Тур: 2. Стадион: Opus Arena.
5:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаПедро Жоао
0:1
8' ГолIoan Yakovlev
1:1
9' ГолМьерес Рамон
2:1
18' ГолМьерес Рамон
3:1
27' ГолМьерес Рамон
29' Желтая карточкаМкртчян Степа
4:1
34' ГолГедес Ренан
48' Желтая карточкаCurro Torres1
5:1
68' ГолБуквич Домагой
90'+5
Ход матча
6'
8'
0:1
9'
1:1
18'
2:1
27'
3:1
29'
34'
4:1
48'
68'
5:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 7
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
42
Гедес
Ренан
26
Luka
Jelenic
22
Юришич
Роко
14
Сольдо
Марко
13
Мьерес
Рамон
66
Пушич
Петар
3
Heitor
26
Бурама
Фомба
36
Педро
Жоао
19
Мусаба
Ричи
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Гедес РенанЗащитник
-
26 Luka JelenicЗащитник
- Защитник
-
22 Юришич РокоЗащитник
-
14 Сольдо МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Мьерес РамонНападающий
-
66 Пушич ПетарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Tin Sajko
-
-
-
10 Pedro Lima
-
-
Главный тренер: Federico Coppitelli
- Основной состав
- Вратарь
-
3 HeitorЗащитник
- Защитник
-
26 Бурама ФомбаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Педро ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мусаба РичиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Калласте КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кирсс РобертНападающий
-
23 Лийвак ФранкНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Curro Torres
Бомбардиры внутри турнира
Осиек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мьерес Рамон
|3
|3
|Гедес Ренан
|1
|1
|Буквич Домагой
|1
|1
|Пушич Петар
|0
|0
|Чавлина Никола
|0
|0
Левадия Таллин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Felipe Felicio
|1
|0.33
|Ioan Yakovlev
|1
|0.33
|Мусаба Ричи
|1
|0.33
|Мавретич Тиль
|0
|0
|Тур Эдгар
|0
|0
Карточки
Осиек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мкртчян Степа
|1
|0
Левадия Таллин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педро Жоао
|1
|0
|Пеэтсон Расмус
|1
|0
|Мавретич Тиль
|1
|0
|Curro Torres1
|1
|0
Результаты матчей
Осиек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Левадия Таллин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Осиек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Левадия Таллин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
2
67%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
2
67%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Осиек
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дунайcка Cтреда - Осиек 3:2 Осиек - Рух Львов 3:1 Осиек - Ньиредьхаза 2:2 Яблонец - Осиек 0:1
Вараждин - Осиек 0:2 Осиек - Риека 2:0 Динамо Загреб - Осиек 1:0 Осиек - Локомотива Загреб 3:1 ХНК Горица - Осиек 0:3 Осиек - Истра 1961 1:2 Хайдук - Осиек 1:2 Рудеш - Осиек 2:3 Славен - Осиек 0:1 ТСК - Осиек 2:1 Осиек - Вараждин 0:1 Риека - Осиек 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:1 Локомотива Загреб - Осиек 1:0 Локомотива Загреб - Осиек 1:1 Осиек - ХНК Горица 3:0
Левадия Таллин
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Левадия Таллин - Курессааре 0:0 Левадия Таллин - Шяуляй 0:0 Шяуляй - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Флора Таллин 1:0
Нарва Транс - Левадия Таллин 1:2 Нымме Юнайтед - Левадия Таллин 0:6 Левадия Таллин - Таммека Тарту 2:1 Левадия Таллин - Курессааре 2:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 4:2 Левадия Таллин - Калев 2:2 Пярну Вапрус - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Нымме Калью 0:0 Флора Таллин - Левадия Таллин 1:0 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Таммека Тарту - Левадия Таллин 0:3 Левадия Таллин - Пярну Вапрус 1:1 Калев - Левадия Таллин 1:2 Левадия Таллин - Нымме Юнайтед 2:0 Нымме Калью - Левадия Таллин 1:5
Результаты матчей
Осиек
Левадия Таллин
Точный счет
5:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
5:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Осиек
Левадия Таллин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогнозы на матч Осиек 5:1 Левадия Таллин
Исход игры
Осиек
85.8% (91)
Ничья
8.5% (9)
Левадия Таллин
5.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
35.92% (37)
Меньше
64.08% (66)
Обе команды забьют
Да
40.78% (42)
Нет
59.22% (61)
Популярный счёт
2:0 Осиек
42.5% (45)
2:1 Осиек
21.7% (23)
1:0 Осиек
11.3% (12)
1:1 Ничья
7.5% (8)
3:1 Осиек
5.7% (6)
1:2 Левадия Таллин
3.8% (4)
3:0 Осиек
2.8% (3)
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