☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 3.
Чайка
0:0
Первый тайм: 26'
Нефтехимик
0'
Прогнозы 113
Чайка 34.5% (39)
X 41.6% (47)
Нефтехимик 23.9% (27)
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Чайка
Ничья
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Чайка
Нефтехимик

История личных встреч

Чайка
Нефтехимик

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМК
2:2
ТМК
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
64

Бомбардиры внутри турнира

Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Владислав 1 0.33
Хохлачёв Александр 1 0.33
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Саид 2 0.67
Шоркин Максим 1 0.33
Джамилов Султан 1 0.33
Петров Максим Вячеславович 1 0.33

Карточки

Чайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маляров Никита 1 0
Пивоваров Дмитрий 1 0
Нестеров Александр 1 0
Зарыпбеков Эльдияр 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоркин Максим 1 0
Алиев Саид 1 0

Результаты матчей

Чайка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нефтехимик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Чайка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нефтехимик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Чайка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Нефтехимик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чайка
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Черноморец Нв - Чайка 1:2 Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3
Чайка - Родина-2 Москва 2:0 Муром - Чайка 4:3 Чайка - Ротор 3:1 Краснодар-2 - Чайка 0:0 Чайка - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Чайка 5:0 Чайка - Муром 3:1 Велес Москва - Чайка 1:0 Чайка - Уфа 1:0 Родина-2 Москва - Чайка 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Краснодар-2 4:1 Металлург Липецк - Чайка 0:0 Чайка - Челябинск 1:1 Чайка - Велес Москва 1:0 Уфа - Чайка 2:2
Нефтехимик
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нефтехимик - Уфа 2:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Минск 4:2
Нефтехимик - Сокол 2:0 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Ленинградец 1:2 Волгарь - Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Енисей 0:0 Кубань - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Шинник 1:2 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Чайка - Нефтехимик 2:2

Результаты матчей

Чайка
Нефтехимик

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Чайка
Нефтехимик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Сокол
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Алания
 0:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
7.
Чайка
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Родина Москва
 0:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
9.
Ротор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Черноморец Нв
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Тюмень
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
13.
СКА-Хабаровск
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
14.
Балтика
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Сочи
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
17.
Шинник
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
18.
КАМАЗ
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Родина Москва
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Чайка
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Алания
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Ротор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Балтика
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сочи
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
СКА-Хабаровск
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Уфа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тюмень
 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шинник
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Чайка
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Алания
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Тюмень
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
6.
СКА-Хабаровск
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
7.
Балтика
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Родина Москва
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Арсенал Тула
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Урал
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шинник
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Сочи
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
КАМАЗ
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Нефтехимик Алиев Саид 2
Сокол Карпицкий Егор 2
Черноморец Нв Уридия Мераби 1
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 1
Весь список

