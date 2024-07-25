☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Цюрих
3:0
Второй тайм: 59'
Шелбурн
0'
1:0
1' Гол
Мэтью Ифиний
2:0
29' Гол
Маркезано Антонио
56' Желтая карточка
Mark Coyle
3:0
58' Гол
Маркезано Антонио

Ход матча

1'
Мэтью Ифиний
(Переа Хуан)
1:0
29'
Маркезано Антонио
(Мэтью Ифиний)
2:0
46'
 
Бойд Шон
Уилсон Тайрик
56'
 
Mark Coyle
58'
Маркезано Антонио
3:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 105
Цюрих 97.1% (102)
X 1.9% (2)
Шелбурн 1% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Шелбурн
16.50
Реклама, zenit.win
6.45
Реклама, olimp.bet
5.60
Все Коэффициенты
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
5
Гомез
Мариано
31
Крюезиу
Мирлинд
4
Валльнер
Сильван
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
10
Маркезано
Антонио
7
Красничи
Бледиан
9
Переа
Хуан
21
Эммануэль
Умех
1
Conor
Kearns
3
Уилсон
Тайрик
15
Боун
Сэм
5
Shane
Griffin1
4
Kameron
Ledwidge
29
Барретт
Патрик
6
Лунни
Джонатан
8
Mark
Coyle
36
Джарвис
Уилл
7
Вуд
Харри
16
О’Салливан
Джон
Цюрих
4-3-3
Шелбурн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтью Ифиний 1 1
Маркезано Антонио 1 1
Переа Хуан 0 0
Шелбурн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джарвис Уилл 1 (1) 0.33
Mark Coyle 1 0.33
Боун Сэм 1 0.33
Кут Алистер 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелбурн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гэннон Шон 0 1
Дафф Дэмьен 1 0
Барретт Патрик 1 0
Conor Kearns 1 0
Джарвис Уилл 1 0
Kameron Ledwidge 1 0

Результаты матчей

Цюрих
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шелбурн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Цюрих
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шелбурн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Цюрих
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шелбурн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4
Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Цюрих - Лугано 2:1 Цюрих - Серветт 2:1 Винтертур - Цюрих 1:3 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2
Шелбурн
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Брэй Уондерерс - Шелбурн 0:1 Сент-Джозефс - Шелбурн 1:1 Шелбурн - Сент-Джозефс 2:1 Дроэда Юнайтед - Шелбурн 1:1
Шелбурн - Голуэй Юнайтед 2:0 Уотерфорд Юнайтед - Шелбурн 0:1 Шелбурн - Дандолк 1:0 Шелбурн - Слайго Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Шелбурн - Уотерфорд Юнайтед 1:0 Шелбурн - Дроэда Юнайтед 1:1 Дерри Сити - Шелбурн 1:1 Дандолк - Шелбурн 0:0 Шелбурн - Сент-Патрикс 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Голуэй Юнайтед - Шелбурн 1:0 Шелбурн - Богемианс Дублин 1:2 Дроэда Юнайтед - Шелбурн 2:2 Шелбурн - Дерри Сити 0:0

Результаты матчей

Цюрих
Шелбурн

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Шелбурн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Милсами Спатару Дану 2 (1)
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Г О О О О Л - Маркезано Антонио бьет в цель!
  • 56'
    Mark Coyle получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Уилсон Тайрик уходит с поля. Бойд Шон выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Мэтью Ифиний сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Маркезано Антонио бьет в цель!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 51.9% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 105
Цюрих 97.1% (102)
X 1.9% (2)
Шелбурн 1% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Шелбурн
16.50
Реклама, zenit.win
6.45
Реклама, olimp.bet
5.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Цюрих 3:0 Шелбурн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогнозы на матч Цюрих 3:0 Шелбурн

Исход игры
Цюрих
97.2% (103)
Ничья
1.9% (2)
Шелбурн
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.78% (42)
Меньше
59.22% (61)
Обе команды забьют
Да
27.18% (28)
Нет
72.82% (75)
Популярный счёт
2:0 Цюрих
51.9% (55)
3:0 Цюрих
15.1% (16)
2:1 Цюрих
13.2% (14)
3:1 Цюрих
8.5% (9)
1:0 Цюрих
2.8% (3)
4:1 Цюрих
1.9% (2)
1:1 Ничья
1.9% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Цюрих
Шелбурн
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный