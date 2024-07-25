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Тур: 2. Стадион: .
Баник Острава
4:0
Второй тайм: 62'
Урарту
0'
1:0
15' Гол
Алмейда Эвертон
2:0
22' Гол
Jiri Boula
3:0
26' Гол
Бухта Давид
29' Желтая карточка
Агасарян Нарек
4:0
62' Гол
Прекоп Эрик

Ход матча

15'
Алмейда Эвертон
(Прекоп Эрик)
1:0
22'
Jiri Boula
(Алмейда Эвертон)
2:0
26'
Бухта Давид
(Алмейда Эвертон)
3:0
29'
 
Агасарян Нарек
62'
Прекоп Эрик
4:0

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 113
Баник Острава 80.5% (91)
X 11.5% (13)
Урарту 8% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Баник Острава
Ничья
Урарту
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Маркович
Якуб
24
Юрошка
Ян
17
Фрыдрых
Михал
7
Поезны
Карел
15
Кпозо
Патрик
5
Jiri
Boula
9
Бухта
Давид
12
Риго
Томаш
28
Кубала
Филип
32
Алмейда
Эвертон
33
Прекоп
Эрик
91
Казарян
Айк
II
55
Симонян
Эрик
4
Казарян
Арман
3
Пилоян
Эрик
16
Айзек
Барри
8
Агасарян
Нарек
88
Маргарян
Жирайр
34
Абу
Аюб
14
Полярус
Артём
22
Мирзоян
Микаель
77
Мовсесян
Эдгар
Баник Острава
4-1-4-1
Урарту
4-1-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Баник Острава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алмейда Эвертон 1 1
Бухта Давид 1 1
Jiri Boula 1 1
Прекоп Эрик 0 0
Урарту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мовсесян Эдгар 2 0.67
Мирзоян Микаель 2 0.67
Игнатьев Иван 0 0

Карточки

Баник Острава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урарту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агасарян Нарек 2 0
Симонян Эрик 1 0
Гилмор Лукман 1 0
Айзек Барри 1 0

Результаты матчей

Баник Острава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Урарту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Баник Острава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Урарту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Баник Острава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Урарту
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Баник Острава
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Богемианс-1905 - Баник Острава 2:1 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Баник Острава - Данди 0:3
Баник Острава - Лех 0:2 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Баник Острава - Жилина 1:1 Лисен - Баник Острава 2:2 Баник Острава - Словацко 6:0 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:1 Спарта Прага - Баник Острава 2:1 Баник Острава - Млада Болеслав 0:1 Славия Прага - Баник Острава 5:0 Баник Острава - Слован Либерец 2:2 Спарта Прага - Баник Острава 4:3 Баник Острава - Карвина 2:2 Яблонец - Баник Острава 2:3 Баник Острава - Теплице 4:1 Пардубице - Баник Острава 0:1 Баник Острава - Сигма Оломоуц 1:2
Урарту
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Урарту - Калев 2:0 Калев - Урарту 1:2 Урарту - Арарат 1:1 Ван - Урарту 1:1
Урарту - Алашкерт 6:1 Арарат-Армения - Урарту 1:1 Вест Армения - Урарту 1:0 Урарту - Ширак 0:0 Пюник - Урарту 5:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Арарат-Армения - Урарту 2:0 Урарту - ЦСКА Ереван 2:1 Ширак - Урарту 1:2 Арарат - Урарту 0:0 Урарту - Ван 1:1 Алашкерт - Урарту 0:2 Урарту - ЦСКА Ереван 4:0 Урарту - Вест Армения 1:2 Ширак - Урарту 1:0 Урарту - Пюник 1:1

Результаты матчей

Баник Острава
Урарту

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Баник Острава
Урарту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Милсами Спатару Дану 2 (1)
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Г О О О О Л - Прекоп Эрик бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mestsky stadion v Ostrave-Vitkovicich. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 55 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 113
Баник Острава 80.5% (91)
X 11.5% (13)
Урарту 8% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Баник Острава
Ничья
Урарту
1.35
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Баник Острава 4:0 Урарту

Исход игры
Баник Острава
80.5% (91)
Ничья
11.5% (13)
Урарту
8% (9)
Тотал 2.5
Больше
48.6% (52)
Меньше
51.4% (55)
Обе команды забьют
Да
58.88% (63)
Нет
41.12% (44)
Популярный счёт
2:1 Баник Острава
34.5% (39)
2:0 Баник Острава
23.9% (27)
1:0 Баник Острава
15% (17)
1:1 Ничья
9.7% (11)
1:2 Урарту
4.4% (5)
3:1 Баник Острава
4.4% (5)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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