Тур: 2. Стадион: Местски - Витковице Арена.
4:0
Второй тайм: 62'
0'
1:0
15' ГолАлмейда Эвертон
2:0
22' ГолJiri Boula
3:0
26' ГолБухта Давид
29' Желтая карточкаАгасарян Нарек
4:0
62' ГолПрекоп Эрик
Ход матча
15'
1:0
22'
2:0
26'
3:0
29'
62'
4:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
24
Юрошка
Ян
15
Кпозо
Патрик
12
Риго
Томаш
28
Кубала
Филип
33
Прекоп
Эрик
55
Симонян
Эрик
16
Айзек
Барри
34
Абу
Аюб
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Юрошка ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Кпозо ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Риго ТомашПолузащитник
-
28 Кубала ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Прекоп ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Халуш МатейЗащитник
- Защитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
21 Клима ИржиНападающий
-
-
-
10 Matej Sin
-
-
-
Главный тренер: Гапал Павел
- Основной состав
-
91 Казарян АйкВратарь
-
55 Симонян ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Айзек БарриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Абу АюбПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Мкртчян АликЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гунько Дмитрий
Бомбардиры внутри турнира
Баник Острава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алмейда Эвертон
|1
|1
|Бухта Давид
|1
|1
|Jiri Boula
|1
|1
|Прекоп Эрик
|0
|0
Урарту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мовсесян Эдгар
|2
|0.67
|Мирзоян Микаель
|2
|0.67
|Игнатьев Иван
|0
|0
Карточки
Баник Острава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Урарту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агасарян Нарек
|2
|0
|Симонян Эрик
|1
|0
|Гилмор Лукман
|1
|0
|Айзек Барри
|1
|0
Результаты матчей
Баник Острава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Урарту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Баник Острава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Урарту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Баник Острава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Урарту
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Баник Острава
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Богемианс-1905 - Баник Острава 2:1 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Баник Острава - Данди 0:3
Баник Острава - Лех 0:2 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Баник Острава - Жилина 1:1 Лисен - Баник Острава 2:2 Баник Острава - Словацко 6:0 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:1 Спарта Прага - Баник Острава 2:1 Баник Острава - Млада Болеслав 0:1 Славия Прага - Баник Острава 5:0 Баник Острава - Слован Либерец 2:2 Спарта Прага - Баник Острава 4:3 Баник Острава - Карвина 2:2 Яблонец - Баник Острава 2:3 Баник Острава - Теплице 4:1 Пардубице - Баник Острава 0:1 Баник Острава - Сигма Оломоуц 1:2
Урарту
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Урарту - Калев 2:0 Калев - Урарту 1:2 Урарту - Арарат 1:1 Ван - Урарту 1:1
Урарту - Алашкерт 6:1 Арарат-Армения - Урарту 1:1 Вест Армения - Урарту 1:0 Урарту - Ширак 0:0 Пюник - Урарту 5:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Арарат-Армения - Урарту 2:0 Урарту - ЦСКА Ереван 2:1 Ширак - Урарту 1:2 Арарат - Урарту 0:0 Урарту - Ван 1:1 Алашкерт - Урарту 0:2 Урарту - ЦСКА Ереван 4:0 Урарту - Вест Армения 1:2 Ширак - Урарту 1:0 Урарту - Пюник 1:1
Результаты матчей
Баник Острава
Урарту
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Баник Острава
Урарту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Милсами
|Спатару Дану
|2 (1)
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Баник Острава 4:0 Урарту
Исход игры
Баник Острава
80.5% (91)
Ничья
11.5% (13)
Урарту
8% (9)
Тотал 2.5
Больше
48.6% (52)
Меньше
51.4% (55)
Обе команды забьют
Да
58.88% (63)
Нет
41.12% (44)
Популярный счёт
2:1 Баник Острава
34.5% (39)
2:0 Баник Острава
23.9% (27)
1:0 Баник Острава
15% (17)
1:1 Ничья
9.7% (11)
1:2 Урарту
4.4% (5)
3:1 Баник Острава
4.4% (5)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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