 11 4 5 2 16 - 15 17
12.
Гремио
 11 5 1 5 10 - 11 16
13.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
14.
Крисьюма
 11 3 6 2 16 - 17 15
15.
Атлетико Паранаэнсе
 9 4 2 3 13 - 10 14
16.
Флуминенсе
 11 3 5 3 11 - 11 14
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 4 2 11 - 10 13
18.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
19.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 11 1 3 7 9 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 6 3 3 21 - 15 21
2.
Фламенго
 10 5 3 2 18 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Форталеза Сеара
 10 4 3 3 10 - 14 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 11 4 3 4 11 - 12 15
6.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
7.
Байя
 12 3 4 5 16 - 18 13
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 3 3 4 7 - 8 12
9.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 14 12
10.
Сан-Паулу
 11 3 3 5 14 - 15 12
11.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
12.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Гремио
 10 2 2 6 10 - 14 8
15.
Витория
 11 2 2 7 10 - 18 8
16.
Ред Булл Брагантино
 11 1 5 5 12 - 16 8
17.
Васко да Гама
 11 2 1 8 8 - 17 7
18.
Флуминенсе
 11 2 1 8 5 - 15 7
19.
Коринтианс
 12 1 3 8 5 - 18 6
20.
Жувентуде
 10 0 3 7 8 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Ред Булл Брагантино Helio Junio 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Jadson III 1 9
Витория Janderson 1 8
Флуминенсе Гансо Пауло 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Магиньо получил желтую карточку от судьи
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