Тур: 23.
1:2
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаJadson III
23' Желтая карточкаMateo Gamarra
0:1
30' ГолНене Андерсон
1:1
39' ГолNikao
1:2
68' ГолYan Souto
74' Желтая карточкаGabriel Paulista VIII
82' Желтая карточкаРусшел Алан
86' Желтая карточкаChristian Cardoso
90' Желтая карточкаBruno Zapelli
90'+9
Ход матча
19'
23'
30'
0:1
46'
63'
68'
1:2
72'
82'
90'
57
Joao
Cruz
11
Nikao
20
Julimar
70
Yan
Souto
28
Русшел
Алан
16
Jadson
III
11
Марселинью
X
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
57 Joao CruzПолузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoНападающий
- Нападающий
-
20 JulimarНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Зе ВиторЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
22 Madson II
-
23 Filipinho
-
26 Erick2
-
28 Tomas Cuello
-
-
45 Lucas Belezi
-
Главный тренер: Martin Varini
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Yan SoutoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
- Полузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Марселинью XНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лопес ЖоаоВратарь
-
23 АбнерЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Mateus Claus
-
-
-
-
17 Edson2
-
30 Dudu Vieira
-
44 Mandaca
-
88 Davi Goes
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Жувентуде
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.19
|Каноббио Агустин
|3
|0.14
|Julimar
|3
|0.14
|Ди Йорио Лукас
|3
|0.14
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.1
|Pablo I
|2
|0.1
|Nikao
|2
|0.1
|Tomas Cuello
|1
|0.05
|Leonardo Godoy
|1
|0.05
|Joao Cruz
|1
|0.05
|Erick2
|1
|0.05
|Christian Cardoso
|1
|0.05
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.18
|Барбоза Лукас
|4
|0.18
|Нене Андерсон
|2
|0.09
|Erick Farias
|2
|0.09
|Danilo Boza
|2
|0.09
|Mandaca
|2
|0.09
|Jadson III
|1
|0.05
|Марселинью X
|1
|0.05
|Лукас Хуан
|1
|0.05
|Эвертон
|1
|0.05
|Русшел Алан
|1
|0.05
|Жилберто IV
|1
|0.05
|Rodrigo Sam
|1
|0.05
|Каррильо Рони
|1
|0.05
|Арруда Эрик
|1
|0.05
|Luis Oyama
|1
|0.05
|Yan Souto
|1
|0.05
|Bill2
|0
|0
|Иносенсио Габриэль
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateo Gamarra
|6
|0
|Фернандиньо XII
|6
|0
|Lucas Esquivel
|4
|1
|Pablo I
|5
|0
|Christian Cardoso
|4
|0
|Каноббио Агустин
|2
|1
|Thiago Heleno
|3
|0
|Leonardo Godoy
|3
|0
|Bruno Zapelli
|3
|0
|Кука
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|2
|0
|Madson II
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Julimar
|2
|0
|Tomas Cuello
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Leonardo Linck
|0
|1
|Понтес Микаэл
|0
|1
|Жука Роберто
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Filipinho
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|10
|1
|Marcos Ze
|6
|1
|Барбоза Лукас
|6
|0
|Лукас Хуан
|4
|1
|Caique
|5
|0
|Габриэл Васконселлос
|3
|1
|Русшел Алан
|3
|1
|Rodrigo Sam
|4
|0
|Mateus Claus
|3
|0
|Mandaca
|3
|0
|Фрейтас Лукас
|1
|1
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Нене Андерсон
|2
|0
|Vicente Jean Carlos
|2
|0
|Жилберто IV
|2
|0
|Иносенсио Габриэль
|2
|0
|Peixoto
|1
|0
|Danilo Boza
|1
|0
|Thiago Dos Santos2
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
|Erick Farias
|1
|0
|Davi Goes
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Жувентуде
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
8
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Жувентуде
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
0% (0)
64% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
10
16
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Жувентуде
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
9% (2)
50% (11)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
18% (4)
50% (11)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
15
24
Голы по времени матча
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
0
0%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
5
36%
1
10%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
5
50%
61-75
3
21%
1
10%
76-90
Пропущено
12
22
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
17%
3
14%
1-15
4
33%
1
5%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
2
17%
2
9%
61-75
3
25%
6
27%
76-90
Забито
10
17
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
10%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
20%
5
29%
29%
31-45
3
30%
4
24%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
3
30%
3
18%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
31%
2
25%
76-90
Забито
24
27
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
1
4%
3
11%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
7
29%
29%
6
22%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
3
13%
6
22%
61-75
6
25%
4
15%
76-90
Пропущено
25
30
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
6
24%
3
10%
1-15
5
20%
3
10%
16-30
2
8%
6
20%
31-45
3
12%
6
20%
46-60
2
8%
4
13%
61-75
7
28%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2
Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Жувентуде
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1
Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Байя - Жувентуде 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Жувентуде
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
1
8 раз 73%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:2
4 раза 19%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
2:0
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
13 раз 59%
2
4 раза 18%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Жувентуде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
101
28
56
28
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
193
615
616
219
220
120
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|7 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 8
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|9