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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 3.
Шинник
0:1
Второй тайм: 65'
Тюмень
0'
57' Желтая карточка
Жамалетдинов Тимур
0:1
59' Гол
Кенфак Оливье

Ход матча

57'
Жамалетдинов Тимур
 
59'
0:1
Кенфак Оливье
Прогнозы 116
Шинник 79.3% (92)
X 20.7% (24)
Тюмень 0% (0)
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Шинник
Тюмень

История личных встреч

Шинник
Тюмень

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

МПЛ
0:2
МПЛ
1:2
ПЛ
1:0
КФ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

2
0.43

Среднее время на гол

45
210

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.46
0.69

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
130

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самойлов Дмитрий 1 (1) 0.33
Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шакуро Павел 1 0
Якушевич Глеб 1 0
Сухомлинов Данила 1 0
Загре Бен Азиз 1 0
Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Михаил 1 0
Поройков Станислав 1 0

Результаты матчей

Шинник
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тюмень
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Шинник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тюмень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Шинник
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тюмень
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Урал - Шинник 2:1 Шинник - Ротор 0:1 Шинник - Муром 1:1 ЦСКА Москва - Шинник 2:1
Торпедо Москва - Шинник 1:0 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Шинник - Акрон 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 Алания - Шинник 1:1 Шинник - Сокол 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:2 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Химки - Шинник 0:1 Тюмень - Шинник 0:2 Шинник - Ленинградец 0:0 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Шинник - Родина Москва 0:2 Кубань - Шинник 0:2 Шинник - Иртыш Омск 1:2
Тюмень
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Тюмень - Алания 0:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Тюмень - Торпедо Миасс 2:1 Енисей - Тюмень 2:0
Тюмень - КАМАЗ 2:0 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Сокол - Тюмень 2:1 Тюмень - Акрон 0:2 Родина Москва - Тюмень 1:1 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Волгарь - Тюмень 1:2 Тюмень - Шинник 0:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Тюмень - Алания 0:1 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Химки - Тюмень 3:0 Аксу - Тюмень 1:3 Тюмень - Кубань 1:2 Тюмень - Нефтчи Фергана 1:2

Результаты матчей

Шинник
Тюмень

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Шинник
Тюмень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Сокол
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Алания
 0:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
7.
Чайка
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Родина Москва
 0:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
9.
Ротор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Черноморец Нв
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Тюмень
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
13.
СКА-Хабаровск
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
14.
Балтика
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Сочи
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
17.
Шинник
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
18.
КАМАЗ
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Родина Москва
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Чайка
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Алания
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Ротор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Балтика
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сочи
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
СКА-Хабаровск
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Уфа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тюмень
 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шинник
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Чайка
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Алания
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Тюмень
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
6.
СКА-Хабаровск
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
7.
Балтика
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Родина Москва
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Арсенал Тула
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Урал
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шинник
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Сочи
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
КАМАЗ
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Нефтехимик Алиев Саид 2
Сокол Карпицкий Егор 2
Черноморец Нв Уридия Мераби 1
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 1
Весь список

