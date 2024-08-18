Тур: 23.
2:1
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаSabino2
45' Желтая карточкаВитор Нуньеш
1:0
55' ГолЛопес Хосе Мануэль
60' Желтая карточкаГомес Густаво
1:1
72' ГолЛусиано Невес
74' Желтая карточкаЛусиано Невес
90' Желтая карточкаРоша Маркос
90' Вторая желтая карточкаЛусиано Невес
2:1
90' ГолЛопес Хосе Мануэль
90' Желтая карточкаЛопес Хосе Мануэль
90'+15
Ход матча
43'
45'
55'
60'
67'
72'
1:1
74'
87'
90'
90'
90'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
44
Витор
Нуньеш
27
Риос
Ричард
41
Эстевао
17
Лазаро
30
Морейра
Жоау
35
Sabino2
47
_Ferreira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Витор НуньешЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 ЭстеваоНападающий
- Нападающий
-
17 ЛазароНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
-
20 РомулоНападающий
-
-
-
34 Kaiky Naves
-
57 Луиджи
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Морейра ЖоауЗащитник
- Защитник
-
35 Sabino2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 _FerreiraПолузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Alan Franco1
-
36 Patryck
-
-
-
13 Рафинья XXI
-
Главный тренер: Субельдия Луис
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Сан-Паулу
31 матч
71%
29%
22 победы 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.6%
48.4%
16 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
80.6%
22.6%
25 побед 7 ничьих 0 побед
31 матч
38.7%
61.3%
0 побед 12 ничьих 19 побед
Первый тайм
41.9%
58.1%
0 побед 13 ничьих 18 побед
Второй тайм
48.4%
51.6%
0 побед 15 ничьих 15 побед
62 матча
35.5%
33.9%
30.6%
22 победы 21 ничья 19 побед
Первый тайм
25.8%
45.2%
29%
16 побед 28 ничьих 18 побед
Второй тайм
40.3%
35.5%
24.2%
25 побед 22 ничьи 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
57
20
Голов в среднем за матч
1.78
0.67
Среднее время на гол
50
135
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
0.97
0.72
Среднее время на гол
93
125
Всего голов
86
43
Голов в среднем за матч
1.39
0.69
Тотал матчей
2.5
51
Больше 82%
Меньше 18%
11
42
Больше 68%
Меньше 32%
20
21
Больше 34%
Меньше 66%
41
9
Больше 15%
Меньше 85%
53
4
Больше 6%
Меньше 94%
58
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
Среднее время на гол
64
129
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0.3
|Эстевао
|5 (1)
|0.22
|Рони III
|4
|0.17
|Вейга Рафаэль
|2
|0.09
|Лазаро
|2
|0.09
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.09
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.04
|Морено Анибал
|1
|0.04
|Фабиньо Энрике
|1
|0.04
|Майке Роша
|1
|0.04
|Менино Габриэль
|1
|0.04
|Риос Ричард
|1
|0.04
|Луиджи
|1
|0.04
|Витор Нуньеш
|1
|0.04
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Роша Маркос
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
|Luis Guilherme
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|7 (1)
|0.3
|Кальери Хонатан
|5
|0.22
|Лукас Моура
|5 (1)
|0.22
|Силва Андре III
|4
|0.17
|_Ferreira
|3
|0.13
|Феррейра Факундо
|2
|0.09
|Alisson II
|1
|0.04
|Арболеда Роберт
|1
|0.04
|Феррареси Науэль
|1
|0.04
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.04
|Igor Vinicius
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|Wellington Rato
|0
|0
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Арруда Эрик
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|Абел Феррейра
|6
|0
|Гомес Густаво
|6
|0
|Мурило Серкейра
|4
|1
|Рафаэл Жозе
|5
|0
|Морено Анибал
|5
|0
|Менино Габриэль
|5
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|1
|Рони III
|4
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Эстевао
|2
|0
|Витор Нуньеш
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Роша Маркос
|1
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|10
|1
|Луис Франциско Зубелдиа
|10
|1
|Igor Vinicius
|4
|1
|Alan Franco1
|4
|1
|Alisson II
|4
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Welington
|3
|0
|Кальери Хонатан
|3
|0
|Michel Araujo
|3
|0
|_Ferreira
|3
|0
|Коста Диего
|2
|0
|Арболеда Роберт
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|Rodrigo Nestor
|2
|0
|Wellington Rato
|2
|0
|Бобадилья Дамиан
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Рафаэль Пирес
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Sabino2
|1
|0
|Арруда Эрик
|1
|0
|Рафинья XXI
|1
|0
|William Gomes
|1
|0
|Maximiliano Cuberas
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сан-Паулу
