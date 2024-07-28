На своей половине поля получил по ногам Бем в борьбе против Жамалетдинова. Судья показал "горчичник" за срыв контратаки.

В центре поля получил по ногам Кенфак. Штрафной удар снова назначил судья в пользу гостей.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Оливье Кенфак! Удалось открыть счёт в матче "Тюмени". Отобрал мяч на фланге Ткачук, прорвался в атаку и подал в центр штрафной. Здесь пробил головой Кенфак, но сыграл не лучшим образом Митров, пропустив снаряд над рукой.

Дальний заброс с центра поля исполнял Скворцов в штрафную на Жамалетдинова, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

Отдавал тонко с фланга Куль в штрафную на Сухомлинова, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Кенфака и на поле появились Коротаев и Медведев.

Ответные замены в составе "Шинника" произошли. Вместо Жамалетдинова, Скворцова и Султонова на поле появились Лаук, Косогоров и Малахов.

На фланге получил по ногам Кенфак в подкате от Шакуро. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

Отобрал мяч Сухомлинов в центре поля и тут же отдал вперед на Самойлова, но тот проиграл борьбу на втором этаже Шавлохову.

На фланге Кенфак получил по ногам в борьбе против Скворцова. Штрафной удар исполнять будут игроки "Тюмени".

Разыграли штрафной удар гости, после чего прострелил в штрафную Кенфак на Купцова, который пробил в касание, но угодил точно в штангу.

На своей половине поля Талалай грубо заехал по ногам сопернику. Опасный стандарт исполнять будут ярославцы.

Устроили потасовку Загре и Бем. Потребовалось вмешательство арбитра, но обошлось без карточек.

Со штрафного попытался в дальний верхний угол закрутить Алейников, но мяч рикошетом от стенки полетел на угловой.

После навеса с угла поля пытался пробить головой Сухомлинов, но мяч застрял в гуще защитников.

Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?

Забросил по флангу Сухомлинов на ход Жамалетдинову, но тот не скорости не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

Ушел от соперника по левой бровке Шакуро и забросил в центр штрафной, но мяч головой выше перекладины отправил Жамалетдинов.

Оторвался от соперника на скорости Кенфак и отдал поперек на Купцова, но мяч перехватил в подкате Загре.

С угла поля навесил Сухомлинов на ближнюю штангу, но после серии рикошетом Шавлохов вынес сферу в центр поля.

Снова с углового подавал Сухомлинов в центр штрафной, но на выходе Савин кулаком вынес сферу в центр поля.

Забросил с центра поля Самойлов в центр штрафной на Сухомлинова, но тому пробить по воротам защитники не позволили.

Забросил в штрафную соперника Сухомлинов на ход Жамалетдинову, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

С дальней дистанции неожиданно пробил по воротам Сухомлинов после сольного прохода, но мяч Савин в прыжке перевел на угловой.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счёт в матче пока так и не открыт!

39' Выиграл подбор у штрафной соперника Алейников и вторым касанием пробил по воротам, но Савин смог перевести снаряд на угловой.

38' Зацепился за мяч Жамалетдинов в чужой штрафной и сбросил под удар Султонову, но тот с ходу пробил выше перекладины.

37' Оторвался от опеки соперника по флангу Жамалетдинов и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

36' На фланге грамотно подставился Шакуро и вынудил нарушить правила Талалая в силовой борьбе.

35' В медленном темпе проходит наш поединок. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

33' На фланге получил по ногам Скворцов в борьбе против защитника. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

32' Убегал в контратаку по флангу Савинов и прострелил в центр на Кенфака, но мяч в подкате Шакуро перехватил.

31' С правого фланга далеко вбросил аут Скворцов в центр на Султонова, но тот головой пробил крайне неточно.

30' Ушел от соперника на фланге Султонов и подал в центр штрафной, но головой здесь защитник вынес сферу в аут.

29' С угла поля Ткачук навесил на линию вратарской, но здесь Загре не позволил пробить головой Купцову в верховой борьбе.

28' На фланге подхватил снаряд Савинов и прострелил низом в штрафную, но мяч рикошетом от ноги Скворцова полетел на угловой.

27' Прорывался по левой бровке на скорости Сухомлинов и покатил в штрафную, но вышел из ворот Савин и забрал мяч в руки.

26' В верховой борьбе против Ткачука получил по голове Алейников. Потребуется ему помощь медиков.

25' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Ткачук на ход Купцову, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

24' Оторвался от опеки соперника на скорости Алейников и навесил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

23' По флангу отдавал пас Кулишев на ход Кенфаку, но тот не смог сохранить сферу в пределах поля в борьбе с защитником.

22' Догнал мяч на фланге Талалай и тут же подал в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу обратно на фланг Шакуро.

21' Пасом отдавал мяч Куль в штрафную на Шакуро, который от лицевой линии прострелил на дальнюю штангу, но здесь в прыжке не дотянулся до мяча Алейников.

20' С центра поля забросил в штрафную соперника Савинов на ход Купцову, но тому пробить по воротам защитники не позволили.

19' Убегал в контратаку на скорости Кулишев и покатил поперек на ход Купцову, но перехватил этот пас в подкате Шакуро.

18' Мягко забросил Самойлов в штрафную на ход Жамалетдинова, но того опередил на выходе Савин и забрал снаряд в руки.

17' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Сухомлинов и сбросил головой поперек на Жамалетдинова, но тому добраться до снаряда помешал защитник.

16' С угла поля Самойлов навесил в центр штрафной, где пытался пробить Султонов, но проиграл борьбу за мяч защитнику.

15' Ушел от соперника по флангу Самойлов и навесил на дальнюю штангу, но здесь Жамалетдинову пробить не позволил Сухорученко.

14' Отобрал мяч на чужой половине поля Сухомлинов и с линии штрафной пробил по воротам. Без особых проблем справился Савин.

13' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Кенфак. Потребуется ему помощь медиков.

12' На фланге накрутил соперника Кенфак и попытался прострелить вдоль ворот. Мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

11' Со штрафного навесил Ткачук на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу в центр поля Султонов.

10' Прорывался на скорости по флангу Бем, но напоролся на Скворцова, который в чистом подкате отобрал сферу.

9' В центре поля получил по ногам Загре в борьбе против Талалая. Штрафной удар исполнять будут игроки "Шинника".

8' Забросил с центра поля Ткачук в штрафную на Купцова, но тот проиграл борьбу за мяч Скворцову и не смог пробить.

7' Ушел от соперника по флангу Кенфак и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

6' Диагональный пас исполнял Воропаев на левый фланг, куда забегал Савинов, но выпустил он сферу за пределы поля.

5' С левого фланга навесил на дальнюю штангу Загре, но здесь удар головой Чёрного заблокировал Шавлохов.

4' Со штрафного навесил Сухомлинов в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес сферу Сухорученко.

3' Забросил Куль в штрафную на ход Жамалетдинову, но того еще перед линией на газон уложил защитник. Штрафной удар хозяева исполнят.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-черных цветах. гости выбрали себе бело-черный комплект формы.