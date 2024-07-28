Тур: 3.
0:0
Первый тайм: 26'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
73 Штепа МихаилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Янов ДанилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Левин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пятибратов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алиев СаидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
История личных встреч
Чайка
Нефтехимик
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
64
Бомбардиры внутри турнира
Чайка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Владислав
|1
|0.33
|Хохлачёв Александр
|1
|0.33
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Саид
|2
|0.67
|Шоркин Максим
|1
|0.33
|Джамилов Султан
|1
|0.33
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0.33
Карточки
Чайка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маляров Никита
|1
|0
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0
|Нестеров Александр
|1
|0
|Зарыпбеков Эльдияр
|1
|0
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шоркин Максим
|1
|0
|Алиев Саид
|1
|0
Результаты матчей
Чайка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нефтехимик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Чайка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нефтехимик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Чайка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Нефтехимик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Чайка
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Черноморец Нв - Чайка 1:2 Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3
Чайка - Родина-2 Москва 2:0 Муром - Чайка 4:3 Чайка - Ротор 3:1 Краснодар-2 - Чайка 0:0 Чайка - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Чайка 5:0 Чайка - Муром 3:1 Велес Москва - Чайка 1:0 Чайка - Уфа 1:0 Родина-2 Москва - Чайка 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Краснодар-2 4:1 Металлург Липецк - Чайка 0:0 Чайка - Челябинск 1:1 Чайка - Велес Москва 1:0 Уфа - Чайка 2:2
Нефтехимик
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нефтехимик - Уфа 2:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Минск 4:2
Нефтехимик - Сокол 2:0 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Ленинградец 1:2 Волгарь - Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Енисей 0:0 Кубань - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Шинник 1:2 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Чайка - Нефтехимик 2:2
Результаты матчей
Чайка
Нефтехимик
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Чайка
Нефтехимик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|13.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|6.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Торпедо Москва
|Горбунов Игорь
|2
|Нефтехимик
|Алиев Саид
|2
|Сокол
|Карпицкий Егор
|2
|Черноморец Нв
|Уридия Мераби
|1
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|1
|Алания
|Хадарцев Батраз
|2
|Уфа
|Перченок Александр
|2
|Родина Москва
|Мусаев Леон
|2
|Балтика
|Андраде Кевин
|2
|Балтика
|Гассама Натан
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Чайка 0:0 Нефтехимик
Исход игры
Чайка
34.2% (39)
Ничья
42.1% (48)
Нефтехимик
23.7% (27)
Тотал 2.5
Больше
40.37% (44)
Меньше
59.63% (65)
Обе команды забьют
Да
80.73% (88)
Нет
19.27% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (44)
2:1 Чайка
19.3% (22)
1:2 Нефтехимик
17.5% (20)
1:0 Чайка
7.9% (9)
0:1 Нефтехимик
5.3% (6)
2:0 Чайка
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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