Тур: 2. Стадион: Савон Саномат Ареена.
Ход матча
54'
0:1
67'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
34
Otto
Ruoppi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Otto RuoppiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Heine Larsen
-
Главный тренер: Gard Holme
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Otto Ruoppi
|2
|0.67
|Видьеског Аксель
|1
|0.33
|Хейнонен Артту
|1
|0.33
|Ousmane Diawara
|1
|0.33
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|0
|0
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|1
|1
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраим
|1
|1
|Миеттинен Самули
|1
|0
|Matias Siltanen
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
КуПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тромсё
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
КуПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тромсё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
КуПС - Лахти 1:0 КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1
ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2
Тромсё
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2
Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4
Результаты матчей
КуПС
Тромсё
Точный счет
0:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
КуПС
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
Будет доступно позже.
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Милсами
|Спатару Дану
|2 (1)
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч КуПС 0:1 Тромсё
Исход игры
КуПС
34.8% (39)
Ничья
42% (47)
Тромсё
23.2% (26)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (51)
Меньше
51.43% (54)
Обе команды забьют
Да
87.62% (92)
Нет
12.38% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.6% (41)
2:1 КуПС
23.2% (26)
1:2 Тромсё
18.8% (21)
1:0 КуПС
7.1% (8)
0:1 Тромсё
3.6% (4)
3:1 КуПС
1.8% (2)
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