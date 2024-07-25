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Тур: 2. Стадион: .
Санкт-Галлен
0:0
Первый тайм: 19'
Тобол
0'
18' Желтая карточка
Мосиашвили Цотнэ

Ход матча

18'
 
Мосиашвили Цотнэ

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 111
Санкт-Галлен 73% (81)
X 17.1% (19)
Тобол 9.9% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Тобол
5.25
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9.70
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9.42
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ати-Зиги
Лоуренс
33
Шмидт
Исаак
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
8
Кинтилья
Хорди
64
Стеванович
Михайло
24
Тома
Бастьен
7
Витциг
Кристиан
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
1
Покатилов
Стас
15
Габараев
Альберт
55
Миладинович
Иван
5
Ндиайе
Пап-Альюн
II
3
Асранкулов
Роман
16
Тапалов
Еркин
6
Эдем
Эссьен
Эдедем
13
Мосиашвили
Цотнэ
11
Чесноков
Ислам
8
Эль-Мессауди
Ахмед
10
Иванович
Игор
Санкт-Галлен
4-1-3-2
Тобол
4-4-1-1

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1
Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 ФК Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3
Тобол
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Актобе - Тобол 3:4 Атырау - Тобол 0:0
Атырау - Тобол 4:0 Тобол - Кайрат 1:0 Тобол - Кайсар 1:2 Тобол - Атырау 1:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Тобол - Астана 1:0 Тобол - Жетысу 1:0 Тобол - Женис 1:1 Астана - Тобол 2:2 Кайсар - Тобол 0:3 Кызылжар - Тобол 0:0 Тобол - Елимай Семей 4:2 Тобол - Туран Туркестан 2:0 Ордабасы - Тобол 1:1 Тобол - Ордабасы 0:0

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Милсами Спатару Дану 2 (1)
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    18'
    Мосиашвили в центре поля сбил Станича и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    17'
    Тома в центральном круге нарушил правила.
  • Опасный момент
    16'
    Снова Покатилов в игре. На этот раз он забрал мяч в руки после удара Жеббеля справа из пределов штрафной площади.
  • 15'
    Окоронджи слева подошёл к штрафной площади и с восемнадцати метров низом пробил в дальний угол. Покатилов прилёг на газон и забрал мяч в руки.
  • Угловой
    14'
    Хозяева исполнили угловой удар. Эль-Мессауди выбил мяч на Шмидта, удар которого с линии штрафной площади успел заблокировать.
  • Фол, нарушение
    12'
    Чесноков на чужой половине поля ударил по ноге Кинтилью.
  • Угловой
    11'
    Иванович от углового флага навесил к дальней штанге. последовала скидка в центр, где Габараев головой пробил выше перекладины.
  • 10'
    "Тобол" в центре поля подержал мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Асранкулов в центре поля сбил Шмидта.
  • 7'
    Эль-Мессауди слева пошёл к штрафной площади, где у линии соперника обыграть не смог.
  • 6'
    В первые минуты команды обмениваются атаками, стараясь не задерживаться в центре поля.
  • 5'
    Навес Ивановича справа к воротам партнёров не нашёл.
  • Травма, повреждение
    4'
    Медики оказали Гарабаеву помощь. Небольшая пауза в матче.
  • Фол, нарушение
    3'
    Удар Шмидта с двенадцати метров заблокировал Гарабаев, которому затем досталось по ногам от Исаака.
  • 2'
    "Санкт-Галлен" играет в белых футболках и зелёных трусах, "Тобол" - в чёрной форме.
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    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "АФГ Арене"!
    • Первый тайм
    • 18'
      Мосиашвили Цотнэ получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Санкт-Галлен 0:0 Тобол

    Исход игры
    Санкт-Галлен
    73.2% (82)
    Ничья
    17% (19)
    Тобол
    9.8% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.73% (50)
    Меньше
    53.27% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    62.62% (67)
    Нет
    37.38% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Санкт-Галлен
    33% (37)
    2:0 Санкт-Галлен
    20.5% (23)
    1:1 Ничья
    16.1% (18)
    1:0 Санкт-Галлен
    10.7% (12)
    3:1 Санкт-Галлен
    5.4% (6)
    1:2 Тобол
    4.5% (5)
    0:2 Тобол
    1.8% (2)
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