Тур: 2. Стадион: Ружомберок.
0:1
Второй тайм: 90+'
Ход матча
39'
0:1
51'
80'
80'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 2
-
13 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
32
Малы
Матуш
17
Тучны
Адам
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
20
Хобот
Марьян
11
Туфан
Озан
23
Гюнеш
Умут
10
Трезеге
70
Дрэгуш
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
-
30 Хриен МартинНападающий
-
20 Хобот МарьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
Главный тренер: Сметана Ондржей
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Туфан ОзанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ТрезегеПолузащитник
-
70 Дрэгуш ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Бослук АрифЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бозок УмутНападающий
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
61 Cihan Canak
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симон Габриэл
|3
|1
|Мадленяк Матей
|1
|0.33
|Селески Александер
|1
|0.33
|Гладик Ян
|0
|0
|Лавринчик Самуэль
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трезеге
|1
|1
|Вишча Эдин
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симон Габриэл
|1
|0
|Малы Матуш
|1
|0
|Тучны Адам
|1
|0
|Лютеран Оливер
|1
|0
|Гомола Мартин
|1
|0
|Селески Александер
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элмалы Эврен Эрен
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Ружомберок
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1
Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Липани - Ружомберок 0:5 Ружомберок - ДАК 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2
Трабзонспор
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2
Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Пендикспор - Трабзонспор 0:2
Результаты матчей
Ружомберок
Трабзонспор
Точный счет
5:2
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Будет доступно позже.
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Marius Lupu
|3
|Ботев Пловдив
|Уджа Энтони
|2 (1)
|Эльфсборг
|Зенели Арбер
|2
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|2
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Пакш
|Akos Kinyik
|2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|2
|Ботев Пловдив
|Минков Николай
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ружомберок 0:1 Трабзонспор
Исход игры
Ружомберок
2.7% (3)
Ничья
15% (17)
Трабзонспор
82.3% (93)
Тотал 2.5
Больше
67.89% (74)
Меньше
32.11% (35)
Обе команды забьют
Да
80.73% (88)
Нет
19.27% (21)
Популярный счёт
1:2 Трабзонспор
54.9% (62)
1:1 Ничья
12.4% (14)
0:1 Трабзонспор
9.7% (11)
0:2 Трабзонспор
8% (9)
1:3 Трабзонспор
5.3% (6)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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