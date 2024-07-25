Тур: 2. Стадион: АФГ Арена.
0:0
Первый тайм: 19'
Ход матча
18'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ноа ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Фабер КонрадПолузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Мелихов ЮрийВратарь
- Защитник
-
25 Божко РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Галым БейбитПолузащитник
-
20 Кошта РуиНападающий
-
77 Энен ДавидНападающий
-
Главный тренер: Нурбол Жумаскалиев
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1
Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 ФК Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3
Тобол
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Актобе - Тобол 3:4 Атырау - Тобол 0:0
Атырау - Тобол 4:0 Тобол - Кайрат 1:0 Тобол - Кайсар 1:2 Тобол - Атырау 1:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Тобол - Астана 1:0 Тобол - Жетысу 1:0 Тобол - Женис 1:1 Астана - Тобол 2:2 Кайсар - Тобол 0:3 Кызылжар - Тобол 0:0 Тобол - Елимай Семей 4:2 Тобол - Туран Туркестан 2:0 Ордабасы - Тобол 1:1 Тобол - Ордабасы 0:0
Будет доступно позже.
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Милсами
|Спатару Дану
|2 (1)
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Санкт-Галлен 0:0 Тобол
Исход игры
Санкт-Галлен
73.2% (82)
Ничья
17% (19)
Тобол
9.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
46.73% (50)
Меньше
53.27% (57)
Обе команды забьют
Да
62.62% (67)
Нет
37.38% (40)
Популярный счёт
2:1 Санкт-Галлен
33% (37)
2:0 Санкт-Галлен
20.5% (23)
1:1 Ничья
16.1% (18)
1:0 Санкт-Галлен
10.7% (12)
3:1 Санкт-Галлен
5.4% (6)
1:2 Тобол
4.5% (5)
0:2 Тобол
1.8% (2)
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