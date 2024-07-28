Момент "Нефтехимика"! Саид Алиев здорово в обыгрышем вклинился в чужую штрафную площадь, а вот ударил низом чуть правее створа.

Если "Нефтехимик" выиграет сегодня, то выберется команда из Нижнекамска на чистое первое место в таблице Мелбет-Первой лиги.

Эльдияр Зарыпбеков отметился нарушением правил на чужой половине поля, где он сфолил против Максима Петрова.

Максим Шоркин не смог сразу надёжно подцепить мяч на своей половине поля, однако у "Чайки" тоже не получилось совершить прорыв чужим воротам.

Саид Алиев пробовал умчаться вперёд по левому флангу, однако Александр Нестеров чётко сыграл и вынес мяч за боковую.

Объявлена пауза на водопой. Необходимо освежиться футболистам, а то жарко, хоть и вечер.

Игра возобновилась. Закидушка у "Чайки" следует на правый фланг, где не удаётся Александру Хохлачёву прикрепить к себе мяч.

16' Муслим Бамматгереев прорывался к левому углу вратарской и попытался нанести удар по воротам, который был заблокирован.

15' Если же берём "Чайку", то она в предыдущих играх сезона сыграла вничью с "Соколом" и одержала победу над "Черноморцем".

14' "Нефтехимик" в первых двух турах Мелбет-Первой лиги не терял очков. Команда Кирилла Новикова уже успела в новом сезоне обыграть "Тюмень" и "Уфу".

13' Султан Джамилов чуть левее центра на линии чужой штрафной площади убрал на замахе двоих соперников, а затем нанёс заблокированный удар. Будет аут в пользу нижнекамцев.

12' Дмитрий Пивоваров сделал из глубины неточную проникающую передачу. В том смысле, что безадресную. Некому было из состава "Чайки" откликнуться на этот пас.

11' Пошёл у "Нефтехимика" заброс на левый фланг, где у Саида Алиева не получилось нормально подцепить мяч, он упустил его вперёд за лицевую линию.

10' "Нефтехимик" пока не стремится перехватывать инициативу. "Чайка" на правах хозяев матча проводит первые минуты с территориальным преимуществом.