Топ нарушителей
Алания Хадарцев Батраз 2
Уфа Перченок Александр 2
Родина Москва Мусаев Леон 2
Балтика Андраде Кевин 2
Балтика Гассама Натан 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    65'
    Ответные замены в составе "Шинника" произошли. Вместо Жамалетдинова, Скворцова и Султонова на поле появились Лаук, Косогоров и Малахов.
  • Замена
    64'
    Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Кенфака и  на поле появились Коротаев и Медведев. 
  • 63'
    Отдавал тонко с фланга Куль в штрафную на Сухомлинова, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 62'
    Дальний заброс с центра поля исполнял Скворцов в штрафную на Жамалетдинова, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
  • Описание гола
    60'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Оливье Кенфак! Удалось открыть счёт в матче "Тюмени". Отобрал мяч на фланге Ткачук, прорвался в атаку и подал в центр штрафной. Здесь пробил головой Кенфак, но сыграл не лучшим образом Митров, пропустив снаряд над рукой.
  • 59'
    В центре поля получил по ногам Кенфак. Штрафной удар снова назначил судья в пользу гостей.
  • Желтая карточка
    58'
    На своей половине поля получил по ногам Бем в борьбе против Жамалетдинова. Судья показал "горчичник" за срыв контратаки.
  • 57'
    После навеса с угла поля пытался пробить головой Сухомлинов, но мяч застрял в гуще защитников.
  • Угловой
    56'
    Со штрафного попытался в дальний верхний угол закрутить Алейников, но мяч рикошетом от стенки полетел на угловой.
  • 55'
    Устроили потасовку Загре и Бем. Потребовалось вмешательство арбитра, но обошлось без карточек.
  • 54'
    На своей половине поля Талалай грубо заехал по ногам сопернику. Опасный стандарт исполнять будут ярославцы.
  • Штанга
    53'
    Разыграли штрафной удар гости, после чего прострелил в штрафную Кенфак на Купцова, который пробил в касание, но угодил точно в штангу.
  • 52'
    На фланге Кенфак получил по ногам в борьбе против Скворцова. Штрафной удар исполнять будут игроки "Тюмени".
  • 51'
    Отобрал мяч Сухомлинов в центре поля и тут же отдал вперед на Самойлова, но тот проиграл борьбу на втором этаже Шавлохову.
  • 50'
    На фланге получил по ногам Кенфак в подкате от Шакуро. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
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    • 49'
      Оторвался от соперника на скорости Кенфак и отдал поперек на Купцова, но мяч перехватил в подкате Загре.
    • 48'
      Ушел от соперника по левой бровке Шакуро и забросил в центр штрафной, но мяч головой выше перекладины отправил Жамалетдинов.
    • 47'
      Забросил по флангу Сухомлинов на ход Жамалетдинову, но тот не скорости не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счёт в матче пока так и не открыт!
    • Опасный момент
      44'
      С дальней дистанции неожиданно пробил по воротам Сухомлинов после сольного прохода, но мяч Савин в прыжке перевел на угловой.
    • 43'
      Забросил в штрафную соперника Сухомлинов на ход Жамалетдинову, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 42'
      Забросил с центра поля Самойлов в центр штрафной на Сухомлинова, но тому пробить по воротам защитники не позволили. 
    • 41'
      Снова с углового подавал Сухомлинов в центр штрафной, но на выходе Савин кулаком вынес сферу в центр поля.
    • 40'
      С угла поля навесил Сухомлинов на ближнюю штангу, но после серии рикошетом Шавлохов вынес сферу в центр поля.
    • Угловой
      39'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Алейников и вторым касанием пробил по воротам, но Савин смог перевести снаряд на угловой.
    • Опасный момент
      38'
      Зацепился за мяч Жамалетдинов в чужой штрафной и сбросил под удар Султонову, но тот с ходу пробил выше перекладины.
    • Угловой
      37'
      Оторвался от опеки соперника по флангу Жамалетдинов и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 36'
      На фланге грамотно подставился Шакуро и вынудил нарушить правила Талалая в силовой борьбе.
    • 35'
      В медленном темпе проходит наш поединок. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
    • 33'
      На фланге получил по ногам Скворцов в борьбе против защитника. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 32'
      Убегал в контратаку по флангу Савинов и прострелил в центр на Кенфака, но мяч в подкате Шакуро перехватил.
    • 31'
      С правого фланга далеко вбросил аут Скворцов в центр на Султонова, но тот головой пробил крайне неточно.
    • 30'
      Ушел от соперника на фланге Султонов и подал в центр штрафной, но головой здесь защитник вынес сферу в аут.
    • 29'
