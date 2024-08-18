Тур: 23.
1:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаМагиньо
54' Желтая карточкаGonzalo Freitas
1:0
68' ГолУртадо Хан
83' Желтая карточкаРанжел Педро
90'+7
Ход матча
28'
45'
46'
54'
68'
1:0
83'
89'
1
Роналдо
2
Магиньо
9
Derek
15
Гомес
Бруно
29
Тьяго
Маия
21
Уэсли
Лопес
17
Бруно
Табата
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 DerekНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ранжел ПедроВратарь
-
14 МаркауЗащитник
-
19 Уртадо ХанНападающий
-
-
-
16 Randerson
-
17 Shaylon
-
-
20 Eli Junior
-
Главный тренер: Umberto Louzer
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гомес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
17 Бруно ТабатаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
7 HyoranПолузащитник
-
40 РомулоНападающий
-
31 Аларио ЛукасНападающий
-
24 Anthoni
-
-
-
-
-
Главный тренер: Roger Machado
История личных встреч
Атлетико Гойаненсе
Интернасьонал Порту Алегре
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.63
1.14
Среднее время на гол
55
78
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|6
|0.26
|Shaylon
|2 (1)
|0.09
|Guilherme Romao
|1
|0.04
|Gabriel Baralhas
|1
|0.04
|Вагнер Лав
|1
|0.04
|Рони
|1
|0.04
|Luiz Felipe III
|1
|0.04
|Уртадо Хан
|1
|0.04
|Derek
|1
|0.04
|Mateo Zuleta
|1
|0.04
|Кэмпбелл Хоэль
|1 (1)
|0.04
|Роналдо
|0
|0
|Luis Pereira III
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
|Lucas Kal
|0
|0
|Rhaldney Norberto
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|5
|0.26
|Энрике Бруно
|2
|0.11
|Борре Рафаэль
|2
|0.11
|Бустос Фабрисио
|1
|0.05
|Igor Gomes
|1
|0.05
|Бруно Табата
|1
|0.05
|Фернандо Режес
|1
|0.05
|Мальо Уго
|1
|0.05
|Патрик Алан
|1
|0.05
|Тьяго Маия
|1
|0.05
|Вандерсон
|1
|0.05
|Витао
|1
|0.05
|Гомес Бруно
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
|Gustavo Alves
|0
|0
|Gabriel Carvalho
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Romao
|5
|1
|Rhaldney Norberto
|6
|0
|Alix
|2
|2
|Martins Adriano
|5
|0
|Gabriel Baralhas
|5
|0
|Магиньо
|3
|1
|Janderson
|3
|1
|Энрике Педру II
|4
|0
|Роналдо
|2
|1
|Luiz Felipe III
|2
|1
|Max
|3
|0
|Фернандо Луис IV
|3
|0
|Alejo Cruz Techera
|3
|0
|Emiliano Rodriguez
|1
|1
|Уртадо Хан
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Derek
|1
|1
|Рони
|2
|0
|Gonzalo Freitas
|2
|0
|Shaylon
|2
|0
|Bruno Tubarao
|2
|0
|Ранжел Педро
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Кэмпбелл Хоэль
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
|Mateo Zuleta
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|5
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Уэсли Лопес
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Фернандо Режес
|3
|0
|Патрик Алан
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Борре Рафаэль
|3
|0
|Витао
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Рочет Серхио
|2
|0
|Гомес Бруно
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
|Gabriel Carvalho
|1
|0
|Ricardo Mathias
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Интернасьонал Порту Алегре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
4
Атлетико Гойаненсе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
6
9
Атлетико Гойаненсе
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Интернасьонал Порту Алегре
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
13
13
Голы по времени матча
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
20
8
4 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
5%
2
25%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
1
5%
2
25%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
2
25%
61-75
9
45%
2
25%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 11
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
1
9%
4
36%
76-90
Пропущено
15
10
11 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
19
18
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
3
16%
1
6%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
5
28%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
6
32%
4
22%
61-75
2
11%
6
33%
76-90
Пропущено
35
18
15 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 14
4
11%
2
11%
1-15
6
17%
0
0%
16-30
5
14%
4
22%
31-45
6
17%
3
17%
46-60
5
14%
5
28%
61-75
9
26%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1
Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
1:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Точный счет
3:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 26%
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 52%
0
8 раз 35%
2
3 раза 13%
1
12 раз 63%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Атлетико Гойаненсе
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
81
110
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
73
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
154
320
316
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|7 (2)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Jadson III
|1 9
|Витория
|Janderson
|1 8
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|9