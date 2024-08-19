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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 23.
Атлетико Паранаэнсе
1:2
Конец матча
Жувентуде
0'
19' Желтая карточка
Jadson III
23' Желтая карточка
Mateo Gamarra
0:1
30' Гол
Нене Андерсон
1:1
39' Гол
Nikao
1:2
68' Гол
Yan Souto
74' Желтая карточка
Gabriel Paulista VIII
82' Желтая карточка
Русшел Алан
86' Желтая карточка
Christian Cardoso
90' Желтая карточка
Bruno Zapelli
90'+9
24
Leonardo
Linck
29
Leonardo
Godoy
4
Роша
Кайке
15
Mateo
Gamarra
6
Фернандо
Менегаццо
3
Gabriel
Paulista
VIII
57
Joao
Cruz
10
Bruno
Zapelli
11
Nikao
7
Ди
Йорио
Лукас
20
Julimar
1
Габриэл
Васконселлос
70
Yan
Souto
4
Danilo
Boza
3
Marcos
Ze
28
Русшел
Алан
8
Thiago
Dos
Santos2
16
Jadson
III
10
Нене
Андерсон
11
Марселинью
X
79
Каррильо
Рони
7
Erick
Farias
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3
Жувентуде
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Жувентуде

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:0
СA
1:3
СA
2:1
СA
0:3
СA
0:0

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 4 0.19
Каноббио Агустин 3 0.14
Julimar 3 0.14
Ди Йорио Лукас 3 0.14
Фернандиньо XII 2 (1) 0.1
Pablo I 2 0.1
Nikao 2 0.1
Tomas Cuello 1 0.05
Leonardo Godoy 1 0.05
Joao Cruz 1 0.05
Erick2 1 0.05
Christian Cardoso 1 0.05
Lucas Esquivel 0 0
Bruno Zapelli 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Madson II 0 0
Роша Кайке 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 4 0.18
Барбоза Лукас 4 0.18
Нене Андерсон 2 0.09
Erick Farias 2 0.09
Danilo Boza 2 0.09
Mandaca 2 0.09
Jadson III 1 0.05
Марселинью X 1 0.05
Лукас Хуан 1 0.05
Эвертон 1 0.05
Русшел Алан 1 0.05
Жилберто IV 1 0.05
Rodrigo Sam 1 0.05
Каррильо Рони 1 0.05
Арруда Эрик 1 0.05
Luis Oyama 1 0.05
Yan Souto 1 0.05
Bill2 0 0
Иносенсио Габриэль 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Gamarra 6 0
Фернандиньо XII 6 0
Lucas Esquivel 4 1
Pablo I 5 0
Christian Cardoso 4 0
Каноббио Агустин 2 1
Thiago Heleno 3 0
Leonardo Godoy 3 0
Bruno Zapelli 3 0
Кука 1 1
Зе Витор 2 0
Фернандо Менегаццо 2 0
Madson II 2 0
Сантана Алекс 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Julimar 2 0
Tomas Cuello 2 0
Роша Кайке 2 0
Leonardo Linck 0 1
Понтес Микаэл 0 1
Жука Роберто 1 0
Ди Йорио Лукас 1 0
Erick2 1 0
Бенто Крепски 1 0
Filipinho 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 10 1
Marcos Ze 6 1
Барбоза Лукас 6 0
Лукас Хуан 4 1
Caique 5 0
Габриэл Васконселлос 3 1
Русшел Алан 3 1
Rodrigo Sam 4 0
Mateus Claus 3 0
Mandaca 3 0
Фрейтас Лукас 1 1
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Нене Андерсон 2 0
Vicente Jean Carlos 2 0
Жилберто IV 2 0
Иносенсио Габриэль 2 0
Peixoto 1 0
Danilo Boza 1 0
Thiago Dos Santos2 1 0
Абнер 1 0
Марселинью X 1 0
Erick Farias 1 0
Davi Goes 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Жувентуде
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
8
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Жувентуде
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
0% (0)
64% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

10
16
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Жувентуде
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
9% (2)
50% (11)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
18% (4)
50% (11)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

15
24

Голы по времени матча

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
0
0%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
5
36%
1
10%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
5
50%
61-75
3
21%
1
10%
76-90

Пропущено

12
22
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
17%
3
14%
1-15
4
33%
1
5%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
2
17%
2
9%
61-75
3
25%
6
27%
76-90

Забито

10
17
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
10%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
20%
5
29%
29%
31-45
3
30%
4
24%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
3
30%
3
18%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
31%
2
25%
76-90

