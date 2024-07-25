Тур: 2. Стадион: ЛФФ.
0'
1:0
17' ГолАнтал Ливиу
2:0
26' ГолАнтал Ливиу
57' Желтая карточкаПеладжио Педро
61' Желтая карточкаГолубицкас Паулюс
2:1
62' ГолЖайро
90' Желтая карточкаЛарссон Джейк
90' Желтая карточкаХоджич Армин
90' Желтая карточкаDiogo Dall'Igna
90'+8
Ход матча
17'
1:0
26'
2:0
57'
62'
2:1
87'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 7
-
6 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
96
Тордой
Арпад
26
Захари
Йоанн
77
Кендыш
Юрий
80
Антал
Ливиу
7
Бруно
V
25
Наме
Мустафа
10
Жайро
- Основной состав
-
96 Тордой АрпадВратарь
- Защитник
-
26 Захари ЙоаннЗащитник
-
77 Кендыш ЮрийЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Антал ЛивиуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ходжич АрминНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Чебурин Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
7 Бруно VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Жажа КоэльоПолузащитник
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
83 Theodoulou
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
Бомбардиры внутри турнира
Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антал Ливиу
|2
|0.67
|Фофана Адама
|2
|0.67
|Кендыш Юрий
|1
|0.33
|Бопесу Жоэль
|0
|0
|Моуташи Жорис
|0
|0
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|1
|1
Карточки
Жальгирис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фофана Адама
|1
|0
|Ходжич Армин
|1
|0
|Голубицкас Паулюс
|1
|0
|Ларссон Джейк
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеладжио Педро
|1
|0
|Diogo Dall'Igna
|1
|0
Результаты матчей
Жальгирис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Пафос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Жальгирис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пафос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Жальгирис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Пафос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Жальгирис
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2 Кауно Жальгирис - Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 3:1
Банга Гаргждай - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Судува 4:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 0:4 Жальгирис - Паневежис 2:1 ФК ТрансИнвест - Жальгирис 1:3 Шяуляй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:0 Жальгирис - Банга Гаргждай 2:2 Судува - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Дайнава Алитус 4:0 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 3:1 Паневежис - Жальгирис 1:2 Жальгирис - ФК ТрансИнвест 2:0 Жальгирис - Шяуляй 3:0 Кауно Жальгирис - Жальгирис 0:1
Пафос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0
Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АПОЭЛ 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Пафос 2:3 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Неа Саламина - Пафос 0:5 Пафос - АЕК Ларнака 0:1
Результаты матчей
Жальгирис
Пафос
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Жальгирис
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Будет доступно позже.
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Милсами
|Спатару Дану
|2 (1)
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч Жальгирис 2:1 Пафос
Исход игры
Жальгирис
80.2% (89)
Ничья
18.9% (21)
Пафос
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.81% (46)
Меньше
56.19% (59)
Обе команды забьют
Да
60% (63)
Нет
40% (42)
Популярный счёт
2:1 Жальгирис
36.9% (41)
1:0 Жальгирис
27% (30)
1:1 Ничья
16.2% (18)
2:0 Жальгирис
9.9% (11)
3:1 Жальгирис
1.8% (2)
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