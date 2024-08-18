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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 23.
Палмейрас Сан-Паулу
0:0
Первый тайм: 32'
Сан-Паулу
0'

Ход матча

11'
 
Patryck
_Ferreira
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Сан-Паулу
1.87
5.30
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7.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
44
Витор
Нуньеш
15
Гомес
Густаво
16
Caio
Paulista
27
Риос
Ричард
8
Рафаэл
Жозе
23
Вейга
Рафаэль
41
Эстевао
42
Лопес
Хосе
Мануэль
17
Лазаро
23
Рафаэль
Пирес
30
Морейра
Жоау
5
Арболеда
Роберт
35
Sabino2
32
Феррареси
Науэль
21
Бобадилья
Дамиан
11
Rodrigo
Nestor
27
Wellington
Rato
15
Michel
Araujo
47
_Ferreira
17
Силва
Андре
III
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3
Сан-Паулу
4-5-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Сан-Паулу

31 матч

71%
29%
22 победы 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.6%
48.4%
16 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

80.6%
22.6%
25 побед 7 ничьих 0 побед

31 матч

38.7%
61.3%
0 побед 12 ничьих 19 побед

Первый тайм

41.9%
58.1%
0 побед 13 ничьих 18 побед

Второй тайм

48.4%
51.6%
0 побед 15 ничьих 15 побед

62 матча

35.5%
33.9%
30.6%
22 победы 21 ничья 19 побед

Первый тайм

25.8%
45.2%
29%
16 побед 28 ничьих 18 побед

Второй тайм

40.3%
35.5%
24.2%
25 побед 22 ничьи 15 побед

История матчей

СA
0:0
ПА
1:1
СA
5:0
К
1:2
К
1:0
СA
0:2
ПА
0:0
СA
0:0
К
2:1
К
1:0
СA
1:2
ПА
4:0
ПА
3:1
ПА
0:1
СA
0:2
КЛ
3:0
КЛ
1:1
СA
0:0
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
0:1
СA
1:1
СA
0:2
ПА
0:0
СA
3:0
СA
1:1
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:1
СA
0:2
СA
3:1
П
2:0
СA
4:2
СA
2:0
ПА
3:0
СA
2:1
СA
1:0
ПА
0:2
СA
1:1
СA
4:0
ПА
3:0
БСА
2:0
БСА
1:2
П
2:0
П
0:0
СA
3:0
СA
1:1
CP
3:3
СA
1:0
СA
1:1
CP
1:1
СA
0:2
СA
1:0
CP
2:0
СA
0:0
СA
0:0
CP
1:0
СA
2:2
СA
2:1
CP
2:0
CP
2:1
CP
4:1

Голы

Всего голов

57
20

Голов в среднем за матч

1.78
0.67

Среднее время на гол

50
135

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

0.97
0.72

Среднее время на гол

93
125

Всего голов

86
43

Голов в среднем за матч

1.39
0.69

Тотал матчей

2.5
51
Больше 82%
Меньше 18%
11
42
Больше 68%
Меньше 32%
20
21
Больше 34%
Меньше 66%
41
9
Больше 15%
Меньше 85%
53
4
Больше 6%
Меньше 94%
58
2
Больше 3%
Меньше 97%
60

Среднее время на гол

64
129

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстевао 5 (1) 0.22
Лопес Хосе Мануэль 5 0.22
Рони III 4 0.17
Вейга Рафаэль 2 0.09
Лазаро 2 0.09
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.09
Гомес Густаво 1 (1) 0.04
Морено Анибал 1 0.04
Фабиньо Энрике 1 0.04
Майке Роша 1 0.04
Менино Габриэль 1 0.04
Риос Ричард 1 0.04
Луиджи 1 0.04
Витор Нуньеш 1 0.04
Рафаэл Жозе 0 0
Роша Маркос 0 0
Жонатан Луис 0 0
Luis Guilherme 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Vanderlan 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 6 (1) 0.26
Кальери Хонатан 5 0.22
Лукас Моура 5 (1) 0.22
Силва Андре III 4 0.17
_Ferreira 3 0.13
Феррейра Факундо 2 0.09
Alisson II 1 0.04
Арболеда Роберт 1 0.04
Феррареси Науэль 1 0.04
Бобадилья Дамиан 1 0.04
Igor Vinicius 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Wellington Rato 0 0
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Michel Araujo 0 0
Alan Franco1 0 0
Арруда Эрик 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 6 0
Лопес Хосе Мануэль 6 0
Мурило Серкейра 4 1
Гомес Густаво 5 0
Рафаэл Жозе 5 0
Морено Анибал 5 0
Менино Габриэль 5 0
Вейга Рафаэль 3 1
Рони III 4 0
Майке Роша 3 0
Эндрик II 3 0
Пикерес Хоакин 2 0
Эстевао 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Вевертон Перейра 1 0
Caio Paulista 1 0
José Maurisio3 1 0
Риос Ричард 1 0
Kaiky Naves 1 0
Витор Нуньеш 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Франциско Зубелдиа 10 1
Лусиано Невес 9 0
Igor Vinicius 4 1
Alan Franco1 4 1
Alisson II 4 0
Лукас Моура 3 0
Густаво Диас 3 0
Welington 3 0
Кальери Хонатан 3 0
Michel Araujo 3 0
_Ferreira 3 0
Коста Диего 2 0
Арболеда Роберт 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Rodrigo Nestor 2 0
Wellington Rato 2 0
Бобадилья Дамиан 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Lizeiro 1 0
Рафаэль Пирес 1 0
Patryck 1 0
Арруда Эрик 1 0
Рафинья XXI 1 0
William Gomes 1 0
Maximiliano Cuberas 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сан-Паулу
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
5
Палмейрас Сан-Паулу
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сан-Паулу
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