Забито

24
27
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
1
4%
3
11%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
7
29%
29%
6
22%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
3
13%
6
22%
61-75
6
25%
4
15%
76-90

Пропущено

25
30
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
6
24%
3
10%
1-15
5
20%
3
10%
16-30
2
8%
6
20%
31-45
3
12%
6
20%
46-60
2
8%
4
13%
61-75
7
28%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2
Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Жувентуде
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1
Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Байя - Жувентуде 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Жувентуде

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
1
8 раз 73%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:2
4 раза 19%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
2:0
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
13 раз 59%
2
4 раза 18%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Жувентуде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
10
1
2
8
1.5
5
6
2
8
2.5
2
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
19
3
6
15
1.5
6
16
2
19
2.5
2
20
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 23 14 4 5 41 - 24 46
2.
Форталеза Сеара
 22 13 6 3 29 - 20 45
3.
Фламенго
 22 12 5 5 36 - 25 41
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 23 12 5 6 31 - 19 41
5.
Сан-Паулу
 23 11 5 7 31 - 23 38
6.
Байя
 23 11 5 7 33 - 25 38
7.
Крузейро
 21 11 3 7 29 - 22 36
8.
Атлетико Минейро
 21 7 9 5 29 - 29 30
9.
Атлетико Паранаэнсе
 21 8 5 8 25 - 24 29
10.
Васко да Гама
 22 8 4 10 26 - 33 28
11.
Жувентуде
 22 7 7 8 27 - 30 28
12.
Ред Булл Брагантино
 21 7 6 8 26 - 26 27
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 7 6 18 - 18 25
14.
Крисьюма
 21 6 7 8 30 - 32 25
15.
Гремио
 21 7 3 11 20 - 25 24
16.
Коринтианс
 23 4 10 9 20 - 29 22
17.
Витория
 22 6 3 13 23 - 34 21
18.
Флуминенсе
 22 5 6 11 16 - 26 21
19.
Куяба
 21 4 6 11 21 - 29 18
20.
Атлетико Гойаненсе
 23 3 6 14 18 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 12 9 3 0 19 - 6 30
2.
Сан-Паулу
 12 8 2 2 17 - 8 26
3.
Крузейро
 10 8 1 1 20 - 7 25
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 8 1 2 20 - 9 25
5.
Байя
 11 8 1 2 17 - 7 25
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 8 1 3 18 - 9 25
7.
Фламенго
 11 7 2 2 17 - 11 23
8.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
9.
Васко да Гама
 11 6 3 2 18 - 16 21
10.
Ред Булл Брагантино
 10 6 1 3 14 - 10 19
11.
Атлетико Минейро
 11 4 5 2 16 - 15 17
12.
Гремио
 11 5 1 5 10 - 11 16
13.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
14.
Крисьюма
 11 3 6 2 16 - 17 15
15.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 14 - 12 14
16.
Флуминенсе
 11 3 5 3 11 - 11 14
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 4 2 11 - 10 13
18.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
19.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 11 1 3 7 9 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 6 3 3 21 - 15 21
2.
Фламенго
 11 5 3 3 19 - 14 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Форталеза Сеара
 10 4 3 3 10 - 14 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 11 4 3 4 11 - 12 15
6.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
7.
Байя
 12 3 4 5 16 - 18 13
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 3 3 4 7 - 8 12
9.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 14 12
10.
Сан-Паулу
 11 3 3 5 14 - 15 12
11.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
12.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Гремио
 10 2 2 6 10 - 14 8
15.
Витория
 11 2 2 7 10 - 18 8
16.
Ред Булл Брагантино
 11 1 5 5 12 - 16 8
17.
Васко да Гама
 11 2 1 8 8 - 17 7
18.
Флуминенсе
 11 2 1 8 5 - 15 7
19.
Жувентуде
 11 1 3 7 10 - 22 6
20.
Коринтианс
 12 1 3 8 5 - 18 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Ред Булл Брагантино Helio Junio 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 8
Флуминенсе Гансо Пауло 9
Весь список
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    • 57'
      Педро Крус уходит с поля. Кристиан Кардосо выходит вместо него
    • 46'
      Erick Farias уходит с поля. Эдсон Мендеш выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Педро Крус сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Никао бьет в цель!
    • 30'
      Erick Farias сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Нене Андерсон бьет в цель!
    • 23'
      Матео Гамарра получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Жадсон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Атлетико Паранаэнсе 1:2 Жувентуде онлайн

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