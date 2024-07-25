☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Жальгирис
2:1
Конец матча
Пафос
0'
1:0
17' Гол
Антал Ливиу
2:0
26' Гол
Антал Ливиу
57' Желтая карточка
Пеладжио Педро
61' Желтая карточка
Голубицкас Паулюс
2:1
62' Гол
Жайро
90' Желтая карточка
Ларссон Джейк
90' Желтая карточка
Ходжич Армин
90' Желтая карточка
Diogo Dall'Igna
90'+8

Ход матча

17'
Антал Ливиу
1:0
26'
Антал Ливиу
(Бопесу Жоэль)
2:0
57'
 
Пеладжио Педро
61'
Голубицкас Паулюс
 
62'
2:1
Жайро
66'
 
Жажа Коэльо
Валакари Онни
66'
 
Люккассен Деррик
Пеладжио Педро
69'
Ходжич Армин
Антал Ливиу
 
69'
Петкович Никола
Фофана Адама
 
76'
 
Пилеас Костас
Matias Melluso
87'
 
Силва Андерсон
Жайро
87'
 
Diogo Dall'Igna
Родригеш Педру
88'
Ларссон Джейк
Голубицкас Паулюс
 
90'
Ларссон Джейк
 
90'
Ходжич Армин
 
90'
 
Diogo Dall'Igna
90'
Miroslav Mazur
Карасима Юкиёси
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 111
Жальгирис 80.2% (89)
X 18.9% (21)
Пафос 0.9% (1)
Все прогнозы
96
Тордой
Арпад
45
Моуташи
Жорис
26
Захари
Йоанн
77
Кендыш
Юрий
7
Бопесу
Жоэль
22
Вербицкас
Овидиус
17
Матулявичюс
Гедрюс
8
Карасима
Юкиёси
10
Голубицкас
Паулюс
80
Антал
Ливиу
2
Фофана
Адама
1
Ивушич
Ивица
7
Бруно
V
6
Пеладжио
Педро
5
Гольдар
Давид
3
Matias
Melluso
25
Наме
Мустафа
30
Драгомир
Влад
24
Валакари
Онни
88
Родригеш
Педру
22
Танкович
Муамер
10
Жайро
Жальгирис
4-4-2
Пафос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антал Ливиу 2 0.67
Фофана Адама 2 0.67
Кендыш Юрий 1 0.33
Бопесу Жоэль 0 0
Моуташи Жорис 0 0
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 1 1

Карточки

Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Адама 1 0
Ходжич Армин 1 0
Голубицкас Паулюс 1 0
Ларссон Джейк 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеладжио Педро 1 0
Diogo Dall'Igna 1 0

Результаты матчей

Жальгирис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Пафос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Жальгирис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пафос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Жальгирис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Пафос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Жальгирис
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2 Кауно Жальгирис - Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 3:1
Банга Гаргждай - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Судува 4:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 0:4 Жальгирис - Паневежис 2:1 ФК ТрансИнвест - Жальгирис 1:3 Шяуляй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:0 Жальгирис - Банга Гаргждай 2:2 Судува - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Дайнава Алитус 4:0 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 3:1 Паневежис - Жальгирис 1:2 Жальгирис - ФК ТрансИнвест 2:0 Жальгирис - Шяуляй 3:0 Кауно Жальгирис - Жальгирис 0:1
Пафос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0
Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АПОЭЛ 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Пафос 2:3 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Неа Саламина - Пафос 0:5 Пафос - АЕК Ларнака 0:1

Результаты матчей

Жальгирис
Пафос

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Жальгирис
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Милсами Спатару Дану 2 (1)
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Голубицкас Паулюс получил желтую карточку от судьи
    • 57'
      Пеладжио Педро получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Бопесу Жоэль сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Антал Ливиу бьет в цель!
    • 17'
      Г О О О О Л - Антал Ливиу бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Жальгирис 80.2% (89)
    X 18.9% (21)
    Пафос 0.9% (1)
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    Где смотреть матч Жальгирис 2:1 Пафос онлайн

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    Прогнозы на матч Жальгирис 2:1 Пафос

    Исход игры
    Жальгирис
    80.2% (89)
    Ничья
    18.9% (21)
    Пафос
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.81% (46)
    Меньше
    56.19% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (63)
    Нет
    40% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Жальгирис
    36.9% (41)
    1:0 Жальгирис
    27% (30)
    1:1 Ничья
    16.2% (18)
    2:0 Жальгирис
    9.9% (11)
    3:1 Жальгирис
    1.8% (2)
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