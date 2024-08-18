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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 23.
Палмейрас Сан-Паулу
2:1
Конец матча
Сан-Паулу
0'
43' Желтая карточка
Sabino2
45' Желтая карточка
Витор Нуньеш
1:0
55' Гол
Лопес Хосе Мануэль
60' Желтая карточка
Гомес Густаво
1:1
72' Гол
Лусиано Невес
74' Желтая карточка
Лусиано Невес
90' Желтая карточка
Роша Маркос
90' Вторая желтая карточка
Лусиано Невес
2:1
90' Гол
Лопес Хосе Мануэль
90' Желтая карточка
Лопес Хосе Мануэль
90'+15
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
44
Витор
Нуньеш
15
Гомес
Густаво
16
Caio
Paulista
27
Риос
Ричард
8
Рафаэл
Жозе
23
Вейга
Рафаэль
41
Эстевао
42
Лопес
Хосе
Мануэль
17
Лазаро
23
Рафаэль
Пирес
30
Морейра
Жоау
5
Арболеда
Роберт
35
Sabino2
32
Феррареси
Науэль
21
Бобадилья
Дамиан
11
Rodrigo
Nestor
27
Wellington
Rato
15
Michel
Araujo
47
_Ferreira
17
Силва
Андре
III
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3
Сан-Паулу
4-5-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Сан-Паулу

31 матч

71%
29%
22 победы 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.6%
48.4%
16 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

80.6%
22.6%
25 побед 7 ничьих 0 побед

31 матч

38.7%
61.3%
0 побед 12 ничьих 19 побед

Первый тайм

41.9%
58.1%
0 побед 13 ничьих 18 побед

Второй тайм

48.4%
51.6%
0 побед 15 ничьих 15 побед

62 матча

35.5%
33.9%
30.6%
22 победы 21 ничья 19 побед

Первый тайм

25.8%
45.2%
29%
16 побед 28 ничьих 18 побед

Второй тайм

40.3%
35.5%
24.2%
25 побед 22 ничьи 15 побед

История матчей

СA
0:0
ПА
1:1
СA
5:0
К
1:2
К
1:0
СA
0:2
ПА
0:0
СA
0:0
К
2:1
К
1:0
СA
1:2
ПА
4:0
ПА
3:1
ПА
0:1
СA
0:2
КЛ
3:0
КЛ
1:1
СA
0:0
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
0:1
СA
1:1
СA
0:2
ПА
0:0
СA
3:0
СA
1:1
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:1
СA
0:2
СA
3:1
П
2:0
СA
4:2
СA
2:0
ПА
3:0
СA
2:1
СA
1:0
ПА
0:2
СA
1:1
СA
4:0
ПА
3:0
БСА
2:0
БСА
1:2
П
2:0
П
0:0
СA
3:0
СA
1:1
CP
3:3
СA
1:0
СA
1:1
CP
1:1
СA
0:2
СA
1:0
CP
2:0
СA
0:0
СA
0:0
CP
1:0
СA
2:2
СA
2:1
CP
2:0
CP
2:1
CP
4:1

Голы

Всего голов

57
20

Голов в среднем за матч

1.78
0.67

Среднее время на гол

50
135

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

0.97
0.72

Среднее время на гол

93
125

Всего голов

86
43

Голов в среднем за матч

1.39
0.69

Тотал матчей

2.5
51
Больше 82%
Меньше 18%
11
42
Больше 68%
Меньше 32%
20
21
Больше 34%
Меньше 66%
41
9
Больше 15%
Меньше 85%
53
4
Больше 6%
Меньше 94%
58
2
Больше 3%
Меньше 97%
60

Среднее время на гол

64
129

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Хосе Мануэль 7 0.3
Эстевао 5 (1) 0.22
Рони III 4 0.17
Вейга Рафаэль 2 0.09
Лазаро 2 0.09
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.09
Гомес Густаво 1 (1) 0.04
Морено Анибал 1 0.04
Фабиньо Энрике 1 0.04
Майке Роша 1 0.04
Менино Габриэль 1 0.04
Риос Ричард 1 0.04
Луиджи 1 0.04
Витор Нуньеш 1 0.04
Рафаэл Жозе 0 0
Роша Маркос 0 0
Жонатан Луис 0 0
Luis Guilherme 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Vanderlan 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 7 (1) 0.3
Кальери Хонатан 5 0.22
Лукас Моура 5 (1) 0.22
Силва Андре III 4 0.17
_Ferreira 3 0.13
Феррейра Факундо 2 0.09
Alisson II 1 0.04
Арболеда Роберт 1 0.04
Феррареси Науэль 1 0.04
Бобадилья Дамиан 1 0.04
Igor Vinicius 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Wellington Rato 0 0
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Michel Araujo 0 0
Alan Franco1 0 0
Арруда Эрик 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Хосе Мануэль 7 0
Абел Феррейра 6 0
Гомес Густаво 6 0
Мурило Серкейра 4 1
Рафаэл Жозе 5 0
Морено Анибал 5 0
Менино Габриэль 5 0
Вейга Рафаэль 3 1
Рони III 4 0
Майке Роша 3 0
Эндрик II 3 0
Пикерес Хоакин 2 0
Эстевао 2 0
Витор Нуньеш 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Роша Маркос 1 0
Вевертон Перейра 1 0
Caio Paulista 1 0
José Maurisio3 1 0
Риос Ричард 1 0
Kaiky Naves 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 10 1
Луис Франциско Зубелдиа 10 1
Igor Vinicius 4 1
Alan Franco1 4 1
Alisson II 4 0
Лукас Моура 3 0
Густаво Диас 3 0
Welington 3 0
Кальери Хонатан 3 0
Michel Araujo 3 0
_Ferreira 3 0
Коста Диего 2 0
Арболеда Роберт 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Rodrigo Nestor 2 0
Wellington Rato 2 0
Бобадилья Дамиан 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Lizeiro 1 0
Рафаэль Пирес 1 0
Patryck 1 0
Sabino2 1 0
Арруда Эрик 1 0
Рафинья XXI 1 0
William Gomes 1 0
Maximiliano Cuberas 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сан-Паулу
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
6
Палмейрас Сан-Паулу
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сан-Паулу
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

