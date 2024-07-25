Тур: 2. Стадион: Брондбю.
0'
1:0
16' ГолСудзуки Юито
2:0
20' ГолОмойджуфано Охи
22' Желтая карточкаБютючи Арбер
3:0
24' ГолБундгаард Филип
4:0
40' ГолNoah Nartey
44' Желтая карточкаBenjamin Emini
68' Желтая карточкаХусейни Мухамед
74' Желтая карточкаЙебоа Эммануэль
82' Желтая карточкаГреве Матиас
5:0
88' ГолКвистгарден Матиас
6:0
90' ГолOscar Schwartau
90'+3
Ход матча
16'
1:0
20'
22'
24'
3:0
40'
4:0
44'
68'
74'
82'
88'
90'
Статистика матча
-
6 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 0
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
625 Количество передач 271
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
35
Noah
Nartey
28
Судзуки
Юито
19
Бютючи
Арбер
17
Ergyn
Ahmeti
23
Мусоли
Бесар
11
Бафтиу
Бленд
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
-
35 Noah NarteyПолузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Бютючи АрберЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ergyn AhmetiПолузащитник
-
23 Мусоли БесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бафтиу БлендНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
27 Янузи АхмедНападающий
-
-
-
-
-
14 Adem Maliqi
-
15 Landrit Rama
-
20 Lulzim Peci
-
-
99 Ardit Tahiri
-
Главный тренер: Tahir Batatina
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квистгарден Матиас
|1
|1
|Омойджуфано Охи
|1
|1
|Судзуки Юито
|1
|1
|Бундгаард Филип
|1
|1
|Noah Nartey
|1
|1
|Oscar Schwartau
|1
|1
|Себулонсен Себастьян
|0
|0
|Васс Даниэль
|0
|0
|Клейбер Шон
|0
|0
|Clement Bischoff
|0
|0
КФ Лапи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Греве Матиас
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
КФ Лапи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хусейни Мухамед
|1
|0
|Бютючи Арбер
|1
|0
|Benjamin Emini
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
КФ Лапи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Брондбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
КФ Лапи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5
Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0
КФ Лапи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КФ Лапи - Висла Краков 1:2 Висла Краков - КФ Лапи 2:0 Струга Трим-Лум - КФ Лапи 2:0 Партизани - КФ Лапи 0:0
КФ Лапи - Тиквеш 1:2 КФ Лапи - Шкендия 2:0 Liria2 - КФ Лапи 1:5 КФ Лапи - ФК Балкани 0:1 КФ Лапи - Малишева 1:0 Гиляни - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Ферроникели 3:2 Приштина - КФ Лапи 0:2 КФ Лапи - Фуше Косово 1:0 Дукаджини - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Дрита 0:1 КФ Лапи - Liria2 3:0 ФК Балкани - КФ Лапи 0:0 Малишева - КФ Лапи 2:1 КФ Лапи - Гиляни 2:1 Ферроникели - КФ Лапи 0:1
Результаты матчей
Брондбю
КФ Лапи
Точный счет
6:0
1 раз 100%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
Точный счет
6:0
1 раз 100%
6:0
1 раз 100%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Брондбю
КФ Лапи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брондбю 6:0 КФ Лапи
Исход игры
Брондбю
99.1% (106)
Ничья
0% (0)
КФ Лапи
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
49.04% (51)
Меньше
50.96% (53)
Обе команды забьют
Да
19.23% (20)
Нет
80.77% (84)
Популярный счёт
2:0 Брондбю
40.2% (43)
3:0 Брондбю
23.4% (25)
2:1 Брондбю
10.3% (11)
1:0 Брондбю
9.3% (10)
3:1 Брондбю
6.5% (7)
4:0 Брондбю
3.7% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!