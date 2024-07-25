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Тур: 2. Стадион: .
Осиек
5:1
Конец матча
Левадия Таллин
0'
6' Желтая карточка
Педро Жоао
0:1
8' Гол
Ioan Yakovlev
1:1
9' Гол
Мьерес Рамон
2:1
18' Гол
Мьерес Рамон
3:1
27' Гол
Мьерес Рамон
29' Желтая карточка
Мкртчян Степа
4:1
34' Гол
Гедес Ренан
48' Желтая карточка
Curro Torres1
5:1
68' Гол
Буквич Домагой
90'+5

Ход матча

6'
 
Педро Жоао
8'
0:1
Ioan Yakovlev
(Felipe Felicio)
9'
Мьерес Рамон
(Чавлина Никола)
1:1
18'
Мьерес Рамон
2:1
27'
Мьерес Рамон
3:1
29'
Мкртчян Степа
 
34'
Гедес Ренан
(Мьерес Рамон)
4:1
46'
Andre Duarte
Мкртчян Степа
 
46'
 
Шеннинг-Ларсен Микаэль
Heitor
46'
 
Кирсс Роберт
Felipe Felicio
48'
 
Curro Torres1
63'
Буквич Домагой
Anton Matkovic
 
63'
Pedro Lima
Югович Ведран
 
68'
Буквич Домагой
(Пушич Петар)
5:1
71'
 
Александре Афонсо
Мусаба Ричи
71'
 
Лийвак Франк
Мавретич Тиль
72'
Kresimir Vrbanac
Luka Jelenic
 
81'
 
Рооснупп Марк-Оливер
Ioan Yakovlev
82'
Миколчич Симун
Сольдо Марко
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 106
Осиек 85.8% (91)
X 8.5% (9)
Левадия Таллин 5.7% (6)
Все прогнозы
1
Чавлина
Никола
42
Гедес
Ренан
26
Luka
Jelenic
5
Мкртчян
Степа
22
Юришич
Роко
14
Сольдо
Марко
7
Югович
Ведран
6
Неяшмич
Дарко
34
Anton
Matkovic
13
Мьерес
Рамон
66
Пушич
Петар
99
Валлнер
Карл-Андре
3
Heitor
6
Пеэтсон
Расмус
26
Бурама
Фомба
7
Тур
Эдгар
10
Ioan
Yakovlev
36
Педро
Жоао
15
Мавретич
Тиль
11
Айнсалу
Михкель
19
Мусаба
Ричи
9
Felipe
Felicio
Осиек
4-3-3
Левадия Таллин
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Осиек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мьерес Рамон 3 3
Гедес Ренан 1 1
Буквич Домагой 1 1
Пушич Петар 0 0
Чавлина Никола 0 0
Левадия Таллин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Felipe Felicio 1 0.33
Ioan Yakovlev 1 0.33
Мусаба Ричи 1 0.33
Мавретич Тиль 0 0
Тур Эдгар 0 0

Карточки

Осиек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мкртчян Степа 1 0
Левадия Таллин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педро Жоао 1 0
Пеэтсон Расмус 1 0
Мавретич Тиль 1 0
Curro Torres1 1 0

Результаты матчей

Осиек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Левадия Таллин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Осиек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Левадия Таллин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
2
67%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
2
67%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Осиек
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дунайcка Cтреда - Осиек 3:2 Осиек - Рух Львов 3:1 Осиек - Ньиредьхаза 2:2 Яблонец - Осиек 0:1
Вараждин - Осиек 0:2 Осиек - Риека 2:0 Динамо Загреб - Осиек 1:0 Осиек - Локомотива Загреб 3:1 ХНК Горица - Осиек 0:3 Осиек - Истра 1961 1:2 Хайдук - Осиек 1:2 Рудеш - Осиек 2:3 Славен - Осиек 0:1 ТСК - Осиек 2:1 Осиек - Вараждин 0:1 Риека - Осиек 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:1 Локомотива Загреб - Осиек 1:0 Локомотива Загреб - Осиек 1:1 Осиек - ХНК Горица 3:0
Левадия Таллин
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Левадия Таллин - Курессааре 0:0 Левадия Таллин - Шяуляй 0:0 Шяуляй - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Флора Таллин 1:0
Нарва Транс - Левадия Таллин 1:2 Нымме Юнайтед - Левадия Таллин 0:6 Левадия Таллин - Таммека Тарту 2:1 Левадия Таллин - Курессааре 2:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 4:2 Левадия Таллин - Калев 2:2 Пярну Вапрус - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Нымме Калью 0:0 Флора Таллин - Левадия Таллин 1:0 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Таммека Тарту - Левадия Таллин 0:3 Левадия Таллин - Пярну Вапрус 1:1 Калев - Левадия Таллин 1:2 Левадия Таллин - Нымме Юнайтед 2:0 Нымме Калью - Левадия Таллин 1:5

Результаты матчей

Осиек
Левадия Таллин

Точный счет

5:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Осиек
Левадия Таллин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 6'
      Педро Жоао получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 106
    Осиек 85.8% (91)
    X 8.5% (9)
    Левадия Таллин 5.7% (6)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Осиек 5:1 Левадия Таллин

    Исход игры
    Осиек
    85.8% (91)
    Ничья
    8.5% (9)
    Левадия Таллин
    5.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.92% (37)
    Меньше
    64.08% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    40.78% (42)
    Нет
    59.22% (61)
    Популярный счёт
    2:0 Осиек
    42.5% (45)
    2:1 Осиек
    21.7% (23)
    1:0 Осиек
    11.3% (12)
    1:1 Ничья
    7.5% (8)
    3:1 Осиек
    5.7% (6)
    1:2 Левадия Таллин
    3.8% (4)
    3:0 Осиек
    2.8% (3)
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