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Тур: 2. Стадион: .
Шериф
 
Позже
Эльфсборг
Прогнозы 38
Шериф 68.4% (26)
X 13.2% (5)
Эльфсборг 18.4% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шериф
Ничья
Эльфсборг
2.80
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3.55
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3.50
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аллач Айуб 1 0.5
Яде Папа Ндиага 1 0.5
Пата Илунга 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зенели Арбер 2 1
Michael Baidoo 1 0.5
Хульт Никлас 1 0.5
Фрик Пер 1 0.5
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0.5
Оума Тимоти 1 0.5
Jalal Abdulai 1 0.5
Кайб Рами 0 0
Besfort Zeneli 0 0

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пата Илунга 1 0
Адемо Питер 1 0
Мия Алесио 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Оума Тимоти 2 0
Кайб Рами 1 0
Хенрикссон Густав 1 0

Результаты матчей

Шериф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эльфсборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Шериф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Шериф
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Эльфсборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
22%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Зиря - Шериф 1:2 Шериф - Зиря 0:1 Шериф - Флорешть 5:0 Шериф - Бельцы 2:1
Зимбру - Шериф 2:0 Шериф - Милсами 2:1 Шериф - Зимбру 1:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Зимбру - Шериф 1:0 Шериф - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Бельцы 2:0 Шериф - Зимбру 4:1 Бардар - Шериф 1:3 Милсами - Шериф 0:0 Шериф - Петрокуб 1:1 Шериф - Дачия-Буюканы 1:1 Шериф - Бардар 2:0 Шериф - РФШ Рига 1:2 Шериф - ФК Валмиера 1:1 Динамо Киев - Шериф 2:0
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0
Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0

Результаты матчей

Шериф
Эльфсборг

Точный счет

0:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:5
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Шериф
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Ботев Пловдив Уджа Энтони 2 (1)
Эльфсборг Зенели Арбер 2
Висла Краков Родадо Анхель 2
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Пакш Akos Kinyik 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 2
Эльфсборг Оума Тимоти 2
Ботев Пловдив Минков Николай 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шериф - Эльфсборг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июля 2024, осталось 2 дня 8 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 38
    Шериф 68.4% (26)
    X 13.2% (5)
    Эльфсборг 18.4% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шериф
    Ничья
    Эльфсборг
    2.80
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    3.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шериф - Эльфсборг

    Исход игры
    Шериф
    69.2% (27)
    Ничья
    12.8% (5)
    Эльфсборг
    17.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.68% (28)
    Меньше
    24.32% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    83.78% (31)
    Нет
    16.22% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Шериф
    51.3% (20)
    1:2 Эльфсборг
    17.9% (7)
    1:1 Ничья
    7.7% (3)
    2:0 Шериф
    7.7% (3)
    1:0 Шериф
    7.7% (3)
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