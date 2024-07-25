☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 2. Стадион: .
Шериф
0:0
Второй тайм: 59'
Эльфсборг
0'
38' Желтая карточка
Адемо Питер

Ход матча

38'
Адемо Питер
 
55'
 
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
Джебара Камиль
55'
 
Абдулаи Джалал
Зенели Арбер
56'
Аканби Ибрагим
Адемо Питер
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 122
Шериф 50.8% (62)
X 26.2% (32)
Эльфсборг 23% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Шериф
Ничья
Эльфсборг
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Аль-Туми
Рашед
66
Пата
Илунга
50
Беиратш
Жослен
33
Линс
Матеус
3
Боакие
Нана
44
Мия
Алесио
45
Аллач
Айуб
18
Киабу
Мусса
8
Пальинья
Жуан
69
Адемо
Питер
10
Бадоло
Седрик
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
2
Йегбе
Терри
15
Хедлунд
Симон
27
Зенели
Бесфорт
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
24
Джебара
Камиль
10
Байду
Майкл
9
Зенели
Арбер
Шериф
4-3-3
Эльфсборг
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аллач Айуб 1 0.33
Яде Папа Ндиага 1 0.33
Пата Илунга 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зенели Арбер 2 0.67
Байду Майкл 1 0.33
Хульт Никлас 1 0.33
Фрик Пер 1 0.33
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0.33
Оума Тимоти 1 0.33
Абдулаи Джалал 1 0.33
Кайб Рами 0 0
Зенели Бесфорт 0 0

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адемо Питер 2 0
Пата Илунга 1 0
Мия Алесио 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Оума Тимоти 2 0
Кайб Рами 1 0
Хенрикссон Густав 1 0

Результаты матчей

Шериф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эльфсборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Шериф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Шериф
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Эльфсборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
22%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Зиря - Шериф 1:2 Шериф - Зиря 0:1 Шериф - Флорешть 5:0 Шериф - Бельцы 2:1
Зимбру - Шериф 2:0 Шериф - Милсами 2:1 Шериф - Зимбру 1:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Зимбру - Шериф 1:0 Шериф - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Бельцы 2:0 Шериф - Зимбру 4:1 Бардар - Шериф 1:3 Милсами - Шериф 0:0 Шериф - Петрокуб 1:1 Шериф - Дачия-Буюканы 1:1 Шериф - Бардар 2:0 Шериф - РФШ Рига 1:2 Шериф - ФК Валмиера 1:1 Динамо Киев - Шериф 2:0
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0
Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0