      С угла поля Ткачук навесил на линию вратарской, но здесь Загре не позволил пробить головой Купцову в верховой борьбе.
    • Угловой
      28'
      На фланге подхватил снаряд Савинов и прострелил низом в штрафную, но мяч рикошетом от ноги Скворцова полетел на угловой.
    • 27'
      Прорывался по левой бровке на скорости Сухомлинов и покатил в штрафную, но вышел из ворот Савин и забрал мяч в руки.
    • 26'
      В верховой борьбе против Ткачука получил по голове Алейников. Потребуется ему помощь медиков.
    • 25'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Ткачук на ход Купцову, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 24'
      Оторвался от опеки соперника на скорости Алейников и навесил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 23'
      По флангу отдавал пас Кулишев на ход Кенфаку, но тот не смог сохранить сферу в пределах поля в борьбе с защитником.
    • 22'
      Догнал мяч на фланге Талалай и тут же подал в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу обратно на фланг Шакуро.
    • 21'
      Пасом отдавал мяч Куль в штрафную на Шакуро, который от лицевой линии прострелил на дальнюю штангу, но здесь в прыжке не дотянулся до мяча Алейников.
    • 20'
      С центра поля забросил в штрафную соперника Савинов на ход Купцову, но тому пробить по воротам защитники не позволили.
    • 19'
      Убегал в контратаку на скорости Кулишев и покатил поперек на ход Купцову, но перехватил этот пас в подкате Шакуро.
    • 18'
      Мягко забросил Самойлов в штрафную на ход Жамалетдинова, но того опередил на выходе Савин и забрал снаряд в руки.
    • 17'
      Зацепился за мяч перед чужой штрафной Сухомлинов и сбросил головой поперек на Жамалетдинова, но тому добраться до снаряда помешал защитник.
    • 16'
      С угла поля Самойлов навесил в центр штрафной, где пытался пробить Султонов, но проиграл борьбу за мяч защитнику. 
    • 15'
      Ушел от соперника по флангу Самойлов и навесил на дальнюю штангу, но здесь Жамалетдинову пробить не позволил Сухорученко.
    • 14'
      Отобрал мяч на чужой половине поля Сухомлинов и с линии штрафной пробил по воротам. Без особых проблем справился Савин.
    • 13'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Кенфак. Потребуется ему помощь медиков.
    • 12'
      На фланге накрутил соперника Кенфак и попытался прострелить вдоль ворот. Мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 11'
      Со штрафного навесил Ткачук на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу в центр поля Султонов.
    • 10'
      Прорывался на скорости по флангу Бем, но напоролся на Скворцова, который в чистом подкате отобрал сферу.
    • 9'
      В центре поля получил по ногам Загре в борьбе против Талалая. Штрафной удар исполнять будут игроки "Шинника".
    • 8'
      Забросил с центра поля Ткачук в штрафную на Купцова, но тот проиграл борьбу за мяч Скворцову и не смог пробить.
    • 7'
      Ушел от соперника по флангу Кенфак и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 6'
      Диагональный пас исполнял Воропаев на левый фланг, куда забегал Савинов, но выпустил он сферу за пределы поля.
    • 5'
      С левого фланга навесил на дальнюю штангу Загре, но здесь удар головой Чёрного заблокировал Шавлохов.
    • 4'
      Со штрафного навесил Сухомлинов в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес сферу Сухорученко.
    • 3'
      Забросил Куль в штрафную на ход Жамалетдинову, но того еще перед линией на газон уложил защитник. Штрафной удар хозяева исполнят.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-черных цветах. гости выбрали себе бело-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. В очередном поединке тура Первой лиги России нас ждет интересное противостояния между "Шинником" и "Тюменью". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 45.7% пользователей.
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    Прогнозы 116
    Шинник 79.3% (92)
    X 20.7% (24)
    Тюмень 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шинник
    Ничья
    Тюмень
    3.10
    3.20
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    6.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шинник 0:1 Тюмень

    Исход игры
    Шинник
    79.3% (92)
    Ничья
    20.7% (24)
    Тюмень
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.64% (26)
    Меньше
    76.36% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    44.55% (49)
    Нет
    55.45% (61)
    Популярный счёт
    1:0 Шинник
    45.7% (53)
    2:1 Шинник
    22.4% (26)
    1:1 Ничья
    19.8% (23)
    2:0 Шинник
    6% (7)
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