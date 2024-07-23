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Тур: 2. Стадион: .
Санкт-Галлен
 
Позже
Тобол
Прогнозы 38
Санкт-Галлен 71.1% (27)
X 18.4% (7)
Тобол 10.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Тобол
8.90
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8.70
9.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1
Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 ФК Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3
Тобол
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Актобе - Тобол 3:4 Атырау - Тобол 0:0
Атырау - Тобол 4:0 Тобол - Кайрат 1:0 Тобол - Кайсар 1:2 Тобол - Атырау 1:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Тобол - Астана 1:0 Тобол - Жетысу 1:0 Тобол - Женис 1:1 Астана - Тобол 2:2 Кайсар - Тобол 0:3 Кызылжар - Тобол 0:0 Тобол - Елимай Семей 4:2 Тобол - Туран Туркестан 2:0 Ордабасы - Тобол 1:1 Тобол - Ордабасы 0:0

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Санкт-Галлен - Тобол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июля 2024, осталось 2 дня 9 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 38
    Санкт-Галлен 71.1% (27)
    X 18.4% (7)
    Тобол 10.5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Санкт-Галлен
    Ничья
    Тобол
    8.90
    Реклама, zenit.win
    8.70
    9.50
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Санкт-Галлен - Тобол

    Исход игры
    Санкт-Галлен
    69.2% (27)
    Ничья
    20.5% (8)
    Тобол
    10.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (16)
    Меньше
    55.56% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (24)
    Нет
    33.33% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Санкт-Галлен
    35.9% (14)
    1:1 Ничья
    20.5% (8)
    2:0 Санкт-Галлен
    17.9% (7)
    1:0 Санкт-Галлен
    7.7% (3)
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