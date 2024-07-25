Тур: 2. Стадион: Шериф.
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
-
7.00 Точный счёт - 1:1
-
-
66
Пата
Илунга
33
Линс
Матеус
44
Мия
Алесио
45
Аллач
Айуб
18
Киабу
Мусса
69
Адемо
Питер
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
10
Байду
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Пата ИлунгаЗащитник
- Защитник
-
33 Линс МатеусЗащитник
- Защитник
-
44 Мия АлесиоПолузащитник
-
45 Аллач АйубПолузащитник
-
18 Киабу МуссаПолузащитник
- Нападающий
-
69 Адемо ПитерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Форов ДалилаПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Юрешкин РокоПолузащитник
- Нападающий
-
9 Риак АякНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гура Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
- Нападающий
-
10 Байду МайклНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
18 Касем АхмедНападающий
-
Главный тренер: Хильемарк Оскар
Бомбардиры внутри турнира
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аллач Айуб
|1
|0.33
|Яде Папа Ндиага
|1
|0.33
|Пата Илунга
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зенели Арбер
|2
|0.67
|Байду Майкл
|1
|0.33
|Хульт Никлас
|1
|0.33
|Фрик Пер
|1
|0.33
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0.33
|Оума Тимоти
|1
|0.33
|Абдулаи Джалал
|1
|0.33
|Кайб Рами
|0
|0
|Зенели Бесфорт
|0
|0
Карточки
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адемо Питер
|2
|0
|Пата Илунга
|1
|0
|Мия Алесио
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Оума Тимоти
|2
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
Результаты матчей
Шериф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эльфсборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Шериф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Шериф
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Эльфсборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
22%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шериф
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Зиря - Шериф 1:2 Шериф - Зиря 0:1 Шериф - Флорешть 5:0 Шериф - Бельцы 2:1
Зимбру - Шериф 2:0 Шериф - Милсами 2:1 Шериф - Зимбру 1:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Зимбру - Шериф 1:0 Шериф - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Бельцы 2:0 Шериф - Зимбру 4:1 Бардар - Шериф 1:3 Милсами - Шериф 0:0 Шериф - Петрокуб 1:1 Шериф - Дачия-Буюканы 1:1 Шериф - Бардар 2:0 Шериф - РФШ Рига 1:2 Шериф - ФК Валмиера 1:1 Динамо Киев - Шериф 2:0
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0
Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0
Результаты матчей
Шериф
Эльфсборг
Точный счет
0:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:5
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Шериф
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Будет доступно позже.
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Marius Lupu
|3
|Ботев Пловдив
|Уджа Энтони
|2 (1)
|Эльфсборг
|Зенели Арбер
|2
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|2
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Пакш
|Akos Kinyik
|2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|2
|Ботев Пловдив
|Минков Николай
|2
Прогноз на матч от Liveresult
-
7.00 Точный счёт - 1:1
-
-
Прогнозы на матч Шериф 0:0 Эльфсборг
Исход игры
Шериф
50.8% (62)
Ничья
26.2% (32)
Эльфсборг
23% (28)
Тотал 2.5
Больше
59.63% (65)
Меньше
40.37% (44)
Обе команды забьют
Да
83.49% (91)
Нет
16.51% (18)
Популярный счёт
2:1 Шериф
30.3% (37)
1:1 Ничья
22.1% (27)
1:2 Эльфсборг
15.6% (19)
2:0 Шериф
6.6% (8)
1:0 Шериф
4.9% (6)
3:1 Шериф
3.3% (4)
0:1 Эльфсборг
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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