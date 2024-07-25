☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
КуПС
0:1
Конец матча
Тромсё
0'
0:1
54' Гол
Нордас Лассе
67' Желтая карточка
Matias Siltanen
90'+5

Ход матча

54'
0:1
Нордас Лассе
59'
Хейнонен Артту
Otto Ruoppi
 
64'
Paul Ogunkoya
Ousmane Diawara
 
67'
Matias Siltanen
 
74'
Оксанен Яакко
Joslyn Luyeye-Lutumba
 
74'
Сиссе Ибраим
Пеннанен Петтери
 
76'
 
Heine Larsen
Jakob Napoleon Romsaas
76'
 
Нильсен Лассе
Норхейм Рунар
76'
 
Винтер Феликс
Jens Hjertoe-Dahl
90'
 
Робертсен Йеспер
Yaw Paintsil
90'
 
Markus Johnsgaard
Нордас Лассе

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 112
КуПС 34.8% (39)
X 42% (47)
Тромсё 23.2% (26)
Все прогнозы
1
Крайдль
Йоханнес
6
Саволайнен
Саку
33
Хямяляйнен
Танели
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
21
Joslyn
Luyeye-Lutumba
28
Matias
Siltanen
8
Пеннанен
Петтери
34
Otto
Ruoppi
26
Видьеског
Аксель
11
Ousmane
Diawara
33
Haavar
Jenssen
4
Vetle
Skjaervik
21
Tobias
Guddal
5
Енссен
Андерс
17
Yaw
Paintsil
11
Йенсен
Рубен
6
Jens
Hjertoe-Dahl
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
9
Нордас
Лассе
КуПС
4-4-2
Тромсё
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Otto Ruoppi 2 0.67
Видьеског Аксель 1 0.33
Хейнонен Артту 1 0.33
Ousmane Diawara 1 0.33
Joslyn Luyeye-Lutumba 0 0
Воутилайнен Джерри 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 1 1

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраим 1 1
Миеттинен Самули 1 0
Matias Siltanen 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

КуПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тромсё
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
КуПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тромсё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
КуПС - Лахти 1:0 КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1
ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2
Тромсё
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2
Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4

Результаты матчей

КуПС
Тромсё

Точный счет

0:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

КуПС
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Милсами Спатару Дану 2 (1)
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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    Прогнозы 112
    КуПС 34.8% (39)
    X 42% (47)
    Тромсё 23.2% (26)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч КуПС 0:1 Тромсё

    Исход игры
    КуПС
    34.8% (39)
    Ничья
    42% (47)
    Тромсё
    23.2% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.57% (51)
    Меньше
    51.43% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    87.62% (92)
    Нет
    12.38% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.6% (41)
    2:1 КуПС
    23.2% (26)
    1:2 Тромсё
    18.8% (21)
    1:0 КуПС
    7.1% (8)
    0:1 Тромсё
    3.6% (4)
    3:1 КуПС
    1.8% (2)
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