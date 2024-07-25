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Тур: 2. Стадион: .
Цюрих
3:0
Конец матча
Шелбурн
0'
1:0
1' Гол
Мэтью Ифиний
2:0
29' Гол
Маркезано Антонио
56' Желтая карточка
Mark Coyle
3:0
58' Гол
Маркезано Антонио
90'+4

Ход матча

1'
Мэтью Ифиний
(Переа Хуан)
1:0
29'
Маркезано Антонио
(Мэтью Ифиний)
2:0
46'
 
Бойд Шон
Уилсон Тайрик
56'
 
Mark Coyle
58'
Маркезано Антонио
(Крюезиу Мирлинд)
3:0
59'
Шуиар Мунир
Красничи Бледиан
 
60'
 
Evan Caffrey
Mark Coyle
64'
 
Кут Алистер
Вуд Харри
71'
Fernand Goure
Переа Хуан
 
71'
Око-Флекс Армостронг
Маркезано Антонио
 
76'
 
Таллок Рейхаан
Джарвис Уилл
76'
 
Matthew Smith III
О’Салливан Джон
82'
Calixte Ligue
Эммануэль Умех
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 9 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 106
Цюрих 97.2% (103)
X 1.9% (2)
Шелбурн 0.9% (1)
Все прогнозы
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
5
Гомез
Мариано
31
Крюезиу
Мирлинд
4
Валльнер
Сильван
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
10
Маркезано
Антонио
7
Красничи
Бледиан
9
Переа
Хуан
21
Эммануэль
Умех
1
Conor
Kearns
3
Уилсон
Тайрик
15
Боун
Сэм
5
Shane
Griffin1
4
Kameron
Ledwidge
29
Барретт
Патрик
6
Лунни
Джонатан
8
Mark
Coyle
36
Джарвис
Уилл
7
Вуд
Харри
16
О’Салливан
Джон
Цюрих
4-3-3
Шелбурн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 2 2
Мэтью Ифиний 1 1
Крюезиу Мирлинд 0 0
Переа Хуан 0 0
Шелбурн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джарвис Уилл 1 (1) 0.33
Mark Coyle 1 0.33
Боун Сэм 1 0.33
Кут Алистер 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелбурн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гэннон Шон 0 1
Дафф Дэмьен 1 0
Барретт Патрик 1 0
Mark Coyle 1 0
Conor Kearns 1 0
Джарвис Уилл 1 0
Kameron Ledwidge 1 0

Результаты матчей

Цюрих
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шелбурн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Цюрих
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шелбурн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Цюрих
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шелбурн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4
Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Цюрих - Лугано 2:1 Цюрих - Серветт 2:1 Винтертур - Цюрих 1:3 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2
Шелбурн
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Брэй Уондерерс - Шелбурн 0:1 Сент-Джозефс - Шелбурн 1:1 Шелбурн - Сент-Джозефс 2:1 Дроэда Юнайтед - Шелбурн 1:1
Шелбурн - Голуэй Юнайтед 2:0 Уотерфорд Юнайтед - Шелбурн 0:1 Шелбурн - Дандолк 1:0 Шелбурн - Слайго Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Шелбурн - Уотерфорд Юнайтед 1:0 Шелбурн - Дроэда Юнайтед 1:1 Дерри Сити - Шелбурн 1:1 Дандолк - Шелбурн 0:0 Шелбурн - Сент-Патрикс 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Голуэй Юнайтед - Шелбурн 1:0 Шелбурн - Богемианс Дублин 1:2 Дроэда Юнайтед - Шелбурн 2:2 Шелбурн - Дерри Сити 0:0

Результаты матчей

Цюрих
Шелбурн

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Шелбурн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 106
    Цюрих 97.2% (103)
    X 1.9% (2)
    Шелбурн 0.9% (1)
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    Где смотреть матч Цюрих 3:0 Шелбурн онлайн

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    Прогнозы на матч Цюрих 3:0 Шелбурн

    Исход игры
    Цюрих
    97.2% (103)
    Ничья
    1.9% (2)
    Шелбурн
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.78% (42)
    Меньше
    59.22% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    27.18% (28)
    Нет
    72.82% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Цюрих
    51.9% (55)
    3:0 Цюрих
    15.1% (16)
    2:1 Цюрих
    13.2% (14)
    3:1 Цюрих
    8.5% (9)
    1:0 Цюрих
    2.8% (3)
    4:1 Цюрих
    1.9% (2)
    1:1 Ничья
    1.9% (2)
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