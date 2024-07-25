☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 2. Стадион: .
Брондбю
3:0
Первый тайм: 40'
КФ Лапи
0'
1:0
16' Гол
Судзуки Юито
2:0
20' Гол
Омойджуфано Охи
22' Желтая карточка
Бютючи Арбер
3:0
24' Гол
Бундгаард Филип

Ход матча

16'
Судзуки Юито
(Клейбер Шон)
1:0
20'
Омойджуфано Охи
(Себулонсен Себастьян)
2:0
22'
 
Бютючи Арбер
24'
Бундгаард Филип
(Васс Даниэль)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 106
Брондбю 99.1% (105)
X 0% (0)
КФ Лапи 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
КФ Лапи
1.12
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пенц
Патрик
31
Клейбер
Шон
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
37
Clement
Bischoff
10
Васс
Даниэль
35
Noah
Nartey
28
Судзуки
Юито
11
Бундгаард
Филип
9
Омойджуфано
Охи
1
Авдыли
Илир
22
Хусейни
Мухамед
16
Красники
Илир
19
Бютючи
Арбер
8
Benjamin
Emini
17
Ergyn
Ahmeti
23
Мусоли
Бесар
7
Намани
Хамди
18
Блякчори
Илир
77
Elvir
Gashijan
11
Бафтиу
Бленд
Брондбю
3-4-2-1
КФ Лапи
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 1 1
Судзуки Юито 1 1
Бундгаард Филип 1 1
Васс Даниэль 0 0
Себулонсен Себастьян 0 0
КФ Лапи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
КФ Лапи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бютючи Арбер 1 0

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5
Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0
КФ Лапи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КФ Лапи - Висла Краков 1:2 Висла Краков - КФ Лапи 2:0 Струга Трим-Лум - КФ Лапи 2:0 Партизани - КФ Лапи 0:0
КФ Лапи - Тиквеш 1:2 КФ Лапи - Шкендия 2:0 Liria2 - КФ Лапи 1:5 КФ Лапи - ФК Балкани 0:1 КФ Лапи - Малишева 1:0 Гиляни - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Ферроникели 3:2 Приштина - КФ Лапи 0:2 КФ Лапи - Фуше Косово 1:0 Дукаджини - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Дрита 0:1 КФ Лапи - Liria2 3:0 ФК Балкани - КФ Лапи 0:0 Малишева - КФ Лапи 2:1 КФ Лапи - Гиляни 2:1 Ферроникели - КФ Лапи 0:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Ноа Ереван Виргиль Пинсон 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 40'
    Удар от ворот произведет КФ Лапи
  • 40'
    Clement Bischoff создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 40'
    Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 40'
    Бундгаард Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 40'
    Контроль мяча: Брондбю: 70%, КФ Лапи: 30%.
  • 40'
    Бютючи Арбер из команды КФ Лапи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 37'
      Benjamin Emini ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Clement Bischoff ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      КФ Лапи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 36'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Блякчори Илир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Брондбю: 68%, КФ Лапи: 32%.
    • 35'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      КФ Лапи пытается что-то создать.
    • 33'
      КФ Лапи контролирует мяч.
    • 33'
      Ной Нарти наказан за толчок Ergyn Ahmeti
    • 33'
      КФ Лапи контролирует мяч.
    • 33'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Клейбер Шон из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Бленди Бафтиу
    • 32'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 31'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Ergyn Ahmeti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Васс Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Контроль мяча: Брондбю: 74%, КФ Лапи: 26%.
    • 29'
      Ной Нарти успешно блокирует удар.
    • 29'
      Бленди Бафтиу нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 29'
      Расмуссен Якоб из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      КФ Лапи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Ergyn Ahmeti навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Матч возобновлен
    • 27'
      Бютючи Арбер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 27'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 27'
      Клейбер Шон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      КФ Лапи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      КФ Лапи контролирует мяч.
    • 26'
      КФ Лапи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      КФ Лапи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      КФ Лапи пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Брондбю: 81%, КФ Лапи: 19%.
    • 24'
      Бундгаард Филип удалось забить из легкой позиции.
    • 24'
      Васс Даниэль сделал результативную передачу.
    • 24'
      ГОООООЛ - Бундгаард Филип Брондбю забивает ударом головой
    • 24'
      Васс Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 23'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 22'
      Бютючи Арбер из команды КФ Лапи получает желтую после опасной игры.
    • 22'
      Бютючи Арбер из команды КФ Лапи опасно и грубо сыграл. Васс Даниэль пострадал.
    • 21'
      КФ Лапи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Омойджуфано Охи удалось забить из легкой позиции.
    • 20'
      Sebastian Sebulonsen сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Омойджуфано Охи забивает с правой ноги!
    • 20'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Брондбю: 80%, КФ Лапи: 20%.
    • 19'
      Удар от ворот произведет КФ Лапи
    • 19'
      Clement Bischoff оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 18'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 17'
      Расмуссен Якоб наказан за толчок Elvir Gashijan
    • 17'
      Г О О О О Л - Судзуки Юито забивает ударом с правой ноги!
    • 17'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 16'
      Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 16'
      Клейбер Шон сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Судзуки Юито забивает с правой ноги!
    • 16'
      Клейбер Шон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Брондбю: 84%, КФ Лапи: 16%.
    • 14'
      Омойджуфано Охи из команды Брондбю в офсайде
    • 13'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 13'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 12'
      КФ Лапи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 12'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Удар от ворот произведет КФ Лапи
    • 12'
      Судзуки Юито не смог попасть в створ ударом издали
    • 11'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 11'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Брондбю: 81%, КФ Лапи: 19%.
    • 10'
      Benjamin Emini наказан за толчок Clement Bischoff
    • 9'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 9'
      Клейбер Шон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет КФ Лапи
    • 8'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Хусейни Мухамед ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Бютючи Арбер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Авдыли Илир взял и забрал мяч на выходе
    • 6'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Бютючи Арбер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Мусоли Бесар из команды КФ Лапи поставил подножку. Пострадал Васс Даниэль
    • 5'
      Контроль мяча: Брондбю: 90%, КФ Лапи: 10%.
    • 5'
      Намани Хамди из команды КФ Лапи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Намани Хамди из команды КФ Лапи заходит слишком далеко, он валит Clement Bischoff.
    • 4'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 3'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 3'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      КФ Лапи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Бютючи Арбер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 1'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Брондбю начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 106
    Брондбю 99.1% (105)
    X 0% (0)
    КФ Лапи 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брондбю
    Ничья
    КФ Лапи
    1.12
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    9.42
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    73.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брондбю 3:0 КФ Лапи

    Исход игры
    Брондбю
    99.1% (106)
    Ничья
    0% (0)
    КФ Лапи
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.04% (51)
    Меньше
    50.96% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    19.23% (20)
    Нет
    80.77% (84)
    Популярный счёт
    2:0 Брондбю
    40.2% (43)
    3:0 Брондбю
    23.4% (25)
    2:1 Брондбю
    10.3% (11)
    1:0 Брондбю
    9.3% (10)
    3:1 Брондбю
    6.5% (7)
    4:0 Брондбю
    3.7% (4)
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