Результаты матчей

Шериф
Эльфсборг

Точный счет

0:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:5
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Шериф
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Ботев Пловдив Уджа Энтони 2 (1)
Эльфсборг Зенели Арбер 2
Висла Краков Родадо Анхель 2
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Пакш Akos Kinyik 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 2
Эльфсборг Оума Тимоти 2
Ботев Пловдив Минков Николай 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Бадоло со стандартного положения загрузил мяч в штрафную "Эльфсборга", где Петтерссон забрал снаряд на выходе из ворот.
  • Замена
    58'
    Замена в составе "Шерифа": Вместо Адемо на поле вышел Аканби.
  • Офсайд
    57'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Впервые в игре мяч отправился в сетку ворот "Шерифа", но еще до удара с острого угла Гвюдмюндссона был зафиксирован офсайд.
  • Замена
    56'
    Замена в составе "Эльфсборга": Вместо Арбера Зенели на поле вышел Абдулаи.
  • Замена
    55'
    Замена в составе "Эльфсборга": Вместо Джебары на поле вышел Гвюдмюндссон.
  • 54'
    Оума увидел забегание партнера на дальнюю штангу и сразу же решил отправить туда мяч, но поскользнулся в момент передачи. 
  • Травма, повреждение
    53'
    Беиратш завалился на газон в штрафной "Эльфсборга"! В ногу ему въехал соперник - судья молчит. 
  • 52'
    Была возможность у "Шерифа" отличиться, но мяч после серии отскоков оказался в руках вратаря!
  • Фол, нарушение
    51'
    Пальинья получил удар сзади по ногам. Стандарт на половине поля "Эльфсборга".
  • 50'
    Бадоло не глядя сделал передачу в зону центрального падающего, но Адемо на своей позиции не оказалось. 
  • 49'
    Очередной заброс в штрафную гостей не завершился успехом для "Шерифа". Петтерссон на выходе забрал игровой снаряд.
  • 48'
    Во второй половине первого тайма "Эльфсборг" превзошел по игре соперника, но если "Шериф" хочет выйти в следующий раунд, то сегодня команде желательно одержать победу. Хотя бы в один мяч.
  • 47'
    Байду покатил в штрафную на Зенели, который классно ушел от соперника с помощью обманного движения и прострелил в штрафную, но на этом атака гостей завершилась. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв!
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    • 45'
      Бадоло здорово принял мяч после перевода на фланг, но после потерял игровой снаряд в простейшей ситуации, упустив его за боковую. 
    • Угловой
      45'
      Снова подача с углового пошла во вратарскую зону "Шерифа". Аль-Туми надежно забрал мяч под свой контроль.
    • 45'
      Джебара почти ушел от соперника, но защитник его настиг - угловой удар выполнят гости.
    • 45'
      "Шериф" пытается зацепиться за мяч на чужой половине поля, используя длинные забросы. Пока не получается. 
    • Дополнительное время
      45'
      Целых пять минут добавил арбитр к первому тайму.
    • 44'
      Ответную атаку провел "Шериф"! Адемо оказался на ударной позиции, но в самый последний момент мяч был выбит у него из-под ног.
    • 43'
      Бесфорт Зенели здорово развернулся на фланге, ушел от защитника и прострелил в штрафную, но мяч пришел точно к игроку "Шерифа". 
    • Угловой
      42'
      От угла поля пошла подача на ближнюю штангу "Шерифа", где у гостей не получилось выиграть верховую борьбу.
    • 41'
      Получилось у "Эльфсборга" закрепиться на половине поля "Шерифа" в последние минуты. Однако пока хозяева справляются. 
    • 40'
      Хульт увидел открывание Зенели и покатил тому на ход, но передача до адресата не дошла.
    • 39'
      Хольмен загрузил мяч в штрафную площадь "Шерифа", откуда он был быстро выбит защитниками. 
    • Желтая карточка
      37'
      Адемо стал первым, кто получил желтую карточку в сегодняшнем матче. На скорости врезался в соперника форвард "Шерифа".
    • 36'
      После резкого старта практически весь первый тайм прошел без моментов. Много борьбы, фолов и остановок. 
    • Угловой
      35'
      Неплохая подача пошла прямо во вратарскую "Шерифа", но Аль-туми оказался первым на мяче и выбил его из своей зоны. 
    • 34'
      На ближнюю штангу пошел заброс, где Хольмен активно боролся за мяч, но в итоге лишь угловой. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Зенели получил по лицу от Киабу. Штрафной удар выполнит гостевая команда.
    • 32'
      Джебара со второго раза смог накрутить на своей бровке защитника "Шерифа", однако выполнить точную передачу ему не удалось.
    • 30'
      Бадоло пошел в дриблинг и завалился на газон в штрафной площади "Эльфсборга". По мнению рефери, все было в рамках правил. 
    • 29'
      Зенели пытался с мячом войти в штрафную площадь "Шерифа", но был оставлен двумя защитниками. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Адемо жестко встретил соперника в центре поля, но арбитр не стал показывать желтую карточку.
    • Офсайд
      27'
      Пата получил мяч на правом фланге атаки и был готов ворваться в штрафную площадь соперника, но боковой зафиксировал офсайд.
    • 26'
      Длинная передача по левой бровке последовала на Бадоло, но тот в ходе борьбы смог заработать лишь аут.
    • 24'
      Небольшие трудности с трансляцией. Видимо, какие-то перебои у вещателя.
    • 23'
      Длинный заброс последовал на дальнюю штангу ворот гостей, где Петтерссон надежно сыграл на выходе. 
    • 22'
      Зенели увидел много свободного пространства на противоположном фланге атаки, но выполнить точный перевод у него не получилось. Мяч ушел за боковую линию.
    • Травма, повреждение
      21'
      А вот уже медицинская помощь требуется защитнику "Эльфсборга", который присел на газон и держится за правое колено. 
    • Травма, повреждение
      19'
      Киабу получил удар в спину. Пока не может подняться с газона полузащитник "Шерифа". 
    • 18'
      Пальинья активно боролся сразу с двумя соперниками на правом фланге, однако сохранить мяч ему не удалось.
    • 17'
      Пальинья пытался убежать по правому флангу, но Хенрикссон не упустил соперника и выбил мяч у него из-под ног.
    • 16'
      Гости снова ошиблись на своей половине поля, однако голкипер вовремя вышел из ворот и забрал мяч.
    • 15'
      Тренеры решили воспользоваться микропаузой. Оба специалиста подозвали своих игроков и дали какие-то подсказки.
    • Травма, повреждение
      14'
      Тем временем Бадоло требуется медицинская помощь. Очень сильный толчок был в спину и не совсем удачное приземление. 
    • 13'
      "Шериф" здорово разыграл мяч на левой бровке, но Бадоло не позволили навесить в штрафную соперника, подтолкнув в спину. Арбитр фол проглядел. 
    • 11'
      Верховая подача пошла на правый край атаки у шведов, однако мяч до Джебары не добрался. 
    • 10'
      Защитник "Эльфсборга" ошибся в передаче на своей половине поля, но хозяевам не удалось воспользоваться осечкой соперника.
    • 9'
      Длинный заброс последовал на линию штрафной площади шведской команды, но у нападающих "Шерифа" зацепиться за мяч не получилось.
    • 8'
      "Эльфсборг" активно работает в прессинге, заставляя "Шериф" просто выносить мяч вперед. 
    • 7'
      Пока ни у кого не получается забрать мяч. Команды по очереди проводят свои атаки, которые периодически завершаются ударами. 
    • Травма, повреждение
      5'
      Аллач пострадал в борьбе в своей штрафной площади. Медицинская бригада уже на поле. 
    • Угловой
      4'
      Гости разыграли угловой удар и дважды попытались пробить по воротам, но оба выстрела были заблокированы. 
    • 3'
      Первый удар удалось нанести Линсу, который пробил головой после хорошей подачи партнера со стандартного положения. Однако игрок "Шерифа" в створ не попал.
    • 2'
      Гости разыграли мяч с центра поля и сразу же рванули вперед, но "Шериф" быстро отобрал игровой снаряд.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Адемо Питер получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sheriff Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шериф 0:0 Эльфсборг

    Исход игры
    Шериф
    50.8% (62)
    Ничья
    26.2% (32)
    Эльфсборг
    23% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.63% (65)
    Меньше
    40.37% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    83.49% (91)
    Нет
    16.51% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Шериф
    30.3% (37)
    1:1 Ничья
    22.1% (27)
    1:2 Эльфсборг
    15.6% (19)
    2:0 Шериф
    6.6% (8)
    1:0 Шериф
    4.9% (6)
    3:1 Шериф
    3.3% (4)
    0:1 Эльфсборг
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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