Топ нарушителей
Алания Хадарцев Батраз 2
Уфа Перченок Александр 2
Родина Москва Мусаев Леон 2
Балтика Андраде Кевин 2
Балтика Гассама Натан 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Игра возобновилась. Закидушка у "Чайки" следует на правый фланг, где не удаётся Александру Хохлачёву прикрепить к себе мяч.
  • Судья
    23'
    Объявлена пауза на водопой. Необходимо освежиться футболистам, а то жарко, хоть и вечер.
  • 23'
    Саид Алиев пробовал умчаться вперёд по левому флангу, однако Александр Нестеров чётко сыграл и вынес мяч за боковую.
  • 21'
    Максим Шоркин не смог сразу надёжно подцепить мяч на своей половине поля, однако у "Чайки" тоже не получилось совершить прорыв чужим воротам.
  • Фол, нарушение
    21'
    Эльдияр Зарыпбеков отметился нарушением правил на чужой половине поля, где он сфолил против Максима Петрова.
  • 19'
    Если "Нефтехимик" выиграет сегодня, то выберется команда из Нижнекамска на чистое первое место в таблице Мелбет-Первой лиги.
  • Опасный момент
    17'
    Момент "Нефтехимика"! Саид Алиев здорово в обыгрышем вклинился в чужую штрафную площадь, а вот ударил низом чуть правее створа.
  • 16'
    Муслим Бамматгереев прорывался к левому углу вратарской и попытался нанести удар по воротам, который был заблокирован.
  • 15'
    Если же берём "Чайку", то она в предыдущих играх сезона сыграла вничью с "Соколом" и одержала победу над "Черноморцем".
  • 14'
    "Нефтехимик" в первых двух турах Мелбет-Первой лиги не терял очков. Команда Кирилла Новикова уже успела в новом сезоне обыграть "Тюмень" и "Уфу".
  • 13'
    Султан Джамилов чуть левее центра на линии чужой штрафной площади убрал на замахе двоих соперников, а затем нанёс заблокированный удар. Будет аут в пользу нижнекамцев.
  • 12'
    Дмитрий Пивоваров сделал из глубины неточную проникающую передачу. В том смысле, что безадресную. Некому было из состава "Чайки" откликнуться на этот пас.
  • 11'
    Пошёл у "Нефтехимика" заброс на левый фланг, где у Саида Алиева не получилось нормально подцепить мяч, он упустил его вперёд за лицевую линию.
  • 10'
    "Нефтехимик" пока не стремится перехватывать инициативу. "Чайка" на правах хозяев матча проводит первые минуты с территориальным преимуществом.
  • Опасный момент
    8'
    Момент у "Чайки"! Станислав Библик имел шанс открыть счёт из пределов штрафной площади, но Никита Янович отразил этот удар и спас гостей.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 7'
      Дмитрий Пивоваров вбросил аут слева в атаке "Чайки", однако опасного момента внутри штрафной площадки "Нефтехимика" не возникло.
    • Угловой
      5'
      Угловой удар был у "Чайки" на левом фланге, но не удалось нижнекамской команде обратить этот стандарт себе на реальную пользу.
    • 4'
      Не боится Никита Янович разыгрывать мяч с защитником. Хладнокровность пока сохраняют в таких ситуациях гости.
    • 3'
      Подача прилетает с левого фланга в штрафную площадь нижнекамского "Нефтехимика", где мяч уверенно ловит Никита Янович.
    • 2'
      "Чайка" играет в чёрной форме, а у "Нефтехимика" преимущественно белая экипировка.
    • Фол, нарушение
      1'
      Нарушение правил в чужой штрафной площади - такое показал сейчас Александр Хохлачёв из "Чайки".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА:

      Главный судья: Целовальников Владислав (Астрахань, 1).
      Первый помощник: Чекалин Александр (Воронеж, 1).
      Второй помощник: Синянский Евгений (Ярославль, 1).
      Резервный судья: Зубов Андрей (Азов, 1).
      Инспектор: Еровенко Михаил (Краснодар).
      Делегат: Шаров Максим Александрович (Санкт-Петербург).

      Песчанокопское. Стадион «Стадион им. И.П. Чайка».
    • Приветствуем всех любителей футбола! В третьем туре Мелбет-Первой лиги песчанокопская "Чайка" сыграет у себя дома с нижнекамским "Нефтехимиком". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Нефтехимик.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.23. Новички получат приятный бонус!
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    Прогнозы 113
    Чайка 34.5% (39)
    X 41.6% (47)
    Нефтехимик 23.9% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Чайка
    Ничья
    Нефтехимик
    3.25
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Чайка 0:0 Нефтехимик

    Исход игры
    Чайка
    34.2% (39)
    Ничья
    42.1% (48)
    Нефтехимик
    23.7% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.37% (44)
    Меньше
    59.63% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    80.73% (88)
    Нет
    19.27% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.6% (44)
    2:1 Чайка
    19.3% (22)
    1:2 Нефтехимик
    17.5% (20)
    1:0 Чайка
    7.9% (9)
    0:1 Нефтехимик
    5.3% (6)
    2:0 Чайка
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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