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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Ружомберок
0:2
Конец матча
Трабзонспор
0'
0:1
39' Гол
Трезеге
51' Желтая карточка
Гомола Мартин
87' Желтая карточка
Элмалы Эврен Эрен
0:2
90' Гол
Cihan Canak
90'+6

Ход матча

39'
0:1
Трезеге
(Вишча Эдин)
46'
Герец Штефан
Хобот Марьян
 
51'
Гомола Мартин
 
56'
Бодя Мартин
Мойжиш Александр
 
67'
 
Cihan Canak
Гюнеш Умут
67'
 
Дестан Энис
Дрэгуш Денис
74'
Мудры Тимотей
Лавринчик Самуэль
 
74'
Домонкос Кристоф
Гомола Мартин
 
80'
 
Оршич Мислав
Трезеге
80'
 
Бания Раян
Барди Энис
82'
Келемен Марко
Гладик Ян
 
87'
 
Элмалы Эврен Эрен
87'
 
Нвакаеме Энтони
Вишча Эдин
90'
0:2
Cihan Canak

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 3
  • 14 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 113
Ружомберок 2.7% (3)
X 15% (17)
Трабзонспор 82.3% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
34
Фрюхвальд
Томаш
22
Симон
Габриэл
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
19
Гомола
Мартин
4
Лютеран
Оливер
11
Лавринчик
Самуэль
17
Тучны
Адам
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
20
Хобот
Марьян
1
Чакыр
Угурджан
11
Туфан
Озан
6
Менди
Батиста
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
5
Ландстрем
Джон
23
Гюнеш
Умут
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
10
Трезеге
70
Дрэгуш
Денис
Ружомберок
3-4-3
Трабзонспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симон Габриэл 3 1
Мадленяк Матей 1 0.33
Селески Александер 1 0.33
Гладик Ян 0 0
Лавринчик Самуэль 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трезеге 1 1
Cihan Canak 1 1
Вишча Эдин 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симон Габриэл 1 0
Малы Матуш 1 0
Тучны Адам 1 0
Лютеран Оливер 1 0
Гомола Мартин 1 0
Селески Александер 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элмалы Эврен Эрен 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Трабзонспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ружомберок
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Трабзонспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1
Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Липани - Ружомберок 0:5 Ружомберок - ДАК 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2
Трабзонспор
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2
Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Пендикспор - Трабзонспор 0:2

Результаты матчей

Ружомберок
Трабзонспор

Точный счет

0:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Ботев Пловдив Уджа Энтони 2 (1)
Эльфсборг Зенели Арбер 2
Висла Краков Родадо Анхель 2
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Пакш Akos Kinyik 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 2
Ботев Пловдив Это'О Джеймс 2
Эльфсборг Оума Тимоти 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Вишча Эдин сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Трезеге бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Ружомберок 2.7% (3)
    X 15% (17)
    Трабзонспор 82.3% (93)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ружомберок 0:2 Трабзонспор онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ружомберок 0:2 Трабзонспор

    Исход игры
    Ружомберок
    2.7% (3)
    Ничья
    15% (17)
    Трабзонспор
    82.3% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.89% (74)
    Меньше
    32.11% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    80.73% (88)
    Нет
    19.27% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Трабзонспор
    54.9% (62)
    1:1 Ничья
    12.4% (14)
    0:1 Трабзонспор
    9.7% (11)
    0:2 Трабзонспор
    8% (9)
    1:3 Трабзонспор
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
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