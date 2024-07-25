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Тур: 2. Стадион: .
Висла Краков
1:2
Конец матча
Рапид Вена
0'
0:1
37' Гол
Янссон Исак
45' Красная карточка
Болла Бендегуз
0:2
53' Гол
Зайдль Маттиас
73' Желтая карточка
Гргич Лукас
1:2
79' Гол в свои ворота
Хофманн Максимилиан
90'+6

Ход матча

37'
0:1
Янссон Исак
(Зайдль Маттиас)
45'
 
Болла Бендегуз
46'
Баэна Анхель
Киакос Яннис
 
46'
 
Освальд Мориц
Янссон Исак
53'
0:2
Зайдль Маттиас
(Бургшталлер Гвидо)
67'
Jakub Krzyzanowski
Зволински Лукаш
 
67'
Mariusz Kutwa
Patryk Gogol
 
69'
 
Бишоф Ной
Бельо Дион Дрене
73'
 
Гргич Лукас
79'
Хофманн Максимилиан
1:2
82'
 
Furkan Dursun
Бургшталлер Гвидо
90'
 
Цветкович Ненад
Гргич Лукас

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 115
Висла Краков 13.9% (16)
X 31.3% (36)
Рапид Вена 54.8% (63)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
31
Чичкан
Антон
25
Ярох
Бартош
6
Урига
Алан
5
Колли
Джозеф
4
Rafal
Mikulec
8
Marc
Carbo
21
Patryk
Gogol
19
Olivier
Sukiennicki
9
Родадо
Анхель
30
Киакос
Яннис
99
Зволински
Лукаш
45
Хедль
Никлас
77
Болла
Бендегуз
20
Хофманн
Максимилиан
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
23
Ауэр
Йонас
17
Mamadou
Sangare
8
Гргич
Лукас
22
Янссон
Исак
18
Зайдль
Маттиас
9
Бургшталлер
Гвидо
7
Бельо
Дион
Дрене
Висла Краков
4-2-3-1
Рапид Вена
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родадо Анхель 2 0.67
Сапала Игор 1 0.33
Киакос Яннис 1 0.33
Ярох Бартош 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зайдль Маттиас 1 1
Янссон Исак 1 1
Бургшталлер Гвидо 0 0

Карточки

Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урига Алан 1 0
Ярох Бартош 1 0
Olivier Sukiennicki 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болла Бендегуз 0 1
Гргич Лукас 1 0

Результаты матчей

Висла Краков
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Висла Краков
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Висла Краков
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Краков
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КФ Лапи - Висла Краков 1:2 Висла Краков - КФ Лапи 2:0 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 0:3
ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Заглембе Сосновец - Висла Краков 1:1 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Подбескидзе 3:1 ЦВКС Ресовия - Висла Краков 1:1 Знич Прушкув - Висла Краков 2:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:1 Висла Краков - Мотор Люблин 1:3 Висла Краков - Пяст 2:1 Хробры Глогув - Висла Краков 3:2 Висла Краков - Сталь Жешув 1:2 Висла Краков - Медзь Легница 2:0 Арка Гдыня - Висла Краков 1:1 Одра Ополе - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1
Рапид Вена
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Леобен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1

Результаты матчей

Висла Краков
Рапид Вена

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Висла Краков
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Ботев Пловдив Уджа Энтони 2 (1)
Эльфсборг Зенели Арбер 2
Висла Краков Родадо Анхель 2
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Пакш Akos Kinyik 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 2
Эльфсборг Оума Тимоти 2
Ботев Пловдив Минков Николай 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    УДАЛЕНИЕ! - Болла Бендегуз увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Висла Краков 13.9% (16)
    X 31.3% (36)
    Рапид Вена 54.8% (63)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Висла Краков 1:2 Рапид Вена

    Исход игры
    Висла Краков
    13.9% (16)
    Ничья
    31.3% (36)
    Рапид Вена
    54.8% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.04% (67)
    Меньше
    37.96% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    89.81% (97)
    Нет
    10.19% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Рапид Вена
    41.7% (48)
    1:1 Ничья
    27% (31)
    2:1 Висла Краков
    9.6% (11)
    0:1 Рапид Вена
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    1:3 Рапид Вена
    2.6% (3)
    1:0 Висла Краков
    1.7% (2)
    0:2 Рапид Вена
    1.7% (2)
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