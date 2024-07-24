☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
АЕК
4:3
Конец матча
Интер Эскальдес
0'
1:0
6' Гол
Любичич Роберт
2:0
20' Гол
Гарсия Леви
3:0
31' Гол
Гачинович Мият
42' Желтая карточка
Алонсо Виктор
4:0
53' Гол
Мукуди Ароль
4:1
65' Гол в свои ворота
Вида Домагой
73' Желтая карточка
Муньоз Адриан
4:1
75' Не забитый пенальти
Гарсия Леви
76' Желтая карточка
Стракоша Томас
4:2
78' Пенальти
Андреу Саша
82' Желтая карточка
Йонссон Йенс
4:3
83' Гол
Мартинес Виктор
86' Желтая карточка
Манталос Петрос
90'+8

Ход матча

6'
Любичич Роберт
(Гарсия Леви)
1:0
19'
 
Де ла Торре Анхель
Ассубре Жан
20'
Гарсия Леви
2:0
31'
Гачинович Мият
3:0
42'
 
Алонсо Виктор
46'
 
Мартинес Виктор
Joanet Lopez
53'
Мукуди Ароль
(Элиассон Никлас)
4:0
63'
 
Андреу Саша
Hamza Ryahi
63'
 
Санчес Алекс
Торрес Хильмар
64'
Фернандес Пауло
Элиассон Никлас
 
64'
Галанопулос Костас
Шиманьски Дамиан
 
64'
Койта Абубакари
Гачинович Мият
 
65'
4:1
Вида Домагой
73'
 
Муньоз Адриан
75'
Гарсия Леви
4:1
76'
Манталос Петрос
Хаджсафи Эсхан
 
76'
Амрабат Нордин
Гарсия Леви
 
76'
Стракоша Томас
 
78'
4:2
Андреу Саша
82'
Йонссон Йенс
 
83'
4:3
Мартинес Виктор
86'
Манталос Петрос
 
89'
 
Рафинья Марсио
Camilo Puentes

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 13 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 104
АЕК 99% (103)
X 1% (1)
Интер Эскальдес 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Стракоша
Томас
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
19
Элиассон
Никлас
4
Шиманьски
Дамиан
6
Йонссон
Йенс
8
Гачинович
Мият
7
Гарсия
Леви
23
Любичич
Роберт
1
Муньоз
Адриан
49
Гальего
Адриа
2
Camilo
Puentes
4
Фехер
Рауль
3
Торрес
Хильмар
11
Domi
Berlanga
26
Алонсо
Виктор
15
Joanet
Lopez
21
Hamza
Ryahi
12
Ассубре
Жан
27
Лопез
Гильом
АЕК
4-4-2
Интер Эскальдес
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 1 1
Гачинович Мият 1 1
Мукуди Ароль 1 1
Любичич Роберт 1 1
Элиассон Никлас 0 0
Интер Эскальдес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Domi Berlanga 2 0.67
Андреу Саша 2 (1) 0.67
Лопез Гильом 2 0.67
Joanet Lopez 1 0.33
Мартинес Виктор 1 0.33
Ассубре Жан 0 0
Де ла Торре Анхель 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манталос Петрос 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Стракоша Томас 1 0
Интер Эскальдес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньоз Адриан 1 0
Мартинес Виктор 1 0
Фехер Рауль 1 0
Domi Berlanga 1 0
Алонсо Виктор 1 0
Camilo Puentes 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
8

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Омония Никосия - АЕК 1:1 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Брюгге - АЕК 4:1
АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЕК - Ламия 3:0 Олимпиакос - АЕК 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 АЕК - Панатинаикос 3:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:0 АЕК - ПАОК 2:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - Олимпиакос 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4 Арис Салоники - АЕК 3:3 АЕК - ПАС Янина 4:2 Ламия - АЕК 1:3
Интер Эскальдес
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Интер Эскальдес - Вележ 5:1 Вележ - Интер Эскальдес 1:1 Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 1:3 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1
Интер Эскальдес - Эспортиу Каррои 6:0 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:0 Интер Эскальдес - CF Esperanca 4:0 Пас-де-ла-Каса - Интер Эскальдес 0:1 Интер Эскальдес - Атлетик Америка 2:0 Интер Эскальдес - Атлетик Америка 1:0 Ордино - Интер Эскальдес 0:1 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 0:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:1 Интер Эскальдес - Ордино 2:0 Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 0:2 Интер Эскальдес - Пас-де-ла-Каса 2:0 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 0:0 Интер Эскальдес - Эспортиу Каррои 3:1 Интер Эскальдес - CF Esperanca 6:0

Результаты матчей

АЕК
Интер Эскальдес

Точный счет

4:3
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

4:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

АЕК
Интер Эскальдес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Интер Эскальдес Андреу Саша 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Алонсо Виктор получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Рота Лазарос сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Гачинович Мият бьет в цель!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AEK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 104
    АЕК 99% (103)
    X 1% (1)
    Интер Эскальдес 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч АЕК 4:3 Интер Эскальдес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч АЕК 4:3 Интер Эскальдес

    Исход игры
    АЕК
    99% (103)
    Ничья
    1% (1)
    Интер Эскальдес
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.54% (53)
    Меньше
    46.46% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    25.25% (25)
    Нет
    74.75% (74)
    Популярный счёт
    2:0 АЕК
    37.5% (39)
    3:0 АЕК
    22.1% (23)
    2:1 АЕК
    13.5% (14)
    3:1 АЕК
    5.8% (6)
    1:0 АЕК
    5.8% (6)
    4:0 АЕК
    3.8% (4)
    5:1 АЕК
    2.9% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный