Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Sebastian Sebulonsen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Матч возобновится спорным мячом

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Греве Матиас тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

82' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Бундгаард Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' КФ Лапи совершает вбрасывание на половине поля противника

72' КФ Лапи совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Тактическая замена. Benjamin Emini уходит с поля и его заменяет Diar Vokrri

71' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Бундгаард Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Тактическая замена. Ergyn Ahmeti уходит с поля и его заменяет Вальмир Велиу

69' Бленди Бафтиу из команды КФ Лапи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' Бундгаард Филип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Рефери не любит споров - именно за это Хусейни Мухамед сейчас получил желтую

68' Ной Нарти пробует нанести удар издали, но Ilir Avdyli держит все под контролем

67' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Команда Брондбю довольна результатом к этому моменту.

63' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

63' Радошевич Йосип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Бундгаард Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Матч возобновлен

62' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

61' Sebastian Sebulonsen нанес удар, но тот был заблокирован.

61' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Бундгаард Филип не смог попасть в створ ударом издали

58' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Удар от ворот произведет Брондбю

57' Arbnor Ramadani не смог попасть в створ ударом издали

56' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

56' КФ Лапи идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' КФ Лапи совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Бундгаард Филип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

46' КФ Лапи совершает вбрасывание на своей половине поля