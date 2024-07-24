Тур: 2. Стадион: АЕК Арена.
4:3
Конец матча
0'
1:0
6' ГолЛюбичич Роберт
2:0
20' ГолГарсия Леви
3:0
31' ГолГачинович Мият
42' Желтая карточкаАлонсо Виктор
4:0
53' ГолМукуди Ароль
4:1
65' Гол в свои воротаВида Домагой
73' Желтая карточкаМуньоз Адриан
4:1
75' Не забитый пенальтиГарсия Леви
76' Желтая карточкаСтракоша Томас
4:2
78' ПенальтиАндреу Саша
82' Желтая карточкаЙонссон Йенс
4:3
83' ГолМартинес Виктор
86' Желтая карточкаМанталос Петрос
90'+8
Ход матча
6'
1:0
20'
2:0
31'
3:0
42'
53'
4:0
65'
4:1
73'
75'
4:1
76'
78'
4:2
82'
83'
4:3
86'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
13 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
5 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
15
Joanet
Lopez
21
Hamza
Ryahi
12
Ассубре
Жан
27
Лопез
Гильом
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 ЗиниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Joanet LopezПолузащитник
-
21 Hamza RyahiПолузащитник
-
12 Ассубре ЖанПолузащитник
-
27 Лопез ГильомНападающий
- Запасные игроки
-
13 Кока ХесусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Otger Canals
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|1
|1
|Гачинович Мият
|1
|1
|Мукуди Ароль
|1
|1
|Любичич Роберт
|1
|1
|Элиассон Никлас
|0
|0
Интер Эскальдес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Domi Berlanga
|2
|0.67
|Андреу Саша
|2 (1)
|0.67
|Лопез Гильом
|2
|0.67
|Joanet Lopez
|1
|0.33
|Мартинес Виктор
|1
|0.33
|Ассубре Жан
|0
|0
|Де ла Торре Анхель
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манталос Петрос
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Стракоша Томас
|1
|0
Интер Эскальдес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньоз Адриан
|1
|0
|Мартинес Виктор
|1
|0
|Фехер Рауль
|1
|0
|Domi Berlanga
|1
|0
|Алонсо Виктор
|1
|0
|Camilo Puentes
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
5
АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
8
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Омония Никосия - АЕК 1:1 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Брюгге - АЕК 4:1
АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЕК - Ламия 3:0 Олимпиакос - АЕК 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 АЕК - Панатинаикос 3:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:0 АЕК - ПАОК 2:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - Олимпиакос 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4 Арис Салоники - АЕК 3:3 АЕК - ПАС Янина 4:2 Ламия - АЕК 1:3
Интер Эскальдес
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Интер Эскальдес - Вележ 5:1 Вележ - Интер Эскальдес 1:1 Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 1:3 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1
Интер Эскальдес - Эспортиу Каррои 6:0 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:0 Интер Эскальдес - CF Esperanca 4:0 Пас-де-ла-Каса - Интер Эскальдес 0:1 Интер Эскальдес - Атлетик Америка 2:0 Интер Эскальдес - Атлетик Америка 1:0 Ордино - Интер Эскальдес 0:1 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 0:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:1 Интер Эскальдес - Ордино 2:0 Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 0:2 Интер Эскальдес - Пас-де-ла-Каса 2:0 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 0:0 Интер Эскальдес - Эспортиу Каррои 3:1 Интер Эскальдес - CF Esperanca 6:0
Результаты матчей
АЕК
Интер Эскальдес
Точный счет
4:3
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
4:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
АЕК
Интер Эскальдес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Андреу Саша
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч АЕК 4:3 Интер Эскальдес
Исход игры
АЕК
99% (103)
Ничья
1% (1)
Интер Эскальдес
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.54% (53)
Меньше
46.46% (46)
Обе команды забьют
Да
25.25% (25)
Нет
74.75% (74)
Популярный счёт
2:0 АЕК
37.5% (39)
3:0 АЕК
22.1% (23)
2:1 АЕК
13.5% (14)
3:1 АЕК
5.8% (6)
1:0 АЕК
5.8% (6)
4:0 АЕК
3.8% (4)
5:1 АЕК
2.9% (3)
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