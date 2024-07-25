☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Брондбю
6:0
Конец матча
КФ Лапи
0'
1:0
16' Гол
Судзуки Юито
2:0
20' Гол
Омойджуфано Охи
22' Желтая карточка
Бютючи Арбер
3:0
24' Гол
Бундгаард Филип
4:0
40' Гол
Noah Nartey
44' Желтая карточка
Benjamin Emini
68' Желтая карточка
Хусейни Мухамед
74' Желтая карточка
Йебоа Эммануэль
82' Желтая карточка
Греве Матиас
5:0
88' Гол
Квистгарден Матиас
6:0
90' Гол
Oscar Schwartau
90'+3

Ход матча

16'
Судзуки Юито
(Клейбер Шон)
1:0
20'
Омойджуфано Охи
(Себулонсен Себастьян)
2:0
22'
 
Бютючи Арбер
24'
Бундгаард Филип
(Васс Даниэль)
3:0
40'
Noah Nartey
(Clement Bischoff)
4:0
44'
 
Benjamin Emini
46'
Oscar Schwartau
Судзуки Юито
 
46'
Радошевич Йосип
Васс Даниэль
 
46'
 
Arbnor Ramadani
Мусоли Бесар
46'
 
Lulzim Peci
Бютючи Арбер
46'
 
Ardit Tahiri
Намани Хамди
63'
Квистгарден Матиас
Омойджуфано Охи
 
63'
Йебоа Эммануэль
Clement Bischoff
 
68'
 
Хусейни Мухамед
69'
 
Вальмир Велиу
Ergyn Ahmeti
71'
 
Diar Vokrri
Benjamin Emini
74'
Йебоа Эммануэль
 
81'
Греве Матиас
Noah Nartey
 
82'
Греве Матиас
 
88'
Квистгарден Матиас
(Себулонсен Себастьян)
5:0
90'
Oscar Schwartau
(Квистгарден Матиас)
6:0

Статистика матча

  • 6 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 625 Количество передач 271
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 107
Брондбю 99.1% (106)
X 0% (0)
КФ Лапи 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пенц
Патрик
31
Клейбер
Шон
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
37
Clement
Bischoff
10
Васс
Даниэль
35
Noah
Nartey
28
Судзуки
Юито
11
Бундгаард
Филип
9
Омойджуфано
Охи
1
Авдыли
Илир
22
Хусейни
Мухамед
16
Красники
Илир
19
Бютючи
Арбер
8
Benjamin
Emini
17
Ergyn
Ahmeti
23
Мусоли
Бесар
7
Намани
Хамди
18
Блякчори
Илир
77
Elvir
Gashijan
11
Бафтиу
Бленд
Брондбю
3-4-2-1
КФ Лапи
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квистгарден Матиас 1 1
Омойджуфано Охи 1 1
Судзуки Юито 1 1
Бундгаард Филип 1 1
Noah Nartey 1 1
Oscar Schwartau 1 1
Себулонсен Себастьян 0 0
Васс Даниэль 0 0
Клейбер Шон 0 0
Clement Bischoff 0 0
КФ Лапи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Греве Матиас 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
КФ Лапи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хусейни Мухамед 1 0
Бютючи Арбер 1 0
Benjamin Emini 1 0

Результаты матчей

Брондбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
КФ Лапи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Брондбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
КФ Лапи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5
Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0
КФ Лапи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КФ Лапи - Висла Краков 1:2 Висла Краков - КФ Лапи 2:0 Струга Трим-Лум - КФ Лапи 2:0 Партизани - КФ Лапи 0:0
КФ Лапи - Тиквеш 1:2 КФ Лапи - Шкендия 2:0 Liria2 - КФ Лапи 1:5 КФ Лапи - ФК Балкани 0:1 КФ Лапи - Малишева 1:0 Гиляни - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Ферроникели 3:2 Приштина - КФ Лапи 0:2 КФ Лапи - Фуше Косово 1:0 Дукаджини - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Дрита 0:1 КФ Лапи - Liria2 3:0 ФК Балкани - КФ Лапи 0:0 Малишева - КФ Лапи 2:1 КФ Лапи - Гиляни 2:1 Ферроникели - КФ Лапи 0:1