13
17
Палмейрас Сан-Паулу
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Сан-Паулу
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
48% (11)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

14
23

Голы по времени матча

Забито

18
14
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
1
6%
3
21%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
8
44%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
4
22%
3
21%
76-90

Пропущено

9
15
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
22%
6
40%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
20%
76-90

Забито

13
18
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
0
0%
5
28%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
4
31%
4
22%
61-75
5
38%
3
17%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
4
40%
1
14%
61-75
1
10%
3
43%
76-90

Забито

31
32
8 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 14
7 Не забивали 5
1
3%
8
25%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
3
10%
5
16%
31-45
9
29%
29%
3
9%
46-60
5
16%
6
19%
61-75
9
29%
29%
6
19%
76-90

Пропущено

19
22
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
3
16%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
16%
6
27%
31-45
5
26%
4
18%
46-60
6
32%
1
5%
61-75
2
11%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0
Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Байя 3:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Сан-Паулу

Точный счет

2:0
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

2:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 39%
0
8 раз 35%
1
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
8
4
1.5
6
6
2
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
4
7
1
10
2.5
2
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
18
5
12
11
1.5
10
13
3
20
2.5
3
20
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 23 14 4 5 39 - 24 46
2.
Форталеза Сеара
 22 13 6 3 29 - 20 45
3.
Фламенго
 1:2 22 12 5 5 36 - 23 41
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 23 12 5 6 31 - 19 41
5.
Сан-Паулу
 23 11 5 7 31 - 23 38
6.
Байя
 23 11 5 7 33 - 25 38
7.
Крузейро
 21 11 3 7 29 - 22 36
8.
Атлетико Минейро
 21 7 9 5 29 - 29 30
9.
Атлетико Паранаэнсе
 1:2 21 8 5 8 25 - 24 29
10.
Васко да Гама
 22 8 4 10 26 - 33 28
11.
Жувентуде
 2:1 22 7 7 8 27 - 30 28
12.
Ред Булл Брагантино
 21 7 6 8 26 - 26 27
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 7 6 18 - 18 25
14.
Крисьюма
 21 6 7 8 30 - 32 25
15.
Гремио
 21 7 3 11 20 - 25 24
16.
Коринтианс
 23 4 10 9 20 - 29 22
17.
Витория
 22 6 3 13 23 - 34 21
18.
Флуминенсе
 22 5 6 11 16 - 26 21
19.
Куяба
 21 4 6 11 21 - 29 18
20.
Атлетико Гойаненсе
 23 3 6 14 18 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 12 9 3 0 19 - 6 30
2.
Сан-Паулу
 12 8 2 2 17 - 8 26
3.
Крузейро
 10 8 1 1 20 - 7 25
4.
Байя
 11 8 1 2 17 - 7 25
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 11 8 1 2 18 - 9 25
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 8 1 3 18 - 9 25
7.
Фламенго
 1:2 11 7 2 2 17 - 11 23
8.
Жувентуде
 2:1 11 6 4 1 17 - 8 22
9.
Васко да Гама
 11 6 3 2 18 - 16 21
10.
Ред Булл Брагантино
 10 6 1 3 14 - 10 19
11.
Атлетико Минейро
 11 4 5 2 16 - 15 17
12.
Гремио
 11 5 1 5 10 - 11 16
13.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
14.
Крисьюма
 11 3 6 2 16 - 17 15
15.
Атлетико Паранаэнсе
 1:2 10 4 2 4 14 - 12 14
16.
Флуминенсе
 11 3 5 3 11 - 11 14
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 4 2 11 - 10 13
18.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
19.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 11 1 3 7 9 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 12 6 3 3 21 - 15 21
2.
Фламенго
 1:2 11 5 3 3 19 - 12 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Форталеза Сеара
 10 4 3 3 10 - 14 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 1:2 11 4 3 4 11 - 12 15
6.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
7.
Байя
 12 3 4 5 16 - 18 13
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 3 3 4 7 - 8 12
9.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 14 12
10.
Сан-Паулу
 11 3 3 5 14 - 15 12
11.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
12.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Гремио
 10 2 2 6 10 - 14 8
15.
Витория
 11 2 2 7 10 - 18 8
16.
Ред Булл Брагантино
 11 1 5 5 12 - 16 8
17.
Васко да Гама
 11 2 1 8 8 - 17 7
18.
Флуминенсе
 11 2 1 8 5 - 15 7
19.
Жувентуде
 2:1 11 1 3 7 10 - 22 6
20.
Коринтианс
 12 1 3 8 5 - 18 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Ред Булл Брагантино Helio Junio 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 8
Флуминенсе Гансо Пауло 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Витор Нуньеш получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Сабино получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Феррейра уходит с поля. Патрик выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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