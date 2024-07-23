Тур: 2. Стадион: АФГ Арена.
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Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1
Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 ФК Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3
Тобол
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Актобе - Тобол 3:4 Атырау - Тобол 0:0
Атырау - Тобол 4:0 Тобол - Кайрат 1:0 Тобол - Кайсар 1:2 Тобол - Атырау 1:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Тобол - Астана 1:0 Тобол - Жетысу 1:0 Тобол - Женис 1:1 Астана - Тобол 2:2 Кайсар - Тобол 0:3 Кызылжар - Тобол 0:0 Тобол - Елимай Семей 4:2 Тобол - Туран Туркестан 2:0 Ордабасы - Тобол 1:1 Тобол - Ордабасы 0:0
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Санкт-Галлен - Тобол
Исход игры
Санкт-Галлен
69.2% (27)
Ничья
20.5% (8)
Тобол
10.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (16)
Меньше
55.56% (20)
Обе команды забьют
Да
66.67% (24)
Нет
33.33% (12)
Популярный счёт
2:1 Санкт-Галлен
35.9% (14)
1:1 Ничья
20.5% (8)
2:0 Санкт-Галлен
17.9% (7)
1:0 Санкт-Галлен
7.7% (3)
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