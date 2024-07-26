☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 3.
Шинник
 
Позже
Тюмень
Прогнозы 44
Шинник 79.5% (35)
X 20.5% (9)
Тюмень 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шинник
Ничья
Тюмень
2.40
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Шинник
Тюмень

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

МПЛ
0:2
МПЛ
1:2
ПЛ
1:0
КФ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

2
0.43

Среднее время на гол

45
210

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.46
0.69

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
130

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самойлов Дмитрий 1 (1) 0.5
Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шакуро Павел 1 0
Якушевич Глеб 1 0
Сухомлинов Данила 1 0
Загре Бен Азиз 1 0
Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Михаил 1 0
Поройков Станислав 1 0

Результаты матчей

Шинник
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тюмень
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Шинник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тюмень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Шинник
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тюмень
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Урал - Шинник 2:1 Шинник - Ротор 0:1 Шинник - Муром 1:1 ЦСКА Москва - Шинник 2:1
Торпедо Москва - Шинник 1:0 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Шинник - Акрон 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 Алания - Шинник 1:1 Шинник - Сокол 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:2 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Химки - Шинник 0:1 Тюмень - Шинник 0:2 Шинник - Ленинградец 0:0 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Шинник - Родина Москва 0:2 Кубань - Шинник 0:2 Шинник - Иртыш Омск 1:2
Тюмень
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Тюмень - Алания 0:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Тюмень - Торпедо Миасс 2:1 Енисей - Тюмень 2:0
Тюмень - КАМАЗ 2:0 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Сокол - Тюмень 2:1 Тюмень - Акрон 0:2 Родина Москва - Тюмень 1:1 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Волгарь - Тюмень 1:2 Тюмень - Шинник 0:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Тюмень - Алания 0:1 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Химки - Тюмень 3:0 Аксу - Тюмень 1:3 Тюмень - Кубань 1:2 Тюмень - Нефтчи Фергана 1:2

Результаты матчей

Шинник
Тюмень

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Шинник
Тюмень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Ротор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Алания
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сокол
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Балтика
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
КАМАЗ
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Сокол
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Енисей
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сочи
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Чайка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ротор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Балтика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Уфа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Алания
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Чайка
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Балтика
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Торпедо Москва
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Нефтехимик
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арсенал Тула
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Урал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Родина Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
КАМАЗ
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Нефтехимик Алиев Саид 2
Нефтехимик Шоркин Максим 1
Енисей Ломакин Александр 1
Черноморец Нв Хабалов Алан 1
Весь список

Топ нарушителей
Балтика Гассама Натан 2
Уфа Кутин Денис 1
Сокол Капленко Никита 1
Сочи Бурмистров Никита 1
Алания Чочиев Алан 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Тюмень от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июля 2024, осталось 2 дня 10 часов 10 минут.



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    • Прогнозы 44
    Шинник 79.5% (35)
    X 20.5% (9)
    Тюмень 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шинник
    Ничья
    Тюмень
    2.40
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    Прогнозы на матч Шинник - Тюмень

    Исход игры
    Шинник
    79.5% (35)
    Ничья
    20.5% (9)
    Тюмень
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (12)
    Меньше
    71.43% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (21)
    Нет
    50% (21)
    Популярный счёт
    1:0 Шинник
    38.6% (17)
    2:1 Шинник
    27.3% (12)
    1:1 Ничья
    20.5% (9)
    2:0 Шинник
    9.1% (4)
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