Тур: 2. Стадион: Брондбю.
0'
1:0
16' ГолСудзуки Юито
2:0
20' ГолОмойджуфано Охи
22' Желтая карточкаБютючи Арбер
3:0
24' ГолБундгаард Филип
Ход матча
16'
1:0
20'
22'
24'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
35
Noah
Nartey
28
Судзуки
Юито
19
Бютючи
Арбер
17
Ergyn
Ahmeti
23
Мусоли
Бесар
11
Бафтиу
Бленд
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
-
35 Noah NarteyПолузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Бютючи АрберЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ergyn AhmetiПолузащитник
-
23 Мусоли БесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бафтиу БлендНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
27 Янузи АхмедНападающий
-
-
-
-
-
14 Adem Maliqi
-
15 Landrit Rama
-
20 Lulzim Peci
-
-
99 Ardit Tahiri
-
Главный тренер: Tahir Batatina
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|1
|1
|Судзуки Юито
|1
|1
|Бундгаард Филип
|1
|1
|Васс Даниэль
|0
|0
|Себулонсен Себастьян
|0
|0
КФ Лапи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
КФ Лапи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бютючи Арбер
|1
|0
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5
Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0
КФ Лапи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КФ Лапи - Висла Краков 1:2 Висла Краков - КФ Лапи 2:0 Струга Трим-Лум - КФ Лапи 2:0 Партизани - КФ Лапи 0:0
КФ Лапи - Тиквеш 1:2 КФ Лапи - Шкендия 2:0 Liria2 - КФ Лапи 1:5 КФ Лапи - ФК Балкани 0:1 КФ Лапи - Малишева 1:0 Гиляни - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Ферроникели 3:2 Приштина - КФ Лапи 0:2 КФ Лапи - Фуше Косово 1:0 Дукаджини - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Дрита 0:1 КФ Лапи - Liria2 3:0 ФК Балкани - КФ Лапи 0:0 Малишева - КФ Лапи 2:1 КФ Лапи - Гиляни 2:1 Ферроникели - КФ Лапи 0:1
Будет доступно позже.
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Ноа Ереван
|Виргиль Пинсон
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брондбю 3:0 КФ Лапи
Исход игры
Брондбю
99.1% (106)
Ничья
0% (0)
КФ Лапи
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
49.04% (51)
Меньше
50.96% (53)
Обе команды забьют
Да
19.23% (20)
Нет
80.77% (84)
Популярный счёт
2:0 Брондбю
40.2% (43)
3:0 Брондбю
23.4% (25)
2:1 Брондбю
10.3% (11)
1:0 Брондбю
9.3% (10)
3:1 Брондбю
6.5% (7)
4:0 Брондбю
3.7% (4)
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