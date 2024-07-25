Тур: 2. Стадион: Летцигрунд.
0'
1:0
1' ГолМэтью Ифиний
2:0
29' ГолМаркезано Антонио
56' Желтая карточкаMark Coyle
3:0
58' ГолМаркезано Антонио
Ход матча
1'
1:0
29'
56'
58'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
15
Боун
Сэм
36
Джарвис
Уилл
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Шуиар МунирПолузащитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Боун СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Джарвис УиллНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
67 Берт ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Бойд ШонНападающий
-
14 Кут АлистерНападающий
-
19 Lorcan Healy
-
50 Ali Topcu
-
10 John Martin2
-
-
27 Evan Caffrey
-
44 Daniel Ring
-
-
Главный тренер: Damien Duff
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтью Ифиний
|1
|1
|Маркезано Антонио
|1
|1
|Переа Хуан
|0
|0
Шелбурн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джарвис Уилл
|1 (1)
|0.33
|Mark Coyle
|1
|0.33
|Боун Сэм
|1
|0.33
|Кут Алистер
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Шелбурн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гэннон Шон
|0
|1
|Дафф Дэмьен
|1
|0
|Барретт Патрик
|1
|0
|Conor Kearns
|1
|0
|Джарвис Уилл
|1
|0
|Kameron Ledwidge
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шелбурн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Цюрих
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шелбурн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Цюрих
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шелбурн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4
Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Цюрих - Лугано 2:1 Цюрих - Серветт 2:1 Винтертур - Цюрих 1:3 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2
Шелбурн
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Брэй Уондерерс - Шелбурн 0:1 Сент-Джозефс - Шелбурн 1:1 Шелбурн - Сент-Джозефс 2:1 Дроэда Юнайтед - Шелбурн 1:1
Шелбурн - Голуэй Юнайтед 2:0 Уотерфорд Юнайтед - Шелбурн 0:1 Шелбурн - Дандолк 1:0 Шелбурн - Слайго Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Шелбурн - Уотерфорд Юнайтед 1:0 Шелбурн - Дроэда Юнайтед 1:1 Дерри Сити - Шелбурн 1:1 Дандолк - Шелбурн 0:0 Шелбурн - Сент-Патрикс 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Голуэй Юнайтед - Шелбурн 1:0 Шелбурн - Богемианс Дублин 1:2 Дроэда Юнайтед - Шелбурн 2:2 Шелбурн - Дерри Сити 0:0
Результаты матчей
Цюрих
Шелбурн
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Шелбурн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Милсами
|Спатару Дану
|2 (1)
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч Цюрих 3:0 Шелбурн
Исход игры
Цюрих
97.2% (103)
Ничья
1.9% (2)
Шелбурн
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.78% (42)
Меньше
59.22% (61)
Обе команды забьют
Да
27.18% (28)
Нет
72.82% (75)
Популярный счёт
2:0 Цюрих
51.9% (55)
3:0 Цюрих
15.1% (16)
2:1 Цюрих
13.2% (14)
3:1 Цюрих
8.5% (9)
1:0 Цюрих
2.8% (3)
4:1 Цюрих
1.9% (2)
1:1 Ничья
1.9% (2)
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