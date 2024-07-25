Беиратш завалился на газон в штрафной "Эльфсборга"! В ногу ему въехал соперник - судья молчит.

Оума увидел забегание партнера на дальнюю штангу и сразу же решил отправить туда мяч, но поскользнулся в момент передачи.

Замена в составе "Эльфсборга": Вместо Джебары на поле вышел Гвюдмюндссон.

Замена в составе "Эльфсборга": Вместо Арбера Зенели на поле вышел Абдулаи.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Впервые в игре мяч отправился в сетку ворот "Шерифа", но еще до удара с острого угла Гвюдмюндссона был зафиксирован офсайд.

Замена в составе "Шерифа": Вместо Адемо на поле вышел Аканби.

Бадоло со стандартного положения загрузил мяч в штрафную "Эльфсборга", где Петтерссон забрал снаряд на выходе из ворот.

Байду покатил в штрафную на Зенели, который классно ушел от соперника с помощью обманного движения и прострелил в штрафную, но на этом атака гостей завершилась.

Во второй половине первого тайма "Эльфсборг" превзошел по игре соперника, но если "Шериф" хочет выйти в следующий раунд, то сегодня команде желательно одержать победу. Хотя бы в один мяч.

Очередной заброс в штрафную гостей не завершился успехом для "Шерифа". Петтерссон на выходе забрал игровой снаряд.

Бадоло не глядя сделал передачу в зону центрального падающего, но Адемо на своей позиции не оказалось.

Пальинья получил удар сзади по ногам. Стандарт на половине поля "Эльфсборга".

Была возможность у "Шерифа" отличиться, но мяч после серии отскоков оказался в руках вратаря!

Хульт увидел открывание Зенели и покатил тому на ход, но передача до адресата не дошла.

Получилось у "Эльфсборга" закрепиться на половине поля "Шерифа" в последние минуты. Однако пока хозяева справляются.

От угла поля пошла подача на ближнюю штангу "Шерифа", где у гостей не получилось выиграть верховую борьбу.

Бесфорт Зенели здорово развернулся на фланге, ушел от защитника и прострелил в штрафную, но мяч пришел точно к игроку "Шерифа".

Ответную атаку провел "Шериф"! Адемо оказался на ударной позиции, но в самый последний момент мяч был выбит у него из-под ног.

Целых пять минут добавил арбитр к первому тайму.

"Шериф" пытается зацепиться за мяч на чужой половине поля, используя длинные забросы. Пока не получается.

Джебара почти ушел от соперника, но защитник его настиг - угловой удар выполнят гости.

Снова подача с углового пошла во вратарскую зону "Шерифа". Аль-Туми надежно забрал мяч под свой контроль.

Бадоло здорово принял мяч после перевода на фланг, но после потерял игровой снаряд в простейшей ситуации, упустив его за боковую.

39' Хольмен загрузил мяч в штрафную площадь "Шерифа", откуда он был быстро выбит защитниками.

37' Адемо стал первым, кто получил желтую карточку в сегодняшнем матче. На скорости врезался в соперника форвард "Шерифа".

36' После резкого старта практически весь первый тайм прошел без моментов. Много борьбы, фолов и остановок.

35' Неплохая подача пошла прямо во вратарскую "Шерифа", но Аль-туми оказался первым на мяче и выбил его из своей зоны.

34' На ближнюю штангу пошел заброс, где Хольмен активно боролся за мяч, но в итоге лишь угловой.

33' Зенели получил по лицу от Киабу. Штрафной удар выполнит гостевая команда.

32' Джебара со второго раза смог накрутить на своей бровке защитника "Шерифа", однако выполнить точную передачу ему не удалось.

30' Бадоло пошел в дриблинг и завалился на газон в штрафной площади "Эльфсборга". По мнению рефери, все было в рамках правил.

29' Зенели пытался с мячом войти в штрафную площадь "Шерифа", но был оставлен двумя защитниками.

28' Адемо жестко встретил соперника в центре поля, но арбитр не стал показывать желтую карточку.

27' Пата получил мяч на правом фланге атаки и был готов ворваться в штрафную площадь соперника, но боковой зафиксировал офсайд.

26' Длинная передача по левой бровке последовала на Бадоло, но тот в ходе борьбы смог заработать лишь аут.

24' Небольшие трудности с трансляцией. Видимо, какие-то перебои у вещателя.

23' Длинный заброс последовал на дальнюю штангу ворот гостей, где Петтерссон надежно сыграл на выходе.

22' Зенели увидел много свободного пространства на противоположном фланге атаки, но выполнить точный перевод у него не получилось. Мяч ушел за боковую линию.

21' А вот уже медицинская помощь требуется защитнику "Эльфсборга", который присел на газон и держится за правое колено.

19' Киабу получил удар в спину. Пока не может подняться с газона полузащитник "Шерифа".

18' Пальинья активно боролся сразу с двумя соперниками на правом фланге, однако сохранить мяч ему не удалось.

17' Пальинья пытался убежать по правому флангу, но Хенрикссон не упустил соперника и выбил мяч у него из-под ног.

16' Гости снова ошиблись на своей половине поля, однако голкипер вовремя вышел из ворот и забрал мяч.

15' Тренеры решили воспользоваться микропаузой. Оба специалиста подозвали своих игроков и дали какие-то подсказки.

14' Тем временем Бадоло требуется медицинская помощь. Очень сильный толчок был в спину и не совсем удачное приземление.

13' "Шериф" здорово разыграл мяч на левой бровке, но Бадоло не позволили навесить в штрафную соперника, подтолкнув в спину. Арбитр фол проглядел.

11' Верховая подача пошла на правый край атаки у шведов, однако мяч до Джебары не добрался.

10' Защитник "Эльфсборга" ошибся в передаче на своей половине поля, но хозяевам не удалось воспользоваться осечкой соперника.

9' Длинный заброс последовал на линию штрафной площади шведской команды, но у нападающих "Шерифа" зацепиться за мяч не получилось.

8' "Эльфсборг" активно работает в прессинге, заставляя "Шериф" просто выносить мяч вперед.

7' Пока ни у кого не получается забрать мяч. Команды по очереди проводят свои атаки, которые периодически завершаются ударами.

5' Аллач пострадал в борьбе в своей штрафной площади. Медицинская бригада уже на поле.

4' Гости разыграли угловой удар и дважды попытались пробить по воротам, но оба выстрела были заблокированы.

3' Первый удар удалось нанести Линсу, который пробил головой после хорошей подачи партнера со стандартного положения. Однако игрок "Шерифа" в створ не попал.

2' Гости разыграли мяч с центра поля и сразу же рванули вперед, но "Шериф" быстро отобрал игровой снаряд.