13
17
Палмейрас Сан-Паулу
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Сан-Паулу
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
45% (10)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

14
22

Голы по времени матча

Забито

16
13
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
1
6%
3
23%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
7
44%
2
15%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
19%
3
23%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
13%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
6
46%
31-45
3
38%
2
15%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
15%
76-90

Забито

13
18
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
0
0%
5
28%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
4
31%
4
22%
61-75
5
38%
3
17%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
4
40%
1
14%
61-75
1
10%
3
43%
76-90

Забито

29
31
8 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 14
7 Не забивали 5
1
3%
8
26%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
3
10%
5
16%
31-45
8
28%
3
10%
46-60
5
17%
5
16%
61-75
8
28%
6
19%
76-90

Пропущено

18
20
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
3
17%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
17%
6
30%
31-45
5
28%
3
15%
46-60
5
28%
1
5%
61-75
2
11%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0
Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Байя 3:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Сан-Паулу

Точный счет

2:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

2:0
4 раза 18%
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
2
8 раз 36%
1
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
2
7
4
1.5
6
6
2
9
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
3
4
7
1.5
4
6
1
10
2.5
2
8
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
17
5
11
11
1.5
10
12
3
19
2.5
3
19
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 22 13 6 3 29 - 20 45
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 22 13 4 5 37 - 23 43
3.
Фламенго
 21 12 5 4 35 - 21 41
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 23 11 6 6 29 - 18 39
5.
Сан-Паулу
 0:0 23 11 6 6 30 - 21 39
6.
Байя
 23 11 5 7 33 - 25 38
7.
Крузейро
 21 11 3 7 29 - 22 36
8.
Атлетико Минейро
 21 7 9 5 29 - 29 30
9.
Атлетико Паранаэнсе
 20 8 5 7 24 - 22 29
10.
Ред Булл Брагантино
 21 7 6 8 26 - 26 27
11.
Крисьюма
 1:0 21 7 6 8 29 - 30 27
12.
Васко да Гама
 0:1 22 8 3 11 24 - 32 27
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 19 6 8 5 18 - 17 26
14.
Жувентуде
 21 6 7 8 25 - 29 25
15.
Гремио
 21 7 3 11 20 - 25 24
16.
Коринтианс
 23 4 10 9 20 - 29 22
17.
Витория
 22 6 3 13 23 - 34 21
18.
Флуминенсе
 22 5 6 11 16 - 26 21
19.
Куяба
 21 4 6 11 21 - 29 18
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 23 2 7 14 17 - 36 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 12 9 3 0 19 - 6 30
2.
Сан-Паулу
 0:0 12 8 2 2 17 - 8 26
3.
Крузейро
 10 8 1 1 20 - 7 25
4.
Байя
 11 8 1 2 17 - 7 25
5.
Фламенго
 11 7 2 2 17 - 11 23
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
8.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
9.
Васко да Гама
 0:1 11 6 3 2 18 - 16 21
10.
Ред Булл Брагантино
 10 6 1 3 14 - 10 19
11.
Атлетико Минейро
 11 4 5 2 16 - 15 17
12.
Крисьюма
 1:0 11 4 5 2 15 - 15 17
13.
Гремио
 11 5 1 5 10 - 11 16
14.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
15.
Атлетико Паранаэнсе
 9 4 2 3 13 - 10 14
16.
Флуминенсе
 11 3 5 3 11 - 11 14
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 9 3 4 2 11 - 10 13
18.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
19.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 11 0 4 7 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 6 3 3 21 - 15 21
2.
Фламенго
 10 5 3 2 18 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Форталеза Сеара
 10 4 3 3 10 - 14 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 11 4 3 4 11 - 12 15
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 10 3 4 3 7 - 7 13
7.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
8.
Сан-Паулу
 0:0 11 3 4 4 13 - 13 13
9.
Байя
 12 3 4 5 16 - 18 13
10.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 14 12
11.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
12.
Крисьюма
 1:0 10 3 1 6 14 - 15 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Гремио
 10 2 2 6 10 - 14 8
15.
Витория
 11 2 2 7 10 - 18 8
16.
Ред Булл Брагантино
 11 1 5 5 12 - 16 8
17.
Флуминенсе
 11 2 1 8 5 - 15 7
18.
Васко да Гама
 0:1 11 2 0 9 6 - 16 6
19.
Коринтианс
 12 1 3 8 5 - 18 6
20.
Жувентуде
 10 0 3 7 8 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Ред Булл Брагантино Helio Junio 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Jadson III 1 9
Витория Janderson 1 8
Флуминенсе Гансо Пауло 9
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Феррейра уходит с поля. Патрик выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Палмейрас Сан-Паулу.
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Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Сан-Паулу
1.87
5.30
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7.00
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