Тур: 2. Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана.
1:2
Конец матча
0'
0:1
37' ГолЯнссон Исак
45' Красная карточкаБолла Бендегуз
0:2
53' ГолЗайдль Маттиас
73' Желтая карточкаГргич Лукас
1:2
79' Гол в свои воротаХофманн Максимилиан
90'+6
Ход матча
37'
0:1
45'
53'
73'
79'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
31
Чичкан
Антон
25
Ярох
Бартош
21
Patryk
Gogol
30
Киакос
Яннис
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
22
Янссон
Исак
- Основной состав
-
31 Чичкан АнтонВратарь
-
25 Ярох БартошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Patryk GogolПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киакос ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Баэна АнхельПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Янссон ИсакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофНападающий
-
27 Бишоф НойНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
Бомбардиры внутри турнира
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родадо Анхель
|2
|0.67
|Сапала Игор
|1
|0.33
|Киакос Яннис
|1
|0.33
|Ярох Бартош
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зайдль Маттиас
|1
|1
|Янссон Исак
|1
|1
|Бургшталлер Гвидо
|0
|0
Карточки
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урига Алан
|1
|0
|Ярох Бартош
|1
|0
|Olivier Sukiennicki
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болла Бендегуз
|0
|1
|Гргич Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Висла Краков
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Висла Краков
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Висла Краков
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Краков
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КФ Лапи - Висла Краков 1:2 Висла Краков - КФ Лапи 2:0 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 0:3
ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Заглембе Сосновец - Висла Краков 1:1 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Подбескидзе 3:1 ЦВКС Ресовия - Висла Краков 1:1 Знич Прушкув - Висла Краков 2:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:1 Висла Краков - Мотор Люблин 1:3 Висла Краков - Пяст 2:1 Хробры Глогув - Висла Краков 3:2 Висла Краков - Сталь Жешув 1:2 Висла Краков - Медзь Легница 2:0 Арка Гдыня - Висла Краков 1:1 Одра Ополе - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1
Рапид Вена
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Леобен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1
Результаты матчей
Висла Краков
Рапид Вена
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Висла Краков
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Будет доступно позже.
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Marius Lupu
|3
|Ботев Пловдив
|Уджа Энтони
|2 (1)
|Эльфсборг
|Зенели Арбер
|2
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|2
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Пакш
|Akos Kinyik
|2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|2
|Ботев Пловдив
|Минков Николай
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Висла Краков 1:2 Рапид Вена
Исход игры
Висла Краков
13.9% (16)
Ничья
31.3% (36)
Рапид Вена
54.8% (63)
Тотал 2.5
Больше
62.04% (67)
Меньше
37.96% (41)
Обе команды забьют
Да
89.81% (97)
Нет
10.19% (11)
Популярный счёт
1:2 Рапид Вена
41.7% (48)
1:1 Ничья
27% (31)
2:1 Висла Краков
9.6% (11)
0:1 Рапид Вена
5.2% (6)
2:2 Ничья
3.5% (4)
1:3 Рапид Вена
2.6% (3)
1:0 Висла Краков
1.7% (2)
0:2 Рапид Вена
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!