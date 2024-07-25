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Тур: 2. Стадион: .
Осиек
2:1
Первый тайм: 19'
Левадия Таллин
0'
6' Желтая карточка
Педро Жоао
0:1
9' Гол
Ioan Yakovlev
1:1
9' Гол
Мьерес Рамон

Ход матча

6'
 
Педро Жоао
9'
0:1
Ioan Yakovlev
(Felipe Felicio)
9'
Мьерес Рамон
(Чавлина Никола)
1:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 106
Осиек 85.8% (91)
X 8.5% (9)
Левадия Таллин 5.7% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Осиек
Ничья
Левадия Таллин
2.30
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8.80
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8.90
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Все Коэффициенты
1
Чавлина
Никола
42
Гедес
Ренан
26
Luka
Jelenic
5
Мкртчян
Степа
22
Юришич
Роко
14
Сольдо
Марко
7
Югович
Ведран
6
Неяшмич
Дарко
34
Anton
Matkovic
13
Мьерес
Рамон
66
Пушич
Петар
99
Валлнер
Карл-Андре
3
Heitor
6
Пеэтсон
Расмус
26
Бурама
Фомба
7
Тур
Эдгар
10
Ioan
Yakovlev
36
Педро
Жоао
15
Мавретич
Тиль
11
Айнсалу
Михкель
19
Мусаба
Ричи
9
Felipe
Felicio
Осиек
4-3-3
Левадия Таллин
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Осиек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левадия Таллин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусаба Ричи 1 0.33
Felipe Felicio 1 0.33
Мавретич Тиль 0 0
Тур Эдгар 0 0

Карточки

Осиек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левадия Таллин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеэтсон Расмус 1 0
Мавретич Тиль 1 0

Результаты матчей

Осиек
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Левадия Таллин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Осиек
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Левадия Таллин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Осиек
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дунайcка Cтреда - Осиек 3:2 Осиек - Рух Львов 3:1 Осиек - Ньиредьхаза 2:2 Яблонец - Осиек 0:1
Вараждин - Осиек 0:2 Осиек - Риека 2:0 Динамо Загреб - Осиек 1:0 Осиек - Локомотива Загреб 3:1 ХНК Горица - Осиек 0:3 Осиек - Истра 1961 1:2 Хайдук - Осиек 1:2 Рудеш - Осиек 2:3 Славен - Осиек 0:1 ТСК - Осиек 2:1 Осиек - Вараждин 0:1 Риека - Осиек 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:1 Локомотива Загреб - Осиек 1:0 Локомотива Загреб - Осиек 1:1 Осиек - ХНК Горица 3:0
Левадия Таллин
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Левадия Таллин - Курессааре 0:0 Левадия Таллин - Шяуляй 0:0 Шяуляй - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Флора Таллин 1:0
Нарва Транс - Левадия Таллин 1:2 Нымме Юнайтед - Левадия Таллин 0:6 Левадия Таллин - Таммека Тарту 2:1 Левадия Таллин - Курессааре 2:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 4:2 Левадия Таллин - Калев 2:2 Пярну Вапрус - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Нымме Калью 0:0 Флора Таллин - Левадия Таллин 1:0 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Таммека Тарту - Левадия Таллин 0:3 Левадия Таллин - Пярну Вапрус 1:1 Калев - Левадия Таллин 1:2 Левадия Таллин - Нымме Юнайтед 2:0 Нымме Калью - Левадия Таллин 1:5

Результаты матчей

Осиек
Левадия Таллин

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Осиек
Левадия Таллин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Милсами Спатару Дану 2 (1)
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
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Прогнозы 106
Осиек 85.8% (91)
X 8.5% (9)
Левадия Таллин 5.7% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Осиек
Ничья
Левадия Таллин
2.30
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8.80
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8.90
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Осиек 2:1 Левадия Таллин онлайн

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Прогнозы на матч Осиек 2:1 Левадия Таллин

Исход игры
Осиек
85.8% (91)
Ничья
8.5% (9)
Левадия Таллин
5.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
35.92% (37)
Меньше
64.08% (66)
Обе команды забьют
Да
40.78% (42)
Нет
59.22% (61)
Популярный счёт
2:0 Осиек
42.5% (45)
2:1 Осиек
21.7% (23)
1:0 Осиек
11.3% (12)
1:1 Ничья
7.5% (8)
3:1 Осиек
5.7% (6)
1:2 Левадия Таллин
3.8% (4)
3:0 Осиек
2.8% (3)
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Левадия Таллин
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