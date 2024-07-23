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Тур: 2. Стадион: .
Милсами
 
Позже
Астана
Прогнозы 39
Милсами 17.9% (7)
X 15.4% (6)
Астана 66.7% (26)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милсами
Ничья
Астана
3.60
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Бомбардиры внутри турнира

Милсами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Мамаду 2 1
Спатару Дану 2 1
Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Милсами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болохан Вадим 2 0
Камара Мамаду 2 0
Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Милсами
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Милсами
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милсами
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Милсами - Торпедо-БелАЗ 0:0 Торпедо-БелАЗ - Милсами 2:4 Милсами - Дачия-Буюканы 1:1 Милсами - Петрокуб 1:1
Шериф - Милсами 2:1 Милсами - Бельцы 3:0 Зимбру - Милсами 3:1 Дачия-Буюканы - Милсами 1:4 Петрокуб - Милсами 3:0 Зимбру - Милсами 1:3 Милсами - Шериф 0:0 Бельцы - Милсами 1:0 Милсами - Зимбру 0:0 Милсами - Зимбру 1:2 ФК Валмиера - Милсами 1:3 Дила - Милсами 0:0 Кызылкум - Милсами 2:1 Петрокуб - Милсами 1:0 Флорешты - Милсами 1:0 Милсами - Спарта Селемет 3:1
Астана
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Астана - Кайрат 1:3 Кызылжар - Астана 0:1 Астана - Ордабасы 0:1 Атырау - Астана 1:0
Астана - Кайсар 1:1 Тобол - Астана 1:0 Актобе - Астана 1:1 Туран Туркестан - Астана 0:2 Астана - Тобол 2:2 Женис - Астана 0:1 Шахтёр Караганда - Астана 1:0 Астана - Елимай Семей 0:1 Жетысу - Астана 0:2 Астана - Женис 2:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Ростов - Астана 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Астана - Урарту 0:0 Виктория Пльзень - Астана 3:0 Астана - Динамо Загреб 0:2

Результаты матчей

Милсами
Астана

Точный счет

2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Милсами
Астана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милсами - Астана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июля 2024, осталось 2 дня 7 часов 39 минут.



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  • 21 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 39
    Милсами 17.9% (7)
    X 15.4% (6)
    Астана 66.7% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милсами
    Ничья
    Астана
    3.60
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    3.40
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    Прогнозы на матч Милсами - Астана

    Исход игры
    Милсами
    17.5% (7)
    Ничья
    15% (6)
    Астана
    67.5% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (21)
    Меньше
    46.15% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (27)
    Нет
    30.77% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Астана
    42.5% (17)
    1:1 Ничья
    15% (6)
    0:1 Астана
    12.5% (5)
    1:0 Милсами
    7.5% (3)
    0:2 Астана
    7.5% (3)
    2:1 Милсами
    7.5% (3)
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