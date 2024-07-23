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Тур: 2. Стадион: .
Баник Острава
 
Позже
Урарту
Прогнозы 38
Баник Острава 71.1% (27)
X 13.2% (5)
Урарту 15.8% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Баник Острава
Ничья
Урарту
1.35
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5.20
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9.00
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Бомбардиры внутри турнира

Баник Острава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Урарту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мовсесян Эдгар 2 1
Мирзоян Микаель 2 1
Игнатьев Иван 0 0

Карточки

Баник Острава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урарту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симонян Эрик 1 0
Гилмор Лукман 1 0
Агасарян Нарек 1 0
Айзек Барри 1 0

Результаты матчей

Баник Острава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Урарту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Баник Острава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Урарту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Баник Острава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Урарту
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Баник Острава
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Богемианс-1905 - Баник Острава 2:1 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Баник Острава - Данди 0:3
Баник Острава - Лех 0:2 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Баник Острава - Жилина 1:1 Лисен - Баник Острава 2:2 Баник Острава - Словацко 6:0 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:1 Спарта Прага - Баник Острава 2:1 Баник Острава - Млада Болеслав 0:1 Славия Прага - Баник Острава 5:0 Баник Острава - Слован Либерец 2:2 Спарта Прага - Баник Острава 4:3 Баник Острава - Карвина 2:2 Яблонец - Баник Острава 2:3 Баник Острава - Теплице 4:1 Пардубице - Баник Острава 0:1 Баник Острава - Сигма Оломоуц 1:2
Урарту
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Урарту - Калев 2:0 Калев - Урарту 1:2 Урарту - Арарат 1:1 Ван - Урарту 1:1
Урарту - Алашкерт 6:1 Арарат-Армения - Урарту 1:1 Вест Армения - Урарту 1:0 Урарту - Ширак 0:0 Пюник - Урарту 5:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Арарат-Армения - Урарту 2:0 Урарту - ЦСКА Ереван 2:1 Ширак - Урарту 1:2 Арарат - Урарту 0:0 Урарту - Ван 1:1 Алашкерт - Урарту 0:2 Урарту - ЦСКА Ереван 4:0 Урарту - Вест Армения 1:2 Ширак - Урарту 1:0 Урарту - Пюник 1:1

Результаты матчей

Баник Острава
Урарту

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Баник Острава
Урарту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Баник Острава - Урарту от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июля 2024, осталось 2 дня 8 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 38
    Баник Острава 71.1% (27)
    X 13.2% (5)
    Урарту 15.8% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Баник Острава
    Ничья
    Урарту
    1.35
    Реклама, ligastavok.ru
    5.20
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    9.00
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    Прогнозы на матч Баник Острава - Урарту

    Исход игры
    Баник Острава
    71.1% (27)
    Ничья
    13.2% (5)
    Урарту
    15.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (18)
    Меньше
    50% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    61.11% (22)
    Нет
    38.89% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Баник Острава
    34.2% (13)
    1:0 Баник Острава
    21.1% (8)
    2:0 Баник Острава
    15.8% (6)
    1:2 Урарту
    10.5% (4)
    1:1 Ничья
    10.5% (4)
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