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
6
Палмейрас Сан-Паулу
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сан-Паулу
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
13
17
Палмейрас Сан-Паулу
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Сан-Паулу
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
48% (11)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
14
23
Голы по времени матча
Забито
18
14
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
1
6%
3
21%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
8
44%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
4
22%
3
21%
76-90
Пропущено
9
15
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
22%
6
40%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
20%
76-90
Забито
13
18
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
0
0%
5
28%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
4
31%
4
22%
61-75
5
38%
3
17%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
4
40%
1
14%
61-75
1
10%
3
43%
76-90
Забито
31
32
8 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 14
7 Не забивали 5
1
3%
8
25%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
3
10%
5
16%
31-45
9
29%
29%
3
9%
46-60
5
16%
6
19%
61-75
9
29%
29%
6
19%
76-90
Пропущено
19
22
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
3
16%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
16%
6
27%
31-45
5
26%
4
18%
46-60
6
32%
1
5%
61-75
2
11%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0
Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Байя 3:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Сан-Паулу
Точный счет
2:0
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
2:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 39%
0
8 раз 35%
1
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
84
66
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
47
47
110
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
185
1211
1013
320
320
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|23
|14
|4
|5
|39 - 24
|46
|2.
|22
|13
|6
|3
|29 - 20
|45
|3.
|1:2
|22
|12
|5
|5
|36 - 23
|41
|4.
|23
|12
|5
|6
|31 - 19
|41
|5.
|23
|11
|5
|7
|31 - 23
|38
|6.
|23
|11
|5
|7
|33 - 25
|38
|7.
|21
|11
|3
|7
|29 - 22
|36
|8.
|21
|7
|9
|5
|29 - 29
|30
|9.
|1:2
|21
|8
|5
|8
|25 - 24
|29
|10.
|22
|8
|4
|10
|26 - 33
|28
|11.
|2:1
|22
|7
|7
|8
|27 - 30
|28
|12.
|21
|7
|6
|8
|26 - 26
|27
|13.
|19
|6
|7
|6
|18 - 18
|25
|14.
|21
|6
|7
|8
|30 - 32
|25
|15.
|21
|7
|3
|11
|20 - 25
|24
|16.
|23
|4
|10
|9
|20 - 29
|22
|17.
|22
|6
|3
|13
|23 - 34
|21
|18.
|22
|5
|6
|11
|16 - 26
|21
|19.
|21
|4
|6
|11
|21 - 29
|18
|20.
|23
|3
|6
|14
|18 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 6
|30
|2.
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|3.
|10
|8
|1
|1
|20 - 7
|25
|4.
|11
|8
|1
|2
|17 - 7
|25
|5.
|2:1
|11
|8
|1
|2
|18 - 9
|25
|6.
|12
|8
|1
|3
|18 - 9
|25
|7.
|1:2
|11
|7
|2
|2
|17 - 11
|23
|8.
|2:1
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|9.
|11
|6
|3
|2
|18 - 16
|21
|10.
|10
|6
|1
|3
|14 - 10
|19
|11.
|11
|4
|5
|2
|16 - 15
|17
|12.
|11
|5
|1
|5
|10 - 11
|16
|13.
|11
|3
|7
|1
|15 - 11
|16
|14.
|11
|3
|6
|2
|16 - 17
|15
|15.
|1:2
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|16.
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|17.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|18.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|19.
|11
|1
|3
|7
|9 - 15
|6
|20.
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|21
|2.
|1:2
|11
|5
|3
|3
|19 - 12
|18
|3.
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|4.
|10
|4
|3
|3
|10 - 14
|15
|5.
|1:2
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|6.
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|7.
|12
|3
|4
|5
|16 - 18
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|7 - 8
|12
|9.
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|10.
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|11.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|12.
|10
|3
|1
|6
|14 - 15
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|15.
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|16.
|11
|1
|5
|5
|12 - 16
|8
|17.
|11
|2
|1
|8
|8 - 17
|7
|18.
|11
|2
|1
|8
|5 - 15
|7
|19.
|2:1
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|20.
|12
|1
|3
|8
|5 - 18
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|7 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 8
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|9