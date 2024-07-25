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Тур: 2. Стадион: .
Ружомберок
0:1
Второй тайм: 90+'
Трабзонспор
0'
0:1
39' Гол
Трезеге
51' Желтая карточка
Гомола Мартин
87' Желтая карточка
Элмалы Эврен Эрен

Ход матча

39'
0:1
Трезеге
(Вишча Эдин)
46'
Герец Штефан
Хобот Марьян
 
51'
Гомола Мартин
 
56'
Бодя Мартин
Мойжиш Александр
 
67'
 
Cihan Canak
Гюнеш Умут
67'
 
Дестан Энис
Дрэгуш Денис
74'
Мудры Тимотей
Лавринчик Самуэль
 
74'
Домонкос Кристоф
Гомола Мартин
 
80'
 
Оршич Мислав
Трезеге
80'
 
Бания Раян
Барди Энис
82'
Келемен Марко
Гладик Ян
 
87'
 
Элмалы Эврен Эрен
87'
 
Нвакаеме Энтони
Вишча Эдин

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 2
  • 13 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 113
Ружомберок 2.7% (3)
X 15% (17)
Трабзонспор 82.3% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Трабзонспор
5.40
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6.50
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1.57
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Все Коэффициенты
34
Фрюхвальд
Томаш
22
Симон
Габриэл
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
19
Гомола
Мартин
4
Лютеран
Оливер
11
Лавринчик
Самуэль
17
Тучны
Адам
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
20
Хобот
Марьян
1
Чакыр
Угурджан
11
Туфан
Озан
6
Менди
Батиста
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
5
Ландстрем
Джон
23
Гюнеш
Умут
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
10
Трезеге
70
Дрэгуш
Денис
Ружомберок
3-4-3
Трабзонспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симон Габриэл 3 1
Мадленяк Матей 1 0.33
Селески Александер 1 0.33
Гладик Ян 0 0
Лавринчик Самуэль 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трезеге 1 1
Вишча Эдин 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симон Габриэл 1 0
Малы Матуш 1 0
Тучны Адам 1 0
Лютеран Оливер 1 0
Гомола Мартин 1 0
Селески Александер 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элмалы Эврен Эрен 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ружомберок
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1
Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Липани - Ружомберок 0:5 Ружомберок - ДАК 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2
Трабзонспор
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2
Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Пендикспор - Трабзонспор 0:2

Результаты матчей

Ружомберок
Трабзонспор

Точный счет

5:2
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Ботев Пловдив Уджа Энтони 2 (1)
Эльфсборг Зенели Арбер 2
Висла Краков Родадо Анхель 2
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Пакш Akos Kinyik 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 2
Эльфсборг Оума Тимоти 2
Ботев Пловдив Минков Николай 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Вишча Эдин сделал результативную передачу.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 39'
      Г О О О О Л - Трезеге бьет в цель!
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    Прогнозы 113
    Ружомберок 2.7% (3)
    X 15% (17)
    Трабзонспор 82.3% (93)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ружомберок
    Ничья
    Трабзонспор
    5.40
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    6.50
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    1.57
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ружомберок 0:1 Трабзонспор

    Исход игры
    Ружомберок
    2.7% (3)
    Ничья
    15% (17)
    Трабзонспор
    82.3% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.89% (74)
    Меньше
    32.11% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    80.73% (88)
    Нет
    19.27% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Трабзонспор
    54.9% (62)
    1:1 Ничья
    12.4% (14)
    0:1 Трабзонспор
    9.7% (11)
    0:2 Трабзонспор
    8% (9)
    1:3 Трабзонспор
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
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    Ружомберок
    Трабзонспор
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