Результаты матчей

Брондбю
КФ Лапи

Точный счет

6:0
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%

Точный счет

6:0
1 раз 100%
6:0
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брондбю
КФ Лапи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 93'
    Контроль мяча: Брондбю: 69%, КФ Лапи: 31%.
  • 93'
    Брондбю заслуженно побеждает в отличном матче
  • 93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Сегодняшная посещаемость составляет 17926 болельщиков
  • 92'
    Брондбю контролирует мяч.
  • 92'
    Вальмир Велиу наказан за толчок Квистгарден Матиас
  • 91'
    Sebastian Sebulonsen сделал ключевой пас для гола!
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 90'
    Квистгарден Матиас сделал результативную передачу.
  • 90'
    Г О О О О Л - Oscar Schwartau забивает с левой ноги!
  • 90'
    Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 90'
    Брондбю пытается что-то создать.
  • 89'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 88'
    Sebastian Sebulonsen сделал результативную передачу.
  • 88'
    Г О О О О Л - Квистгарден Матиас из команды Брондбю левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Это был отличный перфоманс от команды Брондбю, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Брондбю: 68%, КФ Лапи: 32%.
    • 49'
      КФ Лапи пытается что-то создать.
    • 48'
      Васс Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      КФ Лапи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Бундгаард Филип из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Хусейни Мухамед.
    • 48'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Benjamin Emini ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Benjamin Emini из команды КФ Лапи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Блякчори Илир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет КФ Лапи
    • 45'
      Бленди Бафтиу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Брондбю: 69%, КФ Лапи: 31%.
    • 44'
      Benjamin Emini получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Назначен штрафной. Пострадал Clement Bischoff, его свалил Benjamin Emini.
    • 44'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 44'
      КФ Лапи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      КФ Лапи контролирует мяч.
    • 43'
      Удар от ворот произведет КФ Лапи
    • 43'
      Шанс! Омойджуфано Охи из команды Брондбю пробил головой, но мимо
    • 43'
      Clement Bischoff создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 43'
      Clement Bischoff из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Clement Bischoff ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Авдыли Илир взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 42'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      КФ Лапи контролирует мяч.
    • 41'
      Отличный гол забил Ной Нарти
    • 40'
      Clement Bischoff сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Ной Нарти забивает с правой ноги!
    • 40'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Удар от ворот произведет КФ Лапи
    • 40'
      Clement Bischoff создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Бундгаард Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Брондбю: 70%, КФ Лапи: 30%.
    • 40'
      Бютючи Арбер из команды КФ Лапи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Васс Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 39'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 38'
      КФ Лапи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Удар от ворот произведет КФ Лапи
    • 38'
      Клейбер Шон из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 37'
      Васс Даниэль из команды Брондбю подал угловой слева.
    • 37'
      Benjamin Emini ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Clement Bischoff ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      КФ Лапи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 36'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Блякчори Илир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Брондбю: 68%, КФ Лапи: 32%.
    • 35'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      КФ Лапи пытается что-то создать.
    • 33'
      КФ Лапи контролирует мяч.
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Бундгаард Филип из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Намани Хамди
    • 33'
      Ной Нарти наказан за толчок Ergyn Ahmeti
    • 33'
      КФ Лапи контролирует мяч.
    • 33'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Клейбер Шон из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Бленди Бафтиу
    • 32'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Elvir Gashijan из команды КФ Лапи поставил подножку. Пострадал Ной Нарти
    • 31'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Ergyn Ahmeti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Васс Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Контроль мяча: Брондбю: 74%, КФ Лапи: 26%.
    • 29'
      Ной Нарти успешно блокирует удар.
    • 29'
      Бленди Бафтиу нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 29'
      Расмуссен Якоб из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      КФ Лапи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Ergyn Ahmeti навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Матч возобновлен
    • 27'
      Бютючи Арбер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 27'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 27'
      Клейбер Шон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      КФ Лапи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      КФ Лапи контролирует мяч.
    • 26'
      КФ Лапи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      КФ Лапи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      КФ Лапи пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Брондбю: 81%, КФ Лапи: 19%.
    • 24'
      Бундгаард Филип удалось забить из легкой позиции.
    • 24'
      Васс Даниэль сделал результативную передачу.
    • 24'
      ГОООООЛ - Бундгаард Филип Брондбю забивает ударом головой
    • 24'
      Васс Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 23'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 22'
      Бютючи Арбер из команды КФ Лапи получает желтую после опасной игры.
    • 22'
      Бютючи Арбер из команды КФ Лапи опасно и грубо сыграл. Васс Даниэль пострадал.
    • 21'
      КФ Лапи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Омойджуфано Охи удалось забить из легкой позиции.
    • 20'
      Sebastian Sebulonsen сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Омойджуфано Охи забивает с правой ноги!
    • 20'
      Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Брондбю: 80%, КФ Лапи: 20%.
    • 19'
      Удар от ворот произведет КФ Лапи
    • 19'
      Clement Bischoff оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 18'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 17'
      Расмуссен Якоб наказан за толчок Elvir Gashijan
    • 17'
      Г О О О О Л - Судзуки Юито забивает ударом с правой ноги!
    • 17'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 16'
      Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 16'
      Клейбер Шон сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Судзуки Юито забивает с правой ноги!
    • 16'
      Клейбер Шон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Брондбю: 84%, КФ Лапи: 16%.
    • 14'
      Омойджуфано Охи из команды Брондбю в офсайде
    • 13'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 13'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 12'
      КФ Лапи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 12'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Удар от ворот произведет КФ Лапи
    • 12'
      Судзуки Юито не смог попасть в створ ударом издали
    • 11'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 11'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Брондбю: 81%, КФ Лапи: 19%.
    • 10'
      Benjamin Emini наказан за толчок Clement Bischoff
    • 9'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 9'
      Клейбер Шон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет КФ Лапи
    • 8'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Хусейни Мухамед ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Бютючи Арбер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Авдыли Илир взял и забрал мяч на выходе
    • 6'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Бютючи Арбер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Мусоли Бесар из команды КФ Лапи поставил подножку. Пострадал Васс Даниэль
    • 5'
      Контроль мяча: Брондбю: 90%, КФ Лапи: 10%.
    • 5'
      Намани Хамди из команды КФ Лапи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Намани Хамди из команды КФ Лапи заходит слишком далеко, он валит Clement Bischoff.
    • 4'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 3'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 3'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      КФ Лапи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Бютючи Арбер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 1'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Брондбю начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 107
    Брондбю 99.1% (106)
    X 0% (0)
    КФ Лапи 0.9% (1)
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    Где смотреть матч Брондбю 6:0 КФ Лапи онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брондбю 6:0 КФ Лапи

    Исход игры
    Брондбю
    99.1% (106)
    Ничья
    0% (0)
    КФ Лапи
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.04% (51)
    Меньше
    50.96% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    19.23% (20)
    Нет
    80.77% (84)
    Популярный счёт
    2:0 Брондбю
    40.2% (43)
    3:0 Брондбю
    23.4% (25)
    2:1 Брондбю
    10.3% (11)
    1:0 Брондбю
    9.3% (10)
    3:1 Брондбю
    6.5% (7)
    4:0 Брондбю
    3.7% (4)
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